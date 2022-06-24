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Відбито штурм в районі південної околиці Лисичанська, ворог захопив Миколаївку на Бахмутському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 24.06.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 121 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 530 осіб, 216 літаків, 183 гелікоптери, 1507 танків та 3637 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.

Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського. Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли. Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.

Також читайте: Тривають бої за Сєверодонецьк, наступ ворога в районі Борівського зупинено. Розбито ДРГ окупантів на Новопавлівському напрямку, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+33
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.06.2022 18:43
+17
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.06.2022 18:46
+11
ВІРИМО в ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.06.2022 19:04
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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24.06.2022 18:43 Відповісти
вже трохи набрид твій капі-пейст...
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24.06.2022 18:47 Відповісти
На себе глянь, суржикомовне
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24.06.2022 19:21 Відповісти
у вас в палаті інтернет зайвий...
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24.06.2022 19:24 Відповісти
Зайва в тебе хромосома, бо в тебе довiчний смайл на пицi
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24.06.2022 19:34 Відповісти
та зрозумів я тебе - петрушка зелена,
кожен день Happy Birthday!
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24.06.2022 19:55 Відповісти
Поздравляю!
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24.06.2022 22:11 Відповісти
а ти не розуміеш, шо ціми повторюхами де треба і де ні зничтожуеться самий смисл?
боже кого я питаю, александра македоньского з шостої?
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24.06.2022 19:49 Відповісти
не писди кацап из больницы
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24.06.2022 23:19 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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24.06.2022 18:46 Відповісти
Якщо коротко, то ми відступаємо.
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24.06.2022 18:46 Відповісти
дінамічною обороною це зелені обзивають....
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24.06.2022 18:49 Відповісти
Маневреною, якщо точніше.
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24.06.2022 18:53 Відповісти
лично ты балабол никуда не отступаешь а сидишь за клавой и писдишь
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24.06.2022 23:21 Відповісти
Ситуация в Лисичанске критическая, перспектива скорого окружения уже видна всем.
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24.06.2022 18:47 Відповісти
Критика военного командования сейчас не принята, но вопросов к нему все больше и больше.
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24.06.2022 18:50 Відповісти
Каких вопросов? На этом участке фронта Украина уступает в количестве артиллерии и технике, сдерживали пока могли, а сейчас нужно отступать.
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24.06.2022 19:08 Відповісти
Вопросы есть, но не к вам)
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24.06.2022 19:12 Відповісти
критика всегда уместна иначе можна войну просрать как зеленский - но критиковать имеют право те кто знает реальный расклад
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24.06.2022 23:22 Відповісти
Тому єдиний шлях - відступ. І так, на жаль, відбуватиметься скрізь. У нас немає ресурсів, щоб протистояти цій навалі.
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24.06.2022 18:55 Відповісти
У кого, у вас, рашисте?!
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24.06.2022 19:46 Відповісти
Помню несколько дней назад говорили, что Лисичанск не реальная цель для России, мол, даже не будут пробовать туда зайти
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24.06.2022 18:52 Відповісти
памьять складна штука - альц геймер все за це знае...
кожен день нова новина і одні й тиж самі дописи....
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24.06.2022 18:58 Відповісти
будет освобожден еще раз только позже все что идет к нам и даже еще дополнит HIMARS это все помощь это еще не ленд лиз даже и сегодня почти 8 лет как освободили-19 июля 2014 года Вооруженные Силы Украины и Национальная гвардия начали успешную совместную операцию по освобождению оккупированной части Луганской области. 21-го было зачищено Рубежное, на следующий день - Северодонецк и Попасная. По сути, террористы оттуда просто бежали. А вот за расположенный на высоком правом берегу Северского Донца стратегически важный Лисичанск пришлось сражаться. Засевшие там боевики (по оценкам экспертов, их насчитывалось до полутора тысяч) оказали ожесточенное сопротивление. Бои шли и на подступах к городу, и на его улицах. Тем не менее 24 июля над зданием горсовета был водружен сине-желтый флаг
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24.06.2022 19:05 Відповісти
Да никто такого не говорил. Оккупируют Лисичанск, оккупируют с жестким с боем Бахмут, будут осаждать Славянск и Краматорск и вот там как раз и будет действительно борьба уже осенью и даже зимой скорее всего. Дальше все зависит от поставок вооружений и от нашего производства оружия. У нас имеется много толковых инженеров и рабочих, кто может хорошо работать в том числе и в Польше. Открыть там 20-30 новых военных заводов и начать штамповать простые вооружения и давить числом. А работать там будут не поляки с зарплатой в 4000 долларов каждому (с учетом всех налогов), что на миллион человек будет составлять 4 миллиарда каждый месяц, а наши мужчины и женщины за еду и жилье, все деньги только после войны.
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24.06.2022 21:08 Відповісти
долпайоп какие инженеры какое оборудование?
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24.06.2022 23:23 Відповісти
Где эти Himers, М109 и 777?!
По идее они должны уничтожать арту противника без ущерба для себя.
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24.06.2022 18:58 Відповісти
Тося, паритет достигается не количеством орудий, а управляемым снарядом и точностью прилёта.
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24.06.2022 19:27 Відповісти
і кількістю - також. Чим більше пострілів - тим більше попадань, нехай і 0,1% вірогідності попадання на кожний постріл... Але ж з тисячі - один потрапить в ціль...
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24.06.2022 20:03 Відповісти
Не могут 4 Himars изменить ход войны, и сотня 777 тоже не может.
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24.06.2022 19:13 Відповісти
Ход войны изменён ещё 2 месяца назад. Поэтому сосите, товарищ майор. Ты *******, потому что носишь галифе.
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24.06.2022 19:30 Відповісти
м777 - какое-то кол-во в ремонте и уничтожено орками
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24.06.2022 20:53 Відповісти
Безугла на фронте рулит
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24.06.2022 18:59 Відповісти
за ніч наші відступлять я думаю....
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24.06.2022 19:01 Відповісти
За Вовчоярівкою руїни Лисичанського НПЗ. Вони прикривають дорогу на Сіверськ. Поки там тримаються, здавати місто нема сенсу, там 16 км забудови вздовж річки, орки замахаються штурмувати.

Мені більше цікаво звідки рашисти тікають у Ольгине- з Вірнопілля, чи з Іванівки......
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24.06.2022 19:09 Відповісти
ВІРИМО в ЗСУ ! ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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24.06.2022 19:04 Відповісти
Порох в Бахмуті нині, прямо зараз, розказує на 5-му і на Прямому про обстановку.
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24.06.2022 19:09 Відповісти
прослухав о 18:00 сьогодні в прямому ефірі на еспресо Бутусова в програмі "Радіо Свобода" про деталі цього відступу і здачі Северськодонецька. Ну, як що все так і було, як Бутусов стверджує - то хоч так... Не думаю, що Бутусову є сенс брехати дослівно "жодного солдата в оточені не залишили, жодного танка, жодної гармати".
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24.06.2022 19:10 Відповісти
Яка ще "здача" Сєверодонецька? Задовбали уже ці рашистські боти в коментах
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24.06.2022 21:06 Відповісти
дай бог что бы так и было а что же там в Азоте говорят уже сдаются некоторые?
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24.06.2022 23:26 Відповісти
Лисичанськ треба залишати,на жаль в нас нема достатньої зброї щоб їх зупинити,є кілька хаймерсів і не знаємо на якому напрямку.
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24.06.2022 19:30 Відповісти
 
 