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Російського десантника заочно судитимуть за катування та погрози стратою 9 заручників в Ірпені, - прокуратура

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,арміярф,окупант,рашист

Військовослужбовця 234-го десантно-штурмового полку збройних сил РФ заочно судитимуть за катування 9 заручників у місті Ірпінь на Київщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року обвинувачений у складі 234-го десантно-штурмового полку ЗС РФ увійшов до м. Ірпінь Київської області. Разом з іншими загарбниками він розмістив на подвір’ї приватного домоволодіння військову техніку.

"Перебуваючи в Ірпені, окупанти розшукували військовослужбовців Збройних Сил України, тероборони та співробітників правоохоронних органів. Підозрюваний разом з іншими російськими військовими взяли у заручники 9 чоловіків. Полонених били прикладом та не давали їжу і воду. Погрожували вбивством та імітували страту", - йдеться у повідомленні.

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Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно окупанта за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Автор: Володимир Янченко
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зачем скрывают его е*ало?
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24.06.2022 18:22 Відповісти
Чтобы его не нашли.
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24.06.2022 18:35 Відповісти
Этот цирк с "заочным" судом начинает утомлять. Как в еврейском анекдоте: "Ой, я вас умоляю! Когда меня нет, то можете меня даже бить!" Зла не хватает...(((
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24.06.2022 19:41 Відповісти
a ne krašče pri popytke k begstvu?... Bežatj ne proboval? Dyk pustitj.
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24.06.2022 22:59 Відповісти
 
 