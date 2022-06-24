Чекав на "нову владу" у Києві. СБУ завершила досудове розслідування щодо проросійського пропагандиста
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Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, фігурант якого вів проросійську діяльність.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБ України у м.Києві ти Київській області.
"Досудовим слідством встановлено, що адміністратор мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів створив акаунти у соціальних мережах та месенджерах. Загальна аудиторія їх налічувала понад 350 тисяч користувачів. На підконтрольних ресурсах зловмисник розміщував матеріали, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України, прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери у розповсюдженні фейків про події в нашій державі.
В месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили переписку з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення у Києві "нової влади", - йдеться у повідомленні.
Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника у Солом’янському районі столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, з яких здійснювалось адміністрування пропагандистських мереж та велась переписка з російськими абонентами. Обвинувальний акт скеровано до суду.
Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
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Путин придёт - порядок наведёт, они это бухтели много лет назад.
Программу "Время" смотрели каждый вечер как свою родную...
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