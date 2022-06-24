УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4748 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 519 46
війна (56233) Херсонщина (4221) ЗСУ (5690) Центр протидії дезінформації (102)

Українців закликають не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Херсонщині

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,зсу,захисник

РНБО та Генштаб ЗСУ звернувся до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки. Їх закликали не поширювати інформації щодо пересування наших бійців у Херсонській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Ми воюємо проти підступного та, на жаль, великого за кількістю ворога. Тому перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди РФ. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 23 червня на південному напрямку знищено 44 окупанти, 2 гармати, кілька одиниць техніки, - ОК "Південь"

У ЦПД підкреслили, що сьогодні лише вище військове керівництво має повну інформацію та може надавати коментарі і прогнози. Тож, українців закликають дотримуватись наступних правил:

  • Не транслювати переміщення військових.
  • Не знімати місця обстрілів та роботу ППО.
  • Ретельно перевіряти інформацію через офіційні джерела.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+28
в першу чергу політики, радники усілякі най не розповсюджують нічого.
показати весь коментар
24.06.2022 11:55
+24
https://youtu.be/6jMQMfIi2_s



Ось цього клоуна попередьте!

YOUTUBE.COM

Арестович, Дугін і помаранчева революція: як це забути?
показати весь коментар
24.06.2022 12:06
+16
Арестович, Подоляк, Арахамія, Безугла вас чують?
показати весь коментар
24.06.2022 12:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
в першу чергу політики, радники усілякі най не розповсюджують нічого.
показати весь коментар
24.06.2022 11:55 Відповісти
Нимарсы судя по всему чистят, а техника и др. силы подтягивают для контр наступа☝❗Возможно перемога ближе чем кажется👍 Давайте бойцы, ужачи❗
показати весь коментар
24.06.2022 12:09 Відповісти
Чому ж, там знизу інфа як працює зброя Європи. По ландшафту можна все знайти
показати весь коментар
24.06.2022 12:11 Відповісти
********, звісно ж, не в курсі, де їм навалили або навалюють. Вони новини з фронта про оперативну ситуацію з ФБ та Тві отримують.
показати весь коментар
24.06.2022 12:36 Відповісти
Ганну, це не стосується напевно?
показати весь коментар
24.06.2022 11:56 Відповісти
Все вірно, наразі можна публікувати лише дохлих кацапів на цьому напрямку, дохлого Стремоусова або Сальдо по факту їх знищення. Без локацій, населених пунктів тощо
показати весь коментар
24.06.2022 11:57 Відповісти
Тиць.
показати весь коментар
24.06.2022 11:59 Відповісти
да да,на 500 км а исчо львов с чопам скоро захватят,усьо пропало,вам плакальщикам ***** все никак с 24 февраля не может наступить,а вы все так надеетесь так надеетесь.
показати весь коментар
24.06.2022 12:00 Відповісти
Уже Ла-Манш форсируют, Берлин берут и в рот.
показати весь коментар
24.06.2022 12:03 Відповісти
Тобі новобранцю 31.05.2022, видно добре, що там під Херсоном.
показати весь коментар
24.06.2022 12:10 Відповісти
Облиште юродивого. Воно в усіх темах сере.
показати весь коментар
24.06.2022 12:14 Відповісти
це до Люсі всі питання
показати весь коментар
24.06.2022 11:58 Відповісти
Та нема питань. Аби тільки просувалися.
показати весь коментар
24.06.2022 12:01 Відповісти
халамидии а с ним абрамовичу спасшему 400 000 украинцев /, заподляку, безуглой и прочим оркестровичам надо хоть на период активных действий ВСУ залепить скотчем пасти, может тогда победим. Потом придется отклеивать, а пока пусть дышат другими отверстиями.
показати весь коментар
24.06.2022 12:02 Відповісти
https://youtu.be/6jMQMfIi2_s



Ось цього клоуна попередьте!

YOUTUBE.COM

Арестович, Дугін і помаранчева революція: як це забути?
показати весь коментар
24.06.2022 12:06 Відповісти
Он вообще каждодневные отчеты с картой у Фейгина кацапам дает! О_О
показати весь коментар
24.06.2022 13:02 Відповісти
Арестович, Подоляк, Арахамія, Безугла вас чують?
показати весь коментар
24.06.2022 12:07 Відповісти
Цим зетварям + аДрестовічу , потрібно зашити іх брехливі роти 😠
показати весь коментар
24.06.2022 12:36 Відповісти
а ну - хлібальники на замок і геть з сайту.
мішаемо ми владі своїми ротами.....
показати весь коментар
24.06.2022 12:08 Відповісти
этот призыв в основном касается вооруженных дивайсами жителей Нового Шляха, Трудолюбовки и прочих Львівських Отрубів.
показати весь коментар
24.06.2022 12:19 Відповісти
Как бы не знают, дебил. Они инфу черпают из сетей.
показати весь коментар
24.06.2022 12:38 Відповісти
Це напевно до тих балогурів, у якіх ЗСУ вже на вулиці Херсона зайшли?
показати весь коментар
24.06.2022 12:12 Відповісти
Про Херсонщину не буду. Но есть про другое. В оккупированном Алчевске Луганской области система противовоздушной обороны российских оккупантов «перехватила» саму себя. Момент летального залпа попал на видео. Как можно заметить по видео, одна из вражеских ракет после запуска сменила траекторию и вернулась к месту запуска.

показати весь коментар
24.06.2022 12:12 Відповісти
красиво получилось, нечего и сказать...)))
показати весь коментар
24.06.2022 12:19 Відповісти
Кроме HIMARS заработала и святая рука митрополита Киевского Онуфрия.
показати весь коментар
24.06.2022 12:38 Відповісти
я, например, не знала, что туда летали вертолеты и вывозили раненых и доставляли все нужное и многие были не в курсе, поэтому почти все вылеты и получились..., хотя, если бы и знала, все равно бы нигде не болтала, а есть те, кому просто надо выпендриться- я,я, все знаю и про все знаю...
показати весь коментар
24.06.2022 12:22 Відповісти
А как насчёт всяких говорящих голов от правительства? Им можно?
показати весь коментар
24.06.2022 12:13 Відповісти
правильно...нащо говорити про те чого нема
показати весь коментар
24.06.2022 12:15 Відповісти
А чому на Харківщіні не закликають? Вибачте за військову тупість, але мешканці не мають достатьно інформації
показати весь коментар
24.06.2022 12:18 Відповісти
Цензор,щось забагато фальшивок набігло. Може почистити уже наразі
показати весь коментар
24.06.2022 12:21 Відповісти
Можете кто помнит плакати с Гитлером где он склонившись над картой дохлого сссра нарисовал линию указывающую направления удара на город Баку...а вверху написано было план Барбаросса... Гитлеру нужна была бакинская нефть...а не сраная Мацковия или Питер...там пусто...было...
Кстати фюрер издал Указ...немецким солдатам и офицерам...кто войдёт в Москву и чЛенинград...растрелл..
показати весь коментар
24.06.2022 12:34 Відповісти
Я не зовсім розумію, можливо хтось пояснить, чому не можна написати наприклад про вхід ЗСУ в умовну Чорнобаївку, чи вихід із Золотого якщо це вже відбулося? Невже у кацапів зовсім немає зв'язку між підрозділами і про дії ЗСУ вони дізнаються виключно з українських пабліків?
показати весь коментар
24.06.2022 13:26 Відповісти
порадів собі тихенько якщо зсу прийшли і тихо далі допомагай чим можеш
показати весь коментар
24.06.2022 15:58 Відповісти
"Ретельно перевіряти інформацію через офіційні джерела".

Это какие "офіційні джерела"? Сводки Генштаба? И шо там "проверять"? Каждый день одно и то же: " Войну воююем. Все норм. Ведем маневренную оборону". А карта все краснеет и краснеет ...
показати весь коментар
24.06.2022 16:19 Відповісти
 
 