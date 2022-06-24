ЄС в ОБСЄ: Путін просто має наказати припинити війну і вивести війська з України

Президент РФ Володимир Путін, аби покласти край загибелі людей і руйнуванням в Україні, має просто дати наказ про припинення війни та виведення з української території російських військ.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"О четвертій годині 24 лютого розпочалася найбільша загарбницька війна в Європі з часів Другої світової війни, яка принесла невимовні страждання народу України. Світ знає, хто агресор. Своїм навмисним, неспровокованим і невиправданим нападом Росія обрала бути агресором, що ми рішуче засуджуємо. Світ і надалі солідарний з Україною та її народом", - йдеться у заяві.

Як нагадали у ЄС, минулого тижня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила: масштаби смертей і руйнувань у Маріуполі свідчать про серйозні порушення міжнародного права, а "жахливі речі, скоєні щодо цивільного населення, залишать незгладимий слід, у тому числі, для прийдешніх поколінь". Натомість кілька тижнів тому посол РФ у Великій Британії назвав ці руйнування "побічними збитками".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче повністю прибрати ОБСЄ з України: блокує продовження мандата, - заява ЄС

"Схоже, зараз це цинічно повторюється в Сєвєродонецьку та інших місцях України. Уникнути таких збитків досить легко. Президентові Путіну просто потрібно дати наказ припинити цю війну та вивести всі російські сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві ЄС.

У Євросоюзі також вказали на те, що агресія Росії є трагедією для України і водночас - гострим викликом для міжнародної спільноти, адже представники РФ ставлять під сумнів термін "міжнародний порядок, заснований на правилах".

"Нещодавня заява президента Путіна про "повернення та зміцнення території" викрила імперіалістичний характер російської загарбницької війни проти України та чітко продемонструвала його насильницьку та неоімперіалістичну спробу звичайного територіального завоювання та переписування історії", - сказано у документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москву бісить той факт, що Україна буде членом Євросоюзу, - Кулеба

У ЄС запевнили, що продовжать надавати потужну підтримку економічної, військової, соціальної та фінансової стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу. "Наші фінансові санкції, спрямовані на зниження військового потенціалу агресора, є ще однією важливою частиною цього рівняння. Загарбницькі війни не окупилися в минулому, і ще більш необхідно, щоб вони не окупилися в сучасному світі", - йдеться у заяві.