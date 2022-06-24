Якщо Україна вступить до ЄС за 7 років - це дуже добре, - Офіс з координації євроінтеграції

Щоб вступити до ЄС, Україні потрібно імплементувати великий масив європейського законодавства. Добре, якщо це вдасться зробити протягом семи років.

Про це в ефірі телемарафону сказала гендиректорка Урядового офісу з координації євроінтерації Наталія Форсюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

На запитання про те, чи є шанси для України стати членом ЄС вже наступного, 2023 року, Форсюк відповіла так: "Вважаю, що немає. Це неможливо процедурно. Не тому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.

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Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки необхідно виконати рекомендації з висновків Єврокомісії. Гендиректорка Урядового офісу наголосила, що в України є прогрес, тобто всі ці умови лише треба виконати, а не починати щось заново.

Форсюк зазначила, що після надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, країни союзу мають підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.

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"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила Форсюк.