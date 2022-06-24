Робимо усе можливе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що представники Євросоюзу докладуть усіх зусиль, аби Україна отримала членство за спрощеною процедурою.

Про це він повідомив під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми розуміємо, що Україна зараз втягнута у конфлікт. Зараз ми робимо усе можливе, щоб Україна за спрощеною процедурою змогла стати членом ЄС", - сказав Макрон.

За його словами, пріоритетним завданням є стабілізація геополітичної ситуації.

"Ми відкриваємо двері для України, щоб стабілізувати ситуацію. Ми говоримо, що європейська сім'я не має певних обмежень територій. Такий геополітичний підхід дає можливість розширяти межі ЄС. Економічний контекст також. Ми повинні діяти на кілька кроків попереду. Ми б так не діяли за інших умов. Ми розуміємо, що зараз є певна втома від війни і тому ми не можемо допустити, щоб таке продовжувалось. Ми маємо прагнути стабілізації в межах нинішніх обставин", - додав президент Франції.

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Нагадаємо, лідери Європейського союзу на саміті в Брюсселі 23 червня затвердили рішення надати Україні та Молдові статус кандидата на вступ.

Рішення було схвалено на основі рекомендації Європейської комісії, наданого 17 червня.

Нагадаємо, Єврокомісія у висновку щодо відповідності України вимогам для держави-кандидата запропонували щоби ЄС мав право скасовувати цей статус у разі, якщо Україна порушить свої зобов’язання.

ЄС не визначив точну дату, до якої Україна має довести здатність проводити реформи. В пропозиції визначено, що Єврокомісія проведе першу оцінку наприкінці 2022 року, однак для відновлення реформ в Україні мають завершитися бойові дії, тому термін може бути, і найімовірніше буде продовжений.

Серед іншого, для збереження статусу кандидата Київ має завершити призначення вже обраного на конкурсі очільника САП, провести конкурс глави НАБУ тощо.