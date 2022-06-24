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Докази у справі про агентурну мережу ГРУ РФ мають стати основою найжорсткіших санкцій, - "слуга народу" Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

арахамія

Докази у справі агентурної мережі головного розвідувального управління генерального штабу російської федерації, до якої входив народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою найжорсткіших антиросійських санкцій.

На цьому голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія наголосив у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Викриття Службою безпеки України агентурної мережі гру рф, до якої входив нардеп Деркач, дозволило отримати докази, які мають лягти в основу найжорсткіших санкцій", – зазначив політик.

За даними Арахамії, СБУ встановила, що передбачалися мільйони доларів для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників.

"Ці факти підтверджують не лише те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому не потрібні рублі, а долари США. Тобто перетворює здобутки цивілізованого світу на зброю для терористів", – зауважив Арахамія.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Викрито агентурну мережу ГРУ РФ, до якої входив нардеп Деркач, - СБУ. ВIДЕО

На його переконання, у цьому зв’язку Росія має бути повністю відрізана від можливості отримувати, зберігати, переказувати долари, євро або іншу вільно конвертовану валюту. "Адже для них це - інструмент фінансування злочинів, а не спосіб розвивати економіку, створювати блага і ділитися ними з людством", - заявив народний депутат.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутат розпочате досудове розслідування.
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Топ коментарі
+67
Хламидия, видимо, забыло как оно облизывало Деркача с его пленками. А скорее всего оно, как и все "слуги" - тупо беспозвоночное.
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24.06.2022 22:24
+64
бла-бла-бла....США два роки тому в морду тикала, а ви не поиічали!
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24.06.2022 22:22
+63
Чорносрака мавпа хламідія сам є шєстьоркою рашистських спецслужб. Настане день, і ця падлюка отримає пожиттєво по статті держзрада!
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24.06.2022 22:23
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бла-бла-бла....США два роки тому в морду тикала, а ви не поиічали!
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24.06.2022 22:22 Відповісти
Спасаем лейтенанта Баканова!
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24.06.2022 22:28 Відповісти
Так лейтенант він «по приколу». Це звання йому подарував один друг, який мав такий же стосунок, як баканов.
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24.06.2022 23:03 Відповісти
Люська вже підполковника "навоювала" пєрєдком (чи задком, хто їх там знає... ) , а бакланов так і залишився лєтьохой...
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24.06.2022 23:16 Відповісти
дарма Ви так!
вот цей перл є явним пргресом проти поддутих корабєльних сосєн

для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США. То есть превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов", - отметил Арахамия.
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24.06.2022 23:14 Відповісти
Держи вораааа...!
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24.06.2022 23:34 Відповісти
А ну кто громче?
"Держите вора!!!"
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24.06.2022 22:23 Відповісти
Чорносрака мавпа хламідія сам є шєстьоркою рашистських спецслужб. Настане день, і ця падлюка отримає пожиттєво по статті держзрада!
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24.06.2022 22:23 Відповісти
... " Промокашка" начал мельтешить !...
А що, фраерок - хламидия нервувать і дьоргаться почав!?...
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24.06.2022 22:58 Відповісти
Щось поганенько працюють наглядачі зоопарку!
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24.06.2022 23:04 Відповісти
У 1993 під час окупації Абхазії,з Сухумського розплідника багато мавп повтікало!
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25.06.2022 02:11 Відповісти
блет,то це їх потомство,чи саме одна з них?)))
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25.06.2022 02:45 Відповісти
еще агрохимия советов американцам не давала
завали тупое хлебало, мудила
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24.06.2022 22:24 Відповісти
Хламидия, видимо, забыло как оно облизывало Деркача с его пленками. А скорее всего оно, как и все "слуги" - тупо беспозвоночное.
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24.06.2022 22:24 Відповісти
Арахамия отреагировал на заявление Дубинского о причастности ОПУ к «пленкам Порошенко-Байдена

Дубинский заявил, что ОПУ требовал его участия в пресс-конференции Деркача по «пленкам Порошенко-Байдена»

https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/18/novost/politika/araxamiya-otreagiroval-zayavlenie-dubinskogo-prichastnosti-op-plenkam-poroshenko-bajdena
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24.06.2022 23:22 Відповісти
Дубинский заявил, что ОПУ требовал его участия в пресс-конференции Деркача по «пленкам Порошенко-Байдена»

«И именно Офис президента требовал от меня участия в пресс-конференции, где Деркач обнародовал те пленки. Так вот специально для аферистов и мошенников с Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался и тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции Давиду Арахамии», - заявил он.

Дубинский также сказал, что Арахамия якобы «пытается замести следы в деле пленок Порошенко-Байдена».

«Потому что именно он собирал и подбирал людей в следственную комиссию по обнародованным Деркачем пленкам, именно Арахамия проводил через регламентный комитет соответствующее постановление и затем регистрировал ее и пытался провести в повестку дня», - добавил он.
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25.06.2022 00:46 Відповісти
Найдіть що ця обєзяна казала про плівки деркача. А тепер цю дічь несе? Що робив чорт баканов весь цей час коли США прямо сказали про агентів ФСБ? І де пудєль дубінеску, який разом з деркачем сидів і втюхував українцям цю кацапську херню?
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24.06.2022 22:26 Відповісти
Там не только хламидия, там сам Боневтик отметился. И он обещал люмпенам еще много интересного в этих пленках.
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24.06.2022 22:33 Відповісти
Президент Украины Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ 20 мая на большой пресс-конференции,
что так называемые "ПЛЕНКИ ДЕРКАЧА",
на которых записан разговор, приписываемый бывшему президенту Украины Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену,
могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене.

https://www.currenttime.tv/a/zelensky-poroshenko-derkach-baiden/30622400.html
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24.06.2022 23:10 Відповісти
Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАЯВИЛ, что разговоры (пятого президента Украины Петра Порошенко с на тот момент вице-президентом США Джозефом Байденом и на тот момент госсекретарем США Джоном Керри - ред.) «могут быть восприняты, квалифицированы как государственная измена».

Его гнев был обращен не против Байдена,
а против его политического соперника Порошенко.

https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
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24.06.2022 23:16 Відповісти
Источником записей является Андрей Деркач, украинский народный депутат, связанный с российскими спецслужбами.

Байден и сам в 2018 году раскрыл свою роль в отставке Шокина, которая была законным условием получения помощи от США. Аудиозапись не открывает ничего нового, и, разумеется, ничего скандального о Байдене.

В свою очередь, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры (пятого президента Украины Петра Порошенко с на тот момент вице-президентом США Джозефом Байденом и на тот момент госсекретарем США Джоном Керри - ред.) «могут быть восприняты, квалифицированы как государственная измена». Его гнев был обращен не против Байдена, а против его политического соперника Порошенко. Хотя он, вероятно, подразумевал внутреннюю политику, Зеленскому стоит опасаться того, чтобы способствовать беспочвенной предвзятой кампании против Байдена, что может поставить под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
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25.06.2022 00:59 Відповісти
Так до «обєзяни» йому ще рости і рости!
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24.06.2022 23:07 Відповісти
Санкцій? Точно? Не гратами та нарами?
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24.06.2022 22:26 Відповісти
Можна взагалі " поставити на вид"! Щоб їх сорм замучив ...
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24.06.2022 23:02 Відповісти
ага,а потім "панять і прастіть")))
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25.06.2022 02:48 Відповісти
Які НАХ "санкції"?!!!
Ловити та САДИТИ!!!
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24.06.2022 22:26 Відповісти
Там все ОП и большинство ВР садить нужно с КМ и главами министерств. Вкратце: всех, кто связан с 95 кварталом.
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24.06.2022 22:54 Відповісти
Деркач-деркачём, что там напел Медведчук ?
В частности, про Оман ?
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24.06.2022 22:27 Відповісти
начни чистить ряды власти с себя
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24.06.2022 22:27 Відповісти
Т.е. "жму рку обнимаю" уже не катит? Все, сдулись, поцы. А как же быть с Боневтиком, который на своей прессухе обещал еще "много интересного" по пленкам Деркача-Медведчука? Тоже под санкции попадет?
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24.06.2022 22:27 Відповісти
Попадет. После снятия президенской неприкосновенности.
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25.06.2022 02:08 Відповісти
Шо сие значит? Устроите публичное сожжение пленок?
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24.06.2022 22:30 Відповісти
По Деркачу и вообще по работе СБУ вышла только что на канале Юрия Швеца аналитика, где все четко разложена по полочкам.
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24.06.2022 22:31 Відповісти
СБУ ищет "крота"/№ 253 - Юрий Швец

https://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCA
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25.06.2022 01:28 Відповісти
Агент ФСБ Арахулія несамовито "гоніт" на ГРУ... Скоріш за все міжвідомчі розборки... В ЗЕленій ОПі, схоже, ФСБешники почали лаятись з ГРУшніками... Так би мовити, "демократичні" дебати "слуг кремля". Отака вона, "квартальна демократія"...
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24.06.2022 22:32 Відповісти
Знов в зоопарку день відчинених дверей...
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24.06.2022 22:33 Відповісти
Це агонія крота,який обісрався та зрозумів,що коли прийдуть до влади українці,він сяде пожиттєво,ти нам ще розкажи про лист за абрамовіча наволоч,ви за все відповідати будете...
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24.06.2022 22:33 Відповісти
Скільки шкоди заподіяли Україні рашистсьсі агенти за сприяння зеленої влади?

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24.06.2022 22:34 Відповісти
Венедиктова - 100% підзвітна ЗЕрмака.
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25.06.2022 02:06 Відповісти
підзвітна... **** лягли та просють, аж цигарка шкварчить...
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26.06.2022 07:09 Відповісти
"Именно Офис президента Зеленского требовал от меня участия в создании ВСК в ВР по теме "пленок Деркача". Именно ОП требовал от меня участия в той пресс-конференции, где Деркач опубликовал те пленки. Напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался, и тогда создавать ВСК пришлось лично главе фракции "Слуги народа" в ВР Давиду Арахамии. Арахамия недавно что-то выдал по поводу норки, и что кто-то там куда-то написал, так вот Арахамия и является той самой крысой, обписанной по самое не могу в деле по расследованию разговора Порошенко-Байдена. Именно он подбирал людей в эту ВСК. Именно он проводил через регламентный комитет Рады данное постановление и собирался вынести его в парламент", - отметил Дубинский.

Кроме этого Дубинский утверждает, ОП не просто согласовывал соответствующие действия, но и принимал в них активное участие.
Источник: https://censor.net/ru/n3254081
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24.06.2022 22:35 Відповісти
ой...а кто это там за толику малую (30 сребреников) из абрамовича пытался святого спасителя 400 тысяч украинцев сделать??? или это личное...к лжесвидетельству и предательству не относится?
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24.06.2022 22:36 Відповісти
23 марта "The Wall Street Journal" сообщил, что президент Украины Владимир

ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖО БАЙДЕНА

НЕ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ БИЗНЕСМЕНА РОМАНА АБРАМОВИЧА

Евросоюз ввел санкции против Абрамовича 15 марта, Великобритания - 10 марта.

Абрамович начал спасать свои яхты из европейских портов, суперяхту "Solaris" спрятали в турецком городе Бодрум во избежание ареста

Через несколько часов после начала войны с Украиной Абрамович передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335079
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24.06.2022 23:39 Відповісти
прокотило, тебе на "правді" від української версії заблокували? А нахіба капсом строчиш, очкуляри загубив?
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26.06.2022 07:12 Відповісти
арахамия за 3,14 а дубинский срочно выехал за бугор сдали инфу и выехал хотя для простых людей табуна выезд а он просто хватить врать
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24.06.2022 22:36 Відповісти
Він намагається ЗМІСТИТИ АКЦЕНТ з пошуку зрадників на "покарання" безглуздими санкціями замовників.
Арахамія СПАЛИВСЯ!!!
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24.06.2022 22:39 Відповісти
арахамия, ну какие санкции? в военное время предателей нужно растреливать вон в Херсоне против предателей народ уже понемногу вводит санкции, в том числе и против слуг народа
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24.06.2022 22:41 Відповісти
Ну, чого вони важають, що суспільство тупе! Може не потрібно по собі судити!
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24.06.2022 22:41 Відповісти
аби суспільсво не було тупе, то їх би не було при владі...
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24.06.2022 22:48 Відповісти
Цікаво, а хто використовував плівки агента ГРУ РФ щоб звести рахунки з політичним опонентом, а?
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24.06.2022 22:47 Відповісти
Зеленский: "пленки Деркача" могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене
============
Я не пойму:
ЛОХ ВОВЧИК или НЕЛОХ?
Ой как нехорошо и неожиданно может получиться... Вагнеровцы, Крым, срыв оборонзаказа, волонтеры, генералы, ''Зависший'' конкурс на главу САП ....
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24.06.2022 22:49 Відповісти
Одне пуйло з бункеру на північ від України завжди викривало себе тим, що квапилося оприлюднити дурнувату версію, чи звинувати когось іншого... Було в арахамійському черепі чим вчитися, зробив би висновки і помовчав
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24.06.2022 22:50 Відповісти
Громче всех "ДЕРЖИ ВОРА!" кричит вор.
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24.06.2022 22:52 Відповісти
арахниды-дермаки-татаровы, одной только политической ответственностью не отделаетесь..
только бы вы, засланцы, не успели сбежать в КНДР-Китай-Мокшу с "асфальтовым золотом партии", которое успели наколядувать..
ох и подсунул же вумный нарид дерьма всем нам и себе, в первую очередь..(
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24.06.2022 22:53 Відповісти
А «політик» це агентурна кличка арахамії?
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24.06.2022 22:53 Відповісти
главно дело - в процессе расследования не выйти на самого себя.
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24.06.2022 22:54 Відповісти
Де там треба брати дозвіл, щоб "усипіть" оту макаку???
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24.06.2022 22:55 Відповісти
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24.06.2022 22:58 Відповісти
А, може, їм замість комунізованих назв вулиць запропонували зеклоунізовані?
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24.06.2022 23:26 Відповісти
Це до них "визволителі" не приходили.

А то б у них бистро наступило "просвєтлєніе в уму".

Кажуть, що "визволителі" завозять в окуповані міста пам"ятники Лєніну.

Хай їм листа напишуть, привезуть у подарунок "для полного счастья"
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25.06.2022 01:47 Відповісти
Alex Petrov

@Punisher_Cat

·
7 ч

Подейкують, що колишня медійна торпеда Банкової, а зумісництвом улюблений пудель Бені, учора сі....вся за кордон! Як завчасно, враховуючи офіційне повідомлення СБУ. Але ми впевнені, що він скоро повернеться. Тому що це вже занадто, якщо буде ще один зрадник серед Слуг народу!
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24.06.2022 23:02 Відповісти
Тебе ще тут не вистачає. Мавпа перелякана.
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24.06.2022 23:06 Відповісти
агентура кажете, то може наше СБУ подивиться сьогоднішній ефір романенка та його друга великого шпиталіста?
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24.06.2022 23:22 Відповісти
Піздець сгрохімия хто тобі дав Українське громадянство
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24.06.2022 23:51 Відповісти
ТА ХІБА ТАМ ОДИН ДЕРКАЧ ? ТАМ ПОЛОВИНА АГЕНТІВ В НАЙБЛИЖЧОМУ ОТОЧЕННІ , ТАК І ВСІ РОЗВІДКИ ВЖЕ НЕ НАТЯКАЛИ А ПРЯМО НА ДЕРМАКА ВКАЗУВАЛИ , А ДЖОНСОН - КРАСАВЧИК НА ЗУСТРІЧІ НАВІТЬ РУКИ НЕ ПОДАВ!
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24.06.2022 23:53 Відповісти
Агрохімія, досить косити під дурника!
Те, що Деркач російський агент знала вся Сумська область. У 2021 Штати тобі прямим текстом сказали, що Андрюха працює на рашку. Але вам було *****!

Ти думаеш, що ви там самі хитрожопі, а нарід тупий?
Бакланов має потрапити під санкції, ДБР та всі інші контори-дармоїди, які забили *** на антиукраїнську діяльність Деркача!
Да і ти, Агрохімія, теж несеш відповідальність, бо ти і твої друзі прикривали цю бездіяльність "компетентних органів".
До чого це призвело? До Чонгара, Херсона, Маріка. Це все на твоїй совісті, Агрохімія!
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25.06.2022 00:04 Відповісти
Андрюша Дрюкач
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25.06.2022 01:48 Відповісти
Арачмонія-йди *****!!!
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25.06.2022 00:13 Відповісти
Всех нах***й в отставку!!!! Турчинова - и.о.президента. Это же какой-то ******ый пи***дец, а не правительство
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25.06.2022 00:35 Відповісти
Це ж санкції США у такому випадку введуть чи не проти половини Зе влади 😁
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25.06.2022 00:59 Відповісти
Вся країна знала, що Деркач працює на росію.
Не знало тільке Зе оточення )))
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25.06.2022 01:08 Відповісти
Главное в результате следствия не выйти на самих себя...
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25.06.2022 01:16 Відповісти
Они к этому планомерно приближаются.
Как только кто-нибудь из них первый побежит, за ним рвонет целая стая
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25.06.2022 01:51 Відповісти
Може найжорсткіши санкції треба вводити до тих,в Україні, хто співпрацював з расєянами?
А то колаборантам умовне покараня і відновленя на роботі!
Збереженя депутатських мандатів при забороненій партії і колаборанстві!
Чи має ТАК бути?
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25.06.2022 01:59 Відповісти
Так у вас повно зброї,відстрілюйте їх *****
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25.06.2022 02:17 Відповісти
Абізяна розуміє, що в спрві розслідування агентів кремля головне не вийти на самого себе
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25.06.2022 06:05 Відповісти
А хіба вона одна та мережа?
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25.06.2022 06:20 Відповісти
Правильно чувак говорит! Запад должен наложить теперь жесточайшие санкции на московию за то, что у нас под носом процветала агентурная сеть врага. А мы... А что мы? Мы здесь не при чем, мы просто мимо проходили.
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25.06.2022 06:49 Відповісти
Які нафіг санкції? Мотузка та мило.
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25.06.2022 07:17 Відповісти
От тварини без совісті і честі. Пам'ятаєте, як "Слуги народу" використовували "викривальні" виступи Деркача для переслідування Порошенка?
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25.06.2022 07:21 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=SdorL4dwBog
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25.06.2022 07:31 Відповісти
Слуга з мізками гупій, Арахамія, що скажиш на це? https://www.youtube.com/watch?v=MFAjULQ7E7I
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25.06.2022 07:36 Відповісти
Девід Мавпа Даун
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25.06.2022 07:40 Відповісти
Что этот бабуин вообще делает в Украине? В Абхазии местами распустились пальмы. Пусть отсидит свой срок (по закону), посидит на пальме, а потом на него посмотрим.
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25.06.2022 11:27 Відповісти
Головне в прцесі слідства не вийти на себе…
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25.06.2022 13:12 Відповісти
 
 