УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9217 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
3 675 2
біженці (1014) житло (470) допомога (5014) Чехія (998)

Сенат Чехії схвалив поправку, яка регулює житло та виплату допомоги українським біженцям

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

чехія

Верхня палата парламенту Чеської Республіки схвалила поправку до закону, яка дасть змогу і після скасування надзвичайного стану реєструвати, забезпечувати житлом та виплачувати допомогу українським біженцям.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

Поправку передано на підпис президенту республіки.

Таким чином, міністерства та інші державні установи зможуть і після скасування надзвичайного стану виділяти будівлі для розміщення біженців з України. Краї та населені пункти будуть зобов'язані надавати біженцям житло. Система реєстрації діятиме в тому самому режимі, що й раніше.

Читайте також: На кінець травня витрати Чехії на допомогу українським біженцям становили близько 294 млн євро

Після пів року проживання в країні на підставі візи тимчасового захисту біженці матимуть право на отримання дотації у розмірі життєвого мінімуму: 4250 крон на місяць на дорослого та 3050 крон на дитину.

Як відомо, у зв'язку з міграційною кризою, спричиненою потоком біженців з України після вторгнення російської армії Чехія запровадила надзвичайний стан. 30 червня термін дії надзвичайного стану закінчується.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чехія оформила українським біженцям вже понад 377 тис. віз тимчасового захисту
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не дуже вигідно, бо в тій же німеччині чи бельгії виплати для біженців у два-три рази вищі.
показати весь коментар
24.06.2022 13:47 Відповісти
Но и цены больше и отношение хужуе.На своем опыте: моя семья в Ч и им все нравится,а вот ,кто был Германии из знакомых,то 90% вернулись ,ТК отношение не але и условия.Многие рассказывают о том,что в Германии очень много поклонников телевизора с руспропогандой даже среди именно немцев
показати весь коментар
24.06.2022 13:52 Відповісти
 
 