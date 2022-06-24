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Окупант розповідає дружині, як вкрав телевізор:"Зайка, там все перли, что могли. Мне просто повезло", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти розповідають дружинам, як займаються мародерством на окупованій території України.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР Міноборони, інформує Цензор.НЕТ.

Окупант розповів, як вкрав в української родини телевізор. "Ти розумієш, де я знаходжусь. І тут були моменти – командир наш… Пару будинків вскривали. Люди поїхали. Машину забрали. Просто в потрібний час опинився. Будинок шикарний. І кожен забирав, все що міг. Я коли зайшов, він в коробці стояв. Коробку відкрив – ніфіга собі! Я його дістав і пішов.

Там всі перли, що могли. Мені просто пощастило. Якби ти знала, скільки командири додому відправили техніки і всього… Там, мама рідна! Ти навіть уявити собі не можеш, скільки всього. Цей мій телевізор це крапля в морі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупант розповідає дружині як мародерить в Україні:" А че у вас ложки за#батые есть? Так, ложки тоже забираю", - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
Монголо-татарское нашествие на Киевскую Русь. Дежавю.
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24.06.2022 15:08
+15
Зайка скоро к тебе приедит телевизор а я по позже в мусоном мешке БАНДЕРолькой приеду.Тут все так домой прут и припрусь.
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24.06.2022 15:14
+9
вонючі кацніщеброди - вас рееструють і за вами прийдуть... - питання часу..
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24.06.2022 15:07
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А как кацапы звонят в расею через наши базовые станции кто знает как это возможно? Чи Буданов научился перехватывать вайбир и тилиграм по интернетам?
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24.06.2022 15:05 Відповісти
otzhali mobilku ili grabanuli magazin s SIMkami ta zvonjat....v chem problema ?
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24.06.2022 15:12 Відповісти
В чем проблема, не сечешь? Почему есть физическая возможность звонков на парашу через наши базовые станцыи. Или мобильные операторы там совсем ухуели? Вот что я имел ввиду. Какого орки хера могут звонить своим самкам и получать информацию какую либо? Пусть сидят в абсолютном информационном ваккуме. Мне єти душе раздирающие истории что им кушать нечего и даром не нужны
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24.06.2022 15:18 Відповісти
Ты думаешь, что СБУ только душераздирающие истории прослушивает? В онлайн публикуют только то, что может быть интересно обывателю. А кроме "душераздирающих историй" как раз таки именно по этим перехватам очень много нужной информации вскрывается, которую СБУ использует для идентификации орков, их адресов, воинских частей, месторасположения командующих и так далее. Так что не строй из себя умника, а то выглядишь как идиот.
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24.06.2022 16:04 Відповісти
tak SIMki zhe Ukrainskie , ili Ukrainci tozhe nedolzhny tuda zvonit ?
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24.06.2022 17:15 Відповісти
крисчанє он теж процвітають
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24.06.2022 15:06 Відповісти
отдыхать тоже нужно после тяжелой работы!!!
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24.06.2022 15:06 Відповісти
вонючі кацніщеброди - вас рееструють і за вами прийдуть... - питання часу..
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24.06.2022 15:07 Відповісти
а головне - питання справедливості.....
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24.06.2022 15:10 Відповісти
Монголо-татарское нашествие на Киевскую Русь. Дежавю.
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24.06.2022 15:08 Відповісти
Голодранці із параші нічим не гребують , навіть труси крадуть, не те що
телевізор 😡
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24.06.2022 15:10 Відповісти
Русофашист ,цей вкрадений тобою телевізор , тобі через дупу вилізе і твоій дуні , також 😠
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24.06.2022 15:13 Відповісти
Зайка скоро к тебе приедит телевизор а я по позже в мусоном мешке БАНДЕРолькой приеду.Тут все так домой прут и припрусь.
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24.06.2022 15:14 Відповісти
дивитися зпізджений телевізор? - очей не мати...
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24.06.2022 15:18 Відповісти
Родичі з Херсонщини розповідають приблизно таку саму картину в окупації. рашисти навіть крадуть парти і стільці у школах. Однак сама жєсть зараз дівчатам і жінкам на окупованих територіях, бо кількість згвалтувань і вбивств просто гігантська
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24.06.2022 15:22 Відповісти
все по заветам дидов
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24.06.2022 15:27 Відповісти
Якого дідька молоді хлопці і дівчата там залишились? Чи ждали "асвабадітєлєй" навмисно щоб заміж вийти за землячка з расєї?
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24.06.2022 15:39 Відповісти
коли кацап кацапцу гвалтуе - це не гвалтуваня, а любов звірів....
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24.06.2022 15:45 Відповісти
вбивати і вбивати, а якщо вижив - добивати...
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24.06.2022 15:23 Відповісти
самка фсьо поняла...
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24.06.2022 15:23 Відповісти
«защітнікі» рускагаварящіх роблять подвиги мародерства
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24.06.2022 15:31 Відповісти
Наш ГУР только героическим подслушиванием разговоров этих тупорылых дегенератов занимается в мирных местах? Или еще чем-то?
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24.06.2022 15:50 Відповісти
Д... б...
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24.06.2022 16:06 Відповісти
УРОДЫ !!!
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24.06.2022 15:57 Відповісти
Нация "великой культуры".
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24.06.2022 16:02 Відповісти
"Зайка, там все перли, что могли. Мне просто повезло".

Та да, хвастать особым даром к мародёрству - это в глазах "зайки" будет выглядеть, как верх героизма.
А херою лучше следовало задуматься, кто его "зайку" пёр в то время, когда он "храбро сражался" за телевизор. И кому больше повезло, ему, или такому же херою, только откошившему, который "зайку" в это время пёр.
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24.06.2022 16:38 Відповісти
вот это скрепы. это ж каким надо быть ущербным чтобы тащить телевизор или унитаз за тысячу км. а говорят что они хорошо живут но унитаз не могут купить
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24.06.2022 17:18 Відповісти
Это наследственность дает о себе знать..Деды когда-то "трофеи" вовсю перли с Европы и внуки тож в это дело впряглись..
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24.06.2022 18:36 Відповісти
Скоро будуть влаштовувати стрільбу між собою *за добичу* із-за заздрості.
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24.06.2022 21:46 Відповісти
 
 