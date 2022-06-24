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Ворог ударив із "Ураганів" по двох громадах у Криворізькому районі, є руйнування, без жертв, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ вкотре обстріляли із "Ураганів" Дніпропетровщину.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "Ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування", - йдеться у повідомленні.
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Повод один,наши проигрывают контр батарейную борьбу.