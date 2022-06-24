Пєсков про кандидатство на членство в ЄС України та Молдови: Головне, щоб процеси не завдавали проблем РФ

У Кремлі заявили, що питання надання статусу кандидатів у ЄС Україні та Молдові - це внутрішня європейська справа, "головне, щоб ці процеси не призводили до великих проблем у відносинах цих країн із Росією".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"По-перше, це, звичайно, внутрішні європейські справи. Для нас дуже важливо, щоб усі ці процеси не завдавали більше проблем нам і більше проблем у відносинах згаданих країн із нами. Цих проблем і так достатньо", - зазначив він.

Спікер президента Росії, який розв'язав повномасштабну війну в центрі Європи, також зазначив: головне, мовляв, "щоб усе це не призводило до подальшого погіршення відносин Росії з ЄС, тому що вони й так уже неабияк зіпсовані".

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