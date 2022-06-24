Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі, на прифронтових та окупованих територіях в онлайн-форматі, - Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що в Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня, проте на прифронтових територіях та тимчасово окупованих навчання відбуватиметься в онлайн-форматі.

Про це він сказав на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язане з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат так само, як і на окупованих територіях. Місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання. Рекомендуючи розпочати навчальний рік в школах з 1 вересня, в університетах ми рекомендуємо почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів", - повідомив Шмигаль.

Він доручив Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству розвитку громад і територій , обласним військовим адміністраціям, військовим цивільним адміністраціям забезпечити довезення дітей до шкіл, а також - безпеку в навчальних закладах.

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Так, за його словами, органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки, візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти, у сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання, у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

Також, зауважив Шмигаль, ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі - військові цивільні адміністрації і обласні військові адміністрації мають затвердити на їх основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків.

"Залишилося трохи понад два місяці, аби весь навчальний процес зробити максимально безпечним та ефективним. Дитячі садочки, школи та університети у неприфронтових територіях повинні працювати. І це важливо. Уряд зробить усе, щоб це відбулося і відбувалося у безпечних умовах", - наголосив Прем’єр-міністр.