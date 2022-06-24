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Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах. Уражено склад боєприпасів, до 30-ти броньованих машин та пункт ремонту техніки, - Повітряні сили
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
23 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
"На північно-східному напрямку ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки", - йдеться у повідомленні.
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+33 Андрей Дрофяк
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Де ця інформація відображена у щоденних зведеннях Генштабу?