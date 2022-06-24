Киянин за 10 тис. доларів виготовляв "довідку" волонтера для охочих незаконно виїхати за кордон чоловіків
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Правоохоронці викрили ще одну шахрайську схему для незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Її організував 50-річний киянин.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.
За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 50-річному киянину за фактом незаконного переправлення громадян України призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Підозрюваний шукав охочих незаконно перетнути державний кордон, розмістивши оголошення в месенджері "Телеграм".
Зокрема, заручившись допомогою спільників, чоловік пропонував виготовлення довідки про членство у міжнародній громадській організації та зайняття волонтерською діяльністю з подальшим внесенням до спеціальної бази даних, що надає право на перетин державного кордону як волонтеру. Також зловмисник пропонував виготовлення документів щодо непридатності до несення військової служби.
Вартість послуг становила від 10 тис. доларів США.
22 червня зловмисника затримали на "гарячому" під час одержання 4 тис. доларів США за виготовлене посвідчення волонтера.
Наразі прокуратура повідомила затриманому про підозру і скерувала до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, встановлюються інші особи, які могли бути причетними до незаконної діяльності.
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П.С. у нас и добровольцев хватает. Просто не выпускают, что бы беженцами мужиками Европу не напрягать. И так легче держать евро общественность по дальше от усталости от войны.