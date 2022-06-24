Окупант розповідає дружині, як вкрав телевізор:"Зайка, там все перли, что могли. Мне просто повезло", - перехоплення ГУР. АУДIО
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Російські окупанти розповідають дружинам, як займаються мародерством на окупованій території України.
Про це свідчить чергове перехоплення ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.
Окупант розповів, як вкрав в української родини телевізор. "Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов.
Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі".
Будь ласка, зачекайте...
телевізор 😡
Та да, хвастать особым даром к мародёрству - это в глазах "зайки" будет выглядеть, как верх героизма.
А херою лучше следовало задуматься, кто его "зайку" пёр в то время, когда он "храбро сражался" за телевизор. И кому больше повезло, ему, или такому же херою, только откошившему, который "зайку" в это время пёр.