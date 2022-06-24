Росія хоче повністю прибрати ОБСЄ з України: блокує продовження мандата, - заява ЄС

Блокуючи продовження мандата Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Росія, вочевидь, хоче повністю демонтувати всі інструменти Організації в Україні.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія, схоже, сповнена рішучості демонтувати один за одним усі інструменти ОБСЄ, залишаючись відданою перешкоджанню чи скасуванню всіх інструментів, які б наблизили нас до прозорості, посередництва, примирення і, зрештою, до стійкого миру. Так було з усіма польовими операціями ОБСЄ в Україні", - заявили в ЄС у відповідь на звіт присутнього на засіданні Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена.

На засіданні нагадали, що спершу Росія домоглася закриття у вересні 2021 року спостережної місії ОБСЄ у прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк. Потім росіяни змусили закрити Спеціальну моніторингову місію в Україні у квітні 2022 року.

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"Крім того, підтримувані Росією збройні формування утримують членів місії СММ під вартою в Донецькій та Луганській областях України, незважаючи на їх функціональний захист як співробітників ОБСЄ. Це абсолютно неприпустимо. Ми рішуче засуджуємо цей факт і закликаємо до їх негайного звільнення. Тепер офіс Координатора проєктів в Україні став наступною мішенню перешкоджання з боку Росії", - зазначається у заяві.

У ЄС наголосили на рішучій підтримці продовження мандата Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

"Ми глибоко шкодуємо з приводу заяви Російської Федерації про намір заблокувати домовленість про продовження мандата Координатора проєктів в Україні. Ми продовжуємо закликати Росію переглянути свою позицію, щоб дати можливість Координатору проєктів в Україні продовжити свою важливу роботу в Україні", - йдеться у заяві.