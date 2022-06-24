ЄС в ОБСЄ: Путін просто має наказати припинити війну і вивести війська з України
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Президент РФ Володимир Путін, аби покласти край загибелі людей і руйнуванням в Україні, має просто дати наказ про припинення війни та виведення з української території російських військ.
Про це йдеться у заяві ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"О четвертій годині 24 лютого розпочалася найбільша загарбницька війна в Європі з часів Другої світової війни, яка принесла невимовні страждання народу України. Світ знає, хто агресор. Своїм навмисним, неспровокованим і невиправданим нападом Росія обрала бути агресором, що ми рішуче засуджуємо. Світ і надалі солідарний з Україною та її народом", - йдеться у заяві.
Як нагадали у ЄС, минулого тижня Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет повідомила: масштаби смертей і руйнувань у Маріуполі свідчать про серйозні порушення міжнародного права, а "жахливі речі, скоєні щодо цивільного населення, залишать незгладимий слід, у тому числі, для прийдешніх поколінь". Натомість кілька тижнів тому посол РФ у Великій Британії назвав ці руйнування "побічними збитками".
"Схоже, зараз це цинічно повторюється в Сєвєродонецьку та інших місцях України. Уникнути таких збитків досить легко. Президентові Путіну просто потрібно дати наказ припинити цю війну та вивести всі російські сили та військову техніку з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у заяві ЄС.
У Євросоюзі також вказали на те, що агресія Росії є трагедією для України і водночас - гострим викликом для міжнародної спільноти, адже представники РФ ставлять під сумнів термін "міжнародний порядок, заснований на правилах".
"Нещодавня заява президента Путіна про "повернення та зміцнення території" викрила імперіалістичний характер російської загарбницької війни проти України та чітко продемонструвала його насильницьку та неоімперіалістичну спробу звичайного територіального завоювання та переписування історії", - сказано у документі.
У ЄС запевнили, що продовжать надавати потужну підтримку економічної, військової, соціальної та фінансової стійкості України, включаючи гуманітарну допомогу. "Наші фінансові санкції, спрямовані на зниження військового потенціалу агресора, є ще однією важливою частиною цього рівняння. Загарбницькі війни не окупилися в минулому, і ще більш необхідно, щоб вони не окупилися в сучасному світі", - йдеться у заяві.
Будь ласка, зачекайте...
Україна в складі СССР-2 (=рашкованська імперія)
це плюс 40 млн. талановитого населення та ВПК
Автор: © Віолетта Кравченко.
Кричать голодні -" Поможіть!
Порти давайте розблокуєм!"
Вам Україна не болить -
"Міста всі потім відбудуєм.
Ви лише дайте нам зерна,
На п'яти голод наступає."
А те, що в нас іде війна?
Від куль щодня хтось помирає.
А те, що в нас крадуть зерно,
Вивозять фурами до себе.
Ці факти вам, ніби кіно,
То ж не у вас палає небо.
А як родину повернуть?
Ні чоловіка, ні дитини...
Жінки собі волосся рвуть,
Чорну вдягаючи хустину.
Як не своє, то не болить?
Своя сорочка ближча тілу.
Ви їсти хочете, ми - жить!
Хіба вам є до того діло?
Загородили ми грудьми
Весь світ.
Тож не ховайте очі.
Ми вберегли вас від війни,
Лише у нас тривожні ночі.
Немає у людей житла,
Зруйновані міста і села.
Щодня могили і тіла,
Усіх, які за вас померли.
Бо то на нас цей звір пішов.
Коли б його не зупинили -
Уже й до вас би теж прийшов
І вже б у вас росли могили.
Цей звір роками кров смоктав
І сіяв смерть, а всі мовчали.
Його здолати час настав,
Бо зовсім не на тих напали!
Та замість нам допомогти
Здолати зло та жити в мирі.
Відкрити просите порти,
Піти на поступки росії.
А як же ми?
Усі мовчать...
Лунають лиш слова красиві.
Ракети нам щодня летять,
А ви з родинами...
Щасливі...
Минула ця страшна весна
І літо, літо на порозі.
Чи є в тім світова вина,
Що нас тримають у облозі?
Що в нас "котли" і геноцид,
Що нас з лиця землі стирають.
Нас просто знищують, як вид,
Бо сил здолати нас не мають.
Ви мовчите...
Вам би зерна...
Що трапилось з цим білим світом?
Бажаю вам, щоб крик -" Війна! "
Не чули ви і ваші діти.
Скандальное заявление сделал близкий соратник Путина, депутат Госдумы генерал Андрей Гурулев:
- Мы уничтожим всю группу космических спутников противника во время первой воздушной операции.
Во-вторых, мы ослабим всю их систему противоракетной обороны, везде и на 100%. В-третьих, мы точно не начнем с Варшавы, Парижа или Берлина. Первым пострадавшим будет Лондон. Кристально ясно, что угроза миру исходит от англосаксов. https://t.me/charter97_org/76516
Терористи не мають права знаходитися в такій поважній міжнародній організаціі , як ОБСЄ !! ‼️‼️‼️