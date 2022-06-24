Мер міста Південне на Харківщині, який заборонив видавати зброю теробороні на початку вторгнення, отримав 5 років умовно і вже вийшов на роботу

Мер міста Південне (Харківська область) заблокував у перші дні наступу росіян видачу зброї членам місцевої тероборони. Його покарали - присудили 5 років з іспитовим терміном два роки. І він уже знову вийшов на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав харківський адвокат Володимир Рисенко.

Він зазначив: "Вчора в Харкові вибухнула справжня Державна Зрада. Я не зміг про неї написати - просто опустились руки. Але справжню державну зраду треба фіксувати і, головне, знищувати. Бо вона просто на наших очах знищує Україну.

Районний суд у Харкові виніс вирок державному зраднику - меру міста Південне на Харківщині. Але, несподівано, не за державну зраду. Чистісінька хронологія. Прочитайте її дуже уважно.

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28 лютого керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді.

4 березня Брюханову оголосили підозру за ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада). Що йому інкримінують? О, тут дуже цікаво.

Лежить собі в судовому реєстрі ухвала від 27 травня 2022 р., в якій все дуже добре написано:

"слідчий вказує, що особа_1 будучи головою Південноміської територіальної громади Харківської області після вторгнення Збройних Сил Російської Федерації до державного кордону України, 27.02.2022 у невстановлений слідством час, перебуваючи у м. Південне Харківської області, у особа_1 виник злочинний умисел направлений на умисне вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом блокування видачі вогнепальної зброї представникам територіальної оборони в період збройного конфлікту. З цією метою особа_1 звернувся до міської ради про не допущення озброєння військових формувань на території Південної міської територіальної громади задля захисту територіальної цілісності України".

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Проста і очевидна державна зрада - мер міста у Харківській області звернувся до міської ради і ЗАБЛОКУВАВ видачу зброї ТРО. Також виступив перед місцевими мешканцями і закликав не чинити опір російським окупантам.

Чим це підтверджено? Та багато чим: "Слідчий вказує, що обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_1 підозри підтверджується зібраними вході проведення досудового розслідування доказами, а саме: повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 28.02.2022, заявою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , допитами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2". Бачите он купа свідків це підтверджує. А ще прокуратура хотіла для доведення вини Брюханова "провести допити свідків, отримати матеріали публічного виступу ОСОБА_1 , після чого провести експертизи відео-, звукозапису та портретної експертизи за такими матеріалами".

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При чому довести вину прокуратура хотіла саме за ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада). Від 12 до 15 років позбавлення волі.

Ще 27 травня горіла таким бажанням. І суд задовольним клопотання прокуратури і продовжив строки до 28.08.2022р.

Але тут і з’являється знамените Але.

Але це бажання раптово зникає. Жодні експертизи ніхто вже не проводить.

11 червня 2022 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури Бондаренко А.О. укладає з Брюхановим угоду про визнання винуватості, в якій вже немає жодної державної зради. Зникла. Його дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) – від п’яти до десяти років.

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І вже 20 червня 2022 року Київський районний суд Харкова виносить вирок, в якому затверджує цю угоду з прокуратурою.

П’ять років позбавлення волі, зі звільненням від покарання з іспитовим терміном у два роки. Запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою скасувати, та звільнити його з під варти з зали суду.

Все. Вільний на всі чотири сторони. Лише за межі України виїжджати не можна.

На фото державний зрадник, мер міста, який заблокував видачу зброї ТРО і закликав не чинити опір окупантам. Який вчора вийшов на роботу.

Працювати мером міста в Харківський області, в якій продовжується війна і кожного божого дня гинуть українці, чинячи шалений опір окупантам, сидячи дома під обстрілами, чекаючи звільнення на окупованій частині області.

Все, от тепер все. Точніше всі. Всі цензурні слова у мене закінчились".

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