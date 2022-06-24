УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9217 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
6 743 41
євроінтеграція (427) Молдова (1291) Пєсков (1443) Росія (47144) членство в ЄС (925) Євросоюз (6994)

Пєсков про кандидатство на членство в ЄС України та Молдови: Головне, щоб процеси не завдавали проблем РФ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

пєсков

У Кремлі заявили, що питання надання статусу кандидатів у ЄС Україні та Молдові - це внутрішня європейська справа, "головне, щоб ці процеси не призводили до великих проблем у відносинах цих країн із Росією".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Інтерфакс".

"По-перше, це, звичайно, внутрішні європейські справи. Для нас дуже важливо, щоб усі ці процеси не завдавали більше проблем нам і більше проблем у відносинах згаданих країн із нами. Цих проблем і так достатньо", - зазначив він.

Спікер президента Росії, який розв'язав повномасштабну війну в центрі Європи, також зазначив: головне, мовляв, "щоб усе це не призводило до подальшого погіршення відносин Росії з ЄС, тому що вони й так уже неабияк зіпсовані".

Також читайте: Європейська рада оприлюднила рішення щодо надання Україні статусу кандидата у члени ЄС

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+32
Нема росії- нема проблем.
показати весь коментар
24.06.2022 13:22
+13
Как раз Вас , Песков , повесят в Гааге ЗА ПРОБЛЕМЫ В УКРАИНЕ ‼️‼️‼️И над этим Украина активно работает
ЧТОБЫ и духом российским не пахло в Европе ( в т ч и кровавой культурой)
показати весь коментар
24.06.2022 13:25
+11
Кому ви нахрен всрались "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная"(Толстой Л.Н.)

щоб ви скоріше перегризли друг другу глотки нелюди
показати весь коментар
24.06.2022 13:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ваша головна проблема це твій тупорилий шеф, а не євроінтеграція України та Молдови
показати весь коментар
24.06.2022 13:22 Відповісти
Oooo ruskij , ti dazhe v samih plahih snah nevidil te problemi , katorije vas azhidajut !
показати весь коментар
24.06.2022 13:22 Відповісти
Нема росії- нема проблем.
показати весь коментар
24.06.2022 13:22 Відповісти
Мнение русни, как муканье коровы. Никому не интересно.
показати весь коментар
24.06.2022 13:23 Відповісти
....Головне, щоб процеси не завдавали проблем РФ....

eto sovsem ne golovne problemi parashi nikovo nevalnue
показати весь коментар
24.06.2022 13:23 Відповісти
Накуй - это во-о-он туда...
показати весь коментар
24.06.2022 13:23 Відповісти
Кому ви нахрен всрались "Московия - Русь тайги, монгольская, дикая, звериная"(Толстой Л.Н.)

щоб ви скоріше перегризли друг другу глотки нелюди
показати весь коментар
24.06.2022 13:25 Відповісти
Це ж тільки х@йом по губам, ніяких проблем))
показати весь коментар
24.06.2022 13:25 Відповісти
Как раз Вас , Песков , повесят в Гааге ЗА ПРОБЛЕМЫ В УКРАИНЕ ‼️‼️‼️И над этим Украина активно работает
ЧТОБЫ и духом российским не пахло в Европе ( в т ч и кровавой культурой)
показати весь коментар
24.06.2022 13:25 Відповісти
Нема рашки нема проблем.
показати весь коментар
24.06.2022 13:26 Відповісти
Головне - щоб ти пішов на ***! Зі своїм болотом і вашими проблемами разом!
показати весь коментар
24.06.2022 13:26 Відповісти
існування росії - головна проблема для світу
показати весь коментар
24.06.2022 13:26 Відповісти
Письков, какое твоё свинячье дело? Когда Украину и Молдову примут в ЕС, Параши уже не будет, поэтому никаких проблем у дохлой Параши тогда не будет в принципе.
показати весь коментар
24.06.2022 13:27 Відповісти
Всі проблеми собі вже створила сама РФ. Україна тепер просто повинна РФ поховати, щоб більше проблем не було.
показати весь коментар
24.06.2022 13:28 Відповісти
какие могут быть отношения, если куда вы лезете - везде 10-ки тысяч трупов умервщленных в муках людей, миллионы лишившиеся дома
показати весь коментар
24.06.2022 13:28 Відповісти
в тебе, козел, як і у вас всіх, проблема в мозку і в засраному туалеті
показати весь коментар
24.06.2022 13:28 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 13:28 Відповісти
Риторика кацапов поменялась кардинально. Пару месяцев назад были бы визги "Не допустим! Так нельзя! Будут последствия!". Теперь мямлянье пошло. Кацапы перешли к стадии принятия. А помните визги "Если Европа введет санкции - будут последствия! Если Европа поставит оружие - будут последствия! Если бла-бла - будут последствия!" Визгу было много, а по факту утерлись и сглотнули. Там, где кацап получает серьезный отпор, тут же сдувается.
показати весь коментар
24.06.2022 13:28 Відповісти
щось він забув, як в 2013-му лише загроза підписання Асоціації України в торгівельну угоду з ЄС спричинила торгівельну війну від "роспотребнадзора", з українським експортом, а потім, коли повстав Майдан Гідності - і справжню війну від 20/02.2014р...
показати весь коментар
24.06.2022 13:30 Відповісти
Никто не создает проблем для рф больше чем сама рф. Так еще и другим жить мешает.
показати весь коментар
24.06.2022 13:30 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 13:30 Відповісти
Песков в юности.
Сегодня ёршик уже седой, каждый раз отмывать всё труднее.
показати весь коментар
24.06.2022 22:22 Відповісти
Как то насрать на ваше мнение. Даже наоборот, рашке чем больше проблем нужно создавать
показати весь коментар
24.06.2022 13:33 Відповісти
Чем больше у Украины оружия, тем толерантнее Россия.
показати весь коментар
24.06.2022 13:34 Відповісти
Ти ж диви проблем їм достатньо? Та ні, падлюки, ваші проблеми тільки починаються
показати весь коментар
24.06.2022 13:35 Відповісти
Вот купил себе корову. Спрашивается - КАКОЕ НАХЕР ДЕЛО МОЕМУ СОСЕДУ ДО МОЕЙ КОРОВЫ?? Оказывается есть, забыл его спросить, а можно мне или нельзя?? ВЫ УБЛЮДКИ САМИ НЕ ЖИВЕТ И ПОЛОВИНЕ МИРА ЖИЗНЬ ПОРТИТЕ, И ВСЕ ЭТО ВЫДАЕТСЯ ПОД СОУСОМ - ТИПА ВЫ ЗА МИР... КАК БЫ УЖЕ ПОВЫЗДОХЛИ!!!
показати весь коментар
24.06.2022 13:37 Відповісти
Ой, дурень.
показати весь коментар
24.06.2022 13:40 Відповісти
А как дысали, как дысали! Помнится, месяц назад категорически были против вступления в ЕС. В 14 году Крым украли, лишь бы не пустить Украину в ЕС.
А теперь на хвост соли только насыпать можете.

Россия могла бы быть нормальной страной, с нормальными соседскими отношениями, но нет. Зачесалось имперство, превратились в паРашу, смердящую клоаку, Zиганутую фашню с плешивым гидроцефалом, срущим в чемодан и охреневшим от злобы и ненависти стадом.
Ну и хрен с вами. Аминь.
показати весь коментар
24.06.2022 13:47 Відповісти
Больше проблем, чем сама себе московия, им никто не создаст.
Дурое/ы полные.
показати весь коментар
24.06.2022 13:51 Відповісти
Ідіот...
Коли ти вже вагітний - немає сенсу жерти контрацептиви відрами...)))
показати весь коментар
24.06.2022 13:53 Відповісти
ПНХ............................
показати весь коментар
24.06.2022 13:53 Відповісти
Что россияне !!Проглотили пилюлю!!?
показати весь коментар
24.06.2022 14:12 Відповісти
Проблеми?Девіз цього покоління смерть путінским оркам !Ось і думай тварюка!
показати весь коментар
24.06.2022 14:19 Відповісти
накінець-то рашисти-путіністи починають прозрівати.....:

тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
24.06.2022 14:31 Відповісти
якщо тупі бидлолапті ще нічого не зрозуміли, скажу відверто:

Нікого у світі більше не цікавить позиція раїсі, і під підлаштовуватисьніхто не буде. А щоб вам було зрозуміліше, вашою мовою це звучить так: "Ваше место возле параши"
показати весь коментар
24.06.2022 14:32 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 14:44 Відповісти
У кремлі сидить Хабад. Не варто забувати.
показати весь коментар
24.06.2022 15:11 Відповісти
А что он ещё мог сказать? "Мы всё просрали?"
показати весь коментар
24.06.2022 16:34 Відповісти
 
 