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Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі, на прифронтових та окупованих територіях в онлайн-форматі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що в Україні навчальний рік розпочнеться 1 вересня, проте на прифронтових територіях та тимчасово окупованих навчання відбуватиметься в онлайн-форматі.

Про це він сказав на засіданні уряду в п’ятницю, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Навчальний рік розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Питання складне, адже пов’язане з безпекою наших дітей. Безпекова ситуація в країні різна, і вже зараз зрозуміло, що на прифронтових територіях повернутися до очного навчання неможливо, а тому там продовжиться онлайн-формат так само, як і на окупованих територіях. Місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання. Рекомендуючи розпочати навчальний рік в школах з 1 вересня, в університетах ми рекомендуємо почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів", - повідомив Шмигаль.

Він доручив Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству розвитку громад і територій , обласним військовим адміністраціям, військовим цивільним адміністраціям забезпечити довезення дітей до шкіл, а також - безпеку в навчальних закладах.

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Так, за його словами, органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки, візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти, у сховищах повинні бути всі умови для перебування та навчання, у кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

Також, зауважив Шмигаль, ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі - військові цивільні адміністрації і обласні військові адміністрації мають затвердити на їх основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків.

"Залишилося трохи понад два місяці, аби весь навчальний процес зробити максимально безпечним та ефективним. Дитячі садочки, школи та університети у неприфронтових територіях повинні працювати. І це важливо. Уряд зробить усе, щоб це відбулося і відбувалося у безпечних умовах", - наголосив Прем’єр-міністр.
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А чому не створити нові чи використати вже готові базові онлайн курси з усіх предметів? Думаю, що багато педагогів залучились би до такої роботи на волонтерських засадах.
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24.06.2022 18:22 Відповісти
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
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02.07.2022 17:57 Відповісти
Шмигаль не володіє ситуацією.На все місто 2-3 школи мають бомбосховище.У всіх інших закладах будуть створювати"потьомкінські дєрєвні".Коли в українців переможе здоровий глузд,а не популізм?
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24.06.2022 18:42 Відповісти
Шмига не знає або знає та не говорить правди, що буде восени, зате проші вони попиляють вже зараз. Багато є інфи чий він ставленик.
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24.06.2022 19:58 Відповісти
Але він же не каже про бомбосховище, він говорить про сховища. А це різні речі. Простий підвал - це не бомбосховище. Бомбосховища можуть бути в школах, які будувались в 50-60 роках.
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24.06.2022 22:30 Відповісти
Міністерство Освіти та науки анонсувало очне "офлайн" навчання, незважаючи на загрозу життю та здоров'ю наших дітей під час воєнних дій та попри те, що мільйони дітей знаходяться за кордоном. Давайте підпишемо електронну петицію щодо заборони очного навчання до закінчення воєнного стану https://petition.president.gov.ua/petition/145004
показати весь коментар
02.07.2022 18:00 Відповісти
 
 