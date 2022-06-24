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євроінтеграція (427) закон (1324) членство в ЄС (925)

Якщо Україна вступить до ЄС за 7 років - це дуже добре, - Офіс з координації євроінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Політика України

єс,євросоюз

Щоб вступити до ЄС, Україні потрібно імплементувати великий масив європейського законодавства. Добре, якщо це вдасться зробити протягом семи років.

Про це в ефірі телемарафону сказала гендиректорка Урядового офісу з координації євроінтерації Наталія Форсюк, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

На запитання про те, чи є шанси для України стати членом ЄС вже наступного, 2023 року, Форсюк відповіла так: "Вважаю, що немає. Це неможливо процедурно. Не тому, що Україна не впорається. За аналізом, сім років - це дуже добре. Я думаю, що виходити треба з цього", - заявила вона.

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Форсюк пояснила, що процедура вступу до ЄС буде тривалою, оскільки необхідно виконати рекомендації з висновків Єврокомісії. Гендиректорка Урядового офісу наголосила, що в України є прогрес, тобто всі ці умови лише треба виконати, а не починати щось заново.

Форсюк зазначила, що після надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС, країни союзу мають підтримати відкриття переговорів з Україною, а Київ - почати імплементувати законодавство Євросоюзу, що є тривалою процедурою.

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"Раніше цього часу - дуже малоймовірно через ту величезну кількість законодавства, яке нам треба не тільки прийняти, а й імплементувати в наше повсякденне життя. Тобто ми повинні повністю жити за законами Європи - економічно, політично, судово. Це не може статися за рік", - підкреслила Форсюк.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+16
Залишилось 2. Плюс 5 років нової каденції.
Дайте Бубочці другий термін, хай мальчик повчиться, поескперементує на мідрому наріді.
"Зробимо, ще раз!"
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24.06.2022 14:28
+13
Ой як зручно))
Це якраз ще на один термін Боневтіка треба вибирать. І не сподівайтесь, за все доведеться відповідати.
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24.06.2022 14:26
+10
Latvija stala kandidato v 1999 , vstupila v 2004.....u UA e vse vozmozhnosti zrobitj ce shvidshe.
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24.06.2022 14:35
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так же як і Туреччина.. через сім років можливо ЕС не буде
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24.06.2022 14:22 Відповісти
А що конкретно туреччина зробила за останні 7 років аби бути частиною ЄС? Підказую - ніхєра.
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24.06.2022 15:02 Відповісти
Всі ті "імплементування" можна зробити за лічені місяці, обо навіть тижні, якщо б було бажання. Проте олігархи постійно будуть платити отим хвойдам, як Форсюк, щоб ті їздили розумово убогим масам по вухам.
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24.06.2022 15:03 Відповісти
а я знаю, писати закони на колінці далеко не сама ліпша практика.
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24.06.2022 15:12 Відповісти
К чему эти пустые разглагольствования, можно подумать, кто то знает, что будет через 7 лет? Или хотя бы через год? Двигайтесь вперед, а там видно будет. Нет, гонят волну из всех утюгов, заливают спамом уши...
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24.06.2022 14:26 Відповісти
ну принаймні попередили, що процедура може зайняти трохи часу.
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24.06.2022 15:14 Відповісти
Це в залежності від того чи робити, чи імітувати роботу, як останні три роки.
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24.06.2022 16:01 Відповісти
Простіше расклад на ТАРО зробить, и обговорювати це на всіх каналах 24/7...
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24.06.2022 19:20 Відповісти
Ой як зручно))
Це якраз ще на один термін Боневтіка треба вибирать. І не сподівайтесь, за все доведеться відповідати.
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24.06.2022 14:26 Відповісти
Залишилось 2. Плюс 5 років нової каденції.
Дайте Бубочці другий термін, хай мальчик повчиться, поескперементує на мідрому наріді.
"Зробимо, ще раз!"
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24.06.2022 14:28 Відповісти
Latvija stala kandidato v 1999 , vstupila v 2004.....u UA e vse vozmozhnosti zrobitj ce shvidshe.
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24.06.2022 14:35 Відповісти
Хочу відповісти усім скептикам, держави будуються не один рік, давайте почнемо кожен із себе і задайте собі питання - За скільки років я готовий жити по європейських правилах( платити чесно усі податки, не давати навіть "шоколадки" за вирішення питання, їздити по правилах). От якщо буде 60-70% таких нових "європейців-українців" то тоді це може статись і за рік.
Жити так як хочеш і надіятись, що хтось тебе кудись приведе , вибачте але це "совок", менталітет який нічим не відрізняється від московського.
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24.06.2022 14:40 Відповісти
Ні, ми краще почнемо з олігархів, що по офшорах "оптимізують податки" на мільярди, та платять поголовно всім нардепапам десятки тисяч баксів зарплат у конвертах за лобіювання їх інтересів - а не з "шоколадок" від нищебродів. Ця ваша стара пісня про почніть боротьбу з корупцієй з ніщебродів - з неприємним душком!
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24.06.2022 15:11 Відповісти
ну в совку-то як раз як хочеш не виходило.
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24.06.2022 15:16 Відповісти
були "не лохи",а це вже "на лохів"
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24.06.2022 14:43 Відповісти
так довго... так сумно дивитись на 2029 рік у цій статті... Україна точно переможе!!! Будуть нові вибори і час все покаже.
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24.06.2022 14:49 Відповісти
а пан думав, що нас за тиждень до ЄС війзьмуть? хочете щоб русскіє від заздрощів повиздихали?
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24.06.2022 15:17 Відповісти
Особисто мене результат русскіє виздихали влаштує незалежно від того яким чином буде досягнутий
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24.06.2022 15:21 Відповісти
Сьогодні по зомбоящику якийсь шмаркатий політолух втирав про те, що рівень довіри громадян до влади ******* який високий. Мовляв, "мудрий" нарід довіряє власній владі, як ніколи за всі роки незалежності. Піар-кампанія Гундосого йде повним ходом.
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24.06.2022 14:55 Відповісти
а ти справді ветеран з фронту? а не щойнозаряжений новим логіном ветеран ольгінського? Бо таке висрати може лише тамтешній... хоча, з низьким ІQ доморощений вітчизняний анархіст з ментальністю "ахотьпоржом"- також...
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24.06.2022 15:55 Відповісти
Хвойди олігархічні, я вже про це писав - вони і не збираються нікуди "вступати". Від слова - взагалі. Для них не існує нічого кращого, ніж така система, що побудована ними зараз.
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24.06.2022 14:56 Відповісти
tebe KACAP tam ne mesto i cherez 170 let . idi v meste so svoimi rjuzkimi Naiuh
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24.06.2022 15:07 Відповісти
а хто це нас втянв у війну с касапами, можно подробнєє? а?
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24.06.2022 15:18 Відповісти
так, казали "ми вас туда не посилалі".
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24.06.2022 15:19 Відповісти
сколько десятилетий ушло на построение всеми властями общества идеальной коррупции и вот теперь так ,за 7 лет всё взять и просто так разрушить? та за такие заявления эту сосну саму под асфальт вместе с деньгами зароют!
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24.06.2022 15:07 Відповісти
Грузини знищили корупцію за 2 місяці ! Було б бажання.
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24.06.2022 15:29 Відповісти
Olena Revale

"Грузини знищили корупцію за 2 місяці !"

Не знищили, а значно зменьшили, ПОВНІСТТЮ корупцію знищити ще нікому не вдавалось.
Причому маючи відносно величезне фінансування для маленькою за територією та населенням Грузією.
Одного бажання замало - вивчайте тему.
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24.06.2022 17:45 Відповісти
Прогнозувати можна що завгодно. Через 7 років «або ішак здохне, або шах помре».
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24.06.2022 15:13 Відповісти
Кому яйця потрібно підсмажити з офісу з координації євроінтеграції щоб це сталося за 2 місяці?
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24.06.2022 15:14 Відповісти
В ЕС майданы не нужны, буйные тоже. Украинец не может стать ни шведом , ни немцем.
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24.06.2022 17:29 Відповісти
Насправді я хотів би висловити не дуже популярну думку, про іншу сторону інтеграції України до ЄС. Приєднання до Європейського союзу передбачає також і погодження нашого членства з кожною країною окремо. І там можуть бути дуже неприємні сюрпризи з тієї сторони з якої ніхто не чекає. Отже, для прикладу, на офіційному рівні польща звинувачує Україну у волинській різні, називаючи це геноцидом поляків. Тому для того аби польща погодилась на приєднання України до ЄС, Україні прийдеться визнати геноцид поляків і можливо заплатити репарації. Скажу більше, в українських підручниках з історії з'явиться поняття про злочини українців щодо поляків. Можливо зараз це здається маразмом однак подібну ганьбу вже відчули македонці від греків і болгар. Відповідно, не варто зачаровуватися швидкому розвитку подій - нас чекають дуже нелегкі будні не тільки щодо внутрішньої боротьби за реформи, а й зовнішні.
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24.06.2022 15:16 Відповісти
ну так, наш характер, що у нас кожен Президент, наше бажання визначати свій шлях і не признавати владу до кінця не важливо в Києві, москві чи в Брюселі, точно не всім буде до смаку.
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24.06.2022 15:24 Відповісти
з Поляками вже давно все узгоджене, вам на масковії не сказали? в нас братерські відношення , напроти з вами касапурью. так шо між нами роздрат не внести. сціть собі у дупу разом з путіним.
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24.06.2022 15:27 Відповісти
стоп-стоп. Ну щодо геноцида поляків - то занадто. Операції УПА проводились як ВІЙСКОВІ ВІДПОВІДІ на дії поляків. Відповіді на ПАСІФІКАЦІЮ, відповіді на ВБИВСТВА мирних українських селян. Що таке наприклад Береза Картузька? Це концтабір для українців, які не бажали становитися поляками.
То була українсько-польска війна. Ніякої провини за нашою армією перед поляками у неї немає.
Інше питання, що зараз та війна, яка була майже 100 років тому - вже зовсім на другому плані. Й зараз ми з поляками НА ОДНОМУ боці. Але це не означає що Шухевича, Бандеру й УПА ми повинні поважати меньше. Наприклад поляки ж поважають Пілсудського? А від був найкращий друг Гитлера. Гітлер приїнав наприклад на його похорони й таку речугу там задвинув, що плакали усі присутні, ні на яких поминках Гитлер не був такий красномовний. Й Пілсудский й наразі в фаворі у поляків.
Тому не треба нам цього. У кожній нації свої герої. У нас - Бандера, який просидів всю війну у Гітлера у концтаборі, та у Аушвіці за наказом Гітлера поляками були вбити оба його рідні брати, а у поляків головний герой Пілсудський - найкращий друг Гітлера.
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24.06.2022 15:36 Відповісти
цензор нет. ви взагалі мвєте модератора чи вам мало шо вас іпе СБУ? у вас маскалі як удома.
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24.06.2022 15:23 Відповісти
та насрать на них. У нас є що ПушкіноДрочерам відповісти. Якщо ви про провину над поляками.
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24.06.2022 15:41 Відповісти
Якби радикальні націоналісти були у владі, то до листопада ми б же були б у ЄС, а до січня в НАТО.
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24.06.2022 15:27 Відповісти
от слова Офис уже подташнивает. Всё, что возле оп- это офисы предателей. "Гендель з координації євроінтеграції" и то красивше будет
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24.06.2022 15:29 Відповісти
сволота офисная
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24.06.2022 15:47 Відповісти
12 років планомірно і системно руйнували правову систему, а тепер зібралися відновлювати аж 7 років.
До слова, М. Санду заявила, що Молдові знадобиться декілька років для гармонізації свого законодавства з Європейським.
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24.06.2022 15:53 Відповісти
Andriy Andriy 8286ba85

"12 років планомірно і системно руйнували правову систему, а тепер зібралися відновлювати аж 7 років."
Нічого не переплутали, особливо про 12 років?
Для "вЯлікіх спеців" - у нас правової систем наближенної до системи нормальних західних країн не було ніколи.
Була до 1991 р. совкова правова система з усією її специфікою, яка у трошки зміненому стані існувала з 1991, і 12 років тому ніяких кардинальних змін не було, в 2014-2019 були деякі кроки у правимльному напрямку, але, нажаль, реально відбулися мізені зміни, які після 2019 не продовжились і навіть нивілювались або взагалі саботувались (яскравий приклад - призначення очільника САП).
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24.06.2022 17:56 Відповісти
Якщо корупційна влада зникне через 20 років, це буде дуже добре
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24.06.2022 16:10 Відповісти
Значит 7 лет нужно умножить на 2, это будет реальный срок. С нашими рефффформаторами раньше никак не получится....
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24.06.2022 16:29 Відповісти
Это зависит не только от реформаторов, но и от давления общества.
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24.06.2022 16:34 Відповісти
В таёжный союз сразу возьмут.
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24.06.2022 16:33 Відповісти
Треба просто вивчити історію та процедуру прийняття нових країн до ЄС та вимоги до них,
та реально дивитись на ситуацію,
а не висловлювати своє особисте невдоволення терміном у 7 років чи не обосновані забаганки.

1) Багато країн які ВЖЕ в ЄС проходили шлях реформ довше ніж за 7 років, а за 1-2 ще нікому не вдавалось.
2) Все логічно - ще 2 роки зебіли та їх чинуши будуть саботувати і ще років з 5 при наступному президенті та ВР супер інтенсивної роботи.
Це ще в найкращому випадку, бо після виконання УСІХ вимог ЄС ще рік-два все перевіряє і тільки після цього приймається рішення.
Звісно при суттєвому реформуванні забюрократизованої ЄС, про що говорять у самому ЄС все частіше,
вступ України дещо полегшиться, але зробити треба стільки, що навряд у нас вийде швидше
ніж за 7 років.
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24.06.2022 18:04 Відповісти
ви з дуба впали??? яких сім років??? за рік тра виконати всі рекомендації, а через три роки повинні вже бути в ЄС
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24.06.2022 18:32 Відповісти
Anatoly KANEVSKY 37912a48

"ви з дуба впали??? яких сім років??? "

Треба (хотєлкі) та реальність - дуже різні речі.
Особисто я взагалі бажаю як найшвидше, але є реальність від якої не втечеш...
Нагадую, що мізерна спава порівнянно з тим, що теба зробити, по призначенню очільника САП
при зебілах затягнулась практично на 1,5 років і ще не вирішена.
Доречі, призначення очільника САП за прозорими процедурами як раз одна з вимог для вступу в ЄС.
Практично 100% гарантія, що при зебілах УСІ вимоги виконані не будуть, от і рахуйте.
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24.06.2022 19:32 Відповісти
поставити очільника САП - то за пару годин мона вчинити. Бо конкурс проведено, тільки надрукувати та підписати постанову. Зараз мяч на нашому полі - швидкість вступу залежить виключно від нашого бажання. Європейські структури свою частку роботи зробили блискавично швидко. До чергового самміту ЄС у нас три роки. Рекомендації - домашнє завдання - мона виконати до кінця року та почати перемовини, а на саміті ухвалити статус члена. А до цього підготуватись до переходу на євродолар, щоб інтегруватись в ЄС повністю. Нічого фантастичного в цьому нема. Але маємо антиукраїнську владу, яка навіть в умовах війни проводить промосковську політику, підігруючи в усьому ворогу
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24.06.2022 22:23 Відповісти
Anatoly KANEVSKY 37912a48

"поставити очільника САП - то за пару годин мона вчинити"

Звісно можна, але ж не робиться, Ви ж самі зараз зазначили головну причину:

"Але маємо антиукраїнську владу, яка навіть в умовах війни проводить промосковську політику, підігруючи в усьому ворогу"

І я саме про це чітко писав -
"ще 2 роки зебіли та їх чинуши будуть саботувати".
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24.06.2022 23:28 Відповісти
 
 