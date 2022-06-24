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Німеччина (4513) зерно (1228) порт (618) Україна (5194) Анналена Бербок (324)

Німеччина сподівається на щоденний експорт українського зерна вже з липня, - Бербок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

бербок

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок сподівається, що вже в липні зерно можна буде щодня експортувати з України, якщо знайти альтернативні маршрути.

Як інформує Цензр.НЕТ, про це повідомляє Bild.

 "З огляду на російську загарбницьку війну, йдеться про пошук постійних альтернативних маршрутів для експорту із заблокованого Одеського порту", - зазначила Бербок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже вивезла з України 500 тисяч тонн зерна, - посол в Туреччині Боднар

Вона додала, що однією з можливостей є сухопутний маршрут через Румунію та внутрішнє судноплавство через Дунай.
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24.06.2022 15:21 Відповісти
Лучше пусть его мыши съедят. Не даете нам оружие, то пусть хлынут негры и чурбаны в ваши домивкы, будете сами их кормыты
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24.06.2022 15:25 Відповісти
Я не пойму неужели благосостояние какого-то чернокожего или араба, шо он там мол голодает важнее жизни украинца которого убивают рашисты? Это ****** товарищи. Ну поголодает, похудеет, это полезно для здоровья - пожить немножко в проголодь!!!
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24.06.2022 15:29 Відповісти
Самое страшное, что видимо да
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24.06.2022 15:38 Відповісти
Яким боком Німеччина до українського зерна?
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24.06.2022 15:43 Відповісти
Українським фермерам треба гроші за зерно і місце для нового врожаю, країні фінансові надходження і податки. А от чи дадуть москалі зібрати врожай - це питання. Щоденно пожежі на полях. Німці, звичайно, в першу чергу за себе турбуються.
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24.06.2022 15:47 Відповісти
Вони турбуються за світову економіку та порядок.
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24.06.2022 16:29 Відповісти
дуже добре, що пані Бербок опікується і цими справами. Я б хотів би зауважити деяким коментаторам, що наче діти нерозумні радіють, що ми зерно хочемо - продамо, а хочемо - собі залишимо. Люди добрі! Якщо ви не в курсі, то краще мовчіть аби не виглядіти повними дурнями. Бо відсутність експорту зерна знижує ціни нижче собівартості. Це якби вам за вашу роботу заплатили їжею і робочим одягом. А на покурить, пива попить - звиняйте. І то в кращому випадку. В гіршому - частина врожаю згине на полях. Навіть не спаленим. Просто нікуди буде складати. Зрозуміло вам?
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24.06.2022 16:11 Відповісти
Твої друзі це не всі зерносховища розбомбили, а якщо і поля не будуть бомбити, то якось розберемось
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25.06.2022 09:35 Відповісти
Поки що через Румунію та Польщу. Така доставка дорожча за доларів на 30 на тонні зерна, але й світова ціна на зерно виросте на 10 доларів за тонну чи коло того
.
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24.06.2022 16:27 Відповісти
 
 