Міністр економіки Німеччини Габек: Путін хоче розділити німців енергетичною кризою. Але ми не розпадемося

Президент Росії Володимир Путін випробовує німців енергетичною кризою та підвищенням цін. Він хоче розділити Німеччину, але вона вистоїть і не розколеться.

Про це міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За його словами, німці "з великою єдністю" сприймають нинішні високі ціни та інфляцію, тому що "більшість із них дуже добре розуміють, що поставлено на карту".

"Це сильна відповідь на план Путіна розділити наше суспільство через підвищення цін. Путін хоче, щоб наша країна розділилася. Але ми не розпадемося", – сказав віцеканцлер.

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Інтерв'юер сказав йому, що аналогічно висловлювався у 1973 році, коли країни ОПЕК радикально скоротили постачання нафти, й канцлер Віллі Брандт. Габек відповів, що "те, що ми зараз переживаємо, є більш значущим і глибшим, ніж тоді", і "відключення газу сьогодні вдарить по нашій економіці набагато сильніше, ніж брак нафти тоді".

Він сказав, що розуміє: кризові процеси торкнуться багатьох у Німеччині, деяких верств населення – особливо сильно: "І, чесно кажучи, це ще не кінець. Постраждає багато людей. Але більшість усвідомлює, що ми як суспільство маємо вижити в цій історичній ситуації".

Міністр підкреслив, що велика війна в Україні – "епохальне посягання на мирний порядок у Європі", яке призвело до "світопорядку, що повністю змінився".

"Ми читаємо, як жінки бачать, як їхні діти вмирають поруч із ними, як 19-річні, які хочуть навчатися в університеті та мріють про пляж, йдуть на фронт захищати свою країну. Життя в умовах свободи та безпеки більше не є чимось, що саме собою зрозуміло", – сказав Габек.

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З 13 червня Росія почала зменшувати завантаження трубопроводу Північний потік, основний маршрут постачання газу до Європи та Німеччини зокрема. З 16 червня його завантаження обмежено 67 млн кубометрів на добу, що на 100 млн нижче за показник травня. 16 червня постійний представник РФ у ЄС пригрозив Німеччині повною зупинкою Північного потоку.

23 червня Німеччина оголосила "тривожний рівень" готовності до надзвичайної ситуації на ринку газу.

Габек вважає, що розв'язана Росією газова війна доводить високу ефективність санкцій проти неї.