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Кабмін (6258) будівництво (759) Мельничук Тарас (41)

Кабмін дозволив на час воєнного стану будувати індивідуальне житло без отримання будівельного паспорту

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

стройка

Кабінет Міністрів дозволив на час воєнного стану та протягом року після нього будувати індивідуальні будинки та господарські споруди без отримання будівельного паспорта забудови земельної ділянки

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За його даними, умова діє для індивідуального, садового, дачного житла не вище двох поверхів та площею до 500 кв. м.

Будівництво таких будинків має здійснюватися відповідно до містобудівної документації на місцевому рівні, а за її відсутності – згідно з цільовим призначенням земельної ділянки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські міста відбудують із застосуванням сучасних світових підходів, - Чернишов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Может быть вы и правы.
В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝

Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
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24.06.2022 18:42
+4
Думаю, что надо разрешить строиться всем , кто готов вкладывать деньги .
только не залазить за красные линии .

ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
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24.06.2022 18:35
+2
а хто коли звертав увагу на тей товстий кабмін?
мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
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24.06.2022 18:38
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А НЕДОСТРОИ может тоже разрешить достроить ? Бо площадей под жилье и под бизнес будет катастрофически не хватать
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24.06.2022 18:33 Відповісти
Оце не відомо. Я от бачу, в Києві практично всі будови без руху. Хіба немає будівельників. А уряд днями кричав, що страшна хвиля безробіття нас чекає! Це тільки для того, щоб рівень виплат знизити, здешевити робочу силу.
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24.06.2022 18:43 Відповісти
А,будматеріали з неба зваляться???
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24.06.2022 18:54 Відповісти
Потрібне неміряна кількість простійших обігрівачів. Тих же буржуйок!!!
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24.06.2022 18:33 Відповісти
Зачем? На дворе 21 век, если есть электричество - все решаемо.
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24.06.2022 18:39 Відповісти
Ви розумієте скільки десятківтисяч нематимуть змоги зігрітися. Ел. обігрівачі доки непогоріли трансформатори й кабелі
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24.06.2022 18:57 Відповісти
Буржуйка - вещь практичная. Но ее варит любая компания по мет изделиям - откройте интрнет
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24.06.2022 18:41 Відповісти
У практичных словаков, австрийцев, Чехов, венгров в частных домах есть такие .
и к ним часто ещё и отопление варят
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24.06.2022 18:43 Відповісти
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24.06.2022 18:44 Відповісти
П'ята частина житлового фонду зруйнована,військо в окопах,...! Недо гламуру. Й буржуйки потрібно робити зараз,бо потім...
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24.06.2022 19:00 Відповісти
У практичных словаков есть "буржуйки" но это не буржуйки, а также центральное отопление в квартирах там никто не отменял! А вот у практичных болгаров (кстати румыны почему то называют их булгарами ...я то знаю почему) нету центрального отопления...и с приходом морозов, начинают топить дровами и пелетами, дымяря стоит капец...даже в многоэтажках
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24.06.2022 20:02 Відповісти
В Словакии очень мягкая зима, можно в одной курточке, легкой, проходить всю зиму. А вот в восточной Болгарии может "натянуть" что и кости промерзнут
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24.06.2022 20:07 Відповісти
Может быть вы и правы.
В октябре скорей всего война закончится. И если не запасут газа на сезон, то могут пригодится☝

Юхло получит: 1) укрепленнную Украину полностью аникацапскую. 2)Финляндию и шведов в нато. 3) Пиндюлину и разбитую истощенную армию 4) Нищих и злых кацапов + возвратившихся обозленных солдатов❗👍
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24.06.2022 18:42 Відповісти
В містах біля зони б.д. підземні комунікації обнулені... Після ракет й авіабомоб. Тому,й підняв питання,бо невистачатиме металлу й ресурсу начас оголення проблеми. Їжа й тепло,інакше будуть гинути
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24.06.2022 19:03 Відповісти
Думаю, что надо разрешить строиться всем , кто готов вкладывать деньги .
только не залазить за красные линии .

ОТДЕЛЫ КАП СТРОИТЕЛЬСТВА загнать на фронт
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24.06.2022 18:35 Відповісти
Буд.матеріалів невистачить й на відсоток потреби
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24.06.2022 19:04 Відповісти
а хто коли звертав увагу на тей товстий кабмін?
мені нема де жити бо кацапня зничтожила?
відбудюю і жидким на тей кабмін в маєтках...
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24.06.2022 18:38 Відповісти
Вернитесь к идиотскому закону про авто из ЕС , которые вы хотите удорожать на 30-40%
Мнение украинцев про гетьманцева :

Oleksandr Zabolotnyy

побачив би тебе розумнику з малою дитиною і торбами в ПАЗіку де температура як в пеклі - 2 год поїдка на село при тому що на авто 45хв...не мели х"рні...

21.06.2022 13:46
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24.06.2022 18:39 Відповісти
Я,нехочу називати,ту падлюку
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24.06.2022 19:05 Відповісти
а решить вопрос с землей под такую стройку они не хотят? а то я б уже давно построил. находил у себя в городе несколько раз свободные участки и писал на них заявления в горсовет. после чего получал отказ. а через три-четыре месяца это участок вдруг оказывался приватизированным. без взятки фиг получишь. даже как участник боевых действий. а купить даже 3 сотки стоит по цене как дом построить.
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24.06.2022 18:47 Відповісти
Думаєте кабмін цю постанову для людей прийняв ? Не вгадали ! Длч відбудови житла новий будівельний паспорт не потрібний , ви і так вже все реєстпували ! А от самочинним забудовам це як на руку ковінька - тепер як гриби всі самозахвати за секунду стануть легальним будівництвом і нікому вже нічого не доведеш ! Це зроблено не для тих хто житло втратив , а хто зараз почне різноманітні тауни та віладжі лупити ліси вирубуючи ьа береги забудовуючи !
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24.06.2022 18:51 Відповісти
самовольная постройка определяется скорее принадлежностью земельного участка, а не строй паспорта. просто можешь на своем участке теперь по упрощенной процедуре строить. а вот на чужом или государственном это все равно будет самострой
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24.06.2022 18:59 Відповісти
Хотілося б посилання на якийсь нормативний документ. Бо те що хтось там в телеграмі щось пише - то в суді не пред'явиш...
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24.06.2022 19:04 Відповісти
ну небедные обрадуются...
а у тех, у которых не осталось нифига...за какой х** строиться (даже без разрешительных док-тов) ??
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24.06.2022 19:20 Відповісти
Садовый домик на 500 м2:
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24.06.2022 19:29 Відповісти
Отложенный спрос. После войны кишки (деньги) вымотают. Гадом буду!)
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24.06.2022 19:45 Відповісти
А ЗА ЩО !?
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24.06.2022 19:48 Відповісти
Отримання будівельного паспорту-корупційна схема. Без хабара хрін його отримаєш.Сам в свій час зтикнувся з цим при побудові гаражу.Двічі письмово відмовляли (при тому,що виділена під забудову земля приватизована і має кадастровий номер),мотивуючи тим,що дана ділянка підпадає під міську житлову забудову (яка житлова забудова за 10 метрів від залізничної колії ? )... Хабар озвучили не маленький. Прийшлось плюнути і побудуватись без довбаного будівельного паспорту... Далеко не всі мріють про Європу. Корупціонери так точно-ні.
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24.06.2022 19:51 Відповісти
Тепер всі повводять в експлуатацію свої висотки. Білозір наприклад.
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24.06.2022 20:40 Відповісти
Це будівництво дасть можливість розпочинати будову негайно, по типовому проекту. ВЕликі будови встали, багато безробітних будівельників, а так вони зможуть перекрутитись, допоки великі запрацюють. І будматеріали підуть в продаж. Шмигаль розумний чоловік виявляється.
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24.06.2022 21:54 Відповісти
 
 