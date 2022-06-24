Сенат Чехії схвалив поправку, яка регулює житло та виплату допомоги українським біженцям

Верхня палата парламенту Чеської Республіки схвалила поправку до закону, яка дасть змогу і після скасування надзвичайного стану реєструвати, забезпечувати житлом та виплачувати допомогу українським біженцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Поправку передано на підпис президенту республіки.

Таким чином, міністерства та інші державні установи зможуть і після скасування надзвичайного стану виділяти будівлі для розміщення біженців з України. Краї та населені пункти будуть зобов'язані надавати біженцям житло. Система реєстрації діятиме в тому самому режимі, що й раніше.

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Після пів року проживання в країні на підставі візи тимчасового захисту біженці матимуть право на отримання дотації у розмірі життєвого мінімуму: 4250 крон на місяць на дорослого та 3050 крон на дитину.

Як відомо, у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою потоком біженців з України після вторгнення російської армії Чехія запровадила надзвичайний стан. 30 червня термін дії надзвичайного стану закінчується.

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