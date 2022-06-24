Через бойові втрати РФ використовує на війні старі літаки і найманих пілотів-відставників, - розвідка Великої Британії

Українські сили повідомили про взяття у полон пілота російського штурмовика Су-25 FROGFOOT, збитого 17 червня. Він зізнався, що був колишнім майором ВПС Росії, який влаштувався на роботу як військовий підрядник "Вагнера" і виконував декілька завдань під час конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії в Twitter.

"Використання відставного персоналу, який зараз працює як підрядники "Вагнера", для виконання місій безпосередньої авіаційної підтримки вказує на те, що російські ВПС, ймовірно, намагаються підтримати вторгнення в Україну достатньою кількістю екіпажу. Ймовірно, це пов’язано з поєднанням недостатньої кількості належним чином підготовленого персоналу Росії та її бойових втрат", - йдеться у повідомленнні.

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Повідомляється, що під час виконання своїх місій російський пілот використовував комерційні GPS-пристрої, а не російське військове навігаційне обладнання. За даними розвідки це, ймовірно, вказує на те, що літаки "Вагнера" є старшими моделями Су-25 і що російські ВПС не надають "Вагнеру" сучасне обладнання для авіоніки.