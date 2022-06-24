Російського десантника заочно судитимуть за катування та погрози стратою 9 заручників в Ірпені, - прокуратура

Військовослужбовця 234-го десантно-штурмового полку збройних сил РФ заочно судитимуть за катування 9 заручників у місті Ірпінь на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ увійшов до м. Ірпінь Київської області. Разом з іншими загарбниками він розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку.

"Перебуваючи в Ірпені, окупанти розшукували військовослужбовців Збройних Сил України, тероборони та співробітників правоохоронних органів. Підозрюваний разом з іншими російськими військовими взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту", - йдеться у повідомленні.

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Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно окупанта за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).