Комітет Сенату США ухвалив резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Як пояснили в комітеті, остаточне рішення про визнання РФ такою державою ухвалює адміністрація президента, резолюція комітету лише закликає Білий дім це зробити.
"Немає сумнівів у тому, що Росія на чолі з Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, віддавши наказ іти на Україну, було терористичним актом. Він воєнний злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який скоєно від його імені", - цитує медіаресурс сенатора-республіканця Джеймса Ріша.
"Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду цього питання", - додав він.
Державний департамент вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам по всьому світу. Санкції, які накладаються на такі держави, передбачають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.
Наразі до такого списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.
Серед аргументів визнання Росії спонсором тероризму сенатори називають такі.
- за вказівкою Путіна уряд РФ заохочує акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;
- РФ вела кампанію терору під час Другої чеченської війни;
- обстрілювала мирних жителів Грузії;
- з 2014 року підтримує членів НЗФ, які вчиняють акти насильства проти мирних жителів на Донбасі;
- завдавала ударів по цивільному населенню Сирії;
- надає матеріальну підтримку Сирії, яка вважається державою-спонсором тероризму;
- сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців, такі як група "Вагнера" тощо.
Члени комітету також врахували відповідне звернення до США Президента Володимира Зеленського та Верховної Ради України.
Будь ласка, зачекайте...
Два события разрушат кацапстан.
1. Потери и отступление до на 23 февраля.
2. Нефть опять уронят до 40 $
Все остальные события уже произошли.
І що цікаво, усі кацапські друзі!
Трохи іншу резолюцію (сенс той же, але інші слова, обгрунтування трохи відмінне) сьогодні/завтра розглядатиме аналогічний сенатському комітет в закордоних справах палати представників Конгресу США. У Блінкіна не буде шансів відмовити у прийнятті урядової постанови про визнання касапів спонсорами терористів... але й він не дуже пручається цьому
який може бути скасований таким же указом наступного Президента.
дата підпис....
Прийняте Сенатом рішення, то є закон, який може буди скасований тільки Сенатом.
Рішення ухвалене Конгресом може бути скасовано тільки рішенням Конгресу тобто Сенатом + Палатою Представників..
лікбез закінчен...
Може хоча би після підписання рішення Байденом наша влада буде послідовною та перестане шукати приводи для "домовленостей" з московією.
и перебросим войска ближе к границам Украины и под шумок бульба фюрера в напарники возьмём...
Лукашеску сам того не замечала слил путлера...по кличке МОЛь...
большевистское рыло "революции".
шкода що по-трохи...
по их мнению россия спонсор терроризма спонсирует сама себя, но при этом - это не страна террорист??
Вы прослушали краткую аннотацию канала параша тудей