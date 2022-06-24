Докази у справі про агентурну мережу ГРУ РФ мають стати основою найжорсткіших санкцій, - "слуга народу" Арахамія
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Докази у справі агентурної мережі головного розвідувального управління генерального штабу російської федерації, до якої входив народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою найжорсткіших антиросійських санкцій.
На цьому голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія наголосив у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Викриття Службою безпеки України агентурної мережі гру рф, до якої входив нардеп Деркач, дозволило отримати докази, які мають лягти в основу найжорсткіших санкцій", – зазначив політик.
За даними Арахамії, СБУ встановила, що передбачалися мільйони доларів для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників.
"Ці факти підтверджують не лише те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому не потрібні рублі, а долари США. Тобто перетворює здобутки цивілізованого світу на зброю для терористів", – зауважив Арахамія.
На його переконання, у цьому зв’язку Росія має бути повністю відрізана від можливості отримувати, зберігати, переказувати долари, євро або іншу вільно конвертовану валюту. "Адже для них це - інструмент фінансування злочинів, а не спосіб розвивати економіку, створювати блага і ділитися ними з людством", - заявив народний депутат.
Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутат розпочате досудове розслідування.
Будь ласка, зачекайте...
вот цей перл є явним пргресом проти поддутих корабєльних сосєн
для финансирования преступлений российская разведка использует не свои никому не нужные рубли, а доллары США. То есть превращает достижения цивилизованного мира в оружие для террористов", - отметил Арахамия.
"Держите вора!!!"
А що, фраерок - хламидия нервувать і дьоргаться почав!?...
завали тупое хлебало, мудила
Дубинский заявил, что ОПУ требовал его участия в пресс-конференции Деркача по «пленкам Порошенко-Байдена»
https://ru.slovoidilo.ua/2021/03/18/novost/politika/araxamiya-otreagiroval-zayavlenie-dubinskogo-prichastnosti-op-plenkam-poroshenko-bajdena
«И именно Офис президента требовал от меня участия в пресс-конференции, где Деркач обнародовал те пленки. Так вот специально для аферистов и мошенников с Банковой напоминаю, что я тогда от участия в этой афере отказался и тогда создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции Давиду Арахамии», - заявил он.
Дубинский также сказал, что Арахамия якобы «пытается замести следы в деле пленок Порошенко-Байдена».
«Потому что именно он собирал и подбирал людей в следственную комиссию по обнародованным Деркачем пленкам, именно Арахамия проводил через регламентный комитет соответствующее постановление и затем регистрировал ее и пытался провести в повестку дня», - добавил он.
что так называемые "ПЛЕНКИ ДЕРКАЧА",
на которых записан разговор, приписываемый бывшему президенту Украины Петру Порошенко и бывшему вице-президенту США Джо Байдену,
могут привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене.
https://www.currenttime.tv/a/zelensky-poroshenko-derkach-baiden/30622400.html
Его гнев был обращен не против Байдена,
а против его политического соперника Порошенко.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
Байден и сам в 2018 году раскрыл свою роль в отставке Шокина, которая была законным условием получения помощи от США. Аудиозапись не открывает ничего нового, и, разумеется, ничего скандального о Байдене.
В свою очередь, нынешний президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разговоры (пятого президента Украины Петра Порошенко с на тот момент вице-президентом США Джозефом Байденом и на тот момент госсекретарем США Джоном Керри - ред.) «могут быть восприняты, квалифицированы как государственная измена». Его гнев был обращен не против Байдена, а против его политического соперника Порошенко. Хотя он, вероятно, подразумевал внутреннюю политику, Зеленскому стоит опасаться того, чтобы способствовать беспочвенной предвзятой кампании против Байдена, что может поставить под угрозу долгосрочные отношения Украины и США.
https://nv.ua/world/countries/plenki-derkacha-zelenskiy-postavil-pod-ugrozu-otnosheniya-ssha-i-ukrainy-novosti-ukrainy-50090256.html
Ловити та САДИТИ!!!
В частности, про Оман ?
https://www.youtube.com/watch?v=TBhaGOu3hCA
Кроме этого Дубинский утверждает, ОП не просто согласовывал соответствующие действия, но и принимал в них активное участие.
Источник: https://censor.net/ru/n3254081
ЗЕЛЕНСКИЙ ПОПРОСИЛ ПРЕЗИДЕНТА США ДЖО БАЙДЕНА
НЕ ВВОДИТЬ САНКЦИИ ПРОТИВ БИЗНЕСМЕНА РОМАНА АБРАМОВИЧА
Евросоюз ввел санкции против Абрамовича 15 марта, Великобритания - 10 марта.
Абрамович начал спасать свои яхты из европейских портов, суперяхту "Solaris" спрятали в турецком городе Бодрум во избежание ареста
Через несколько часов после начала войны с Украиной Абрамович передал контроль над своими активами в США, Британии и Израиле одному из своих бизнес-партнеров.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/03/27/7335079
Арахамія СПАЛИВСЯ!!!
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Я не пойму:
ЛОХ ВОВЧИК или НЕЛОХ?
Ой как нехорошо и неожиданно может получиться... Вагнеровцы, Крым, срыв оборонзаказа, волонтеры, генералы, ''Зависший'' конкурс на главу САП ....
только бы вы, засланцы, не успели сбежать в КНДР-Китай-Мокшу с "асфальтовым золотом партии", которое успели наколядувать..
ох и подсунул же вумный нарид дерьма всем нам и себе, в первую очередь..(
А то б у них бистро наступило "просвєтлєніе в уму".
Кажуть, що "визволителі" завозять в окуповані міста пам"ятники Лєніну.
Хай їм листа напишуть, привезуть у подарунок "для полного счастья"
@Punisher_Cat
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7 ч
Подейкують, що колишня медійна торпеда Банкової, а зумісництвом улюблений пудель Бені, учора сі....вся за кордон! Як завчасно, враховуючи офіційне повідомлення СБУ. Але ми впевнені, що він скоро повернеться. Тому що це вже занадто, якщо буде ще один зрадник серед Слуг народу!
Те, що Деркач російський агент знала вся Сумська область. У 2021 Штати тобі прямим текстом сказали, що Андрюха працює на рашку. Але вам було *****!
Ти думаеш, що ви там самі хитрожопі, а нарід тупий?
Бакланов має потрапити під санкції, ДБР та всі інші контори-дармоїди, які забили *** на антиукраїнську діяльність Деркача!
Да і ти, Агрохімія, теж несеш відповідальність, бо ти і твої друзі прикривали цю бездіяльність "компетентних органів".
До чого це призвело? До Чонгара, Херсона, Маріка. Це все на твоїй совісті, Агрохімія!
Не знало тільке Зе оточення )))
Как только кто-нибудь из них первый побежит, за ним рвонет целая стая
А то колаборантам умовне покараня і відновленя на роботі!
Збереженя депутатських мандатів при забороненій партії і колаборанстві!
Чи має ТАК бути?