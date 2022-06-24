Захисники Сєверодонецька отримали команду відходити з міста на нові, більш укріплені позиції, - Гайдай. ВIДЕО

Захисники Сєверодонецька будуть відходити з міста на нові, більш укріплені позиції.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, таке рішення вже ухвалено.

"Вони отримали вже команду відходити на нові позиції, звідти нормально вести бойові дії та завдавати ураження ворогу", - додав Гайдай.

Він також повідомив, що рашисти майже зруйнували Сєверодонецьк, критична інфраструктура знищена вся, пошкоджено 90% міста, 80% житлових будинків доведеться зносити - відновленню вони не підлягають.

Гайдай також інформує, що війська РФ просуваються в напрямку Лисичанська з Тошківки-Золотого. На околиці вже заходили ворожі ДРГ, атаки вглиб міста були відбиті.

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З окупованого Старобільська в бік Лисичанська зафіксовано перевезення орками шістьох "Точок-У".