Рашисти на окупованих територіях викрадають родичів українських військових – в тому числі дітей, - ГУР
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Випадки викрадення родичів українських військових на тимчасово окупованих територіях набувають системного характеру. Зокрема, нещодавно стало відомо, що окупанти взяли в заручники кількох дітей чергового українського військовослужбовця.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні більшість подібних випадків фіксується на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей. При цьому, викрадають як дорослих родичів (в тому числі жінок та людей літнього віку), так і дітей
На жаль, бази даних українських громадян потрапляють в руки рашистів при захоплені адміністративних будівель або ж за допомогою колаборантів-зрадників.", - йдеться у повідомленні.
Надалі, росіяни можуть зв’язуватися з військовослужбовцями та вимагати прибути на окуповані території в обмін на безпеку рідних.
У ГУР зазначили, що жоден із цих випадків не залишається поза увагою держави. Україна бореться за кожного свого громадянина.
Будь ласка, зачекайте...
Але в тому, що вони творять на окупованих територіях - винуваті не лише вони. Не менша провина в тому і тих, хто допустив ту окупацію...
06/03/2020 13:47
кого вони «захищають» викрадаючи людей і шантажуючи?
Или по-твоему Зеленский виноват в том, что Россия напала на Украину?
Ты выдаешь себя, дешевый бот.
Ну, і 73/43%зебіл з ментальністю "жрать+ржать+срать" - також.
А, може - ти той самий матюкливий подляцький бот під VPN, який свого часу попросту допік навіть того модера, що вас тут захищає?
А, щоб не забути: офцер у відставці на пенсії Сергей Гусаченко після фронту ложив на всіх касапів і зебілів. Захочеш - переконаєшся.