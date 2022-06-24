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Комітет Сенату США ухвалив резолюцію щодо визнання РФ державою-спонсором тероризму

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

сша,сенат

Комітет Сенату США з міжнародних відносин ухвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як пояснили в комітеті, остаточне рішення про визнання РФ такою державою ухвалює адміністрація президента, резолюція комітету лише закликає Білий дім це зробити.

"Немає сумнівів у тому, що Росія на чолі з Путіним є державою-спонсором тероризму. Те, що він зробив, віддавши наказ іти на Україну, було терористичним актом. Він воєнний злочинець, і на ньому лежить відповідальність за кожен злочин, який скоєно від його імені", - цитує медіаресурс сенатора-республіканця Джеймса Ріша.

"Вважаю, що держсекретар дуже уважно поставиться до розгляду цього питання", - додав він.

Державний департамент вносить до списку країн-спонсорів тероризму держави, які, на думку держсекретаря, неодноразово надавали підтримку терористичним актам по всьому світу. Санкції, які накладаються на такі держави, передбачають обмеження на отримання допомоги від США, заборону на експорт і продаж продукції оборонного призначення, заходи контролю за експортом товарів подвійного призначення, різні фінансові та інші обмеження.

Наразі до такого списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

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Серед аргументів визнання Росії спонсором тероризму сенатори називають такі.

  • за вказівкою Путіна уряд РФ заохочує акти міжнародного тероризму проти політичних опонентів і національних держав;
  • РФ вела кампанію терору під час Другої чеченської війни;
  • обстрілювала мирних жителів Грузії;
  • з 2014 року підтримує членів НЗФ, які вчиняють акти насильства проти мирних жителів на Донбасі;
  • завдавала ударів по цивільному населенню Сирії;
  • надає матеріальну підтримку Сирії, яка вважається державою-спонсором тероризму;
  • сіє терор по всьому світу через приватні військові мережі найманців, такі як група "Вагнера" тощо.

Члени комітету також врахували відповідне звернення до США Президента Володимира Зеленського та Верховної Ради України.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+46
Наразі до такого списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

І що цікаво, усі кацапські друзі!
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24.06.2022 12:22
+35
Слава богу! Спасибо США!
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24.06.2022 12:21
+31
Сенату США-респект...
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24.06.2022 12:21
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Слава богу! Спасибо США!
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24.06.2022 12:21 Відповісти
Ещё подрежут и оборону и финансы☝ Поле возможностей все меньше и меньше❗
Два события разрушат кацапстан.
1. Потери и отступление до на 23 февраля.
2. Нефть опять уронят до 40 $

Все остальные события уже произошли.
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24.06.2022 12:26 Відповісти
А прастіє роZZєянє то за щто, міравіє фашістьі, нас абманулі ми нєзналі ми ніпрічом кококококо
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24.06.2022 13:19 Відповісти
Ну заслуга России очевидна!
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24.06.2022 13:35 Відповісти
Крим також потрібно буде повернути
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24.06.2022 23:39 Відповісти
Сенату США-респект...
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24.06.2022 12:21 Відповісти
Блінкін може затвердити це рішення прямо сьогодні, перебуваючи в Європі, ще перед початком саміту G7.
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24.06.2022 12:21 Відповісти
Наразі до такого списку внесено чотири держави: Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.

І що цікаво, усі кацапські друзі!
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24.06.2022 12:22 Відповісти
+расея == одна компания!
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24.06.2022 12:58 Відповісти
а шо там жирна свиня стіфанчюк, таку заяву ще не ухвалила, ще не на часі?
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24.06.2022 12:24 Відповісти
Нет. Тогда в Украине нельзя будет смотреть мультики про Колывана.
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24.06.2022 12:27 Відповісти
а вдруг Путін образиться й нападе?
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24.06.2022 12:31 Відповісти
До речі, це схвалив комітет Сенату Конгресу США.
Трохи іншу резолюцію (сенс той же, але інші слова, обгрунтування трохи відмінне) сьогодні/завтра розглядатиме аналогічний сенатському комітет в закордоних справах палати представників Конгресу США. У Блінкіна не буде шансів відмовити у прийнятті урядової постанови про визнання касапів спонсорами терористів... але й він не дуже пручається цьому
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24.06.2022 12:26 Відповісти
та у Блінкена самого навіть без тих резолюцій від Сенату і Конгресу руки ********* зробити рашку спонсором тероризму. )
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24.06.2022 12:52 Відповісти
ну, але без процедури він цього зробити не може
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24.06.2022 12:59 Відповісти
Отлично. Последующие 100 лет кремлевский режим должен ассоциироваться в мире только с Игилом и Талибаном
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24.06.2022 12:28 Відповісти
Не будет кацапстана. Всё❗Это их последний выход.
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24.06.2022 12:31 Відповісти
Так каZZапьі и есть тот самьій ИГИЛ, просто ИГИЛ єто ихтамнетьі на востоке
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24.06.2022 13:22 Відповісти
Відповідальність лежить не лише на ботоксному підорі, винне все свинособаче плем'я, все заліссянське шовіністичне бидло. Всю свою історію кацапи були терористами і залишаються ними й понині. Нехай всі їбані орки горять у пеклі - і такі, і "нєтакіє".
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24.06.2022 12:29 Відповісти
Моцковія - це країна - терорист , а не тільки спонсор тероризму ‼️
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24.06.2022 12:30 Відповісти
слово за Сенатом.
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24.06.2022 12:34 Відповісти
Куба, Північна Корея, Іран, Сирія і кацапня лапотна.
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24.06.2022 12:36 Відповісти
Почему только спонсором? Опг рф- это самая настоящая террористическая организация
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24.06.2022 12:37 Відповісти
Кацапопітари ще ті терористи і нацисти
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24.06.2022 12:40 Відповісти
ухвалене Президентом чи прийняте їм рішення то є указ,
який може бути скасований таким же указом наступного Президента.
дата підпис....
Прийняте Сенатом рішення, то є закон, який може буди скасований тільки Сенатом.
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24.06.2022 12:42 Відповісти
Конгрес - то е Сенат + Палата Представників...
Рішення ухвалене Конгресом може бути скасовано тільки рішенням Конгресу тобто Сенатом + Палатою Представників..
лікбез закінчен...
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24.06.2022 13:09 Відповісти
к сожалению, это пока что только англосаксы
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24.06.2022 12:43 Відповісти
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24.06.2022 12:44 Відповісти
З терористами не домовляються, - їх знищують.
Може хоча би після підписання рішення Байденом наша влада буде послідовною та перестане шукати приводи для "домовленостей" з московією.
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24.06.2022 12:50 Відповісти
ну так это ********* уже не по кочкам понеслась... она начинает нестись по каменоломне...
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24.06.2022 13:01 Відповісти
Рашка не спонсор. Рашка и есть наглый и упоротый террорист. И если её не задавить, кацапы так и будут гадить людям по всему миру
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24.06.2022 13:02 Відповісти
Ультиматумы рабZei к США были туфтой от кгбшного быдла Шариковых...типа возьмём на понт..
и перебросим войска ближе к границам Украины и под шумок бульба фюрера в напарники возьмём...
Лукашеску сам того не замечала слил путлера...по кличке МОЛь...
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24.06.2022 13:03 Відповісти
не удивлюсь если выяснится, что теракты в США 11 сентября 2001 года финансировала таже ********** банда что убила президента Ичкерии Дудаева и взрывала дома в Волгодонске с целью оправдать агрессию
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24.06.2022 13:16 Відповісти
Бен Ладен у порівнянні з ****** - дитсадковий хлопчик.
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24.06.2022 13:54 Відповісти
Перший крок до повного ембарго та позбавлення права вето в ООН!
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24.06.2022 13:19 Відповісти
Поддерживаю двумя руками! путина на кол !!!
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24.06.2022 13:20 Відповісти
Не вериться что примут, но было бы оччень здорово. Это будет по сути уже черная метка на десятилетия и не пуйлу а всей мокшандии
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24.06.2022 13:33 Відповісти
Если бы не Россия, то и Куба, и Сирия, и Сев.Корея сидели бы тихо.
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24.06.2022 13:42 Відповісти
Куба была райским уголком лучше Флориды, пока туда не сунулось
большевистское рыло "революции".
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24.06.2022 13:43 Відповісти
Да, мне кубинки всегда очень нравились за их свободные нравы...
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24.06.2022 14:20 Відповісти
Товариші терористи, тбехуни та вбивці, непотріб. Вам велика жопа, навіть ссср такого величного статусу не мав.
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24.06.2022 13:48 Відповісти
Нарешті...)))
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24.06.2022 13:50 Відповісти
Сенат США: наша рашафобія все ще недостатня!
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24.06.2022 13:51 Відповісти
Щодо недостатня -нема питань, щодо "фобіЇ" - хто ту парашу боїться? Зневажають, ненавидять -так, але точно не "фобіюють"!
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24.06.2022 15:57 Відповісти
підаРашку в топку , схоже цій терористичній шайці по-трохи приходить жопа
шкода що по-трохи...
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24.06.2022 14:27 Відповісти
Давно пора. Московия - главный спонсор и организатор всех террористов мира, начиная с 1917г. Всемирный диверсионный КОМИНТЕРН не закрылся, он только меняет названия и маскируется...
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24.06.2022 14:36 Відповісти
Кацападлія не спонсор - вона є квазідержавним терористичним утворенням типу іділ! Найбільше терористичне утворення за усю історію Землі!
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24.06.2022 15:54 Відповісти
ПОДОНКИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Касса, как и прежде, на ЛУБЯНКЕ...
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24.06.2022 14:37 Відповісти
еРеФія ніяка не держава спонсор тероризму,Мордор це держава Терорист,а спонсорами тероризму є Німеччина Франція Італія і всі хто купував і продовжує активно купувати за мільярди доларів в неї газ.
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24.06.2022 15:34 Відповісти
👋
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24.06.2022 22:53 Відповісти
Це конєшно гарна пропозиція Сенату США... Та я б визнав це квазідержавне утворення не спонсором - а ТЕРОРИСТИЧНОЮ ДЕРЖАВОЮ! Як той самий іділ(до прикладу)! Оце була б справді дієва санкція! 👍 Від параші після визнання за нею такого статусу відсахнулись 😱 би навіть таліби! Бо одне діло спонсорувати терористичну діяльність, і зовсім інше - БУТИ ТЕРОРИСТИЧНИМ УТВОРЕННЯМ(і за своєю суттю і за своїми вчинками). Ви тільки згадайте усю історичну спадщину ************** кацападлії: там завжди був суцільний терор - червоний, білий та й взагалі на будь-який смак - по всіх усюдах і по всьому світу!
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24.06.2022 15:51 Відповісти
► Господи! Це, без перебільшення, однозначно найкращий день народження за всі 39 років мого життя! І кандидатство в ЄС, і кацапляндію в спонсори тероризму... А день ще ж не закінчився! (Онде знайомі скинули відео, де окупанти з допомогою ППО якимось абсолютно неймовірно фантастичним чином здійснили нереальне - підбили запущеною ракетою самі себе!)
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24.06.2022 22:12 Відповісти
какое-то странное решение США....какой спонсор вообще?? это страна террорист!
по их мнению россия спонсор терроризма спонсирует сама себя, но при этом - это не страна террорист??
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24.06.2022 22:52 Відповісти
Это провокация!!!, нужно сохранить ***** лицо!!! Деды воевали!!! Брадский нарид!!! Импирический запад!!! Фашизм не пройдеть!!!

Вы прослушали краткую аннотацию канала параша тудей
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04.07.2022 13:03 Відповісти
 
 