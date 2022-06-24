УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12054 відвідувача онлайн
Новини За кордономВійна в Україні Війна
8 447 47
війна (56233) ОБСЄ (3402) Путін (21427) Росія (47144) Євросоюз (6998)

ЄС в ОБСЄ: Путін просто має наказати припинити війну і вивести війська з України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін, аби покласти край загибелі людей і руйнуванням в Україні, має просто дати наказ про припинення війни та виведення з української території російських військ.

Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"О четвертій годині 24 лютого розпочалася найбільша загарбницька війна в Європі з часів Другої світової війни, яка принесла невимовні страждання народу України. Світ знає, хто агресор. Своїм навмисним, неспровокованим і невиправданим нападом Росія обрала бути агресором, що ми рішуче засуджуємо. Світ і надалі солідарний з Україною та її народом", - йдеться у заяві.

Як нагадали у ЄС, минулого тижня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила: масштаби смертей і руйнувань у Маріуполі свідчать про серйозні порушення міжнародного права, а "жахливі речі, скоєні щодо цивільного населення, залишать незгладимий слід, у тому числі, для прийдешніх поколінь". Натомість кілька тижнів тому посол РФ у Великій Британії назвав ці руйнування "побічними збитками".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія хоче повністю прибрати ОБСЄ з України: блокує продовження мандата, - заява ЄС

"Схоже, зараз це цинічно повторюється в Сєвєродонецьку та інших місцях України. Уникнути таких збитків досить легко. Президентові Путіну просто потрібно дати наказ припинити цю війну та вивести всі російські сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві ЄС.

У Євросоюзі також вказали на те, що агресія Росії є трагедією для України і водночас - гострим викликом для міжнародної спільноти, адже представники РФ ставлять під сумнів термін "міжнародний порядок, заснований на правилах".

"Нещодавня заява президента Путіна про "повернення та зміцнення території" викрила імперіалістичний характер російської загарбницької війни проти України та чітко продемонструвала його насильницьку та неоімперіалістичну спробу звичайного територіального завоювання та переписування історії", - сказано у документі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Москву бісить той факт, що Україна буде членом Євросоюзу, - Кулеба

У ЄС запевнили, що продовжать надавати потужну підтримку економічної, військової, соціальної та фінансової стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу. "Наші фінансові санкції, спрямовані на зниження військового потенціалу агресора, є ще однією важливою частиною цього рівняння. Загарбницькі війни не окупилися в минулому, і ще більш необхідно, щоб вони не окупилися в сучасному світі", - йдеться у заяві.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
*ВИ ЇСТИ ХОЧЕТЕ, МИ - ЖИТЬ!* Кричать голодні -" Поможіть! Порти давайте розблокуєм!" Вам Україна не болить - " Міста всі потім відбудуєм. Ви лише дайте нам зерна, На п'яти голод наступає. " А те, що в нас іде війна? Від куль щодня хтось помирає. А те, що в нас крадуть зерно, Вивозять фурами до себе. Ці факти вам, ніби кіно, То ж не у вас палає небо. А як родину повернуть? Ні чоловіка, ні дитини... Жінки собі волосся рвуть, Чорну вдягаючи хустину. Як не своє, то не болить? Своя сорочка ближча тілу. Ви їсти хочете, ми - жить! Хіба вам є до того діло? Загородили ми грудьми Весь світ. Тож не ховайте очі. Ми вберегли вас від війни, Лише у нас тривожні ночі. Немає у людей житла, Зруйновані міста і села. Щодня могили і тіла, Усіх, які за вас померли. Бо то на нас цей звір пішов. Коли б його не зупинили - Уже й до вас би теж прийшов І вже б у вас росли могили. Цей звір роками кров смоктав І сіяв смерть, а всі мовчали. Його здолати час настав, Бо зовсім не на тих напали! Та замість нам допомогти Здолати зло та жити в мирі. Відкрити просите порти, Піти на поступки росії. А як же ми? Усі мовчать... Лунають лиш слова красиві. Ракети нам щодня летять, А ви з родинами... Щасливі... Минула ця страшна весна І літо, літо на порозі. Чи є в тім світова вина, Що нас тримають у облозі? Що в нас "котли" і геноцид, Що нас з лиця землі стирають. Нас просто знищують, як вид, Бо сил здолати нас не мають. Ви мовчите... Вам би зерна... Що трапилось з цим білим світом? Бажаю вам, щоб крик -" Війна! " Не чули ви і ваші діти. Автор :© Віолетта Кравченко .
показати весь коментар
24.06.2022 21:50
+11
Господін ШікльГрубер просто должен остановіть вайну і вивєсті вайска із Австрії Чехословаччині Польші сєсєсєр і тд...
показати весь коментар
24.06.2022 21:40
+9
О, ця двіжуха мені все більше подобається. Тепер ЄС виступає з нами єдиним фронтом у антіпутлерівській коаліції.
показати весь коментар
24.06.2022 21:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
О, ця двіжуха мені все більше подобається. Тепер ЄС виступає з нами єдиним фронтом у антіпутлерівській коаліції.
показати весь коментар
24.06.2022 21:38 Відповісти
наша віна це їхня війна, ми маємо змусити усвідомити це європейців !

Україна в складі СССР-2 (=рашкованська імперія)
це плюс 40 млн. талановитого населення та ВПК
показати весь коментар
24.06.2022 22:02 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 22:05 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 03:08 Відповісти
Ты шо обосрался, поц? Уже давно есть коалиция!
показати весь коментар
24.06.2022 22:12 Відповісти
Ес это дырка от бублика, так же как НАТО. Скоро проверим на Литве.
показати весь коментар
24.06.2022 22:23 Відповісти
скажи, паляниця!
показати весь коментар
24.06.2022 22:42 Відповісти
...вася, скоро украинцы и литовцы перед телевизорами с попкорном будут делать ставки, например, на масквачкалинский или питерский дистрикты, сражающиеся между собой в Первых Голодных Играх эрэфии - запомни этот пост
показати весь коментар
24.06.2022 23:11 Відповісти
Ва ші заяви давно не цікаві- цікаві реальні справи.
показати весь коментар
24.06.2022 21:39 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 21:39 Відповісти
показати весь коментар
25.06.2022 03:12 Відповісти
І застрелитися.
показати весь коментар
24.06.2022 21:39 Відповісти
Господін ШікльГрубер просто должен остановіть вайну і вивєсті вайска із Австрії Чехословаччині Польші сєсєсєр і тд...
показати весь коментар
24.06.2022 21:40 Відповісти
Вже було. Ліга націй - була така організація.
показати весь коментар
24.06.2022 21:53 Відповісти
Ага, звідки срср благополучно випхали за напад на Фінляндію. А в "оновленому" ООНі кацапстан і досі має право вето...
показати весь коментар
24.06.2022 22:51 Відповісти
Их там что, зеленский покусал?
показати весь коментар
24.06.2022 21:41 Відповісти
Держи своего поца при себе!
показати весь коментар
24.06.2022 22:14 Відповісти
Ну добре, знову заявили, пальчиком пригрозили Давайте вже конкретніші дії, досить вже засідати.
показати весь коментар
24.06.2022 21:44 Відповісти
*ВИ ЇСТИ ХОЧЕТЕ, МИ - ЖИТЬ!* Кричать голодні -" Поможіть! Порти давайте розблокуєм!" Вам Україна не болить - " Міста всі потім відбудуєм. Ви лише дайте нам зерна, На п'яти голод наступає. " А те, що в нас іде війна? Від куль щодня хтось помирає. А те, що в нас крадуть зерно, Вивозять фурами до себе. Ці факти вам, ніби кіно, То ж не у вас палає небо. А як родину повернуть? Ні чоловіка, ні дитини... Жінки собі волосся рвуть, Чорну вдягаючи хустину. Як не своє, то не болить? Своя сорочка ближча тілу. Ви їсти хочете, ми - жить! Хіба вам є до того діло? Загородили ми грудьми Весь світ. Тож не ховайте очі. Ми вберегли вас від війни, Лише у нас тривожні ночі. Немає у людей житла, Зруйновані міста і села. Щодня могили і тіла, Усіх, які за вас померли. Бо то на нас цей звір пішов. Коли б його не зупинили - Уже й до вас би теж прийшов І вже б у вас росли могили. Цей звір роками кров смоктав І сіяв смерть, а всі мовчали. Його здолати час настав, Бо зовсім не на тих напали! Та замість нам допомогти Здолати зло та жити в мирі. Відкрити просите порти, Піти на поступки росії. А як же ми? Усі мовчать... Лунають лиш слова красиві. Ракети нам щодня летять, А ви з родинами... Щасливі... Минула ця страшна весна І літо, літо на порозі. Чи є в тім світова вина, Що нас тримають у облозі? Що в нас "котли" і геноцид, Що нас з лиця землі стирають. Нас просто знищують, як вид, Бо сил здолати нас не мають. Ви мовчите... Вам би зерна... Що трапилось з цим білим світом? Бажаю вам, щоб крик -" Війна! " Не чули ви і ваші діти. Автор :© Віолетта Кравченко .
показати весь коментар
24.06.2022 21:50 Відповісти
Трошки підрихтував.
показати весь коментар
24.06.2022 22:07 Відповісти
ВИ ЇСТИ ХОЧЕТЕ, МИ - ЖИТЬ!

Автор: © Віолетта Кравченко.

Кричать голодні -" Поможіть!
Порти давайте розблокуєм!"
Вам Україна не болить -
"Міста всі потім відбудуєм.
Ви лише дайте нам зерна,
На п'яти голод наступає."
А те, що в нас іде війна?
Від куль щодня хтось помирає.
А те, що в нас крадуть зерно,
Вивозять фурами до себе.
Ці факти вам, ніби кіно,
То ж не у вас палає небо.
А як родину повернуть?
Ні чоловіка, ні дитини...
Жінки собі волосся рвуть,
Чорну вдягаючи хустину.
Як не своє, то не болить?
Своя сорочка ближча тілу.
Ви їсти хочете, ми - жить!
Хіба вам є до того діло?
Загородили ми грудьми
Весь світ.
Тож не ховайте очі.
Ми вберегли вас від війни,
Лише у нас тривожні ночі.
Немає у людей житла,
Зруйновані міста і села.
Щодня могили і тіла,
Усіх, які за вас померли.
Бо то на нас цей звір пішов.
Коли б його не зупинили -
Уже й до вас би теж прийшов
І вже б у вас росли могили.
Цей звір роками кров смоктав
І сіяв смерть, а всі мовчали.
Його здолати час настав,
Бо зовсім не на тих напали!
Та замість нам допомогти
Здолати зло та жити в мирі.
Відкрити просите порти,
Піти на поступки росії.
А як же ми?
Усі мовчать...
Лунають лиш слова красиві.
Ракети нам щодня летять,
А ви з родинами...
Щасливі...
Минула ця страшна весна
І літо, літо на порозі.
Чи є в тім світова вина,
Що нас тримають у облозі?
Що в нас "котли" і геноцид,
Що нас з лиця землі стирають.
Нас просто знищують, як вид,
Бо сил здолати нас не мають.
Ви мовчите...
Вам би зерна...
Що трапилось з цим білим світом?
Бажаю вам, щоб крик -" Війна! "
Не чули ви і ваші діти.
показати весь коментар
24.06.2022 22:08 Відповісти
И как можно было это допустить на территории Украины? Где были зели, кулебы и прочая чепуха
показати весь коментар
24.06.2022 22:28 Відповісти
Про репарації там щось є?
показати весь коментар
24.06.2022 21:51 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 21:52 Відповісти
В Госдуме РФ угрожают, что в случае Третьей мировой Лондон будут бомбить первым.

Скандальное заявление сделал близкий соратник Путина, депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев:

- Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции.
Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%. В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов. https://t.me/charter97_org/76516
показати весь коментар
24.06.2022 21:58 Відповісти
А какие нацисты не мечтают разбомбить Киев и Лондон? В 1940-м году нацисты начали бомбить Лондон в 1941 взялись за Киев. Так и эти хотят только в обратном порядке.
показати весь коментар
24.06.2022 22:15 Відповісти
Ты хочешь, чтобы разбомбили
показати весь коментар
24.06.2022 22:25 Відповісти
Отсоснуть, разом с тобою.
показати весь коментар
24.06.2022 22:43 Відповісти
Слова, слова, слова…
показати весь коментар
24.06.2022 22:00 Відповісти
Імпотентні та пусті організації, які крім занепокоєння нічого запропонували не можуть.
показати весь коментар
24.06.2022 22:01 Відповісти
Репарації без поразки ********* платити не буде. Це ж очевидно. Навіть якщо прибере війська, а це вони змушені будуть зробити отримавши звіздюлєй, ************ роки санкцій доки до них дійде що сплачувати за вкрадене і знищене з процентами таки доведеться. Вже те що вони втратять загарбане але знищать пів України, її економіку, загадять землю і повбивають людей вони будуть вважати "перемогою" яка "зупинила ніцізмь". І тільки десятиліття відрахувань з зарплат, пенсій, стипендій, і всіх видів доходів та продаж на користь Україні, змусять їх переоціни вартість агресивної війни і своїх "імперських амбіцій". І до кінця виплат санкції знімати не можна! - має ж бутти стимул для дебілів!
показати весь коментар
24.06.2022 22:09 Відповісти
Вывод войск и выплата репараций и осуждение военных преступников это главные условия возвращения в цивилизованный мир.
показати весь коментар
24.06.2022 22:16 Відповісти
вклади: "..вазможнава вазвращенія "
показати весь коментар
24.06.2022 22:36 Відповісти
Не має їм дороги до цивілізації
показати весь коментар
24.06.2022 22:45 Відповісти
Де вони бачили неоімперіалістичного насильника, який б розпочав найбільшу загарбницьку війну у Європі, порушив міжнародний порядок, спричинив масштабні руйнування і страждання... а потім такий, йой, і "просто віддав наказ" все припинити, все повернув і пішов? Ну, серйозно?
показати весь коментар
24.06.2022 22:10 Відповісти
уничтожение рф возможно... и это надо сделать ЛЮБОЙ ценой, даже ценой ядерной войны, иначе эта опухоль уничтожит всех. Второго не дано.
показати весь коментар
24.06.2022 22:18 Відповісти
Та й без ядерної війни. Розпад рАїсі найрозумніше продовження
показати весь коментар
24.06.2022 22:24 Відповісти
Коли дітям росіянського посла відріжуть голови. Це також буде побічним ефектом
показати весь коментар
24.06.2022 22:22 Відповісти
Оно не может. Оно поставило себя в позицию защитнега от злого напавшего НАТО. Питерский гопник не очень умный
показати весь коментар
24.06.2022 22:43 Відповісти
парад идиотов
показати весь коментар
24.06.2022 22:54 Відповісти
У мене дежавю .Я вже десь чув что нада просто перестать стрелять
показати весь коментар
24.06.2022 22:54 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 22:54 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2022 23:13 Відповісти
Вони там дійсно вважають це можливим, чи це прикол такий?
показати весь коментар
24.06.2022 23:09 Відповісти
А ще путін має приїхати у Відень і помити підлогу у всіх помешканнях ОБСЄ... Такий же реалістичний заклик...
показати весь коментар
25.06.2022 00:28 Відповісти
Потрібно гнати кацапів сцяними тряпками із Постійної ради ОБСЄ !!

Терористи не мають права знаходитися в такій поважній міжнародній організаціі , як ОБСЄ !! ‼️‼️‼️
показати весь коментар
25.06.2022 00:34 Відповісти
 
 