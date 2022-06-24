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Росія хоче повністю прибрати ОБСЄ з України: блокує продовження мандата, - заява ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обсє

Блокуючи продовження мандата Координатора проєктів ОБСЄ в Україні, Росія, вочевидь, хоче повністю демонтувати всі інструменти Організації в Україні.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній на засіданні Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія, схоже, сповнена рішучості демонтувати один за одним усі інструменти ОБСЄ, залишаючись відданою перешкоджанню чи скасуванню всіх інструментів, які б наблизили нас до прозорості, посередництва, примирення і, зрештою, до стійкого миру. Так було з усіма польовими операціями ОБСЄ в Україні", - заявили в ЄС у відповідь на звіт присутнього на засіданні Координатора проєктів ОБСЄ в Україні Генріка Вілладсена.

На засіданні нагадали, що спершу Росія домоглася закриття у вересні 2021 року спостережної місії ОБСЄ у прикордонних пунктах пропуску Гукове та Донецьк. Потім росіяни змусили закрити Спеціальну моніторингову місію в Україні у квітні 2022 року.

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"Крім того, підтримувані Росією збройні формування утримують членів місії СММ під вартою в Донецькій та Луганській областях України, незважаючи на їх функціональний захист як співробітників ОБСЄ. Це абсолютно неприпустимо. Ми рішуче засуджуємо цей факт і закликаємо до їх негайного звільнення. Тепер офіс Координатора проєктів в Україні став наступною мішенню перешкоджання з боку Росії", - зазначається у заяві.

У ЄС наголосили на рішучій підтримці продовження мандата Координатора проєктів ОБСЄ в Україні.

"Ми глибоко шкодуємо з приводу заяви Російської Федерації про намір заблокувати домовленість про продовження мандата Координатора проєктів в Україні. Ми продовжуємо закликати Росію переглянути свою позицію, щоб дати можливість Координатору проєктів в Україні продовжити свою важливу роботу в Україні", - йдеться у заяві.
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Топ коментарі
+24
Надо не ОБСЕ из Украины, а мордор из ОБСЕ убрать и все проблемы решены.
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24.06.2022 19:27
+6
А какого хресна она тогда вообще там делает, о какой безопасности в Европе можно говорить если там есть расия
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24.06.2022 19:31
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Надо не ОБСЕ из Украины, а мордор из ОБСЕ убрать и все проблемы решены.
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24.06.2022 19:27 Відповісти
послати росію за курсом відомого кораблеа вже давно пора
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24.06.2022 19:30 Відповісти
мандата - звучить по різному для всіх....
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24.06.2022 19:31 Відповісти
Якщо забуваєш як звати тьолку путіна, так и кажешь "ну мандата"
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24.06.2022 19:42 Відповісти
*****т походит от слова *****
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24.06.2022 19:42 Відповісти
А какого хресна она тогда вообще там делает, о какой безопасности в Европе можно говорить если там есть расия
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24.06.2022 19:31 Відповісти
кацапи то стадо мародерів вбивць і злодюг
щоб не слухати кацапів - дайте ЗСУ більше зброї
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24.06.2022 19:37 Відповісти
ненавиджу кравчука і клінтона і кацапів тварюки ненавиджу. щоб в пекли горів кравчук за нашу ядерну зброю, щоб його чорти драли вічність розпеченими дрючками
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24.06.2022 19:38 Відповісти
Ненавидеть нужно всех кто демонтировал украинскую армию до 2014 года. Когда нацисты за забором, армия должна была быть одной из лучших в мире.
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24.06.2022 19:42 Відповісти
место Раши у параши, а не в приличных (хотя и малоэффективных, опять же из-за кацапского там член-ства) организациях..
она, давно уже, сама себе его "выстрадала", но что-то никто кроме Украины не решается об этом сказать вслух..(
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24.06.2022 19:39 Відповісти
А що парашу ще десь слухають?
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24.06.2022 19:45 Відповісти
их до сих пор не выгнали? WTF
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24.06.2022 19:46 Відповісти
ПЫЛЬ!ПОБЕГ ВСЕХ ПЛЕННЫХ ПОРАШЕВЦЕВ!!!А ПОТОМ БЕЗВИСТИ ПРОПАВШИЕ!!!
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24.06.2022 19:48 Відповісти
Виженіть москалів з ОБСЄ, і буде ок... Або самі туди звиздуйте, гуманісти хрінові!
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24.06.2022 19:50 Відповісти
Виключити касапів з ОБСЄ. Або - як в ПАРЄ, ПОЗБАВИТИ ПРАВА ГОЛОСУ.
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24.06.2022 19:59 Відповісти
Назовите пожалуйста учетный номер заявки на вступлении в ООН и в Совет Безопасности страны под названием "Российская Федерация". Кто-то хоть раз видел эти документы? Украина вступила в 1945-ом и в 91-ом есть юридические документы на новый статус после УССР. А Российская Федерация что делает в Совете Безопасности? Там нету никаких юридических документов, есть устав и жить надо по уставу. Там есть СССР, но кто сказал, что он принадлежит кацапам? Может мы может заявить, что является правопреемником СССР. Разве было какое-то решение суда? Да кацапы там вообще на птичьих правах. Хуже статуса кандидата в ЕС.
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24.06.2022 21:03 Відповісти
Так може послати їх на*уй, не?
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24.06.2022 22:20 Відповісти
 
 