Через бойові втрати РФ використовує на війні старі літаки і найманих пілотів-відставників, - розвідка Великої Британії
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Українські сили повідомили про взяття у полон пілота російського штурмовика Су-25 FROGFOOT, збитого 17 червня. Він зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії, який влаштувався на роботу як військовий підрядник "Вагнера" і виконував декілька завдань під час конфлікту.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії в Twitter.
"Використання відставного персоналу, який зараз працює як підрядники "Вагнера", для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажу. Ймовірно, це пов’язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого персоналу Росії та її бойових втрат", - йдеться у повідомленнні.
Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. За даними розвідки це, ймовірно, вказує на те, що літаки "Вагнера" є старшими моделями Су-25 і що російські ВПС не надають "Вагнеру" сучасне обладнання для авіоніки.
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Навіть для параду не залишилось тих кому могли б довірити польоти над Кремлем.
Залишилось пілотів найманців вибити. Показати їм що їх ніхто просто так міняти не буде, лише по курсу 1 за 1000 азовців. І взагалі інакше якщо рф не погоджується на такий курс, то їх чекає саме страшне що можна тільки придумати - щоб смерть не була легкою та швидкою, різати по трохи на органи та інше для трансплантації. І тоді авіацію рф перестане взагалі застосовувати, бо пілотів крім неуків курсантів не буде.
І хто б що там не казав про міжнародні закони, але на терористів вс рф вони НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ і поширюватись не можуть, вже не кажучи за те що війну рф заперечує.
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Объясните мне: как освобождаются земли между Николаевом и Херсоном, если бригады под Николаевом после перевода Марченко находятся в обороне?