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Новини Політика УкраїниЗа кордоном
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Молдова (1291) Україна (5194) Естонія (1032) членство в ЄС (925) Каллас Кая (113)

Народи України та Молдови остаточно повернулися у бік західних цінностей, - прем'єрка Естонії Каллас

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас позитивно оцінила набуття Україною і Молдовою статусу країн-кандидатів на вступ до Європейського союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу уряду Естонії.

За словами Каллас, Європейський Союз, Україна і Молдова зробили свій вибір на користь демократії, свободи та гідного людей способу життя.

"Відкриття дверей до Європейського союзу для нових членів є найголовнішим геополітичним кроком уперед для цього регіону після розпаду Радянського Союзу. Приєднання України та Молдови не лише означає остаточний поворот цих народів у бік західних цінностей, а й демонструє падіння менталітету, що панує в Росії та Кремлі, і його контролю над багатьма державами і народами", - сказала прем'єрка.

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Прем’єр-міністерка зауважила, що Естонія була серед головних прихильників України, і це підтвердив український президент Володимир Зеленський.

"Естонія як держава та її представники дуже багато допомагали Україні, тому для нас особливо важливо, що Україна набула статусу країни-кандидата", - сказала Каллас.

"Дякую всім тим дипломатам, які в останні місяці доклали багато зусиль, щоб це рішення народилося, багато працювали задля цього і вірили в Україну, Молдову та Грузію", - додала прем'єр-міністерка.

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Топ коментарі
+9
Естонцям та урядам країн Прибалтики щира подяка!
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24.06.2022 11:01
+6
не повернулися вони у нас ціності були вікові ще вас навчимо а відмовилися від духовних скрєп мокшанських болот
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24.06.2022 11:04
+1
Народ Украины давно повернулся, да вот Европа этот поворот успешно блокировала!
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24.06.2022 12:11
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Естонцям та урядам країн Прибалтики щира подяка!
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24.06.2022 11:01 Відповісти
не повернулися вони у нас ціності були вікові ще вас навчимо а відмовилися від духовних скрєп мокшанських болот
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24.06.2022 11:04 Відповісти
і то правда, так говорять, ніби у нас ніколи жодних цінностей не було. Все у нас було, і завжди буде. У нас і Жіноча Січ існувала вже у 1939 році і не тільки домом і дітлахами наші жінки опікувалися, вони й стройову підготовку проходили. І без усіляких там конвенцій обійшлися. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D1%96%D1%87
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24.06.2022 11:15 Відповісти
Жеенская сечь, может и была, а вот экономики уже нет
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24.06.2022 12:19 Відповісти
а то як подивитися, в Європі зараз панують ліволіберали, а харошіє русскіє вони теж ліберали, ну принаймні допоки про Україну не говорять. Де більше всього хочуть знайти харошіх русскіх? В Європі. Де їх завжди приймали і підтримували? В Європі. А тепер і до України запрошують, це ж не просто так. Чинушам-корупціонерам, олігархам, ватникам їм зайде все, що допоможе зруйнувати громадянське суспільство, національну ідею України. Засобами вони не перебератимуть. Ви офігєєте, коли серед головних наших євроінтеграторів побачити колишніх опзж, і навіть комуністів, ага.
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24.06.2022 11:19 Відповісти
Молдова Додона выберет еще раз и понеслась...
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24.06.2022 12:04 Відповісти
Народ Украины давно повернулся, да вот Европа этот поворот успешно блокировала!
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24.06.2022 12:11 Відповісти
Если то, что происходит в Украине это плата за западные ценности , то лучше не надо. Кто нибудь понимает, что экономика страны разрушена и никакая Европа ее не восстановит.
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24.06.2022 12:16 Відповісти
 
 