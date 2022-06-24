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Чернігів (583) Атрошенко (88)

Атрошенко з приводу заборони йому відрядження до Польщі: такі вчинки принижують Україну

Новини Цензор.НЕТ Політика України

атрошенко

Не випускати мера на підписання угоди про співпрацю з польським муніципалітетом, в той час як президент закликає посилювати співпрацю з міжнародними партнерами, це безглуздя.

Про це міський голова Чернігова Владислав Атрошенко заявив в інтерв’ю виданню "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

На думку мера Чернігова, такі дії дискредитують Україну і Президента.

"20 червня президент Жешува підписав угоду про співпрацю з Черніговом. На жаль, я не зміг бути там присутнім через внутрішні політичні перепони. Але, сподіваюся, вони минуть швидко, як застуда. Бо, коли Президент України закликає мерів більш активно співпрацювати з країнами-партнерами, і при цьому мера міста, який відкрито підтримує Президента, і їде закордон заради залучення допомоги на відбудову міста, а його не випускають, це – повне безглуздя. Я переконаний, що Президенту про це не було відомо. І якщо він про це дізнається, то хлопці, які це роблять, отримають, вибачте, по ж*пі. Бо такі вчинки принижують Україну і дискредитують Президента", - наголосив Атрошенко.

Міський голова також відповів на питання, що сказав би Президенту, якби зустрічався з ним найближчим часом.

"Президент Зеленський може розраховувати у війні з Росією на мера міста Чернігова і на сміливих, відчайдушних, патріотичних чернігівців. Пане Президенте, Ви не дозволили ворогу захопити Україну, не дозволяйте підлеглим її принижувати та дискредитувати Вас", - сказав Атрошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мера Чернігова Атрошенка не випустили до Польщі на підписання договору про допомогу Чернігову. ДОКУМЕНТ

Він також зазначив, що особисте спілкування є важливою умовою для підписання угод про співпрацю та залучення інвесторів.

"У Польщі дуже здивувалися. Неприємно здивувалися. А ще топ-медіа Польщі про це гучно написали. Вийшло дуже негарно. В майбутньому таких ситуацій треба уникати. Вони шкодять країні. Адже, ані початок стосунків, ані домовленості про допомогу місту не досягаються в онлайн режимі, або шляхом електронного листування. Від слова "взагалі". Майже на всіх етапах потрібен особистий контакт", - підсумував Атрошенко.

Нагадаємо, 20 червня прикордонники заборонили меру Чернігова Владиславу Атрошенку відрядження до Польщі без пояснення причин. Поїздка передбачала підписання угоди про співпрацю з польським містом Жешув.

Також читайте: Мер Чернігова Атрошенко вимагає від прикордонників відповісти, хто давав усну вказівку заборонити йому відрядження до Польщі. ДОКУМЕНТ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Атрошенко має рацію
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24.06.2022 16:11
+11
Мер Чернігова дуже заможна людина у якої ве є. Але під час наступу русні на місто, вн всав на його захист. Саме він оголосив велику грошову нагороду за ворожі трофеї, та насправді її виплачував зі своєї кишені. Так є до нього батато питань як він став багатим...
Але він точно має право поїхати по справах за кодон, адже повернеться однозначо.

От москальский сепар женя червоненко, а в народі просто червонець кучмівській кідала з під готелю "Дністер", чомусь вільно їздить в ресторан у Варшаву.
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24.06.2022 16:14
+11
Да! Да! Зелений не в "курсі", це оточення його підставляє... тьфу млять!
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24.06.2022 16:20
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Атрошенко має рацію
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24.06.2022 16:11 Відповісти
Маразм крепчал❗
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24.06.2022 16:14 Відповісти
Мутная история. Евросоюз готовит финансирование для Украины . Польша тоже участвует. Вот чем может помочь город Жешув ? Атрошенко мог бы показать перечень тем в СМИ. Может он ноу-хау нашёл и другим городам будет полезно перенять опыт
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24.06.2022 16:13 Відповісти
Кому, Вам показать? Или по другому, Вы уверены что Атрошенко ничего не сделал из того Вы упомянули?
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24.06.2022 17:16 Відповісти
Мер Чернігова дуже заможна людина у якої ве є. Але під час наступу русні на місто, вн всав на його захист. Саме він оголосив велику грошову нагороду за ворожі трофеї, та насправді її виплачував зі своєї кишені. Так є до нього батато питань як він став багатим...
Але він точно має право поїхати по справах за кодон, адже повернеться однозначо.

От москальский сепар женя червоненко, а в народі просто червонець кучмівській кідала з під готелю "Дністер", чомусь вільно їздить в ресторан у Варшаву.
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24.06.2022 16:14 Відповісти
Атрошенко до 60, червінцю за 60... об,ясняти дальші?
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24.06.2022 16:23 Відповісти
Це правда, тоді Чернігів встояв на волонтерах які через оточення везли харчі і медикаменти. Орки стояли на всіх околицях
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24.06.2022 17:12 Відповісти
Рецепт как выехать из Украины для всех. Нужно на границе говорить, что вы ненавидите Украину. Что ее ни когда не было, что придумал ленин. Кричать слава раиси, путин президент мира и вас выпустят куда угодно и даже обыскивать не будут. Ну как дети малые, ей богу
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24.06.2022 16:17 Відповісти
получать за то цеглиною поміж ріг і їхати... на цвинтар.
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24.06.2022 16:19 Відповісти
Смешно) Трудишься Клоуном в 95 квартале?
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24.06.2022 16:23 Відповісти
Ні він озвучив, як лисий зміг на гастролі в Польщу попасти
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24.06.2022 16:47 Відповісти
Атрошенко не відійде від тупих емоцій.... ти ж знаєш правила, ти не дипломат і не нардеп, шоб мати дипломатичний паспорт і вільно їхати, й там є проблеми, часто надумані(приклад з Порохом) написав заяву в погранслужбу перед від,їздом. получив "бумагу" - дозвівл і їдь... і не потрібно розводити різну хрінь.
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24.06.2022 16:18 Відповісти
ты про тех 73% которые сейчас на фронте?
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24.06.2022 17:40 Відповісти
думаю шо про те 73%, которые до сих пор ссутся кипятком от чувств при виде любимого найвеличнишого лидера
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24.06.2022 21:01 Відповісти
и запомни - на фронте не только 73%, но и 25%. И пока они там воюют, нехороший кое-кто из бункера запрещает "еспрессо ТВ", воюет с патриотами (стерненко как пример) и продолжает лить говно на пороха.
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24.06.2022 21:04 Відповісти
Може він спорцмен,як Усік.)Їм можна також Х
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24.06.2022 16:24 Відповісти
У нас СН найкращі спортсмени!
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24.06.2022 17:29 Відповісти
Да! Да! Зелений не в "курсі", це оточення його підставляє... тьфу млять!
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24.06.2022 16:20 Відповісти
тю! проблема... пусть поручит юзику в Варшаву смотаться.
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24.06.2022 16:25 Відповісти
"Пане Президенте, Ви не дозволили ворогу захопити Україну" -- молодец, хорошо прогнулся, глубоко лизнул. Тьфу, царька лепят из говна... А еще называют себя украинцами
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24.06.2022 16:26 Відповісти
з такої "дипломатії" потім виникає культ лічності як у Сраліна
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24.06.2022 21:29 Відповісти
Атрошенко .який відкрито підтримує Президента, і їде за кордон заради залучення допомоги на відбудову міста, а його не випускають, це - повне безглуздя. ((( їде за кордон заради залучення допомоги на відбудову міста- безглуздя мера повне ,та ще й з корисним власним інтересом )))
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24.06.2022 16:32 Відповісти
Атрошенко як справжній зе-адепт, заявив, що сцарь неуіновєн, то бояри його такі зловредні. Зате не Порох. Курва, упоротим хоч кіл на голові теши...
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24.06.2022 16:40 Відповісти
І навздогін. Наш Садовий теж отака хвойда. То йому йулю подай, то карлсона під кайфом, а тепер і зе . Мер за визначенням не повинен влізати в політику. Зі своїм гівном, сміттям і водою маєте давати раду.
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24.06.2022 18:26 Відповісти
Що можна сказати! Зелені в черговий раз підтвердили, що вони-зебіли. Працюють по методичці старших братів-орків...
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24.06.2022 17:27 Відповісти
Тому ми і не в ЕС, і не будемо при Клоуну, що мер не може поїхати у справах міста, а 95 квартал гастролює в Европі. Лицемірний бонеквтік...
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24.06.2022 20:45 Відповісти
 
 