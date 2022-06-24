У Раді пропонують законом заборонити виїзд за кордон чоловіків на час воєнного стану

У Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні заборонити виїзд за кордон чоловіків 18-60 років на час воєнного стану.

Про це йдеться у законопроекті №7484, зареєстрованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.

Документ внесений до парламенту трьома депутатами від фракції "Слуга народу" - Михайлом Лабою, Олексієм Кузнєцовим та Анатолієм Остапенком, і пропонує законодавчо закріпити обмеження на виїзд за кордон чоловіків призовного віку під час воєнного стану (раніше заборона містилася лише у президентському указі).

Відповідно, пропонують додати до Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" нову статтю.

У ній буде прописано обмеження на виїзд для чоловіків 18-60 років, та винятки.

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