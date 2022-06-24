США передадуть Україні усі обіцяні ракетні системи HIMARS до середини липня, - ЗМІ
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Нещодавно оголошена Сполученими Штатами партія з чотирьох високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS буде доставлена в Україну до середини липня.
Про це заявив високопоставлений чиновник Міноборони США, пише "Європейська правда" із посиланням на CNN.
Перша партія з чотирьох ракетних систем, які США обіцяли Україні, вже знаходиться в країні. Чиновник у розмові с журналістами також повідомив, що ще один взвод українців навчається експлуатації систем.
23 червня Сполучені Штати оголосили про надання Україні нового траншу військової допомоги на суму $450 мільйонів. Пакет включає зброю та обладнання, включаючи нові реактивні системи залпового вогню HIMARS і десятки тисяч додаткових боєприпасів для артилерії яка вже була надана.
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Скільки БК для HIMARS?!!
https://twitter.com/i/status/1540216366699102208
Как у него с досягаемостью для средств ПВО ?
Крым - украинская территория, имеем право провести любые учения.
А кто подлез под руку - сам виноват.