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Рашисти на окупованих територіях викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей

На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.", - йдеться у повідомленні.

Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

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У ГУР зазначили, що жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+15
росія - найбільша міжнародна терористична організація
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24.06.2022 15:25
+15
А пам'ятаєте той славетний пост рашиста і друга Ze - портнова, який після перемоги преZEдента озвучив плани по складанню списків тих з проукраїнських громадян, кого саджатимуть, вбиватимуть і тд. Так от, цей список у дії.
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24.06.2022 15:26
+7
Припустимо, з Херсонської, Запорізької та інших окупованих територій, які потрапили під окупацію в перші три-чотири-п'ять днів повномаштабного касапського вторгнення 24/02 - виїхати одразу було психологічно і фізично неможливо. Тим більше: пригадайте, як верщук, смаглюк та інші урядові курви тоді переконували населення нікуди не їхати, залишатися на місці проживання... Повірили багато хто...
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24.06.2022 15:38
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росія - найбільша міжнародна терористична організація
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24.06.2022 15:25 Відповісти
касапи - звичайно, терористи, без питань.
Але в тому, що вони творять на окупованих територіях - винуваті не лише вони. Не менша провина в тому і тих, хто допустив ту окупацію...
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24.06.2022 15:35 Відповісти
А пам'ятаєте той славетний пост рашиста і друга Ze - портнова, який після перемоги преZEдента озвучив плани по складанню списків тих з проукраїнських громадян, кого саджатимуть, вбиватимуть і тд. Так от, цей список у дії.
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24.06.2022 15:26 Відповісти
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24.06.2022 15:35 Відповісти
то ще одна антиукраїнська тварюка із гнізда зелемойського
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24.06.2022 16:18 Відповісти
прокляті ви..кі, ні краплини гонору в них немає.
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24.06.2022 15:26 Відповісти
все в «кращих» традиціях фашистів і тоталітарних репресій радянської влади,

кого вони «захищають» викрадаючи людей і шантажуючи?
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24.06.2022 15:29 Відповісти
Нужно выкрасть значит кабаеву и всех личинок ***** и долго пытать электрическим током, а когда они будут терять сознание, колоть им адреналин, шоб не окочурились!!!
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24.06.2022 15:31 Відповісти
Вас розумні люди попереджали,що сценарій один в один із жидобільшовизмом,як сто років тому,війна,репресії,голод,все по колу ходять малороси.
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24.06.2022 15:33 Відповісти
Шкода і сумно! Але чому вони не покинули території, які були під загрозою окупації?
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24.06.2022 15:33 Відповісти
То есть они сами виноваты? А не 73% идиоты, выбравших эту зеленую продажную шелупонь?
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24.06.2022 15:38 Відповісти
А причем тут 73% голосовавших за Зеленского?
Или по-твоему Зеленский виноват в том, что Россия напала на Украину?
Ты выдаешь себя, дешевый бот.
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24.06.2022 15:57 Відповісти
Хто касап - це ще те питання. У всяк випадку кожний касап в слові "касапія" робить шість-сім помилок.
Ну, і 73/43%зебіл з ментальністю "жрать+ржать+срать" - також.
А, може - ти той самий матюкливий подляцький бот під VPN, який свого часу попросту допік навіть того модера, що вас тут захищає?

А, щоб не забути: офцер у відставці на пенсії Сергей Гусаченко після фронту ложив на всіх касапів і зебілів. Захочеш - переконаєшся.
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24.06.2022 16:09 Відповісти
Припустимо, з Херсонської, Запорізької та інших окупованих територій, які потрапили під окупацію в перші три-чотири-п'ять днів повномаштабного касапського вторгнення 24/02 - виїхати одразу було психологічно і фізично неможливо. Тим більше: пригадайте, як верщук, смаглюк та інші урядові курви тоді переконували населення нікуди не їхати, залишатися на місці проживання... Повірили багато хто...
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24.06.2022 15:38 Відповісти
Так хто фашист?
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24.06.2022 15:51 Відповісти
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24.06.2022 15:52 Відповісти
На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників. СБУ у нас НЕМА, уряду НЕМА, Президента теж НЕМА. Зате зрадницький ОП- ТУТ, прокурорша- ТУТ, бакланов теж ТУТ.
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24.06.2022 16:11 Відповісти
захоплені адмінбудівлі - це певно військомати. Чи хоч одного працівника покарано чи хоча б об'явлена підозра?
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24.06.2022 16:22 Відповісти
Рашка робить все те саме що й сто років тому
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24.06.2022 17:09 Відповісти
А що не зрозуміло було що треба було виїджати ?А потім отака ситуація.При фронтові території що люди кажуть не хочу не буду а потім спасайте.Як ви за"бали тупорилі ! А потім гинете і гинуть наші ЗСУ !
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24.06.2022 18:16 Відповісти
NET PODLOSTİ,NA KOTORUYU NE SPOSOBNİ ETİ NELYUDİ.ONİ ESHYO NİJE FASHİSTOV.
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24.06.2022 20:34 Відповісти
 
 