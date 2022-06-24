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З усіх елеваторів загарбники вивезли зерно старого врожаю, - мер Мелітополя Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Щодня із захопленого Мелітополя російські військові вивозять десятки машин із зерном. Новий врожай вони готові купувати по 80 доларів за тонну, що є нижче собівартості.

Як передає Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна - Укрінформ повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Щодо нового врожаю, то рашисти озвучують такі критерії збору: з кимось вони домовляються, що забирають 50%, з кимось - 70%. Вони також озвучують ціну, за яку вони готові забирати врожай - менше ніж 80 доларів за тонну. Це менше собівартості і лише одна людина від окупантів уповноважена вести такі перемовини і купувати врожай", - сказав Федоров.

Він також додав, що з усіх елеваторів загарбники вже вивезли зерно старого врожаю. За його словами, щодня з міста та Мелітопольського району вивозять від 30 до 50 машин - це близько 1000 тонн зерна.

Читайте також: Росіяни готуються вивозити з Мелітополя викрадене українське зерно, - Запорізька ОВА
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Гопники и мородеры. Всю жизнь занимаются этим ремеслом.
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24.06.2022 18:09 Відповісти
а сам елеватор обгризли.
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24.06.2022 18:14 Відповісти
На рабZее пригодиться всякое гавно...даже павутина в дяревне Простоквашино...
Быдлр мавзолейное...я прав))((
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24.06.2022 18:18 Відповісти
та прав ти...
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24.06.2022 18:33 Відповісти
Государство-террорист росии уже присвоено - очередное звание государство - мародёр!!!!! Welcome!!!!!!!!!
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24.06.2022 18:26 Відповісти
Ze даже дороги строила для братана путлєра...не Стріляв Вова...я тоже Вова...
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24.06.2022 18:31 Відповісти
А ти впевнений шо те зерно нєграм дістанеться?
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24.06.2022 19:12 Відповісти
кацапи - мародери вбивці і злодюги
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24.06.2022 19:17 Відповісти
...треба було трохи хлороформом протравити....
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24.06.2022 19:59 Відповісти
Таке враження що ванько фьодоров звітується про виконану роботу. Дурні повинні страждати, випросили щоб ввх ввьел вайска, от він і ввів. Як там голодомор на осінь, чи до весни протянете (до лободи).
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24.06.2022 20:07 Відповісти
Кацапи вже чудово розуміють що їм доведеться тікати з окупованих територій України. Тому крадуть все що тільки можуть вивезти, а що не можуть знищують. Ми все це порахуємо і змусимо за все вкрадене та знищене заплатити. Кацапи як завжди живуть одним днем і сподіваються що потім усе свинство вони звалять на ***** і уникнуть персональної та колективної відповідальності за скоєні злочини. Фашисти теж свого часу так думали, але ж розплата прийшла. І до кацапів теж прийде. Принесли стільки зла... а карма **** зла...
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24.06.2022 21:19 Відповісти
дорогу замінувати, розстріляти пару машин, десь стають на стоянку,
якісь фсбешники бабло «заробляють»
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24.06.2022 23:22 Відповісти
 
 