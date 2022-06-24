Німеччина сподівається на щоденний експорт українського зерна вже з липня, - Бербок
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Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сподівається, що вже в липні зерно можна буде щодня експортувати з України, якщо знайти альтернативні маршрути.
Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляє Bild.
"З огляду на російську загарбницьку війну, йдеться про пошук постійних альтернативних маршрутів для експорту із заблокованого Одеського порту", - зазначила Бербок.
Вона додала, що однією з можливостей є сухопутний маршрут через Румунію та внутрішнє судноплавство через Дунай.
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