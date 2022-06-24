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США передадуть Україні усі обіцяні ракетні системи HIMARS до середини липня, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

himars

Нещодавно оголошена Сполученими Штатами партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS буде доставлена в Україну до середини липня.

Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.

Перша партія з чотирьох ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже знаходиться в країні. Чиновник у розмові с журналістами також повідомив, що ще один взвод українців навчається експлуатації систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США надають Україні новий транш військової допомоги на 450 млн дол.

23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів. Пакет включає зброю та обладнання, включаючи нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.
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Топ коментарі
+9
Жданов казав що повинен бути запас для безпереривної роботи ціми пушками хочаб на місяць по по 17 годин в день. параходом везуть уже.
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24.06.2022 17:16
+9
Амерам-черговий респектище...
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24.06.2022 17:18
+8
Да ну,Жданов профессиональный военный и я смотрю его аналитику с 2014-го года.не нравится смотрите великого военного эксперта Тараса Чорновола.
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24.06.2022 17:38
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Саме цікаве питання:
Скільки БК для HIMARS?!!
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24.06.2022 17:10 Відповісти
Тому і не дають 100-200 рсзо, бо на таку кількість машин тупо неможливо забезпечити логістику бк.
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24.06.2022 17:15 Відповісти
Жданов казав що повинен бути запас для безпереривної роботи ціми пушками хочаб на місяць по по 17 годин в день. параходом везуть уже.
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24.06.2022 17:16 Відповісти
Да ну,Жданов профессиональный военный и я смотрю его аналитику с 2014-го года.не нравится смотрите великого военного эксперта Тараса Чорновола.
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24.06.2022 17:38 Відповісти
не песди кацапская падло Черновол не предатель как все твои арестовичи и ждуновы
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24.06.2022 23:15 Відповісти
Ти сравді той одіозний Тоня, що вилизує миски і триндить всіляку дурню? Чи просто ліньки було під кінець робочого тижня оригінальний нік видумати?
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24.06.2022 18:04 Відповісти
тне верещи. тобіж сказали що Б/К пливе морем , це не так швидко як хотілось би. літаками не можливо поставити велику кількість такіх патронів. їх повинно бути багато,дуже багато.
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24.06.2022 19:30 Відповісти
Там вчора на цю тему роздумував ОМТВ або Самий Сок.Подивіться.Дуже багато БК потрібно навіть для чотирьох цих колошматок.
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24.06.2022 17:21 Відповісти
Амерам-черговий респектище...
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24.06.2022 17:18 Відповісти
Є людина-паук, є людина-літуча миш, а є Олексндр Чуднівець - людина - всім черговий респект.
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24.06.2022 18:23 Відповісти
людина -бот-трепло
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24.06.2022 23:16 Відповісти
как раз к тому времени кацапы Лисичанск захватят...
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24.06.2022 17:24 Відповісти
не терпится дождаться? Пробирайтесь навстречу в Метёлкино.
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24.06.2022 17:41 Відповісти
Захват населенного пункта это еще не поражение ВСУ - пусть орки попробуют его удержать когда начнут работать адские орудия Himars, Cesar, M777, Iran, Dana и другие мясорубки. Задача ВСУ сейчас сдерживание давления орков и если эту задачу невозможно выполнить, войска нужно отводить на более укрепленые позиции, а толпу орков накрывать крупным калибром.
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24.06.2022 17:50 Відповісти
Виявляється не тільки наші чиновники говорять зайве (про кількість, час, навчання)!
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24.06.2022 17:31 Відповісти
Думаю задача для первых четырех комплексов будет уничтожить штабы и склады,а потом и гаубицы орков утилизировать начнут.
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24.06.2022 17:40 Відповісти
в Алчевске не только местные мобилизованные не желают идти в зону боёв, но и ракеты лететь на фронт тоже:
https://twitter.com/i/status/1540216366699102208
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24.06.2022 17:46 Відповісти
Интересно, а B-2 Spirit сможет обработать крымский мост с высоты 15 км ?
Как у него с досягаемостью для средств ПВО ?
Крым - украинская территория, имеем право провести любые учения.
А кто подлез под руку - сам виноват.
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24.06.2022 18:42 Відповісти
сподіваюсь що HIMARS буде достатньо щоб вигнати орків
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24.06.2022 18:46 Відповісти
Ще чотири штуки. Може навіть аж п'ять.
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24.06.2022 18:49 Відповісти
Поїдь в штати попроси більше...
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24.06.2022 20:31 Відповісти
дебил эти 4-е хаймарса дадут просраться десяткам кацапским пукалкам..
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24.06.2022 23:18 Відповісти
 
 