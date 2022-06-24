Народи України та Молдови остаточно повернулися у бік західних цінностей, - прем'єрка Естонії Каллас

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас позитивно оцінила набуття Україною і Молдовою статусу країн-кандидатів на вступ до Європейського союзу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ERR із посиланням на пресслужбу уряду Естонії.

За словами Каллас, Європейський Союз, Україна і Молдова зробили свій вибір на користь демократії, свободи та гідного людей способу життя.

"Відкриття дверей до Європейського союзу для нових членів є найголовнішим геополітичним кроком уперед для цього регіону після розпаду Радянського Союзу. Приєднання України та Молдови не лише означає остаточний поворот цих народів у бік західних цінностей, а й демонструє падіння менталітету, що панує в Росії та Кремлі, і його контролю над багатьма державами і народами", - сказала прем'єрка.

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Прем’єр-міністерка зауважила, що Естонія була серед головних прихильників України, і це підтвердив український президент Володимир Зеленський.

"Естонія як держава та її представники дуже багато допомагали Україні, тому для нас особливо важливо, що Україна набула статусу країни-кандидата", - сказала Каллас.

"Дякую всім тим дипломатам, які в останні місяці доклали багато зусиль, щоб це рішення народилося, багато працювали задля цього і вірили в Україну, Молдову та Грузію", - додала прем'єр-міністерка.

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