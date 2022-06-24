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Чекав на "нову владу" у Києві. СБУ завершила досудове розслідування щодо проросійського пропагандиста

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сбу

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, фігурант якого вів проросійську діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБ України у м.Києві ти Київській області.

"Досудовим слідством встановлено, що адміністратор мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів створив акаунти у соціальних мережах та месенджерах. Загальна аудиторія їх налічувала понад 350 тисяч користувачів. На підконтрольних ресурсах зловмисник розміщував матеріали, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України, прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери у розповсюдженні фейків про події в нашій державі.

В месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили переписку з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення у Києві "нової влади", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Викрито агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив нардеп Деркач, - СБУ. ВIДЕО

Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника у Солом’янському районі столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, з яких здійснювалось адміністрування пропагандистських мереж та велась переписка з російськими абонентами. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.
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Топ коментарі
+12
Сколько-сколько? 3 года? Они там с дуба упали? Это во время войны? Да его расстрелять на хрен и забыть.
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24.06.2022 16:14
+9
А що слуги народу чи ОПЗЖ не вели проросійську діяльність (наприклад, Бужанський, Шуфрич і багато інших). Ну я розумію, що тепер знайти ОПЗЖистів буде важко, оскільки вони змінили назву.
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24.06.2022 16:07
+5
всього 3 роки?
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24.06.2022 16:08
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А що слуги народу чи ОПЗЖ не вели проросійську діяльність (наприклад, Бужанський, Шуфрич і багато інших). Ну я розумію, що тепер знайти ОПЗЖистів буде важко, оскільки вони змінили назву.
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24.06.2022 16:07 Відповісти
всього 3 роки?
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24.06.2022 16:08 Відповісти
Сколько-сколько? 3 года? Они там с дуба упали? Это во время войны? Да его расстрелять на хрен и забыть.
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24.06.2022 16:14 Відповісти
У Вінниці на днях засудили всього на 5 років андона, який закликав росіян бомбити їхню телевежу.
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24.06.2022 18:46 Відповісти
Вінницьку тобто.
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24.06.2022 18:47 Відповісти
Сколько такой швали в каждом многоквартирном доме ...
Путин придёт - порядок наведёт, они это бухтели много лет назад.
Программу "Время" смотрели каждый вечер как свою родную...
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24.06.2022 16:17 Відповісти
Та коли ж цих тридварасів вішати почнуть?
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24.06.2022 16:21 Відповісти
Целых три года ! А не сильно суровый приговор будет для любителя Узкого Мира ?
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24.06.2022 16:25 Відповісти
Думаю, вся Украина полна подобной прорасейской гнили. Да что там Украина, в никоим образом не граничащем с ********** Узбекистане полно тех, кто мечтает о путлерских танках в Ташкенте. Я уж молчу про мой Казахстан. Что с ними делать и как этих вшей-гнид выводить, понятия не имею.
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24.06.2022 16:27 Відповісти
за кого мова?
це Бортник Руслан?
чи Бузаров Андрій?
чи Гладких Валентин?
чи хтось з братів Гайдаїв?
чи Постернак Олег?
чи Раїмов Дмитро?
чи Якубін Олексій?
чи Лазарєв Олександр?
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24.06.2022 16:32 Відповісти
"до трьох років"? це жарт?
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24.06.2022 16:35 Відповісти
350 тыс. человек его аудитория. и каждому вливалась информация о приходе россии. о справедливой и гуманной российской армии. Сколько из этих 350 тысяч - враги Украины? Сколько из них корректируют обстрелы, сдают военных, их родственников, АТОвцев? Сколько новых предателей он подготовил и получил 3 года? а почему не условно? "Да здравствует украинский суд, самый гуманный суд в мире!" (почти цитата из кавказкой пленницы)
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24.06.2022 17:08 Відповісти
Чому тільки три роки , а не довічне за зраду?😠
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24.06.2022 18:51 Відповісти
 
 