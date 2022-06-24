Викрито агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив нардеп Деркач, - СБУ. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курирував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.
Наразі за ініціативи СБУ стосовно народного депутата генеральним прокурором розпочато досудове розслідування.
Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він як негласний співробітник ГУ ГШ РФ із позивним Ветеран, був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами РФ і Деркачем.
За словами Колеснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ - начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.
Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.
Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Відтак він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.
"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия" - Ред.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", - деталізує Колєсніков.
Також Колєсніков розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти - швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками.
СБУ продовжує оперативно-слідчі заходи, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі.
Будь ласка, зачекайте...
По - перше ні за що посадити Пороха , якого ху@ ло ненавидів
і Байдену не дати виграти вибори !
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Это ж сколько украинской крови нужно пролить, чтобы у кого-то в ж.о.п.е зачесалось и оно начало чухаться?
так зразу СБУ почало рашистських агентів "знаходити".
В Сумській області всі знають, що деркач працює на москаву і чим він займається. Там нема, що "викривати". Крім охоронних фірм ще "кураторство" над УПЦ МП. Просто до останнього часу СБУ це все було пох...
Це мабуть лейтенант баканов видав "сенсацію", щоб залишитись на посаді?
Бо за Південь вже треба відповідати, за Чонгар, за Херсон, за Марік...
А ИХ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ АБСТРУКЦИИ
(1) реформа Конституційного суду
Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (а не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.
(2) продовження судової реформи
(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП
(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,
(4) боротьба з відмиванням коштів
(5) втілення антиолігархічного закону
(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
(7) зміна законодавства про нацменшини.
Так, стоп, нардеп Деркач же не так давно пресуху давав разом зі "слугою" Дубінським проти Порошенка, пльонкі там якісь крутили - як це він виявився агентом ГРУ?
Генпрокурор ще справу відкривала, і всі на серйозних щщах погрожували "держзраду расслєдовать і посадіть".
То, виходить, суспільство ледь не всіма своїми органами правопорядку та медійниками підмахувало фсбшникам?
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Бачите до чого призводить інформаційна окупація, яку впритул відмовлявся помічати оскотинений колективним "кварталом" народ, та впроваджувала жадібна до великих розпилів лже-еліта під маскою "нових ліц".
Бо всі ті "свінарчукі" і "ліпєцкі", "торгові на крові" та "збагачення в 82 рази" - була суть кремлівська пропаганда, а Бігуси, Гнапи, Мосійчуки, Іванови, Шабуніни, Купрії та прочі Лєщєнкі - це ті самі гебняві Деркачі різного калібру.
Туди саме - і "позітівні блогєри" Єрмака-Подоляка, до речі, бо так само брали участь в найбільшій спецоперації по дискредитації державницьких сил України.
І ці пласти брехні тепер змиваються кров'ю, як завжди.
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Все поступово стає на свої місця. Хоча, може то я занадто оптимістичний, і зараз слова того конченого Деркача додадуть до "свідчень" Медведчука - з них станеться,
а люди так само слухняно схавають методичку, замість нарешті почати ду-ма-ти.
В.Прозапас
22 июня, 2022
https://ord-ua.com/2022/06/22/kak-ukroboronprom-vo-glave-s-gusevym-ubivaet-zavod-antonov/
Что по этому поводу скажет Бигус, борец со "свинарчуками"
В наши дни это «элитное» учебное заведение называется Академия ФСБ России.
Его дипломная работа в российских спецслужбах была посвящена вопросам организации и проведению встреч с негласной агентурой.
Первые годы политической карьеры Андрея Деркача были связаны со службой у президента и по совместительству - ЕГО КРЕСТНОГО ОТЦА.
Портал «Лига. Досье» пишет о том, что бизнес-конкуренты Деркача обвиняли его семью в нелегальной торговле оружием во времена правления Кучмы:
Андрей Деркач и бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин - сваты.
Дочь Деркача Татьяна Терехова в 2014 году вышла замуж на сына Литвина Ивана.
В свое время был руководителем межфракционного депутатского объединения «В Европу - вместе с Россией».
В 2018 году был среди подписантов обращения ко Вселенскому Патриарху Варфоломею І с призывом не предоставлять Украине Томос об автокефалии.
Поддерживает тесные связи с Русской Православной Церковью, принимал участие в выборах Патриарха РПЦ Кирилла.
Потом Елдак привлек исполнителей и все окончилось позором, даже у Трампа не поверили. У Деркача только один интерес -деньги, а весь "патриотизм рузге" до дупы. А сам Трам п еще с 80-х полноценный агент ФСБ.
Один из пленных орков уведомлял, что их отряд СН ГРУ на окраине Харькова должны были ждать "поводыри" но никого не было и они поехали на авось. Так что Деркач устроил "Панаму" а деньжата придется отдавать взад.