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Депутат Держдуми РФ Гурульов погрожує, що Лондон стане першим містом, по якому завдадуть удару в разі Третьої світової війни
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Депутат Держдуми РФ генерал Андрей Гурульов заявив, що столиця Великої Британії буде уражена першою, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО", - сказав депутат в ефірі "Первого канала".
"По-друге, ми послабимо всю їхню систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%" - запевнив Гурульов.
"По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів" - наголосив депутат.
Топ коментарі
+64 KosAn30 JT26
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+57 Максім ХОЙ 07fb0949
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"Вообще похоже у российских военных голову напрочь отморозило"
Голова у них, чтобы жрать водяру/бояру, ну и закусывать иногда, если получается.
Был еще при совке анекдот, насчет одной извилины у них и то, от фураги.
Вы, путиноиды, десяток турецких байрактаров уже цетвёртый месяц уничтожить не мохжете, а тут за один вылет собрались все спутники уничтожить. Просто злобные, ужербные недоумки эти руськие.
Три стакана ветками занюхать.
Плебсу дичь отборную как "манну" с неба втюхать,
Осень я забыл принять таблетки...
даже индия и пакистан которые друг друга ненавидят не грозят этим оружием
видимо пора все выступления 1 канала и соловьиного помета транслировать по cnn или fox
(или что там у них популярное)
с переводом
а то сидят дурачки, в неведении что тут у них враг намечается))
и японцах
хотя вроде и пару раз монтировали видео с атакой на вашингтон))
Так что там случилось с Нагасаки и Хиросимой, после того, как "ученики гитлера" разозлили американцев???
(окрім московитів - ті більше до фіно-угорців)...
Ваші погрози на *** вертять, спробують по чомусь вдарити, то відчують такий удар, що рф справді вже не буде.