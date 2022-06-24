З усіх елеваторів загарбники вивезли зерно старого врожаю, - мер Мелітополя Федоров

Щодня із захопленого Мелітополя російські військові вивозять десятки машин із зерном. Новий врожай вони готові купувати по 80 доларів за тонну, що є нижче собівартості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Щодо нового врожаю, то рашисти озвучують такі критерії збору: з кимось вони домовляються, що забирають 50%, з кимось - 70%. Вони також озвучують ціну, за яку вони готові забирати врожай - менше ніж 80 доларів за тонну. Це менше собівартості і лише одна людина від окупантів уповноважена вести такі перемовини і купувати врожай", - сказав Федоров.

Він також додав, що з усіх елеваторів загарбники вже вивезли зерно старого врожаю. За його словами, щодня з міста та Мелітопольського району вивозять від 30 до 50 машин - це близько 1000 тонн зерна.

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