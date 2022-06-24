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Депутат Держдуми РФ Гурульов погрожує, що Лондон стане першим містом, по якому завдадуть удару в разі Третьої світової війни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

гурульов

Депутат Держдуми РФ генерал Андрей Гурульов заявив, що столиця Великої Британії буде уражена першою, якщо "блокада Калінінграда" призведе до війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції. Ніхто не буде хвилюватись, американці вони чи британці, ми розглядали б їх усіх як НАТО", - сказав депутат в ефірі "Первого канала".

"По-друге, ми послабимо всю їхню систему протиракетної оборони, скрізь і на 100%" - запевнив Гурульов.

"По-третє, ми точно не почнемо з Варшави, Парижа чи Берліна. Першим, хто постраждає, буде Лондон. Кришталево ясно, що загроза для світу йде від англосаксів" - наголосив депутат.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+64
кажеться мне что кацапских клоунов без вмешательства китая за неделю ****** одной только авиацией)
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24.06.2022 20:42
+57
ви Северодонецьк 4 місяця взяти не можете,який Лондон чучелоо?
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24.06.2022 20:43
+48
*** - в цю пику захочеш не промахнешся з нічого...
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24.06.2022 20:42
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Дикари с ядерным оружием в руках
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24.06.2022 21:42 Відповісти
І що характерно, "якщо блокада вкраденого кацапграда призведе до третьої світової". В кацапів воно завжди "само" трапляється - такі прокинулися вони вранці, що вчора було не пам'ятають, а там якось блокада намалювалася, а потім блокада якось до війни призвела, а потім дощ пішов, це все англосакси, будімбамбіть, русафобія, пачіму
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24.06.2022 21:42 Відповісти
Мразь паРашисткая... алкаш и т.п. отброса. Как хорошо, что Украина отдаляется от рашисткого болота!!!! Набери в рот дерьма и поплюй
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24.06.2022 21:43 Відповісти
Андрей Гурульов - гнилая обкуреная свинособака хаха
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24.06.2022 21:44 Відповісти
В Англии живет 500 тысяч орков с паРаши, в паРаше же , англичане не живут, а те единицы которые жили, давно сьехали. Куда они *** будут стрелять, какой космос, какие сармаки-ракеты, на табуретках в танках сидят.
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24.06.2022 21:50 Відповісти
Может кто-нибудь объяснит ********* что "англосаксы" это древние германские племена, смешанные с ютами, фризами, жившие между Эльбой и Рейном...
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24.06.2022 21:51 Відповісти
Зачем?! Они ж где-то в том времени и живут!
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25.06.2022 01:12 Відповісти
Англосаксы - это пандемия.
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25.06.2022 08:22 Відповісти
Пропьют московию,ой пропьють.
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24.06.2022 21:52 Відповісти
І знову санітари забули замкнути двері у 20-й палаті.
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24.06.2022 21:52 Відповісти
Ой пропють московию,ой пропьють.
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24.06.2022 21:53 Відповісти
пво орків в алчевску само себе атаковало https://www.youtube.com/watch?v=6IwqmezeSuQ&ab_channel=TheSun
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24.06.2022 21:58 Відповісти
Распятый генерал в трусиках Андрей Гурульов.
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24.06.2022 22:05 Відповісти
Ви ж кацапи перші і здохнете якщо розпочнете ,смерть рашиським варварам.
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24.06.2022 22:08 Відповісти
Вот что значит быть " генералом за ящик водки"...Этот почти-боевой "таваристчь" (таким же прибитым на голоау таваристчам) совсем не знается на военном анализе и вообще на логике.Великобритания в десятки раз мощнее по вооружению Украины,которую никак не могут "денацифицировать" кремлёвские петрушки.Куда уж там про Британию ? И британские военные куда ближе к Кремлю,чем российские к Лондону...А с политической точки такое заявление от генерала российской армии будет иметь по меньшей мере непрятные последствия..Вообще похоже у российских военных голову напрочь отморозило- то грозятся бомбить американское посольство в Киеве,то теперь пытаются напугать Лондон..Похоже,НАТО стОит сильно ответить на такие борзые закидоны от кремлёвской шпаны,дело чести,однако..
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24.06.2022 22:15 Відповісти
Solomon Goodman

"Вообще похоже у российских военных голову напрочь отморозило"

Голова у них, чтобы жрать водяру/бояру, ну и закусывать иногда, если получается.
Был еще при совке анекдот, насчет одной извилины у них и то, от фураги.
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24.06.2022 23:43 Відповісти
Пузатое чмо.
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24.06.2022 22:15 Відповісти
Мені одне цікаво,вони там колються,чи БУХАЮТЬ?
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24.06.2022 22:18 Відповісти
Схоже на те, що роблять і те і інше зразу, тому й верзуть таку маячню.
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24.06.2022 22:23 Відповісти
еще закусывают грибами (шойгу привез), потом нюхают (лавров привез), а потом еще пяточку пыхают.
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24.06.2022 23:02 Відповісти
"Ми знищимо всю групу космічних супутників противника під час першої повітряної операції".
Вы, путиноиды, десяток турецких байрактаров уже цетвёртый месяц уничтожить не мохжете, а тут за один вылет собрались все спутники уничтожить. Просто злобные, ужербные недоумки эти руськие.
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24.06.2022 22:19 Відповісти
Что такое осень - это ветки.
Три стакана ветками занюхать.
Плебсу дичь отборную как "манну" с неба втюхать,
Осень я забыл принять таблетки...
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24.06.2022 22:28 Відповісти
Давно Москву не бомбили.
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24.06.2022 22:38 Відповісти
Поймал таки белку.
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24.06.2022 22:50 Відповісти
Очень, очень знаковое заявление. США больше не главный враг парашки, главный враг в Лондоне.
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24.06.2022 22:58 Відповісти
значить Варшава, Берлін, Париж. Треба бути уважними. Орки прямо вам погрожують
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24.06.2022 23:09 Відповісти
Дебіл,пля...
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24.06.2022 23:16 Відповісти
я не помню ниодной страны, которая бы грозилась применить яо
даже индия и пакистан которые друг друга ненавидят не грозят этим оружием

видимо пора все выступления 1 канала и соловьиного помета транслировать по cnn или fox
(или что там у них популярное)
с переводом
а то сидят дурачки, в неведении что тут у них враг намечается))
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24.06.2022 23:27 Відповісти
разве что северная корея, хотя они всегда заявляют про южнокорейских "марионетках"
и японцах
хотя вроде и пару раз монтировали видео с атакой на вашингтон))
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24.06.2022 23:29 Відповісти
Оно хотело сказать, что пока ********** будет подыхать от рака в бункере, из за него будут бомбить мацкву.
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24.06.2022 23:33 Відповісти
С такой харей только Лондон бомбить. Оно разве что ящик водки и банку огурцов разбомбить может
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24.06.2022 23:51 Відповісти
Всю россию можно отождествить только с двумя городами...это петербург и москва... За пределами этих городов жизни всё равно нет, за пределами - только "пэтушки" из дерьма... Поэтому угрожать Америке и Британии не нужно....
Так что там случилось с Нагасаки и Хиросимой, после того, как "ученики гитлера" разозлили американцев???
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25.06.2022 00:08 Відповісти
Это по деткам своим **...т? Ой насмешил
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25.06.2022 00:16 Відповісти
Цей гурульов раніше здохне від цирозу печінки.
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25.06.2022 00:18 Відповісти
а чому від англосаксів, а не від індоєвропейців - якими ми всі є?
(окрім московитів - ті більше до фіно-угорців)...
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25.06.2022 00:35 Відповісти
Санька Захарченко, урук-хай недоделанный, обещал Лондон захватить. Где он сейчас? - "Ушел в грязь". Эта барабашка звезданутая - опять на Лондон гавкает. Ртом уже Девоншир и Корнуолл превратил в радиоактивный пепел. На Дону слово "гур" - означает -"индюк". Кому интересно - что прокулдыкал этот гурулёв?
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25.06.2022 00:37 Відповісти
Мардовское погонялово, мардва, - гур это урчать. Бурчащий.
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25.06.2022 01:01 Відповісти
Не бреши! Я трохи знаю мордовську мову! Півроку по Мордовії катався у відрядженнях!
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25.06.2022 08:25 Відповісти
АХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!
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25.06.2022 00:38 Відповісти
А усё закончицца аборваными мардовскими жопами литающими на акалаземнай арбите.
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25.06.2022 00:54 Відповісти
А чего, очень "спортивное лицо" у таварисча! Видать, не один раз по пьяни оно на асфальт нападало! А димка рогозин уже "касьмическии батуты" готовит, чтоб этот хернерал допрыгнул до спутников.
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25.06.2022 01:06 Відповісти
Это - потомственный кадровый военный, значит, алкаш в третьем поколении.
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25.06.2022 17:03 Відповісти
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25.06.2022 01:12 Відповісти
а-ха-ха, яке дурне
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25.06.2022 01:20 Відповісти
Ця ****** свиня навіть своєю струєю мочі в туалет не попаде.
Ваші погрози на *** вертять, спробують по чомусь вдарити, то відчують такий удар, що рф справді вже не буде.
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25.06.2022 03:09 Відповісти
Ну і народ.
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25.06.2022 07:25 Відповісти
Схоже, серед лаптєногих дупутатів оголошено конкурс на місце головного фріка всєя расєї після того, як жирік склеїв ласти.
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25.06.2022 08:23 Відповісти
Все більше чути передсмертні погрози майбутніх клієнтів Гаагського трибуналу.Чує рило, що буде скоро висіти в петлі.
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25.06.2022 09:08 Відповісти
сам же первый и сдохнет,мразь рашистская!
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25.06.2022 12:09 Відповісти
Ругульов
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25.06.2022 14:38 Відповісти
ОН ТО ЖЕ ****** ЧТОБ ВЫ ПОНЯЛИ ...
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25.06.2022 15:19 Відповісти
Этот клоп сказал это не приходя в сознание....
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26.06.2022 12:29 Відповісти
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