Зеленський на фестивалі Ґластонбері закликав тиснути на політиків для допомоги Україні: "Доведіть, що свобода завжди перемагає!"

Президент Володимир Зеленський закликав учасників одного з найпотужніших світових фестивалів Ґластонбері у Великій Британії тиснути на політиків з метою посилити допомогу Україні у відновленні миру.

Відповідний заклик глава Української держави висловив під час виступу у форматі онлайн, повідомляє Цензор.НЕТ.

Зеленський зазначив, що цьогоріч фестиваль відновлений після двох років перерви, яка виникла внаслідок пандемії COVID-19. Він підкреслив, що хвороба поставила на паузу життя мільйонів людей в усьому світі, але не зламала.

"Ми в Україні теж хотіли б зараз повернутися до життя, яким воно було, і насолоджуватися свободою й цим прекрасним літом. Але не можемо цього зробити через найстрашнішу річ – Росія вкрала в нас мир.

Але! Ми не дамо російській війні зламати нас. І хочемо зупинити війну, доки її наслідки не зруйнували життя людей ще й в інших країнах Європи, Африки, Азії, Латинської Америки – всі вони зараз під загрозою.

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Ось чому я звертаюся до вас по підтримку!

Ґластонбері – це найбільша концентрація свободи в ці дні. І я прошу вас поділитися цим відчуттям з усіма, чия свобода – під ударом.

Поширюйте правду про російську війну! Допомагайте українцям, які були змушені залишити свій дім через бойові дії. Знайдіть нашу благодійну платформу United24. І тисніть на всіх політиків, яких ви знаєте, щоб вони допомогли Україні відновити мир.

Час – безцінний, а кожен день вартує життів. Що більше людей приєднається до захисту свободи й правди, то швидше закінчиться російська війна проти України. Доведіть, що свобода завжди перемагає!" – закликав глава Української держави.