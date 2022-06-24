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США й надалі підтримуватимуть Україну на її шляху до ЄС, - пані посол Брінк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

баканов,брінк

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк привітала українців з рішенням ЄС надати країні статус кандидата на вступ та пообіцяла підтримку Сполучених Штатів у реформах, необхідних для подальшої євроінтеграції.

Як передає Цензор.НЕТ, привітання пані посол опублікувала у своєму твіттері.

"Вітаю Україну та її народ з отриманням статусу кандидата на вступ до ЄС! Це рішення відображає значні досягнення України в поглибленні європейської інтеграції. США продовжуватимуть підтримувати Україну, яка проводить подальші реформи для реалізації європейських прагнень українського народу", - зазначила Бріджит Брінк.

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channsq
@channsq1
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22 июн.
Ленокс Льюис о Кличко: Обычно 21 июня я бы сделал пост, посвященный годовщине боя с Виталием Кличко, но сегодня я просто хочу отдать ему честь. Он участвует в самом большом бою своей жизни, и его жертвы, чтобы служить своим согражданам, вызывают не просто похвалу, но и восхищение/

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24.06.2022 10:47 Відповісти
Хех, цікава жінка
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24.06.2022 10:49 Відповісти
Наши главные союзники не ЕС, а США и Великобритания.
Это важнее каких-то виртуальных статусов.
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24.06.2022 11:33 Відповісти
теж вважаю, що в першу чергу треба утворювати союзи з тими, хто традиційно має спільні з нами інтереси, а ЄС там частина за "зберегти росії лице, за будь-яку ціну, яку заплатять українці", та ну на фіг.
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24.06.2022 11:41 Відповісти
США не говорят: "Мы вам, засранцам, и лендлиз, и то, и сё", а вы всё на ЕС смотрите...."
Они говорят то, что полагается среди воспитанных людей.
А мы должны понимать то, что не сказано словами.
И делать правильные выводы.
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24.06.2022 18:19 Відповісти
 
 