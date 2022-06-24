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Кабмін дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будівельного паспорту
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Кабінет Міністрів дозволив на час воєнного стану та протягом року після нього будувати індивідуальні будинки та господарські споруди без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За його даними, умова діє для індивідуального, садового, дачного житла не вище двох поверхів та площею до 500 кв. м.
Будівництво таких будинків має здійснюватися відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а за її відсутності – згідно з цільовим призначенням земельної ділянки.
Топ коментарі
+5 Цитаты, притчи, афоризмы.
показати весь коментар24.06.2022 18:42
+4 Sophia-Maria Duglass
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+2 три - пятнадцать
показати весь коментар24.06.2022 18:38
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Будь ласка, зачекайте...
и к ним часто ещё и отопление варят
В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝
Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
только не залазить за красные линии .
ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
Мнение украинцев про гетьманцева :
Oleksandr Zabolotnyy
побачив би тебе розумнику з малою дитиною і торбами в ПАЗіку де температура як в пеклі - 2 год поїдка на село при тому що на авто 45хв...не мели х"рні...
21.06.2022 13:46
а у тех, у которых не осталось нифига...за какой х** строиться (даже без разрешительных док-тов) ??