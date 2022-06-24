Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 530 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1507 танків та 3637 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 24 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 530 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 24.06 орієнтовно становлять:
особового складу / personnel - близько/ about 34530 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1507 (+3) од,
бойових броньованих машин - 3637 (+5) од,
артилерійських систем - 759 (+3) од,
РСЗВ - 241 (+1) од,
засоби ППО - 99 (+0) од,
літаків - 216 (+0) од,
гелікоптерів - 183 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 622 (+2),
крилаті ракети - 137 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2553 (+5) од,
спеціальна техніка - 60 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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С такими темпами "потерь" орки к осени нарастят свою численность до 300 000 - 400 000 чел. и пойдут в новое наступление на Киев.
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ВСУ ликвидировали командира зенитно-ракетного взвода РФ, написавшего книгу "Их там нет".
Украинские военнослужащие продолжают ликвидировать офицерский состав российских оккупантов. Очередным "двухсотым" стал командир зенитно-ракетного взвода рф.
Речь идет о старшем лейтенанте илье мазаеве с позывным "Мазай".
Об этом в Twitter сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц"
"Командир зенитно-ракетного взвода старший лейтенант Илья Мазаев "Мазай", автор книги "ИХ ТАМ НЕТ" продолжение своей истории уже не напишет. Официально денацифицирован и демилитаризован. Слава Нации! Смерть врагам", - написал офицер.
Согласно информации на базе "Миротворец", настоящее имя "Мазая" Орлов Евгений Михайлович. Оккупант был наемником ЧВК "Вагнер". Также принимал участие в войне в Сирии и Ливии.
Чекаємо на завтра.