Докази у справі про агентурну мережу ГРУ РФ мають стати основою найжорсткіших санкцій, - "слуга народу" Арахамія

Докази у справі агентурної мережі головного розвідувального управління генерального штабу російської федерації, до якої входив народний депутат Андрій Деркач, мають стати основою найжорсткіших антиросійських санкцій.

На цьому голова фракції партії "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія наголосив у Телеграмі, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Викриття Службою безпеки України агентурної мережі гру рф, до якої входив нардеп Деркач, дозволило отримати докази, які мають лягти в основу найжорсткіших санкцій", – зазначив політик.

За даними Арахамії, СБУ встановила, що передбачалися мільйони доларів для створення приватних охоронних фірм під кураторством російських розвідників.

"Ці факти підтверджують не лише те, що Росія є спонсором тероризму, а й те, що для фінансування злочинів російська розвідка використовує не свої нікому не потрібні рублі, а долари США. Тобто перетворює здобутки цивілізованого світу на зброю для терористів", – зауважив Арахамія.

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На його переконання, у цьому зв’язку Росія має бути повністю відрізана від можливості отримувати, зберігати, переказувати долари, євро або іншу вільно конвертовану валюту. "Адже для них це - інструмент фінансування злочинів, а не спосіб розвивати економіку, створювати блага і ділитися ними з людством", - заявив народний депутат.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила агентурну мережу головного розвідувального управління генерального штабу Російської Федерації, куди входив народний депутат Андрій Деркач. За даними слідства, Деркач курував створення низки приватних охоронних підприємств у різних областях, щоб використати ці структури для швидкого захоплення України. Щодо депутат розпочате досудове розслідування.