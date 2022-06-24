Робимо усе можливе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС, - Макрон
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.
Про це він повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми розуміємо, що Україна зараз втягнута у конфлікт. Зараз ми робимо усе можливе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС", - сказав Макрон.
За його словами, пріоритетним завданням є стабілізація геополітичної ситуації.
"Ми відкриваємо двері для України, щоб стабілізувати ситуацію. Ми говоримо, що європейська сім'я не має певних обмежень територій. Такий геополітичний підхід дає можливість розширяти межі ЄС. Економічний контекст також. Ми повинні діяти на кілька кроків попереду. Ми б так не діяли за інших умов. Ми розуміємо, що зараз є певна втома від війни і тому ми не можемо допустити, щоб таке продовжувалось. Ми маємо прагнути стабілізації в межах нинішніх обставин", - додав президент Франції.
Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.
Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданого 17 червня.
Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.
ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.
Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.
Будь ласка, зачекайте...
газета.ру
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Боюсь, что все таки о чем-то договорились при встрече
Сколько путлер отстегнет Макрону догадайтесь с одного раза...
Олег Юрьевич Татаров входит в Нацсовет по восстановлению Украины от последствий войны, который инициировал Владимир Зеленский.-Офис Президента занимается развитием и обороной Одессы
Об этом сообщил замглавы ОП Олег Татаров, который в рамках рабочей поездки планирует провести ряд совещаний с властью города и администрацией, обсудив план развития и обороны Одессы. На одной из встреч также согласуют будущие шаги по поддержке и развитию рынка недвижимости в городе.
«Для Одессы сейчас важно не останавливаться и развивать строительство. Это то, что всегда делало город особенным и привлекательным для инвесторов. Даже в такие сложные времена мы хотим заверить, что у нас общая задача - успешная Жемчужина у моря, которая не боится врага и продолжает двигаться по утвержденному еще в мирное время курсу», - заверил замглавы ОП.
► З одного боку, як справжній українець, не можу без зради і оці "...прагнення стабілізації в межах нинішніх обставин..." дуже нагадує все те ж саме - замиритись з кацапляндією як є, в обмін на вже підтверджену перспективу вступу у ЄС, але з обмовкою, що - чуть що, то і її відберуть...
► ...А з іншого. Знаєте, відверто скажу - кращого подарунку на власний ДН, щоб по справжньому сьогодні порадіти, годі й сподіватися: як реальна ознака того, що нація єдина, згуртована, невідворотно слідує своїм шляхом від ************* сортирів до нарешті таки справді європейських порядків - це не може не надихати. Ну, звісно, чергова Чорно-Змієбаївка, новини про успіхи наших захисників або хоча б звістки з передової, що твої друзі та знайомі живі-здорові - також завше дико-радісні, але в даному випадку - то є ніби як своєрідна точка неповернення.
► В будь-якому випадку сподіваємось на краще, працюємо та підтримуємо хто як може! Все буде УКРАЇНА!!!
Кулеба со сломанный ногой в Киеве
Потом прошлая Рада с подачи Порошенко закрепил эту победу в Конституции
А теперь звёзды сошлись в пользу Украины и дипломаты и Зе приложили усилия.
теперь надо заменить руководство СБУ И ГРУ и ввести западных спецов в работу этих структур , чтобы очиститься от кротов и ваты в службах
Крысы КГБшной Хунты не отстанут...
Величезне досягнення нашої дипломатії, наших ЗСУ, які б'ються як леви, наших звичайних людей, які за три місяці у вимушеній еміграції зробили більше для просування і укріплення образу України у Європі, ніж було зроблено за попередніх тридцять років.
Дев'ять років тому Янукович майже підписав нас у Тайожний союз. Пам'ятаєте такого? Пам'ятаєте той мокрий листопад, і жменьку людей на Європейській площі? Як же тяжко наша країна виходила з московського зашморгу, але як же далеко відійшла! https://t.me/c/1329815112/15459
«Вони теж відіграли дуже важливу роль, тому що, те, що вони на власні очі побачили трагедію Бучі та Ірпеня, побували у Києві, де є сліди війни, побачили місто, яке вистояло, поспілкувалися з Зеленським, керівництвом країни, неабияк вплинуло на емоційне сприйняття України», - підкреслив Фесенко.
За його словами, зараз дуже помітно, що все керівництво Європейського Союзу - і голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, і голова Європейської Ради Шарль Мішель, і голова Європейської дипломатії Жозеп Боррель - вся ця трійця стала проукраїнською, чого не було минулого року.
«Але ці візити, а ми бачили великий парад візитів у квітні і зараз він відновився - все це також не відбулося просто так. За цим стоїть величезна робота дипломатії - візити готувалися, людей запрошували. Робота дипломатії була дуже активною, для того, щоб подолати «острівки» скепсису, зауважень та побоювань щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС», - наголосив політолог.
Він підкреслив, що саме це вплинуло на керівництво Європейського Союзу, і у нас з'явився в Брюсселі потужний союзник. Ще один важливий чинник, на який теж звертали увагу західні політики - це громадська думка у європейських країнах.
Я б не поспішав поки робити висновки, що кацапи програли. В них від 4 до 6 тис наших кращих бійців в полоні, захоплена АЕС, території поступово захоплюються, нажаль..
А які у нас важелі впливу на ху*ло?
Дійсно виглядає так, як про щось є домовленість між єс, сша та московією
То даже говорить на эту тему не хотели, то не просто статус кандидата дали, а даже президент одной из основных стран - блокираторов евроатлантической интеграции Украины говорит об упрощённом (!) принятии нас в ЕС.
И происходит это на фоне нашего наступления на Херсон и отступления с Луганщины.
Что мы не знаем ???
Типа тройка ЕС в Киеве : "Вова, отдай им Донбасс де-факто, ну типа не удержали, а мы тебя в ЕС. А чтобы тебя люди не матюкали, типа героически отобьёш Херсонщину, Запорожскую и Харковскую области".
Так что ли ? Т. е. путяра заберёт Донбасс и получит стратегическую передышку ?
Очень хочу надеяться, что нет и что тут никаких закулисных договорняков нет. Просто разворот на 180 слишком уж резкий и без объяснений. Удивительно даже для циничной европолитики. Разве что США пистонов каких-то вставили, о чём широкая общественность не в курсе . . .
конфетка кандидата в обмен на отделение востока. и сохранение лица всем участникам, "освобождением" юга. корридор в крым, имхо, оставять.