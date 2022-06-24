Міністр економіки Німеччини Габек: Путін хоче розділити німців енергетичною кризою. Але ми не розпадемося
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Президент Росії Володимир Путін випробовує німців енергетичною кризою та підвищенням цін. Він хоче розділити Німеччину, але вона вистоїть і не розколеться.
Про це міністр економіки ФРН Роберт Габек заявив в інтерв'ю Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
За його словами, німці "з великою єдністю" сприймають нинішні високі ціни та інфляцію, тому що "більшість із них дуже добре розуміють, що поставлено на карту".
"Це сильна відповідь на план Путіна розділити наше суспільство через підвищення цін. Путін хоче, щоб наша країна розділилася. Але ми не розпадемося", – сказав віцеканцлер.
Інтерв'юер сказав йому, що аналогічно висловлювався у 1973 році, коли країни ОПЕК радикально скоротили постачання нафти, й канцлер Віллі Брандт. Габек відповів, що "те, що ми зараз переживаємо, є більш значущим і глибшим, ніж тоді", і "відключення газу сьогодні вдарить по нашій економіці набагато сильніше, ніж брак нафти тоді".
Він сказав, що розуміє: кризові процеси торкнуться багатьох у Німеччині, деяких верств населення – особливо сильно: "І, чесно кажучи, це ще не кінець. Постраждає багато людей. Але більшість усвідомлює, що ми як суспільство маємо вижити в цій історичній ситуації".
Міністр підкреслив, що велика війна в Україні – "епохальне посягання на мирний порядок у Європі", яке призвело до "світопорядку, що повністю змінився".
"Ми читаємо, як жінки бачать, як їхні діти вмирають поруч із ними, як 19-річні, які хочуть навчатися в університеті та мріють про пляж, йдуть на фронт захищати свою країну. Життя в умовах свободи та безпеки більше не є чимось, що саме собою зрозуміло", – сказав Габек.
З 13 червня Росія почала зменшувати завантаження трубопроводу Північний потік, основний маршрут постачання газу до Європи та Німеччини зокрема. З 16 червня його завантаження обмежено 67 млн кубометрів на добу, що на 100 млн нижче за показник травня. 16 червня постійний представник РФ у ЄС пригрозив Німеччині повною зупинкою Північного потоку.
23 червня Німеччина оголосила "тривожний рівень" готовності до надзвичайної ситуації на ринку газу.
Габек вважає, що розв'язана Росією газова війна доводить високу ефективність санкцій проти неї.
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Путін хоче, щоб наша країна розділилася. Але ми не розпадемося"
Що він має на увазі ??
Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки для наводки ракет и авиации, будут координировать артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!
Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!
Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!