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Російські окупанти частково дозволили виїжджати з Маріуполя в бік Запоріжжя, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Російські окупанти частково послабили обмеження жителів Маріуполя на виїзд у напрямку території, контрольованою українським урядом.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Фіксуємо пом'якшення режиму на виїзд в бік Запоріжжя через Бердянськ. Частково почали пропускати приватні авто. Ще дуже обмежено, але почали. З поганого: такий раптовий пропуск автівок в Україну одночасно з частковим виведенням військового контингенту може в черговий раз свідчити про прикриття маневрів евакуаційними заходами. Однак, не нехтуйте можливостю. Евакуюйтесь, поки є "віконце", - розповів він.

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Радник мера повідомив, що загарбники встановили в Маріуполі обмеження комендантської години з 23:00 до 5:00. Крім того, дітям до 16 років заборонено перебувати на вулицях з 21:00 до 5:00.
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Топ коментарі
+4
по минным полям???
не верьте рашке... какойто наё* обязательно задумали !!! тем более наши потихоньку оттесняют русню в Запорожской обл.
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24.06.2022 19:15
+4
Не выехали предатели, вызвали все равно предатели. Ненавидеть граждан своей страны это уметь надо.
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24.06.2022 19:38
+3
Чим відрізняються мешканці Маріуполя від мешканців Енергодару, Херсону чи Ізюму? На мій погляд, що нічим. А щодо козачків, так цим піклуватись потрібно було ще з 2014 року, та відміняти с рашкой безвізовий режим.
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24.06.2022 19:20
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Евакуюйтесь, поки є "віконце" = звільніть місця для карєних житєлєй малорашенки, вони вже пакують радісних переселенців. І будувати нічого не треба, житло з усіма зручностями. А скільки з евакуйованими заїде козачків засланих... мм, фсб дрочить від насолоди. Так, радник хрінов? Уявити щоб в 41-45 було таке.. А ми ж з рашистами=фашистами воюємо. Чи ні?
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24.06.2022 19:10 Відповісти
Чим відрізняються мешканці Маріуполя від мешканців Енергодару, Херсону чи Ізюму? На мій погляд, що нічим. А щодо козачків, так цим піклуватись потрібно було ще з 2014 року, та відміняти с рашкой безвізовий режим.
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24.06.2022 19:20 Відповісти
Вообще мы ничем не отличается, разве что нас поубивали побольше чем остальных, прямо в наших домах. А так мы такие же украинцы как и все остальные и хотим жить в Украине. А кто не хочет, того депортировать в места его мечтаний.
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24.06.2022 19:40 Відповісти
Не выехали предатели, вызвали все равно предатели. Ненавидеть граждан своей страны это уметь надо.
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24.06.2022 19:38 Відповісти
по минным полям???
не верьте рашке... какойто наё* обязательно задумали !!! тем более наши потихоньку оттесняют русню в Запорожской обл.
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24.06.2022 19:15 Відповісти
Редакція, нащо у новині фотка з руснявою назвою захопленого міста? Більш патріотичної не знайшлось?
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24.06.2022 19:21 Відповісти
мабудь знак "маріуполь"при в"їзді в місто єдиний вцілілий об"єкт
кацапи повністю знищили місто і відбудовувати нічого не будуть
кацапи нічого не створюють - кацапи все руйнують
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24.06.2022 19:21 Відповісти
юнармейцы поехали?
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24.06.2022 19:35 Відповісти
Я б дуже уважно ставився до цих біженців.Думаєте серед них нема завербованих,перефарбованих,колаборантів((Згадайте Гадю.
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24.06.2022 20:14 Відповісти
Це внутрішньо переміщені особи, громадяни України.
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24.06.2022 23:42 Відповісти
наводчиков завезут
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24.06.2022 22:21 Відповісти
Щось лахта активувались під різними проксі. Підозрілість та недовіра до громадян України, яки поїхали від війни - це російський наратив.
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24.06.2022 23:43 Відповісти
может там уже самим кацапам жрать нечего стало да и трупы тягать оказалось не так весело и скрепно как рассказывал Хйло.
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24.06.2022 22:56 Відповісти
Боротися треба за кожного громадянина України, боротися за розум та серця.
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24.06.2022 23:37 Відповісти
 
 