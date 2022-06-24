УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6530 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
16 088 16
армія РФ (13443) війна (56174) знищення (4076) техніка (1319) Повітряні сили (1237)

Українські Су-25 та Су-24м завдали потужних авіаударів по окупантах. Уражено склад боєприпасів, до 30-ти броньованих машин та пункт ремонту техніки, - Повітряні сили

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

повітряні,сили

23 червня штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали потужних авіаційних ударів по окупаційних військах та центрах логістики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

"На північно-східному напрямку ударні групи уразили склад боєприпасів, до тридцяти бойових броньованих машин ворога, живу силу, а також пункт ремонту та відновлення бойової техніки", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Повітряні сили ЗСУ знищили два склади боєприпасів і до 10 бойових броньованих машин військ РФ

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+33
Ранок починається з гарних новин і всі про мою рідну авіацію
показати весь коментар
24.06.2022 08:15
+31
Всім виконавцям-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
24.06.2022 08:14
+15
Гарна новина, настрій зашкалює. Слава Ісусу! Дякую Збройним Силам України!
показати весь коментар
24.06.2022 08:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Всім виконавцям-респект.Не зупиняйтесь...
показати весь коментар
24.06.2022 08:14 Відповісти
ти вже респектів нараздавав усім на 10 років вперед, якщо почитати твої коменти , топу респект, тим респект, усім респект, людина-респект😂
показати весь коментар
24.06.2022 09:28 Відповісти
Ранок починається з гарних новин і всі про мою рідну авіацію
показати весь коментар
24.06.2022 08:15 Відповісти
похоже на фейк.
показати весь коментар
24.06.2022 11:01 Відповісти
...точно Панасику! Вова ***** ще навесны казав, що русняві знищии всі українські аеродроми та всю авіацію. Хай такі як ти..довбойоби..так і думають.))))
показати весь коментар
24.06.2022 12:09 Відповісти
Респект
показати весь коментар
24.06.2022 08:26 Відповісти
Гарна новина, настрій зашкалює. Слава Ісусу! Дякую Збройним Силам України!
показати весь коментар
24.06.2022 08:32 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 08:36 Відповісти
Це добре
показати весь коментар
24.06.2022 08:36 Відповісти
Давно пора уже хотя бы F-16E/F Block 60 передавать, а вместо вертолетов более маневренные и живучие A-29 Super Tucano!



показати весь коментар
24.06.2022 08:50 Відповісти
Такий Тукано можливо було б і в Україні виробляти.(хоча б по ліцензії).Як би це було комусь треба...
показати весь коментар
24.06.2022 09:08 Відповісти
опа... - і це не зважаючі на зелених ********...
показати весь коментар
24.06.2022 09:19 Відповісти
вразили до 30 броньованих машин... сводка за 23. 06. дала загальну цифру 5, куди дівся довесок в 30? фейк чи шо?
показати весь коментар
24.06.2022 11:00 Відповісти
А Лесичанску не нужна поддержка с воздуха?! Артиллерия, что утюжила Змеиный, который не может угрожать Украине ни десентом, ни ракетами... Это можно было сделать в любой удобный момент, а не когда у нас такая тяжелая картина в Северодонецке!
Эта арта очень нужна в Краматорске, чтобы утюжить наступающие войска на Изюм, на Северодонецк, на Лисичанск, на Бахмут, на Папасную...
показати весь коментар
24.06.2022 11:12 Відповісти
Командування повітряних сил не співпрацює з Генштабом?
Де ця інформація відображена у щоденних зведеннях Генштабу?
показати весь коментар
24.06.2022 12:04 Відповісти
 
 