Росія намагається звалити провину за стрибок продуктових цін на санкції, - Бербок
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Єдиним винуватцем у глобальній продовольчій кризі та дефіциті зерна, що загрожує голодом мільйонам людей, є Росія.
Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок перед початком міжнародної конференції з питань глобальної продовольчої безпеки в п’ятницю у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Росія свідомо використовує голод як зброю війни і тримає в заручниках увесь світ", - заявила глава МЗС.
Криза голоду наростає як хвиля, яка загрожує життю багатьох людей, "але саме російська війна перетворила хвилю на цунамі", - підкреслила Бербок. Вона закинула кремлю намагання звалити провину за стрибок цін на продукти харчування на тих, хто запровадив санкції, та нагадала, що жодних санкцій проти російського експорту зерна не вводилося. Першопричиною такої ситуації є, насамперед, те, що саме Росія створює кризу, блокуючи українські порти та зерносховища.
За словами політика, 345 мільйонам людей у 82 країнах наразі загрожує брак продовольства. Вона також навела цифру 44 млрд євро, які необхідні для подолання кризи голоду цього світу, з яких наразі профінансовано лише половину.
Упродовж багатьох років федеральний уряд був другим за величиною донором у світі після США. Щоб пом’якшити наслідки російської загарбницької війни для глобальної продовольчої безпеки, Німеччина, як голова G7, пообіцяла в березні виділити додатково 430 мільйонів євро. Загалом цього року Німеччина інвестує близько 4 мільярдів євро в гуманітарну продовольчу допомогу та кризові продовольчі системи.
Будь ласка, зачекайте...
як вижили?
це вам "загадкова" кацапська душа як вона є - вбивці, мародери, вори і брехуни....
Если в ваших странах живут русские, это признак того, что к вам придет беда, террор, хаос, разруха, война, смерть...
Если вы приютили и дали гражданство русским, знайте, они будут вас ненавидеть, они не способны воспринимать другие культуры и остаются шовинистами, фашистами, нацистами, считая себя высшей расой!
Именно этнические русские, будут призывать войска РФ в ваши страны, якобы для защиты "русскоговорящих"! Именно они будут насаждать с помощью лживой, манипулятивной пропаганды, идеи тоталитарной, террористической, мракобесной секты "руzzкий мир"!
И когда РФ объявит вам захватническую войну, русские проживающие в ваших странах, будут ставить метки для наводки ракет и авиации, будут координировать артиллерию (особенно по объектам инфраструктуры и гражданским объектам: больницы, школы), будут создавать списки активных граждан, патриотов, семей военнослужащих, священников, бизнесменов, лучших ваших граждан, которых сдадут российским фашистам-оккупантам в фильтрационные, концентрационные лагеря или "на подвал", многих из которых, после пыток - расстреляют!
Граждане цивилизованного сообщества! Активные граждане Запада! Политики! Спецслужбы западных стран!!! Если вы не хотите, чтобы к вам пришла война, террор, убийства, мародерства, разрушение целых городов, захват ваших земель, массовые убийства мирных граждан, изнасилования ваших женщин, дочерей и даже детей (русские дегенераты насилуют младенцев) - немедленно лишайте гражданства русских и депортируйте их из своих стран!!! Особенно опасные русские, занятые в сферах СМИ и религиозной деятельности, именно они являются самыми коварными агентами влияния, которые прикрываются лозунгом "мы вне политики"!!!
Имущество лишенных гражданства и депортированных русских необходимо арестовывать и передавать беженцам, пострадавшим от рук российских агрессоров-оккупантов, а также на пополнение бюджетов ваших общин!
Граждане мира!!! Не будьте наивными и доверчивыми! Россия (как и ее сателлит Беларусь) - страна террорист, а ее граждане - фашисты и террористы, мечтающие об уничтожении всех в "ядерном пепле"!!!
Русские - всемирное, лживое сконцентрированное зло!!!