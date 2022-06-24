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Кремль планує підрив житлових будинків у Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України, - ГУР

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

гур

За отриманими українською розвідкою даними РФ спробує втягнути Білорусь у військовий конфлікт з Україною за допомогою низки провокацій щодо інфраструктурних об'єктів та цивільного населення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на строрінку ГУР Міноборони.

"В місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи. До їхнього складу входять кадрові співробітники головного розвідувального управління РФ і найманці приватних військових компаній, контрольованих Пригожиним і Шойгу.

Відомо, що в плани цих груп входить організація серії терактів на території Білорусі. Тобто, буде використаний сценарій аналогічний застосованому в Росії під час розпалювання війни в Чечні. Тоді спецслужби РФ організували вибухи в кількох будинках Рязані, звинувативши в цьому міфічних "чеченських бойовиків". Відтак, російське ГРУ планує провести серію артилерійських та ракетних ударів по Мозирському НПЗ, об'єктах цивільної інфраструктури та житлових масивах. Під час обстрілів додатково відбудуться підриви житлових будинків, лікарні та школи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на думку кремлівських кураторів "спецоперації", це створить для Лукашенка так званий "казуc беллі". Тобто, формальний привід для розв’язування війни. Вважається, що в цьому випадку у самопроголошеного "президента" Білорусі не залишиться можливості уникнути участі у війні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Лукашенко стверджує, що Захід нібито намагається втягнути Білорусь у війну з Україною: "Для мене головне не влізти по вуха в український конфлікт"

Маючи цю інформацію, офіцери білоруської армії розпочали евакуацію своїх сімей з Мозиря, додали в ГУР.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+19
Хай Зеленський знову подзвонить лукашу, і скаже, що у нього під боком підозрілі типи
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24.06.2022 16:00
+15
Провокації з чисельними людськими жертвами-це ісконная скрєпа кацапських мерзенних вбивць...
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24.06.2022 16:02
+14
Треба кацапам втерти носа і ******* по Белгороду)
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24.06.2022 15:59
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Треба кацапам втерти носа і ******* по Белгороду)
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24.06.2022 15:59 Відповісти
Хай Зеленський знову подзвонить лукашу, і скаже, що у нього під боком підозрілі типи
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24.06.2022 16:00 Відповісти
А то він не знає...
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24.06.2022 16:56 Відповісти
Провокації з чисельними людськими жертвами-це ісконная скрєпа кацапських мерзенних вбивць...
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24.06.2022 16:02 Відповісти
Ну это их стихия.. что что , а убивать и взрывать мирных людей это они могут.. а потом ещё ж припрутся их же освобождать, защищать от нато
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24.06.2022 16:29 Відповісти
Рано чи пізно картоплю все рівно треба буде смажити
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24.06.2022 16:03 Відповісти
Краще хай піздно.
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24.06.2022 16:05 Відповісти
Партнери по союзному государству приїхали. Сахар привезли.
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24.06.2022 16:04 Відповісти
оленеводи шойгу привезли тувинський сахарок
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24.06.2022 16:06 Відповісти
почему Мозырь? Я щитаю Бобруйск более достоин.
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24.06.2022 16:11 Відповісти
Ποχγ . Нехай!
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24.06.2022 16:16 Відповісти
Тобто кацапи підірвуть своїх бульбоквіткарів і набрешуть, що це зробили українці. І що, білокацапи настільки тупі, що повірять, наче в українців зараз є час і натхнення на те, щоб на їхню нікому не потрібну білокапщину нападати?
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24.06.2022 16:16 Відповісти
Будет тест на интеллект белокацапов☝Если не пройдут, то хаймарс им в сраку
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24.06.2022 16:21 Відповісти
Зомбирование свое дело делает....
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24.06.2022 16:21 Відповісти
Якщо їм 24/7 промивають мозок то повірять.
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24.06.2022 17:48 Відповісти
сябры может и не хватают звезд с неба, но я надеюсь не настолько что бы не понять кто за этим стоит
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24.06.2022 16:17 Відповісти
Белорусы тоже под многолетней пропагандой последнего диктатора. Могут и клюнуть, хотя маловероятно.
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24.06.2022 16:20 Відповісти
шось білоруси як ті буряти сидять мовчки
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24.06.2022 16:20 Відповісти
А що білоруські силовики будуть сидіти мовчки спостерігати - як вбивають їх рідних.?
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24.06.2022 16:22 Відповісти
в них рот занятий членом кривавого таргана ! а хто вставляв гумові палки своїм родичам , білобуряти ?
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24.06.2022 17:04 Відповісти
Ну раз будуть терпіти - хай дохнуть
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24.06.2022 20:09 Відповісти
Як рашисти вже за...ли своїми дебільними заявами та діями! Здохніть вже нарешті!
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24.06.2022 16:22 Відповісти
Допоможуть звалити Таргана.
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24.06.2022 16:35 Відповісти
А Лукашенко шо уже не может сам новую карту нападения на них нарисовать?
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24.06.2022 16:50 Відповісти
З ким поведешся...
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24.06.2022 16:51 Відповісти
Ни ума, ни фантазии.
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24.06.2022 16:59 Відповісти
Мозирь, то *****! Село!
Давайте в Мінську урядовий квартал *******, це буде переконливіше!
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24.06.2022 17:08 Відповісти
белорусы рады. они же так любят россиюшку
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24.06.2022 17:10 Відповісти
хай підриває за все треба платити за те що рівняете наші будинки з землею вбиваете дітей людей скільки зруйновано пару будинків це навіть не плата за нашу кров це так, так як саме винні білорсі з їх теріторіїї скільки ракет біло випущено скільки будинків і людей загинуло завдяки білорусіїї і не треба казати що люди не винні якраз винні що хлопали в ладоні обнімалися ходили без толку по 100 000 на мітинги роззувалися на лавочках а яець змести владу так ні в кого не знайшлося, хай руйнуть будинки цим вже не здивуеш що тільки Україну можна бомбити з теріторіїї білорусі а вас як і кацапів не ?так шо ваші браття орки вам "віддячать" за ваші братні народи
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24.06.2022 17:14 Відповісти
Що воно дасть те "казуc беллі"? Вони й без усякого приводу можуть напасти. Все одно ватні білоруси будуть за. Але тоді можна буде вже спокійно розгатити той Мозирський НПЗ.
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24.06.2022 18:42 Відповісти
Связался с друзьями оттуда. Так вот : "Имея эту информацию, офицеры белорусской армии приступили к эвакуации своих семей из Мозыря, добавили в ГУР." - это точно не правда.
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24.06.2022 20:16 Відповісти
Отец Солдата.

@uspenovka19632

·
3 ч

И они их взорвут,ибо месиная элита уже сдернула из города,уже вчера-сегодня.На роль пойманеых диверсантов ,враг подпишет наших пленных,из числа тех,кого нет в списках на обмен.И,не исключено,что это будут азовцы.
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24.06.2022 20:56 Відповісти
Вже не шкода це населення, сьогодні знову-таки з бульболяндії було завдано удару по Україні. Бульбаші мовчать.
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25.06.2022 08:18 Відповісти
 
 