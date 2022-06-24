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НАТО та G7 не повинні підштовхувати Україну до укладання миру з РФ за рахунок відмови від територій. Це було б катастрофою, - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

борис,джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країни G7 та НАТО не мають підштовхувати Україну до укладання миру з Росією за рахунок відмови від частини своєї території.

Про це повідомила газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє послання колегам у G7 і, зокрема, в НАТО звучатиме так: "Наразі не час погоджуватись і заохочувати українців йти на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню", - наводить видання заяву прем'єра під час візиту до Руанди.

Він наголосив: "Я думаю, що це було б катастрофою. Це стало б спусковим гачком для подальшої ескалації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна сама вирішить, коли та як слід закінчувати війну, - посол Великої Британії Сіммонс

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+17
ти правий козак Чуприна, ох як же ти правий!
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24.06.2022 11:33
+9
Я скажу так: "Пусть зерно лучше мыши съедят, а страны НАТЫ И Г7 получат кучу бежинцов" раз не хотят вписаться в войну и дать ***** пистов!!!
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24.06.2022 11:34
+5
Через 1-2" нидели с 3-10 июля наблюдаем перелом ситуации на войне👍❗Прорядив их склады и поломомав их логистику будет классное контрнаступление👍
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24.06.2022 11:39
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ти правий козак Чуприна, ох як же ти правий!
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24.06.2022 11:33 Відповісти
Я скажу так: "Пусть зерно лучше мыши съедят, а страны НАТЫ И Г7 получат кучу бежинцов" раз не хотят вписаться в войну и дать ***** пистов!!!
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24.06.2022 11:34 Відповісти
Через 1-2" нидели с 3-10 июля наблюдаем перелом ситуации на войне👍❗Прорядив их склады и поломомав их логистику будет классное контрнаступление👍
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24.06.2022 11:39 Відповісти
Зерно на сьогодні отримують від України через Росію і Туреччину. Як не крути,але зерно іде ,ось тільки гроші мають також повертатися до України.
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24.06.2022 12:14 Відповісти
ну недурно він так каже, значить ************, обіцяють нашім олігархам кишенькову демократію та імітацію антикорупційних реформ? а що ще може їх зацікавити, замки в Європі вони й так вже понакупляли.
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24.06.2022 11:35 Відповісти
і навіть, судячи з заяв мерина, відомо, хто з G7 може цим займатися: Макрон, Драгі та Шольц.
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24.06.2022 11:43 Відповісти
Джонсон - це колега. Атамана не маємо
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24.06.2022 11:40 Відповісти
Зрадники у нас владі, бо раніше опозиція волала "ні капітуляції", тепер західні лідери переживають за наміри зелених злити Україну. Очевидно, що готуються капітулювати тільки Зеленський і Ко.
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24.06.2022 11:47 Відповісти
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24.06.2022 11:49 Відповісти
вот именно и настораживает та шустрость,с какой ЕС старается "дать послевоенную помощь" Украине..наверное "очередь в членство ЕС" и такие "откупные для помощи" и в то же время категоричное нежелание дать такое оружие,которым можно было бы доставать воен. объекты в Крыму как-то очень напоминают "улаживание"..Может не случайно самый преданный помощник Украины Джонсон делает такие заявления ?..Не готовится ли "окончание войны" с утратой части территорий для Украины ради той НЕНАДЁЖНОЙ очереди в ЕС и вот эти ни с того-сего щедрые АВАНСОВЫЕ помощи для "послевоенной" Украины???? Не "порылась ли тут собака?"
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24.06.2022 11:57 Відповісти
У четвер із Вашингтона прозвучали дві дуже позитивні заяви, які стосуються однієї і тієї ж теми. Так, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Тодд Брісейл, на своєму брифінгу заявив про те, що Пентагон готує до відправки нову партію озброєнь для України, в рамках чергового пакету військової допомоги на суму 450 мільйонів доларів. За його словами, до цього постачання увійдуть наступні 4 одиниці РСЗВ. А ми пам'ятаємо, що минулого тижня саме для цієї нової партії систем HIMARS було закінчено навчання 60 наших військовослужбовців за межами України. Крім того, буде поставлено: 18 патрульних катерів, 18 тактичних автомобілів для буксирування артилерії, 2 тис кулеметів, 1200 гранатометів та значну кількість ***********, зокрема - 35 тис снарядів. Після передачі цього пакету допомоги їхня загальна вартість становитиме 6,1 мільярда доларів з початку широкомасштабного вторгнення федерації в Україну. На цю тему висловився і Джон Кірбі, який є координатором Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій. Він зазначив, що питання про надання допомоги вже вирішено і розпорядження про відправку зброї в Україну президент США Джо Байден підпише до від'їзду до Європи, де він візьме участь у самітах G7 та НАТО. Тобто це станеться з дня на день. Коментуючи це рішення Білого Дому, Кірбі сказав таке: «Сполучені Штати продовжуватимуть зміцнювати оборону України та підтримуватимуть її суверенітет та територіальну цілісність… Хоробрість та рішучість українських збройних сил, не кажучи вже про своїх співгромадян, продовжують надихати світ, і ми прагнемо стояти з ними, коли вони борються за свою свободу». Загалом, питання про цей пакет допомоги вже вважається вирішеним, оскільки одночасні заяви з Пентагону та Білого дому говорять про те, що технічно це рішення вже виконується і зазначені вище озброєння вже готуються до транспортування, а швидше за все, вже перекинуто до Європи, а передача відбудеться на кордоні Польщі та України, одразу після підписання відповідного розпорядження. Окрім того, цікавим обіцяє бути і саміт НАТО, який відбудеться найближчими днями у Мадриді. Декілька днів тому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сказав про те, що НАТО, як організація, прямо зараз опрацьовує питання про військову допомогу Україні. І треба думати, що роботу цю буде закінчено якраз напередодні саміту, а тому за його підсумками вже можна очікувати якогось рішення щодо цього. Нагадаємо, весь цей час військова допомога Україні надавалася окремими країнами, членами Альянсу, але саме по лінії НАТО ми не отримували практичної допомоги. Мабуть, після мадридського саміту ситуація має змінитися. Але все ж таки, суттєва зміна ситуації на фронті має відбутися лише з того моменту, як запрацює система постачання озброєнь у рамках ленд-лізу, де крім більш суттєвих обсягів постачання, очікуються й системи озброєнь, яких у нас ще не було. Зокрема йдеться про авіацію. Принаймні на розгляд Конгресу вже подано законопроект, який регулює підготовку наших льотчиків для освоєння американських літаків. Причому є уривки відомостей про те, що таке навчання вже ведеться за іншими програмами, а тепер його треба просто узаконити. Загалом процес йде не так швидко, як нам того б хотілося, але тут треба розуміти просту істину. Насправді зараз ми спостерігаємо повний і досить стрімкий перехід ЗСУ на техніку і стандарти НАТО. А такі процеси займають десятиліття. Ми ж це робимо у темпі, який обчислюється місяцями. Найшвидше, ніж це відбувається зараз у нас, цього ніхто й ніколи не робив. anti-colorados.
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24.06.2022 12:15 Відповісти
Нияких видмов вид тэриторий. Всё, шо Украина, то принадлежит Украине
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24.06.2022 12:20 Відповісти
Борис, прорашистські європейські локомотиви(тягачі)Німечина,Франція,Італія саме тому надали Україні (європейсько- рашистську куйню(кандидат в члени ЄС).щоби підштовхнути Україну віддати рашисту території ,на котрі він вкаже .а це Крим Луганська і донецькі області .Як тільки ЄС підписав "дурному цяцянку" почалося організоване відведення ЗСУ(маневренні ходи на кращі позиції) з тих українських територій ,на котрі претендує рашист.
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24.06.2022 14:37 Відповісти
 
 