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Киянин за 10 тис. доларів виготовляв "довідку" волонтера для охочих незаконно виїхати за кордон чоловіків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

доллар,курс,долар

Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему для незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Її організував 50-річний киянин.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Підозрюваний шукав охочих незаконно перетнути державний кордон, розмістивши оголошення в месенджері "Телеграм".

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Зокрема, заручившись допомогою спільників, чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру. Також зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.

Вартість послуг становила від 10 тис. доларів США.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 10 тис. доларів за виготовлення документів для незаконного перетину кордону. У Львові затримано чоловіка. ФОТО

22 червня зловмисника затримали на "гарячому" під час одержання 4 тис. доларів США за виготовлене посвідчення волонтера.

Наразі прокуратура повідомила затриманому про підозру і скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.
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Топ коментарі
+7
Лисому з кварталу хто довідку видав? Може він інвалід якийсь або слабоумний.
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24.06.2022 13:43
+5
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). а Портнову Мураеву Тищенку буде підозра при поверненні ?через які обставини війсковозабовязані покинули кордон або в розшук ?чи то інше?дожились за кордон такі гроші ще й ризикувати що арештують зроблять ворогом народа коли як Тишенки Мурави спокійно в Відні,зробили північну корею що люди готові такі гроші відавати коли спокійно виїїзжають Мураеви Портнови Тищенки не ховаючи через пункт пропуску
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24.06.2022 13:24
+2
Як там сертифікати з вакцинації? Чогось згадалось...
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24.06.2022 13:20
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Боже, якщо вже існує така хрінь, зробіть платним виїзд за кордон, 10-20 штук баксів і нехай шурує, на ці грощі можна спокійно вдягнути декілька чоловік, якщо не вітділення чи взвод
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24.06.2022 13:09 Відповісти
ну платним, це ж не налом, а не на рахунок в бюджет. кому з того вигода, як тільки державі? А так - всі потрошку зароблять, хто причетний.
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24.06.2022 13:14 Відповісти
"всі потрошку зароблять" - это как минимум подделка документов, от 5 лет тюрьмы а если организованной группой лиц - то добавляй повышающий коэффициент
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24.06.2022 13:16 Відповісти
Скоко ж у людей бабла на руках, раз готовы такие суммы платить за фуфло?
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24.06.2022 13:15 Відповісти
Не любят наши люди неволи❗Любые оковы и ошейники любой ценой перегрызают. Воля або смерть❗Кто был на майдане помнят.

П.С. у нас и добровольцев хватает. Просто не выпускают, что бы беженцами мужиками Европу не напрягать. И так легче держать евро общественность по дальше от усталости от войны.
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24.06.2022 13:17 Відповісти
Як там сертифікати з вакцинації? Чогось згадалось...
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24.06.2022 13:20 Відповісти
Це розведення лохів, наразі не актуальне
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24.06.2022 17:04 Відповісти
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України). а Портнову Мураеву Тищенку буде підозра при поверненні ?через які обставини війсковозабовязані покинули кордон або в розшук ?чи то інше?дожились за кордон такі гроші ще й ризикувати що арештують зроблять ворогом народа коли як Тишенки Мурави спокійно в Відні,зробили північну корею що люди готові такі гроші відавати коли спокійно виїїзжають Мураеви Портнови Тищенки не ховаючи через пункт пропуску
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24.06.2022 13:24 Відповісти
Це ж як треба боятися за свою сраку, щоб 10 кіл баксів за довідку заплатити...
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24.06.2022 13:29 Відповісти
Лисому з кварталу хто довідку видав? Може він інвалід якийсь або слабоумний.
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24.06.2022 13:43 Відповісти
Ого, такі грошища проходили мимо каси таможні! Бардак. Треба такого конкурента прибрати, аби іншим урок був.
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24.06.2022 13:51 Відповісти
 
 