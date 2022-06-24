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Ворог ударив із "Ураганів" по двох громадах у Криворізькому районі, є руйнування, без жертв, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дніпропетровщина

Війська РФ вкотре обстріляли із "Ураганів" Дніпропетровщину.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч і з тривогами, і з обстрілами. Ворог знову ударив по Криворізькому району - з "Ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рятувальники загасили пожежу на нафтобазі на Дніпропетровщині: вона горіла понад 108 годин, - Резніченко

Автор: Ірина Дашківська
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Пора вже починати лупашити по переправах на правий берег, щоби перевести всі ці смерчі і урагани на голодну пайку.
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24.06.2022 07:59 Відповісти
Кацапня біситься що нам надали статус кандидита в ЄС, а вони так і залишились в своїх болотах.
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24.06.2022 08:09 Відповісти
Яка різниця з чого вони бісяться. А от бісяться вони того, що ми мало по зубах їм даєм.
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24.06.2022 08:28 Відповісти
Вчора як тільки з"явилась новина, так і почались обстріли. Ось тобі і какаяразніца.
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24.06.2022 08:36 Відповісти
О чем ты чешешь?эти мудаки ведут каждодневные обстрелы уже в течении почти трёх месяцев и им никакого повода для этого не надо.
Повод один,наши проигрывают контр батарейную борьбу.
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24.06.2022 10:39 Відповісти
Обстріли тільки вчора прчались?
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24.06.2022 10:56 Відповісти
андоны!!! драные андоны !!!
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24.06.2022 09:14 Відповісти
Кожен день одне й те саме з 1х днів війни. Пора звільняти Херсон! І ще, стріляє не залізяччя, стріляють рашисти. Нема рашистів- нема обстрілів, а їх залізяччя заберем собі.
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24.06.2022 10:45 Відповісти
 
 