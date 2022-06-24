УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6530 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 146 18
армія РФ (13443) війна (56174) Генштаб ЗС (4476) ліквідація (1928) знищення (4076) техніка (1319) втрати (3818)

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 530 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1507 танків та 3637 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 530 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно становлять:

особового складу / personnel - близько/ about 34530 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1507 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3637 (+5) од,

артилерійських систем - 759 (+3) од,

РСЗВ  - 241 (+1) од,

засоби ППО  - 99 (+0) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 183 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 622 (+2),

крилаті ракети  - 137 (+0),

кораблі /катери  - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,

спеціальна техніка - 60 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через значні втрати у війні проти України окупанти проводять кадрові ротації в Росгвардії, - ГУР

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 530 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1507 танків та 3637 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
показати весь коментар
24.06.2022 09:21
+9
показати весь коментар
24.06.2022 09:19
+4
самоликвидация орков...
показати весь коментар
24.06.2022 09:35
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
перестав довіряти зведенням нашого Генштабу.
показати весь коментар
24.06.2022 09:18 Відповісти
Вони приходять з запізненням, а так плюс мінус вірно.
показати весь коментар
24.06.2022 09:22 Відповісти
Желание есть, можешь проверить.
показати весь коментар
24.06.2022 10:43 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 09:19 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 09:42 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 09:21 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 09:25 Відповісти
Грузинська молодь продвинута і це радує
показати весь коментар
24.06.2022 09:31 Відповісти
самоликвидация орков...
показати весь коментар
24.06.2022 09:35 Відповісти
Бумеранг кидали.
показати весь коментар
24.06.2022 11:26 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 14:38 Відповісти
Залужный сказал, что у нас линия фронта - 1 200 км. Получается, что за сутки мы уничтожили 1 орка на каждом участке фронта, шириной в 12 км. (эа технику вообще молчу).
С такими темпами "потерь" орки к осени нарастят свою численность до 300 000 - 400 000 чел. и пойдут в новое наступление на Киев.
показати весь коментар
24.06.2022 09:37 Відповісти
Верно. Но этот сценарий будет осуществлен уже в августе. Судя по тому сколько киевлян сейчас кайфуют в барах ресторанах им все пох. Ну-ну...
показати весь коментар
24.06.2022 10:56 Відповісти
не всех можно посчитать после нанесения удара это раз, второе - не всегда получается атаковать, бывает что нужно отходить, полученные химарсы должны улучшить ситуацию
показати весь коментар
24.06.2022 13:18 Відповісти
и о погоде! ))
///
ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетного взвода РФ, написавшего книгу "Их там нет".


Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать офицерский состав российских оккупантов. Очередным "двухсотым" стал командир зенитно-ракетного взвода рф.

Речь идет о старшем лейтенанте илье мазаеве с позывным "Мазай".
Об этом в Twitter сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц"

"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "ИХ ТАМ НЕТ" продолжение своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован. Слава Нации! Смерть врагам", - написал офицер.

Согласно информации на базе "Миротворец", настоящее имя "Мазая" Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК "Вагнер". Также принимал участие в войне в Сирии и Ливии.
показати весь коментар
24.06.2022 09:37 Відповісти
Цього конченого мазая нашим ЗСУ зайці здали, бо навіть їх він за....бав.
показати весь коментар
24.06.2022 09:50 Відповісти
Якась фігня, а де той ка52 про який тіки писали, або тут або там брехня...
показати весь коментар
24.06.2022 10:16 Відповісти
Якщо ГШ не має фото- чи відеопруфів знищеної техніки, то вона в загальний залік не йде.

Чекаємо на завтра.
показати весь коментар
24.06.2022 20:00 Відповісти
 
 