УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13950 відвідувачів онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
2 715 37
війна (56233) Зеленський (17406)

Зеленський на фестивалі Ґластонбері закликав тиснути на політиків для допомоги Україні: "Доведіть, що свобода завжди перемагає!"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Президент Володимир Зеленський закликав учасників одного з найпотужніших світових фестивалів Ґластонбері у Великій Британії тиснути на політиків з метою посилити допомогу Україні у відновленні миру.

Відповідний заклик глава Української держави висловив під час виступу у форматі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що цьогоріч фестиваль відновлений після двох років перерви, яка виникла внаслідок пандемії COVID-19. Він підкреслив, що хвороба поставила на паузу життя мільйонів людей в усьому світі, але не зламала.

"Ми в Україні теж хотіли б зараз повернутися до життя, яким воно було, і насолоджуватися свободою й цим прекрасним літом. Але не можемо цього зробити через найстрашнішу річ – Росія вкрала в нас мир.

Але! Ми не дамо російській війні зламати нас. І хочемо зупинити війну, доки її наслідки не зруйнували життя людей ще й в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки – всі вони зараз під загрозою.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 4 місяці тому для України все змінилося. Ми стали країною в берцях і боремося за свою свободу, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Ось чому я звертаюся до вас по підтримку!

Ґластонбері – це найбільша концентрація свободи в ці дні. І я прошу вас поділитися цим відчуттям з усіма, чия свобода – під ударом.

Поширюйте правду про російську війну! Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United24. І тисніть на всіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли Україні відновити мир.

Час – безцінний, а кожен день вартує життів. Що більше людей приєднається до захисту свободи й правди, то швидше закінчиться російська війна проти України. Доведіть, що свобода завжди перемагає!" – закликав глава Української держави.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Я навіть більше скажу: Україна - це нерідна країна для Zе і всього 95-го кварталу... Не його!
показати весь коментар
24.06.2022 21:50
+11
А Ти, видай коломойського Америці, заарештуй зрадників навколо себе і врешті-решт признач прокурора САП ( вже обраного)-доведи, що йдеш в Євросоюз, не "попріколу", а насправді...
показати весь коментар
24.06.2022 21:40
+8
Потому что кловун просрал страну. Вам понадобится время, чтобы это понять.
показати весь коментар
24.06.2022 22:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!
Українську незламну націю не здолати та не перемогти...!
показати весь коментар
24.06.2022 21:28 Відповісти
Цікавий формат спілкування з людством він взяв на озброєння- дуже перспективний.
показати весь коментар
24.06.2022 21:35 Відповісти
дієвий формат для симпатій, щоб бути на слуху...перевірено на українцях...
наслідки у нього не дуже, видно по україні
показати весь коментар
24.06.2022 21:40 Відповісти
Видно, що Україні не допомагають- чи що саме ви там собі розгледіли?
показати весь коментар
24.06.2022 21:48 Відповісти
Видео, что уже минус 20 % Украины.
показати весь коментар
24.06.2022 22:37 Відповісти
А чому Україна з малої літери?
показати весь коментар
24.06.2022 21:56 Відповісти
Жителям Запада следует настроиться на то, чтобы на несколько лет отдохнуть от потребительства. А промышленности Запада резко увеличить производство вооружения.
И вооружать Украину, которая сейчас отстаивает свободу всей Европы.

Иначе путлер захочет дойти до Атлантики. Психология кацапни состоит на том, что они считают, что все что они способны захватить, то это все их исконное.
показати весь коментар
24.06.2022 21:35 Відповісти
зеля нашел к кому обратиться. куча бухих и обнюханных фриков. видимо много свободного времени для записи к ним обращений. никаких же проблем под лисичанском нету...
показати весь коментар
24.06.2022 21:38 Відповісти
А Ти, видай коломойського Америці, заарештуй зрадників навколо себе і врешті-решт признач прокурора САП ( вже обраного)-доведи, що йдеш в Євросоюз, не "попріколу", а насправді...
показати весь коментар
24.06.2022 21:40 Відповісти
Це так
показати весь коментар
24.06.2022 21:46 Відповісти
Сам себе не арештує.
показати весь коментар
24.06.2022 22:08 Відповісти
Беню обязательно отдадут, как только Америка подаст запрос на экстрадикцию.
показати весь коментар
24.06.2022 22:17 Відповісти
Про сіньора голодоморів роскажи,ниций блаzeнь
показати весь коментар
24.06.2022 21:46 Відповісти
Ну от, знову якійсь неточні дефініції...
Не його це війна... Не розуміє він її природи...
Не наголошує на істині, що касапія - це агресивна імперія, яка завжди прагне колонізувати будь-які землі, будь-які країни навколо себе; і це просто на ********* етапі не фартонуло Україні опинитися, так би мовити, "в полі зору інтересів імперії"... І що саме тому *****, як самодержець імперії-метрополії, розпочав оцю загарбницьку війну...

Не говорить цього перша особа нашої держави - не знатиме цього весь світ; хіба що країни та народи, які вже побували в якості колоній московщини - відчувають, пам'ятають, і розуміють...
показати весь коментар
24.06.2022 21:47 Відповісти
Я навіть більше скажу: Україна - це нерідна країна для Zе і всього 95-го кварталу... Не його!
показати весь коментар
24.06.2022 21:50 Відповісти
чому Ви так вважаєте?
показати весь коментар
24.06.2022 22:13 Відповісти
вище пояснення. Це - просто побічний висновок.
показати весь коментар
24.06.2022 22:28 Відповісти
Потому что кловун просрал страну. Вам понадобится время, чтобы это понять.
показати весь коментар
24.06.2022 22:40 Відповісти
Краще припинити публікувати антисимітську нісенітницю
показати весь коментар
25.06.2022 06:40 Відповісти
Я вже подумав, що воно пофестивалити рвонуло...
показати весь коментар
24.06.2022 21:49 Відповісти
Натисни на Баканова спочатку! А краще обери за чесним конкурсом голову САП.
показати весь коментар
24.06.2022 21:51 Відповісти
британцы не очень довольны почитайте коменты под видео один из них-Отвратительная пропаганда на музыкальных фестивалях, куда люди едут, чтобы на несколько дней сбежать от реальности , а теперь подвергаются этому дерьму. Оставьте наши фестивали в покое или что дальше Грета Тунберг о климате будет также смеються что сколько бабок вложено и ходит в одной и той же футболке итд https://www.youtube.com/watch?v=b0N9d-IDK_Y&ab_channel=TheMirror
показати весь коментар
24.06.2022 21:53 Відповісти
Такие комментарии пишут не британцы, а ботяры кацапни.
показати весь коментар
24.06.2022 22:13 Відповісти
Интересно что лайканули тут кацпским ботам самые патриотичные патриоты с многолетним стажем.
показати весь коментар
24.06.2022 23:08 Відповісти
Зеленський знає толк в музиці
показати весь коментар
24.06.2022 21:53 Відповісти
Кремлєботи розуміють, що путлєр уже програв Зеленському дипломатичну та інформаційну війну, тому від безсилля бісяться в коментах.
показати весь коментар
24.06.2022 22:01 Відповісти
Свобода слова? А як же телемрафон, який уже всіх дістав.
показати весь коментар
24.06.2022 22:07 Відповісти
так само, як і потерті коменти на цьому сайті. тут пруть за свободу слова, але банять акаунти тих, хто не за Порошенка. з себе тре починати..
показати весь коментар
24.06.2022 22:15 Відповісти
на цій гілці - жодного потертого коменту, хіба що заспамлена брехня вище, ніби "кремлеботи тут" (насправді - жодного) ніби "бісяться в коментах". На заспамлення брехні в адекватної частини юзерів цього форуму вже зусиль вистачає. Не завжди, але вистачає.
показати весь коментар
24.06.2022 22:33 Відповісти
ой та ти шо а ну признайся як там тебе погоняли на попередньому акаунті)))
показати весь коментар
25.06.2022 00:35 Відповісти
История тысячелетий показывает, что страны, которые доходят до высокого уровня благосостояния и потребительства, переходят в состояние завоеванных и разграбленных завидующими им дикарями, потому что недостаточно уделяют внимание способности обороны.

Жителям Запада следует настроиться на то, чтобы на несколько лет отдохнуть от потребительства. А промышленности Запада резко увеличить производство вооружения.
И вооружать Украину, которая сейчас отстаивает свободу всего цивилизованного мира.
показати весь коментар
24.06.2022 22:08 Відповісти
Присутніх закликав тиснути на політиків. Політикам розповів що можна поводитись не демократично.
показати весь коментар
24.06.2022 22:16 Відповісти
тиск буде... але й там, де ЗЕ не сподівались
показати весь коментар
24.06.2022 22:46 Відповісти
Цей глашатай красиво говорити вміє. Артист.
показати весь коментар
24.06.2022 23:13 Відповісти
Цей популіст з Кварталу колись доп**диться на свою голову 🤡
показати весь коментар
25.06.2022 01:01 Відповісти
ПІДСУМКИ ПРЕЗИДЕНСТВА Зе АКТОРА ЗА ТРИ РОКИ :

1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
34) Видача Зеленським росіянам військових з полку Азов, ЗСУ, Нацполіції які обороняли Азовсталь в Маріуполі. Все це він назвав "Порятунком наших захисників"

СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
показати весь коментар
25.06.2022 01:08 Відповісти
 
 