НАТО та G7 не повинні підштовхувати Україну до укладання миру з РФ за рахунок відмови від територій. Це було б катастрофою, - Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що країни G7 та НАТО не мають підштовхувати Україну до укладання миру з Росією за рахунок відмови від частини своєї території.

Про це повідомила газета The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Моє послання колегам у G7 і, зокрема, в НАТО звучатиме так: "Наразі не час погоджуватись і заохочувати українців йти на поганий мир, на мир, заради якого їм пропонується відмовитися від частини своєї території в обмін на припинення вогню", - наводить видання заяву прем'єра під час візиту до Руанди.

Він наголосив: "Я думаю, що це було б катастрофою. Це стало б спусковим гачком для подальшої ескалації".

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