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Викрито агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив нардеп Деркач, - СБУ. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Служба безпеки викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ (відомого як ГРУ), яка повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ. 

До неї, зокрема, входив народний депутат Андрій Деркач, який, за даними слідства, курирував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України.

Наразі за ініціативи СБУ стосовно народного депутата генеральним прокурором розпочато досудове розслідування.

Оперативна розробка мережі велася давно, але остаточно СБУ нейтралізувала її на початку війни, затримавши колишнього помічника нардепа Ігоря Колєснікова. Власне, він як негласний співробітник ГУ ГШ РФ із позивним Ветеран, був зв’язківцем і фінансовим кур’єром між спецслужбами РФ і Деркачем.

За словами Колеснікова, Деркач був завербований у 2016 році. З ним особисто працювало вище керівництво ГРУ - начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алєксєєв.

Нардеп, зокрема, отримував кошти від ГУ ГШ РФ для створення приватних охоронних структур, які ворог планував використати для захоплення України. На реалізацію своїх планів ГРУ виділяло по 3-4 мільйони доларів США раз на кілька місяців. Як свідчать матеріали слідства, значна частина цих коштів осіла в кишенях Деркача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський увів у дію рішення РНБО про персональні санкції проти Деркача, Килимника і терориста Пушиліна

Сам Колєсніков після затримання пішов на угоду зі звинуваченням і дав багато цікавих свідчень. У травні суд вже оголосив йому вирок за державну зраду. Відтак він розповів деталі діяльності мережі та відведену їй роль у підготовці до повномасштабної війни.

"Під час входження військ, коли буде зрозуміло, що міста здаються, ці ЧОПи ("частные охранные предприятия" - Ред.) повинні були забезпечувати проходження техніки, сідати на броню з російськими прапорами, і таким чином забезпечувати мирний вхід у міста", - деталізує Колєсніков.

Також Колєсніков розповів, що ГРУ при захопленні столиці планувало використовувати дві бригади спецназу і сили спецоперацій, які мали зайти з території Білорусі. Звідти - швидко просунутися до Києва, захопити Урядовий квартал і зібрати віче у Верховній Раді, яке б проголосувало за створення нового уряду. Однак ці плани були повністю зруйновані українськими захисниками.

СБУ продовжує оперативно-слідчі заходи, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до розгалуженої агентурної мережі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+99
ФБР про це три роки тому нас повідомляло...
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24.06.2022 13:49
+90
Татарова і Портнова за жабри.
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24.06.2022 13:49
+81
Деркач - шпигун?!
Яка НЕСПОДІВАНКА!
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24.06.2022 13:50
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Все зеля знав , але виконати завдання кремля - це було понад усе !

По - перше ні за що посадити Пороха , якого ху@ ло ненавидів
і Байдену не дати виграти вибори !
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24.06.2022 15:40 Відповісти
Та ви шо! Не может быть!!! Деркач -- честнейший человек, неподкупный депутат и вааще -- борец против режима Порошенко!
-----------
Это ж сколько украинской крови нужно пролить, чтобы у кого-то в ж.о.п.е зачесалось и оно начало чухаться?
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24.06.2022 15:48 Відповісти
Вот єто паварот! Нєсподзянка! Хто ж міг подумати?
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24.06.2022 15:49 Відповісти
Як тільки у пресі з'явився натяк Зеленському, що пора знімати Баканова -
так зразу СБУ почало рашистських агентів "знаходити".
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24.06.2022 15:49 Відповісти
Тільки,зранку,з'явилась інформація про можливе відсторонення бакланова,як пообіді сбу "розродилось" старою сенсацією,з неприємним "душком". Випадковість?Не думаюСкоріше попередження ОПУ,щоб не чіпали,бо " агентура" може розповісти,хто надоумив Деркача та Дубінського виступити з заявами проти Байдена.Пропоную парі,що завтра чи післязавтра буде заява від ОПУ,що інформація про зняття бакланова - це рос.фейк.
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24.06.2022 15:54 Відповісти
"при затриманні оперативниками СБУ, при спробі втекти, був застрелений єх-депутат Деркач" - якби таким був заголовок то можна баканову поставити меленький +, але на жаль він не такий, дуже мало людей вірить СБУ із-за певної кучки корупціонерів, треба назначити когось з ЗСУ, почистити той гадюшник, бо в СБУ досить спражніх патріотів які не можуть підняти голови їз за чинних керівників.
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24.06.2022 15:56 Відповісти
и опять 25..дубль №88--укр фамилия не панацея от предательства..говорю как татаро беларусо укропчик....
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24.06.2022 15:58 Відповісти
Офіційне повідомлення СБУ! «Викрито агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив нардеп Деркач»… Як там фраза, Жму руку! Обнимаю!», гіаном добряче смакує? ))… Уявляю до речі, як зараз нервує улюблений пудель Бені!
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24.06.2022 16:03 Відповісти
Невже Медведчука розкололи?).
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24.06.2022 16:04 Відповісти
викрито рокiв 7 назад,свiтовою спiльнотою.Сбу не повiрить,що народом Украiни викрито так рокiв 20 назад:ахметова коломойського,новiнського т.д..Слуга не народа, звернись до народу за безкоштовною консультацiею i ми оголосимо весь список,вiн дуже довгий,затрахаетесь-викривать.
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24.06.2022 16:09 Відповісти
А я не верю, что деркач был агентом гру ГШ рашки. Гру - это военная разведка, а деркач кгбешник, причём кадровый и закончил он высшую школу кгб в мацкве. Так что скорее всего, что он на рашистское фсб работал, а не на военную разведку. Ему гебешники из фсб ближе и роднее. Хотя, правильно говорят у бубочки - какая разница…. Предатель и крыса он и в Африке гандон и предатель. Кстати а где этот деркач сейчас гасится???
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24.06.2022 16:21 Відповісти
Он не агент ГРУ. Ему ГРУ платили просто. Тот самый генерал Беседа, который курировал украинское направление. Тут напомнили, что оказывается именно Деркач был инициатором роспуска Рады в 19 году. Короче, это еще до того как Ермак сумел оттеснить случайных людей он как бы вилял собакой. Так что он в отличии от Ермака задавал стартовый импульс - роспуск Рады или там охота за Порошенко, а другие люди подхватывали. Это сколько еще он сделал, что мы не следили.
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24.06.2022 17:22 Відповісти
Таке враження, що Деркач, як резидент ФСБ працював із половиною нашої ОПи разом із лідером світу, ВРУ, і Кабміну. Креатури і вірні зброєносці Деркача Бояринцев і Галущенко одержали грошовиті і впливові посади в Енергоатомі як платню за відоме інтерв'ю Деркача разом із пуделем Каломойського, де він "викривав" злочинну діяльність сина Байдена і "примкнувшого" до "злочинців" Байденів Порошенка під час виборчої компанії в США. Цьому дуже тішився найвеличніший. Ну і що змінилося із тих пір? всі кроти на місці, Галущенко став міністром енергетики і успішно здав Запорізьку аес русні. Думаю, що Деркач уже далєче, як кажуть на русні. Кажете, не на часі ловити шпигунів?
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24.06.2022 16:26 Відповісти
Да почти везде за эти три года расставлены русские кроты. Когда президент идиот, который подписывает любую бумажку, а Рада полна кнопок, то проблем никаких.
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24.06.2022 17:20 Відповісти
Заявление ротив Байдена было подан от имени Деркача. И проив Президента США, на второй день иннагурации возбудили уголовное дело!!! Есть вопросы, кто управлял Украиной с 2019-по 24.02.2022?
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24.06.2022 16:27 Відповісти
а що, нині Україною керують інші?
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24.06.2022 16:43 Відповісти
ранише був янелох, а тепер боневтик
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24.06.2022 18:07 Відповісти
Да те же. Просто после начала войны, как то стало невдобно..
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24.06.2022 20:11 Відповісти
Йоханий бабай, а скільки ще таких в Україні таких деркачів ?!
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24.06.2022 16:58 Відповісти
Цікаво, серед "слуг народу" хоч одна порядна людина взагалі Є ???
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24.06.2022 17:11 Відповісти
Была одна порядна и ту убили. Поляков.
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25.06.2022 08:28 Відповісти
На кого розрахована ця клоунада від СБУ?
В Сумській області всі знають, що деркач працює на москаву і чим він займається. Там нема, що "викривати". Крім охоронних фірм ще "кураторство" над УПЦ МП. Просто до останнього часу СБУ це все було пох...
Це мабуть лейтенант баканов видав "сенсацію", щоб залишитись на посаді?
Бо за Південь вже треба відповідати, за Чонгар, за Херсон, за Марік...
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24.06.2022 17:28 Відповісти
💯👍 так‼️
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24.06.2022 17:39 Відповісти
баканов? Там тварь 73% всё порешала( ну конечно через агентов фсб - короче всё его ближайшее и дальнее окружение.
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24.06.2022 18:28 Відповісти
здається так і є
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24.06.2022 19:34 Відповісти
Тобто баканов - цап відбувайло, а куратор, а остальні, а куди ниточки ведуть ?
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24.06.2022 19:57 Відповісти
Валерий Коломиец 6a8f7b0f це ,своєчасне, повідомлення після чуток про відставку Баканова, виглядає так коли вертоліт випускає теплові пастки щоб відволікати запущені в нього ракети. ОП, цим самим відволікає увагу від Баканова.
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24.06.2022 22:55 Відповісти
Если бы не тупая жадность ************ агентов,хана нам,Украине. Покрали все деньги на захват нашей Родины. Читаю новости и офуеваю сколько гнид траханых в душу.Неужели ничего не поменяется.
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24.06.2022 17:52 Відповісти
А, скока дел открыл ********** предатель( да, это именно еврей щеленский) по плёнкам ***** против украинцев? А ведь разведка Украины, её патриотичная часть, говорила - **** - засланный казачок рф и портновым. Но, ********** щеленский и Ко сажали патриотов( дело белорусского журналиста). ****** коломойского, будь ты проклят старословянским проклятием( шоб ни один равин не снял).
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24.06.2022 18:25 Відповісти
А ДО 2016 ДЕРЕКАЧ КЕМ БЫЛ !!!???
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24.06.2022 19:02 Відповісти
При Кучме папа Деркача был головой СБУ Украины
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24.06.2022 19:54 Відповісти
пригадуєм славнозвісні Дірки Плівкача
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24.06.2022 19:29 Відповісти
короче Баканова виганяли а попав Дєркачь, Єрмак наступний
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24.06.2022 19:41 Відповісти
Та невже і хто б подумав
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24.06.2022 19:53 Відповісти
В ОП кожен другий такий. Тому і південь здали і до до Києва за півдня підійшли.
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24.06.2022 20:36 Відповісти
Це той, чий батько був головою СБУ? При кучмі...

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24.06.2022 20:49 Відповісти
Тільки но з'явилась інформація, що клоун хоче звільнити бакланова, і - опа, совенятко деркача впіймало. Ну, як його звільняти, він же мишей ловить
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24.06.2022 20:49 Відповісти
Деркач сучениий. ****, шо сірьозно?
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24.06.2022 21:04 Відповісти
ЭТИ ТВАРИ НЕ ПРОСТО ПРЕДАТЕЛИ. ОНИ УЧАСТНИКИ УБИЙСТВ НАШИХ ГРАЖДАН. ПОЭТОМУ ДЕРКАЧА И КОМАНДУ НУЖНО ТИХО ЗАРЕЗАТЬ.
А ИХ СЕМЬИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДАНЫ АБСТРУКЦИИ
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24.06.2022 21:23 Відповісти
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24.06.2022 21:47 Відповісти
Говорящей жопе Бени- приготовиться!))))
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24.06.2022 21:48 Відповісти
Баканов сдал Деркача, чтобы его не уволили... А кого, интересно, сдаст Ермак? Ну не себя самого же сдавать, правда?
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24.06.2022 21:54 Відповісти
Тепер кожного, хто тут ще хоч раз заїкнеться про "жмурукуабнімаю", можна називати агентом фсб? Я правильно розумію? Після того, як Деркач нарешті став ворогом і для зелених, зеботи ж уже не можуть цитувати його записи, тим більше, що у США їх ще у 2020 назвали монтажем. Значить, хто цитує записи Деркача, той кацапський агент?
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24.06.2022 23:09 Відповісти
Всех, всех в отставку!!! И ВР, а тем более в ОПе полно кацапских кротов. Всех их в отставку немедленно вместе с зеленским
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24.06.2022 23:18 Відповісти
Дєркачь вже своїми плівками тільки хотів нам насолить. А тут взагалі по дорослому.
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24.06.2022 23:47 Відповісти
7 ВИМОГ, ЯКІ МАЄ ВИКОНАТИ УКРАЇНА, ЩОБ ЄС НЕ СКАСУВАВ ЇЇ НОВИЙ СТАТУС

(1) реформа Конституційного суду

Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (а не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.

(2) продовження судової реформи

(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП

(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,

(4) боротьба з відмиванням коштів

(5) втілення антиолігархічного закону

(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).

(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським

(7) зміна законодавства про нацменшини.
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24.06.2022 23:53 Відповісти
Чергова брехня про Пороха розсипалася‼️‼️

Так, стоп, нардеп Деркач же не так давно пресуху давав разом зі "слугою" Дубінським проти Порошенка, пльонкі там якісь крутили - як це він виявився агентом ГРУ?

Генпрокурор ще справу відкривала, і всі на серйозних щщах погрожували "держзраду расслєдовать і посадіть".

То, виходить, суспільство ледь не всіма своїми органами правопорядку та медійниками підмахувало фсбшникам?
....................
Бачите до чого призводить інформаційна окупація, яку впритул відмовлявся помічати оскотинений колективним "кварталом" народ, та впроваджувала жадібна до великих розпилів лже-еліта під маскою "нових ліц".

Бо всі ті "свінарчукі" і "ліпєцкі", "торгові на крові" та "збагачення в 82 рази" - була суть кремлівська пропаганда, а Бігуси, Гнапи, Мосійчуки, Іванови, Шабуніни, Купрії та прочі Лєщєнкі - це ті самі гебняві Деркачі різного калібру.

Туди саме - і "позітівні блогєри" Єрмака-Подоляка, до речі, бо так само брали участь в найбільшій спецоперації по дискредитації державницьких сил України.

І ці пласти брехні тепер змиваються кров'ю, як завжди.
..................
Все поступово стає на свої місця. Хоча, може то я занадто оптимістичний, і зараз слова того конченого Деркача додадуть до "свідчень" Медведчука - з них станеться,
а люди так само слухняно схавають методичку, замість нарешті почати ду-ма-ти.
В.Прозапас
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25.06.2022 01:30 Відповісти
Как Укроборонпром во главе с Гусевым убивает завод Антонов

22 июня, 2022

https://ord-ua.com/2022/06/22/kak-ukroboronprom-vo-glave-s-gusevym-ubivaet-zavod-antonov/

Что по этому поводу скажет Бигус, борец со "свинарчуками"
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25.06.2022 02:30 Відповісти
Деркач в начале 90-х учился в Высшей школе КГБ им.Дзержинского в Москве.
В наши дни это «элитное» учебное заведение называется Академия ФСБ России.
Его дипломная работа в российских спецслужбах была посвящена вопросам организации и проведению встреч с негласной агентурой.
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25.06.2022 02:05 Відповісти
Леонид Деркач, отец политика, и ЛЕОНИД КУЧМА, бывший президент Украины, - кумовья.

Первые годы политической карьеры Андрея Деркача были связаны со службой у президента и по совместительству - ЕГО КРЕСТНОГО ОТЦА.

Портал «Лига. Досье» пишет о том, что бизнес-конкуренты Деркача обвиняли его семью в нелегальной торговле оружием во времена правления Кучмы:

Андрей Деркач и бывший глава Верховной Рады Владимир Литвин - сваты.
Дочь Деркача Татьяна Терехова в 2014 году вышла замуж на сына Литвина Ивана.
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25.06.2022 02:09 Відповісти
Политик открыто придерживается пророссийских взглядов.

В свое время был руководителем межфракционного депутатского объединения «В Европу - вместе с Россией».

В 2018 году был среди подписантов обращения ко Вселенскому Патриарху Варфоломею І с призывом не предоставлять Украине Томос об автокефалии.

Поддерживает тесные связи с Русской Православной Церковью, принимал участие в выборах Патриарха РПЦ Кирилла.
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25.06.2022 02:11 Відповісти
Деркач ще та падлюка і виродок 😠
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25.06.2022 07:07 Відповісти
Деркача задержали??чи попередили, щоб він мав час втекти…?'
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25.06.2022 04:51 Відповісти
зе чмо стрелки переводит
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25.06.2022 06:14 Відповісти
Все коллаборанты должны быть в могиле!!!
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25.06.2022 07:48 Відповісти
Юрий Швец настоятельно советует СБУ присмотреться к Руслану Демченко и поясняет, почему. https://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCAhttps://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCA https://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCA.
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25.06.2022 08:30 Відповісти
Наш Человек в Вашингтоне (НЧВ) еще два года назад уведомлял, что Елдак познакомился с Руди Джулиани (представитель Брайтонговских перцев) через Патрушева. Встреча происходила в Испании на вилле одного из росгубернаторов, с дочерью которого Елдак крутил шашни.

Потом Елдак привлек исполнителей и все окончилось позором, даже у Трампа не поверили. У Деркача только один интерес -деньги, а весь "патриотизм рузге" до дупы. А сам Трам п еще с 80-х полноценный агент ФСБ.
Один из пленных орков уведомлял, что их отряд СН ГРУ на окраине Харькова должны были ждать "поводыри" но никого не было и они поехали на авось. Так что Деркач устроил "Панаму" а деньжата придется отдавать взад.
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25.06.2022 09:36 Відповісти
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