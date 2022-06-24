Відбито штурм в районі південної околиці Лисичанська, ворог захопив Миколаївку на Бахмутському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 24.06.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 121 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

На Харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. Російський агресор обстріляв з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

На Слов’янському напрямку противник основні зусилля зосереджує на веденні наступу в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.

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На Сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії в промисловій зоні Сєвєродонецька.

Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Завдали авіаударів поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського. Противник оволодів населеним пунктом Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли. Російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівка.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив вздовж лінії зіткнення з метою сковування дій наших військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки. Завдав авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснював артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.

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На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.