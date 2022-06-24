У Раді пропонують законом заборонити виїзд за кордон чоловіків на час воєнного стану
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У Верховній Раді пропонують на законодавчому рівні заборонити виїзд за кордон чоловіків 18-60 років на час воєнного стану.
Про це йдеться у законопроекті №7484, зареєстрованому на сайті парламенту, інформує Цензор.НЕТ.
Документ внесений до парламенту трьома депутатами від фракції "Слуга народу" - Михайлом Лабою, Олексієм Кузнєцовим та Анатолієм Остапенком, і пропонує законодавчо закріпити обмеження на виїзд за кордон чоловіків призовного віку під час воєнного стану (раніше заборона містилася лише у президентському указі).
Відповідно, пропонують додати до Закону України "Про порядок виїзду з України та в'їзду в Україну громадян України" нову статтю.
У ній буде прописано обмеження на виїзд для чоловіків 18-60 років, та винятки.
Будь ласка, зачекайте...
Запретами никогда ничего не добъёшься!
Если кому то уж так припрёт выехать то полями пробираешься на оккупированную территорию и выезжаешь ( это если нет дать нужным людям). И это реально, хотя и рисковано. Но не уверен шо после этого кто то останется патриотом Украины.
От така от хєрня!
І шо робить?
Без дешевого популізму.
Запросили б у військомати певну кількість людей, провели співбесіди для вивчення мотивації, або взагалі, придатності для служби.
І змогли б сформувати резерв з людей мотивованих, а не займатися дурістю по типу вручення повісток при порушенні ПДР.
Але ж, потрібно трохи попрацювати!
а от як бути з тими, хто обнулив оборону, яка була, закопавши гроші в асфальт замість виробництва готових вже ракет, заблокував інші військові програми та розмінував Чонгар і відкрив кордони з усіх боків?.. цікаво, що всі вони відомі (їх кожен день рекламують на ******** марафоні), але, походу, пошук підходящих "стрєлочників" досі триває..
Почему они не в тюрме и не с конфискацией.
Так так, саме при владі, ЗеРадники як у верховній, апараті бубачкі, прокоратурі...
Поки наші люди гинуть, ця вся наволоч жиріє та продовжує паразитувати і вбивати українців.
Я так розумію відкати від тіє справи вирішили поставити на законнлму рівні