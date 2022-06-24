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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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нафта (704) Росія (47144) санкції (6834)

Російські танкери возять нафту під прапором Ліберії, сертифікуються в Індії та уникають санкцій, – ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рф,танкери

Нафтові танкери російської компанії "Совкомфлот" продовжують ходити до портів Європи, незважаючи на західні санкції. Для обходу обмежень "Совкомфлот" розмістив дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ, його танкери плавають під прапором Ліберії, а їхня безпека сертифікується в Індії.

Про це йдеться у матеріалі Центру дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та агентства Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиданням на Радіо Свобода.

У травні 2022 року OCCRP виявив понад 18 танкерів "Совкомфлоту", які продовжували здійснювати рейси, незважаючи на санкції, введені проти компанії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. У середньому кожен із них перевозить нафту на 240 мільйонів доларів. Розслідувачам вдалося відстежити шість танкерів "Совкомфлоту", які прямували до США, Італії, Данії та Нідерландів або перебували в їхніх портах.

З'ясувалось, що "Совкомфлот" обходить санкції, здійснюючи операції через дочірні компанії на Кіпрі та в ОАЕ та плаваючи під прапором Ліберії. Таким чином, на думку фахівця з міжнародної політики та фінансів Рікардо Соареса, "Совкомфлот" продовжує заробляти іноземну валюту, чого "відчайдушно потребує Росія".

Пресслужба Євросоюзу не пояснила, чому після введення санкцій судна "Совкомфлоту", як і раніше, можуть заходити до європейських портів.

Також читайте: Росія за сто днів повномасштабної війни заробила на експорті енергоносіїв 93 млрд євро, найбільшим покупцем залишається ЄС, - Центр досліджень енергетики

За інформацією Reuters, після запровадження санкцій західні компанії відмовилися сертифікувати безпеку нафтових танкерів "Совкомфлоту". Наразі судна, які перебувають під управлінням дубайської дочірньої компанії "Совкомфлоту", підтверджують свою безпеку в Індії.

За даними індійської сертифікаційної компанії IRClass, вона підтвердила безпеку понад 80 суден "Совкомфлоту". У квітні та травні 2022 року більшість танкерів компанії була переведена під IRClass. Сертифікація підтверджує, що судна – безпечні та мореплавні, вона необхідна для забезпечення страхування та доступу до портів.

Після російського вторгнення в Україну США та країни Євросоюзу запровадили санкції проти "Совкомфлоту" – найбільшої судноплавної компанії Росії. На повну силу вони вступили наприкінці березня у США та у середині травня у Євросоюзі.

На початку червня Євросоюз ухвалив шостий пакет санкцій у відповідь на російське вторгнення в Україну. Він передбачає заборону ввезення нафти з Росії морським шляхом. 

Китай та Індія в рази збільшили закупівлю російських енергоносіїв після рішення США та ЄС про запровадження ембарго на російську нафту та вугілля. Як стверджують трейдери, Росія продає паливо азіатським країнам зі знижкою до 30%.

Також читайте: Росія, ймовірно, зараз заробляє на нафті більше, ніж до війни з Україною, – Держдеп

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
В Алчевске русские нацики ударили по позициям ВСУ новейшей ракетой Бумеранг https://m.youtube.com/watch?v=hRAzuuQaaZY
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24.06.2022 13:57
+6
от так от...мудрі люди попереджали що каци знайдуть лазєйки...
справжні санкції то лише блокада кацапських портів
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24.06.2022 13:53
+5
ага, наша справа ввести санкції, а що потім кацапи будуть з ними робити, то вже не наша справа...
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24.06.2022 14:06
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А креветки с бялорусси норм?
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24.06.2022 13:52 Відповісти
от так от...мудрі люди попереджали що каци знайдуть лазєйки...
справжні санкції то лише блокада кацапських портів
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24.06.2022 13:53 Відповісти
Не будьте наивны. Те кто вводил санкции изначально закладывали в них кучу возможностей для обхода. А со временем их станет еще больше.
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24.06.2022 14:03 Відповісти
Сьогодні все ще існує велика залежність від кацапської нафти і тому якісь щілини спеціально залишені. Це дозволяє дозувати і контролювати зменшення продажу нафти поетапно і поступово. Далі, по мірі заміщення кацапської нафти і витискиння кацапських трейдерів з ринку, щілини будуть блокуватися одна за одною. Перехід автовиробників на електромобілі, альтернативна енергетика також перетворять ********* на смердючий енергоринок, ... але ж суто внутрішній. Прийнято лише 7 пауетів санкцій. За рік їх буде як мінімум вдвічі більше. А тим часом Україна отримає зброю далекого враження і налагодить виробництво високоточних відчизняних ракет середньої дальності Грім (до 2000 км.). ...
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24.06.2022 17:12 Відповісти
В Алчевске русские нацики ударили по позициям ВСУ новейшей ракетой Бумеранг https://m.youtube.com/watch?v=hRAzuuQaaZY
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24.06.2022 13:57 Відповісти
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24.06.2022 16:20 Відповісти
А потом индусы продают эту нефть в Европу, то есть издержки больше для Европы чем для рф. Санкции пока не имеют достаточного эффекта.
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24.06.2022 13:57 Відповісти
95 млрд. євро дохід агресора за 100 днів від початку війни по експорту сировини та енергоресурсів. Санкції- ??? Ви смієтесь.. Ми тут раді якимось 500 млн від ЕС
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24.06.2022 14:00 Відповісти
Но кремль не так много может на эти деньги купить.
Микрочипы - уже почти не может.
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24.06.2022 15:04 Відповісти
Але цих грошей вистачить,щоб знищити Україну.Вони вже багато чого знищили.
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24.06.2022 15:22 Відповісти
Заплати мудакам за контракт в ********** виросли. Єдина проблемка в тому що мудаків багато а от зброї у кацапів нормальної вже обмаль. Зробити ******* зброю вони вже не зможуть із за санкцій. В результаті мудики гинуть масово. Ну от навіщо гроші якщо нічого на них потрібного не продають?
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24.06.2022 17:20 Відповісти
ага, наша справа ввести санкції, а що потім кацапи будуть з ними робити, то вже не наша справа...
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24.06.2022 14:06 Відповісти
Кто-бы, ***, сомневался
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24.06.2022 14:13 Відповісти
Пока толстый похудеет, худой помрет.
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24.06.2022 14:21 Відповісти
Толстые умирают первыми от инфаркта.
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24.06.2022 15:02 Відповісти
А кто мешает нам арендовать английские подлодки с экипажами добровольцев и контролировать морские пути под флагом Украины ?
Одна торпеда - и московитские умники будут вынуждкены конвоировать
свои танкеры, что дороже самой нефти.
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24.06.2022 15:00 Відповісти
І в той же час Ліберія була учасником "Рамштайну" у квітні
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24.06.2022 15:06 Відповісти
Есть морские дроны, радиус действия которых тысячи километров -
иди свищи кто это был. А вот разбирательство неизбежно: кто фрахтовал танкер, кто страховал, чья нефть, кто покупатель, кто разрешил ...
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24.06.2022 15:09 Відповісти
Могу сказать точно, что все эти прокладки Либерия, Кипр + Индия= ********.
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24.06.2022 15:13 Відповісти
Москалям,можна завдати тільки військової поразки.А для цього потрібно не багато,десь 200 установок M-270 MLRS чи HIMARS,500-1000 нормальних танків,не застарілих,500 САУ також не застарілих,якихось нормальних далекобійних ракет і авіації.
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24.06.2022 15:24 Відповісти
Потрібно все: супутники, висотні бомбардувальники, дрони увіх видів, що збивають ракеті усіх видів, і не забувати про світовий океан, де бовтаються "стратегичєскиє ракєтоносци судного дня".
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24.06.2022 18:49 Відповісти
Хм... А хтось здивувався?
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24.06.2022 17:45 Відповісти
А вот и 100%-ный Т Р О Л Л Я К А !
Запад просто переключится на катарскую нефть - нефти в мире полно.
А Россия потеряет рынок Европы навсегда.
Китай укрепляет связи с Америкой, а не нищебродской Россией.
Россияне вокруг путина не сплачиваются: они его КЛЯНУТ !
Они ещё помнят свою недавнюю жизнь до 2007-2011 года.
Рядовой француз, немец, итальянец свободно вздохнут,
когда кончится российский газовый шантаж.
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24.06.2022 22:19 Відповісти
 
 