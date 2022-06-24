Рашисти на окупованих територіях викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей, - ГУР

Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей

На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.", - йдеться у повідомленні.

Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.

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У ГУР зазначили, що жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина.