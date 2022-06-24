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Захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції, - Гайдай. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Захисники Сєверодонецька будуть відходити з міста на нові, більш укріплені позиції.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення вже ухвалено.

"Вони отримали вже команду відходити на нові позиції, звідти нормально вести бойові дії та завдавати ураження ворогу", - додав Гайдай.

Він також повідомив, що рашисти майже зруйнували Сєверодонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити - відновленню вони не підлягають.

Гайдай також інформує, що війська РФ просуваються в напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки вглиб міста були відбиті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Атаку на Лисичанськ відбито, у Сєверодонецьку - бої, окупанти оволоділи Миколаївкою, - Гайдай. ФОТО

З окупованого Старобільська в бік Лисичанська зафіксовано перевезення орками шістьох "Точок-У".

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+43
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24.06.2022 08:45
+40
И шо? Прорвали оборону, бывает. Главное решение стратегической задачи. У России ресурсов в десяток раз больше чем у Украины. Подавляющее преимущество в количестве бронетехники и артиллерии. Как и в боеприпасах.
Но Россия тоже не от лёгкой жизни в бой кинула старье в виде Т-62 и БМП-1.План анонсирован и успешно работает. Измотать рашку в ожесточенных и упорных боях. Потом при насыщеннии западного вооружения ввести резервы в контрнаступление и отбить свое обратно. Поэтому силы РФ и застряли в кровпролитных боях Северодонецка на 2 месяца. Главное армия укоаинская не разбита, в котлы не попала.
По другому с такой военной машиной как РФ Украина бы не справилась.
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24.06.2022 09:06
+39
Помнится и Киев за 3 дня ,,брали,, и Укранину за неделю . Так что цыплят по осени считают , холуй кацапский .
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24.06.2022 08:46
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Давно пора!
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24.06.2022 09:43 Відповісти
Допустити Маріуполь номер два то злочин. Як по мені то захистникам Маріуполя треба було зразу кинути те місто і відійти. Там коню було зрозуміло ще до війни що в разі нападу буде повний котел. Місто на кордоні, в куті області, на морі одні кацапи...
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24.06.2022 09:58 Відповісти
Это меня тоже и удивляет. К сожалению под Лисичанском это всего нет . Все что дают наверное стоит вокруг Киева.
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24.06.2022 10:13 Відповісти
Как чеченцы взяли Грозный без артиллерии, танков и самолетов вообще не понятно. Неужели нельзя было просто сидеть под бомбами и ждать с моря погоды....
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24.06.2022 10:02 Відповісти
Гайдай свое дело знает. Мягко подводит общественность под очередную сдачу города.
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24.06.2022 10:08 Відповісти
Хреново. Теперь рашисты начнут сносить артой Лисичанск
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24.06.2022 10:13 Відповісти
свежеиспечённый арахамийно-хламидиозный из Офиса Предателей??
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24.06.2022 10:56 Відповісти
Если бы вначале июля отошли бы, то уже не было бы этих укрепленных, армия Рашки прошла бы ещё дальше.
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24.06.2022 11:23 Відповісти
А могли б воювати на території рф і робити каліками росіян які на це заслужили почавши цю війну.
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24.06.2022 10:42 Відповісти
Абсолютно правильне і давним давно перезріле рішення! Україна Луганщину не кидає, просто ну дуже невдале географічне розташування її відносно ворога, а значить і деокупація в останню чергу.
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24.06.2022 10:54 Відповісти
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