Чекав на "нову владу" у Києві. СБУ завершила досудове розслідування щодо проросійського пропагандиста

Слідчі Служби безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні, фігурант якого вів проросійську діяльність.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУ СБ України у м.Києві ти Київській області.

"Досудовим слідством встановлено, що адміністратор мережі антиукраїнських інформаційних ресурсів створив акаунти у соціальних мережах та месенджерах. Загальна аудиторія їх налічувала понад 350 тисяч користувачів. На підконтрольних ресурсах зловмисник розміщував матеріали, в яких виправдовував збройну агресію РФ проти України, прославляв російські окупаційні війська та звинувачував країни-партнери у розповсюдженні фейків про події в нашій державі.

В месенджерах зрадника співробітники спецслужби виявили переписку з громадянами РФ, де він висловлює підтримку російської агресії та сподівання на встановлення у Києві "нової влади", - йдеться у повідомленні.

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Під час проведення обшуку за місцем проживання зловмисника у Солом’янському районі столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні телефони, з яких здійснювалось адміністрування пропагандистських мереж та велась переписка з російськими абонентами. Обвинувальний акт скеровано до суду.

Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.