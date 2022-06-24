Комітет Сенату США ухвалив резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як пояснили в комітеті, остаточне рішення про визнання РФ такою державою ухвалює адміністрація президента, резолюція комітету лише закликає Білий дім це зробити.

"Немає сумнівів у тому, що Росія на чолі з Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, віддавши наказ іти на Україну, було терористичним актом. Він воєнний злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який скоєно від його імені", - цитує медіаресурс сенатора-республіканця Джеймса Ріша.

"Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду цього питання", - додав він.

Державний департамент вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам по всьому світу. Санкції, які накладаються на такі держави, передбачають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

Наразі до такого списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

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Серед аргументів визнання Росії спонсором тероризму сенатори називають такі.

за вказівкою Путіна уряд РФ заохочує акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;

РФ вела кампанію терору під час Другої чеченської війни;

обстрілювала мирних жителів Грузії;

з 2014 року підтримує членів НЗФ, які вчиняють акти насильства проти мирних жителів на Донбасі;

завдавала ударів по цивільному населенню Сирії;

надає матеріальну підтримку Сирії, яка вважається державою-спонсором тероризму;

сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців, такі як група "Вагнера" тощо.

Члени комітету також врахували відповідне звернення до США Президента Володимира Зеленського та Верховної Ради України.