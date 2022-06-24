УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15711 відвідувач онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Війна
24 563 181
війна (56233) ВР (11726) мобілізація (1443) воєнний стан (322) Слуга народу (2544)

У Раді пропонують законом заборонити виїзд за кордон чоловіків на час воєнного стану

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

кордон,дпсу

У Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні заборонити виїзд за кордон чоловіків 18-60 років на час воєнного стану.

Про це йдеться у законопроекті №7484, зареєстрованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Документ внесений до парламенту трьома депутатами від фракції "Слуга народу" - Михайлом Лабою, Олексієм Кузнєцовим та Анатолієм Остапенком, і пропонує законодавчо закріпити обмеження на виїзд за кордон чоловіків призовного віку під час воєнного стану (раніше заборона містилася лише у президентському указі).

Відповідно, пропонують додати до Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" нову статтю.

У ній буде прописано обмеження на виїзд для чоловіків 18-60 років, та винятки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З початку війни майже 5 тисяч військовозабов'язаних чоловіків намагалися незаконно виїхати з України, - ДПСУ

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+70
З винятками на кшалт Євгена Кошового і Ко. Бо вони інша каста.
показати весь коментар
24.06.2022 16:23
+68
Зеленые твари.
Снимите 50+ тыс вооруженных и экипированных погранцов/таможенников с границ ЕС и в бой!!!
Миллионы чиновников с гос бюджета снимайте и в бой!!!
показати весь коментар
24.06.2022 16:24
+46
це щоб любителі обирати по приколу змогли насолодитись сповна Гумором
показати весь коментар
24.06.2022 16:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Війна все одно була б.
показати весь коментар
24.06.2022 16:58 Відповісти
Вкотре дупоголові слуги імітують діяльність. А що президента вони вже списали і його укази їм не указ?
показати весь коментар
24.06.2022 16:46 Відповісти
Бачите, як виявилося, голосування приколу має далеко не прикольні наслідки.
показати весь коментар
24.06.2022 16:46 Відповісти
Тепер зростуть суми хабарів, тим хто знає як "парешать"!
показати весь коментар
24.06.2022 16:48 Відповісти
Совок рулит!
Запретами никогда ничего не добъёшься!
Если кому то уж так припрёт выехать то полями пробираешься на оккупированную территорию и выезжаешь ( это если нет дать нужным людям). И это реально, хотя и рисковано. Но не уверен шо после этого кто то останется патриотом Украины.
показати весь коментар
24.06.2022 16:49 Відповісти
не ***** кацап
показати весь коментар
24.06.2022 17:00 Відповісти
по делу возразить что-то можешь без оскорблений? или ты зебилушко? ко-ко-ко отобрать ништяки у олигархов, ко-ко-ко все должны идти воевать?
показати весь коментар
24.06.2022 18:38 Відповісти
Чувак "разгаваріваєт" кацапським язиком, та й по тому.
От така от хєрня!
І шо робить?
показати весь коментар
24.06.2022 21:55 Відповісти
Гучніше всіх кричить "тримай злодія!"сам злодій! Стосується тебе і твоїх зелених хазяїв! Вибач, слуг.)))
показати весь коментар
24.06.2022 17:20 Відповісти
дебил! там из таких "пробиральщиков" павликов морозовых делают и в "армию попочленцев" сразу направят....
показати весь коментар
24.06.2022 20:53 Відповісти
Super Gut,а ти де воюєш?
показати весь коментар
24.06.2022 16:51 Відповісти
В диванних військах воно воює, герой бл*
показати весь коментар
24.06.2022 17:01 Відповісти
он возле кормушки - в жОПе
показати весь коментар
24.06.2022 17:10 Відповісти
чому не служить( не сидить) коломойський?
показати весь коментар
24.06.2022 17:01 Відповісти
Он же бабушка, нельзя
показати весь коментар
24.06.2022 17:15 Відповісти
Так давайте заодно забороніть виїзд жінкам-медикам.
показати весь коментар
24.06.2022 17:02 Відповісти
На то він і є, воєнний стан.
показати весь коментар
24.06.2022 17:03 Відповісти
ну так можно и загранотряды оправдать... к зелупе накопилось слишком много вопросов!
показати весь коментар
24.06.2022 17:06 Відповісти
а хтоце, зелупа? ти під)(уйльонок забагато собі дозволяєш.
показати весь коментар
24.06.2022 22:05 Відповісти
для власти которую поддерживает народ, подобные законы не нужны! Слава ВСУ и позор кооперативу 95-й квартал!
показати весь коментар
24.06.2022 17:03 Відповісти
Якби було трохи мізків у голові, то могли б досить легко вирішити питання формування резерву на майбутнє.
Без дешевого популізму.
Запросили б у військомати певну кількість людей, провели співбесіди для вивчення мотивації, або взагалі, придатності для служби.
І змогли б сформувати резерв з людей мотивованих, а не займатися дурістю по типу вручення повісток при порушенні ПДР.
Але ж, потрібно трохи попрацювати!

показати весь коментар
24.06.2022 17:04 Відповісти
щоб працювати треба мати мозок , а в зевлади його немає ! я повторюю котрий раз серед зе депутатів адекватних людей немає ! за 100 днів війни не проведено жодних навчань з громадської оборони .
показати весь коментар
24.06.2022 17:20 Відповісти
а кто сказал что резерва нету? есть куча резервистов на контракте. в каждой военной части уже года 4 как есть собственный резерв со всеми данными. всех атошников записали в прошлом году в резерв. я на военные сборы резерва в сентябре ездил. там народу было валом, как минимум на пару бригад. а некоторые пацаны в прошлом году умудрились по три раза на военные сборы поездить. было все. и артиллерия, и бронетехника, и слаживание подразделений.
показати весь коментар
24.06.2022 18:31 Відповісти
це шоколадні боти. в них зрада і зебіли в методичці. а армії вони не знають.
показати весь коментар
24.06.2022 22:07 Відповісти
Пропоную законодавчо заборонити виїзд чоловіків за кордон навічно. Всіх хто проти відправляти в армію на 25 років. Тільки ось одна проблемка, чоловіки не вміють народжувати, а жінки масово покидають країни. Тому щоб кількість рабів не зменшувалася треба проголосувати за закон, що чоловіки теж повинні народжувати.
показати весь коментар
24.06.2022 17:05 Відповісти
Хто не народить хоча б трьох тому повістка
показати весь коментар
24.06.2022 17:18 Відповісти
Якщо не народить без жінок, то одразу 10 повісток.
показати весь коментар
24.06.2022 17:42 Відповісти
але якщо хочеш стати головнокомандуючим зі своїм персональним бункером - то як мінімум 4 повістки маєш проігнорувати.
показати весь коментар
24.06.2022 20:13 Відповісти
А тебе каструвати
показати весь коментар
24.06.2022 18:03 Відповісти
Одобрямс!!! Першим у списку має бути Кулеба і далі по списку!
показати весь коментар
24.06.2022 17:07 Відповісти
Наші керманичі хочуть людьми дірки закрити. Бо ж багато промахів влади. Причому і попередників. Я наприклад казав, що ніякої призовної служби повертати не потрібно, а ті гроші, що витрачаються туди, краще би за них купити техніки. А армія має бути контрактна, професійна, технічно забезпечена.
показати весь коментар
24.06.2022 17:08 Відповісти
Професійна армія, це й добровільна армія.
показати весь коментар
24.06.2022 17:25 Відповісти
Це означає, що Україна входить в період можливих періодичних військових станів? Це дуже лякає
показати весь коментар
24.06.2022 17:10 Відповісти
Про яку періодичність ви говорити, ми з цієї війни не виберемося дуже довго.
показати весь коментар
24.06.2022 17:17 Відповісти
..ну, припустимо, - нехай... і так не збираюсь тікати від повісток.. хоча безпроблЕмну зброю для самозахисту досі не дозволено (тільки не треба розповідати про "мисливську" - проходили), а зе держава щось геть не справилася з захистом Громадянина.. та то таке... од них нічого було й чекати.. мерс дєрмак купив - і ладно..)

а от як бути з тими, хто обнулив оборону, яка була, закопавши гроші в асфальт замість виробництва готових вже ракет, заблокував інші військові програми та розмінував Чонгар і відкрив кордони з усіх боків?.. цікаво, що всі вони відомі (їх кожен день рекламують на ******** марафоні), але, походу, пошук підходящих "стрєлочників" досі триває..
показати весь коментар
24.06.2022 17:13 Відповісти
Треба закон, всіх з великого крадівництва відправити на фронт
показати весь коментар
24.06.2022 17:43 Відповісти
задавать вопрос нужно начинать еще с шоколадного. а именно, почему у нас куча складов повзрывалось, где была куча стрелкового оружия, боеприпасов и ракет типа точки У. там оба с зелей неплохо справились.
показати весь коментар
24.06.2022 18:34 Відповісти
..не болтай ерундой
показати весь коментар
24.06.2022 22:42 Відповісти
Щось так жуківщиною засмерділо. Кацапській арті не вистачає нових цілей чи котли не такі численні виходять? Справжня мета зеленої влади в цій війні - утилізація чоловічого працездатного населення України.
показати весь коментар
24.06.2022 17:14 Відповісти
Судді і прокурори вже повернулися із за кордону? Лисий з 95 кварталу інвалід 65 років.
показати весь коментар
24.06.2022 17:16 Відповісти
а их и не так много отвалило. основная масса работает. иначе в стране вообще бардак начнется. просто несколько прокуратур перевели в другие области и они продолжают работать. при этом несколько моих знакомых и судья воюют сейчас на донбассе. так что ненадо под одну гребенку.
показати весь коментар
24.06.2022 18:37 Відповісти
))))))))))))))))))) шутник ...мля....
показати весь коментар
24.06.2022 21:00 Відповісти
реалист. это мои друзья. патриоты.
показати весь коментар
24.06.2022 21:19 Відповісти
Надо распустить єто шобло и вибрати нових ,а их отправити на Луганськ хай поскачут
показати весь коментар
24.06.2022 17:43 Відповісти
Ці мавпи самі за кермо "фури" чи своїх вишкребків посадять?
показати весь коментар
24.06.2022 17:48 Відповісти
Кучма, Литвины и все ******** доведшие до войны в шоколаде. Теперь расхлебывать их ошибки должен народ?
Почему они не в тюрме и не с конфискацией.
показати весь коментар
24.06.2022 17:54 Відповісти
тому що обрали піськограя , який замість готуватись до війни на лижах катався і в очко ***** заглядав , а його шобла розповідала лохам що гроші важливійши для доріг ніж для армії ! тож першими до в'язниці повинна йти шапіто 95 з блазнем на чолі .
показати весь коментар
24.06.2022 23:10 Відповісти
Спохватилися зелені - треба терміново знімати відповідальність за ці сексистські рішення з президента. А взагалі красиво вони нарід зробили, спочатку шашличками приспали, а потім прикрили, щоб раби не порозбігались. А з такими законами сценарій один бачиться - не знімати цих заборон навіть після закінчення війни, бо люди виїдуть сім'ями і вже на жаль назавжди.
показати весь коментар
24.06.2022 17:56 Відповісти
Є ще можливість кайданами фіксувати, по "європейські", щоб ніколи до єс не прийняли.
показати весь коментар
24.06.2022 18:02 Відповісти
Рабів не пускають до раю....якби ви знали, як мені важко вдалося виїхати та як живеться біженкам, яких без знання мови та законів влаштовують на стажування на 1450злотих....допомогаю чим можу аби переводили хоча на мінімалку 3010зл, шукаю житло. Це ще один фронт про який мразі не подумали....
показати весь коментар
24.06.2022 19:27 Відповісти
Пока слугам каломыйского выезд не запретят - недовольных будет много…
показати весь коментар
24.06.2022 17:58 Відповісти
А не пішли б вони за Масквою
показати весь коментар
24.06.2022 18:00 Відповісти
узурпатор зелешеску надоел)((((
показати весь коментар
24.06.2022 18:03 Відповісти
Вау! Скільки уклоністів повилазило ! Хоч би сиділи і мовчали !
показати весь коментар
24.06.2022 18:14 Відповісти
Тема ця дуже цікава і не однозначна. В мене є тільки одне запитання: хто і на основі чого прийняв рішення довести вік ВСІХ військовозобов'язаних до 60 років?! Жила-була країна совдепія - дурна,ненависна до своїх громадян та злочинна. Але навіть в совдепії вік військовозобов'язаних у військовий час був чітко встановлений: для рядових 40 років включно,для сержантів - 45. А чому б не встановити до 90 років?! Ото б налякали кацапів! Гумор - гумором,але здорового глузду в такому рішенні я не бачу. В Україні ( як і в чортових кацапів) до 60 років по статистиці доживає приблизно 63 відсотки! Питається: яке здоров'я в тих,хто дожив? Поки ходемо спокійно,то начебто і здорові чоловіки,а як що попасти в армію?! В кого є здоров'я,добровільно хай іде,честь їм і хвала.
показати весь коментар
24.06.2022 18:19 Відповісти
и не только те кому 60. на медкомиссии видел как признали годного молодого пацана, у которого после аварии одна нога на 3 см короче другой, и после дтп с открытым переломом черепа операцию на мозгу делали.
показати весь коментар
24.06.2022 18:40 Відповісти
Кордон можна буде перетнути по паролю "У мене немає навиків" або "П**уй - перевірений лайфхак від Кошового "
показати весь коментар
24.06.2022 18:51 Відповісти
Де знаходяться найпотужніші війська орків?
Так так, саме при владі, ЗеРадники як у верховній, апараті бубачкі, прокоратурі...
Поки наші люди гинуть, ця вся наволоч жиріє та продовжує паразитувати і вбивати українців.
показати весь коментар
24.06.2022 18:53 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 18:53 Відповісти
Цікавлять лише винятки- а так норм.
показати весь коментар
24.06.2022 19:18 Відповісти
А про депутатів і прочу "еліту", напевне буде окрема стаття закону
показати весь коментар
24.06.2022 19:38 Відповісти
Там уже законопроект был про неконтролируемаюый выезд депутатов(СМИ писали) по дип паспорту без сдачи его в МИД.
показати весь коментар
25.06.2022 08:38 Відповісти
Як писали поляки через наш дирявий / корумпований кордон виїхало 500 000 чоловіків призовного віку.
Я так розумію відкати від тіє справи вирішили поставити на законнлму рівні
показати весь коментар
24.06.2022 20:12 Відповісти
А що ще очікувати від ватанів. Поділили людей на 2 сорти на основі статі. Одна стать може безперешкодно кататись по пляжам світу та їсти халявні харчі, а інша стать замкнена в державі як худоба. Печерні сексисти!
показати весь коментар
24.06.2022 20:38 Відповісти
З Болгарії воно то краще захищається.
показати весь коментар
24.06.2022 21:06 Відповісти
Я вот не пойму, численность армии Украины по состоянию на январь 2022 года составляла +/- 220т.человек ..... мусорских трутней разных статей почти 255 тыс.ч., неужели нельзя, половину этих дармоедов нац.полиции направить в боевые подразделения ВСУ, ибо такой штат с сегодняшними ихними зарплатами под 30 и выше тыс. накер не нужен.
показати весь коментар
24.06.2022 21:17 Відповісти
ТА ЯКИМ ЗАКОНОМ? ЩО ВОНИ ТАМ ВСІ БЕЗУМНІ ? ПРИ ТАКІЙ КОРУПЦІЇ НІЧОГО НЕМОЖЛИВО ЗАБОРОНИТИ - МАКСИМУМ ЦІНИ НА ВИЇЗД ПІДНІМУТЬ...
показати весь коментар
25.06.2022 00:07 Відповісти
а Шуфрича повернуть ? такий закон беспредельний і ВР втрате легітимність ...Перше це інваліди-чоловіки їх що також не випустять ?Друге це поліція ДСНС прикордонники центра та Заходу України вони що священі корови ? Злочинці в тюрмах ? Закон бредовий повністю ...Якщо його прийняти так зброю тоді дайте щоб захищатися ,а так точно похоже на денацифікацію що б знищити населення України особенно чоловічу стать
показати весь коментар
25.06.2022 07:02 Відповісти
Середня тривалість життя чоловіків навіть у мірний час була 66 років - з урахуванням цього обмеження на виїзд людей віком 50-60 років виглядає як знущання... Яке дно, СССР якийсь...
показати весь коментар
26.06.2022 00:18 Відповісти
показати весь коментар
26.06.2022 00:22 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 