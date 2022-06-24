Українців закликають не поширювати жодної інформації про просування наших військ на Херсонщині
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РНБО та Генштаб ЗСУ звернувся до цивільного населення, журналістів та лідерів громадської думки. Їх закликали не поширювати інформації щодо пересування наших бійців у Херсонській області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.
Ми воюємо проти підступного та, на жаль, великого за кількістю ворога. Тому перед тим, як щось написати чи сказати, просимо зважувати кожне слово, щоб не завдати шкоди і не створити інфопривід для пропаганди РФ. Зараз закликаємо не поширювати жодної інформації про просування наших військ та місце їх розташування в Херсонській області!", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД підкреслили, що сьогодні лише вище військове керівництво має повну інформацію та може надавати коментарі і прогнози. Тож, українців закликають дотримуватись наступних правил:
- Не транслювати переміщення військових.
- Не знімати місця обстрілів та роботу ППО.
- Ретельно перевіряти інформацію через офіційні джерела.
Будь ласка, зачекайте...
Ось цього клоуна попередьте!
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мішаемо ми владі своїми ротами.....
Кстати фюрер издал Указ...немецким солдатам и офицерам...кто войдёт в Москву и чЛенинград...растрелл..
Это какие "офіційні джерела"? Сводки Генштаба? И шо там "проверять"? Каждый день одно и то же: " Войну воююем. Все норм. Ведем маневренную оборону". А карта все краснеет и краснеет ...