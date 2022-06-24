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Харківщина (4259) державна зрада (1074) тероборона (332)

Мер міста Південне на Харківщині, який заборонив видавати зброю теробороні на початку вторгнення, отримав 5 років умовно і вже вийшов на роботу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Мер міста Південне (Харківська область) заблокував у перші дні наступу росіян видачу зброї членам місцевої тероборони. Його покарали - присудили 5 років з іспитовим терміном два роки. І він уже знову вийшов на роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав харківський адвокат Володимир Рисенко.

Він зазначив: "Вчора в Харкові вибухнула справжня Державна Зрада. Я не зміг про неї написати - просто опустились руки. Але справжню державну зраду треба фіксувати і, головне, знищувати. Бо вона просто на наших очах знищує Україну.

Районний суд у Харкові виніс вирок державному зраднику - меру міста Південне на Харківщині. Але, несподівано, не за державну зраду. Чистісінька хронологія. Прочитайте її дуже уважно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Харківщині депутат ОПЗЖ Лазуренко отримав два роки тюрми за держзраду

28 лютого керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляє, що правоохоронці затримали мера Південного Олександра Брюханова, його заступника, керівника місцевого райвідділку поліції й дільничного інспектора за підозрою у держзраді.

4 березня Брюханову оголосили підозру за ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада). Що йому інкримінують? О, тут дуже цікаво.

Лежить собі в судовому реєстрі ухвала від 27 травня 2022 р., в якій все дуже добре написано:

"слідчий вказує, що особа_1 будучи головою Південноміської територіальної громади Харківської області після вторгнення Збройних Сил Російської Федерації до державного кордону України, 27.02.2022 у невстановлений слідством час, перебуваючи у м. Південне Харківської області, у особа_1 виник злочинний умисел направлений на умисне вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканості, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом блокування видачі вогнепальної зброї представникам територіальної оборони в період збройного конфлікту. З цією метою особа_1 звернувся до міської ради про не допущення озброєння військових формувань на території Південної міської територіальної громади задля захисту територіальної цілісності України".

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Проста і очевидна державна зрада - мер міста у Харківській області звернувся до міської ради і ЗАБЛОКУВАВ видачу зброї ТРО. Також виступив перед місцевими мешканцями і закликав не чинити опір російським окупантам.

Чим це підтверджено? Та багато чим: "Слідчий вказує, що обґрунтованість пред`явленої ОСОБА_1 підозри підтверджується зібраними вході проведення досудового розслідування доказами, а саме: повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 28.02.2022, заявою ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , допитами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_2". Бачите он купа свідків це підтверджує. А ще прокуратура хотіла для доведення вини Брюханова "провести допити свідків, отримати матеріали публічного виступу ОСОБА_1 , після чого провести експертизи відео-, звукозапису та портретної експертизи за такими матеріалами".

Також читайте: Харківського адвоката судитимуть за передачу російському військовому відомостей про ЗСУ, - прокуратура

При чому довести вину прокуратура хотіла саме за ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада). Від 12 до 15 років позбавлення волі.

Ще 27 травня горіла таким бажанням. І суд задовольним клопотання прокуратури і продовжив строки до 28.08.2022р.

Але тут і з’являється знамените Але.

Але це бажання раптово зникає. Жодні експертизи ніхто вже не проводить.

11 червня 2022 року прокурор відділу Харківської обласної прокуратури Бондаренко А.О. укладає з Брюхановим угоду про визнання винуватості, в якій вже немає жодної державної зради. Зникла. Його дії перекваліфіковано на ч. 2 ст. 110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) – від п’яти до десяти років.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині судитимуть зрадника, який видав окупантам учасників загону самооборони, - СБУ. ФОТО

І вже 20 червня 2022 року Київський районний суд Харкова виносить вирок, в якому затверджує цю угоду з прокуратурою.

П’ять років позбавлення волі, зі звільненням від покарання з іспитовим терміном у два роки.  Запобіжний захід у вигляді у вигляді тримання під вартою скасувати, та звільнити його з під варти з зали суду.

Все. Вільний на всі чотири сторони. Лише за межі України виїжджати не можна.

На фото державний зрадник, мер міста, який заблокував видачу зброї ТРО і закликав не чинити опір окупантам. Який вчора вийшов на роботу.

Працювати мером міста в Харківський області, в якій продовжується війна і кожного божого дня гинуть українці, чинячи шалений опір окупантам, сидячи дома під обстрілами, чекаючи звільнення на окупованій частині області.

Все, от тепер все. Точніше всі. Всі цензурні слова у мене закінчились".

Також читайте: У Раді пропонують позбавляти українців громадянства за державну зраду

Мер міста Південне на Харківщині, який заборонив видавати зброю теробороні на початку вторгнення, отримав 5 років умовно і вже вийшов на роботу 01

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+101
Це ж треба...
Патріотів так легко зелена влада не відпускала
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24.06.2022 22:37
+74
Такими темпами грядут суды Линча над судейским корпусом.
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24.06.2022 22:39
+72
Він же ж засуждений. Яким чином "він вийшов знов на роботу", яка є державною?
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24.06.2022 22:45
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Щось в цій історії значна прогалина, а саме перед укладанням угоди прокурор мав змінити обвинувачення з ч. 1 ст. 111 на ч. 2 ст. 110 КК. Але весь хейт у коментарях лише у бік суду чомусь) Адже суд за законом не може перекваліфікувати самостійно на більш тяжку статтю.
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24.06.2022 23:19 Відповісти
За,такого складу, угода????
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24.06.2022 23:25 Відповісти
угоду обычно заключают (особенно по тяжким), когда у следствия нету толковых доказательств, прокурор знает что оно в суде скорее всего развалится, и просто психологически ломают обвиняемого на угоду с условным сроком. что б типа и оправдательный не получить, и галочку про законченное дело поставить в отчет.
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25.06.2022 00:42 Відповісти
"Не на часi, після війни розберемося" (с)
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24.06.2022 23:19 Відповісти
Ви напевно не вкурсі, що два рази судити за один і то й же злочин не можна. Так що якщо спливе термін апеляції, то фініта ля комедія.
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24.06.2022 23:31 Відповісти
А что помешает этой роже ещё раз сдать Украину?
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25.06.2022 07:14 Відповісти
Ну і морда! Я чомусь такими і уявляв собі зрадників України.
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24.06.2022 23:23 Відповісти
Декому не вистачить одного життя, щоб таке їбало наїсти...
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24.06.2022 23:40 Відповісти
Шо? А,обнулити суд в повному складі в окопах?????????
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24.06.2022 23:24 Відповісти
И что после этой статьи он так и продолжит жить в кайф и предавать страну дальше ?
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24.06.2022 23:33 Відповісти
В этой новости прекрасно все
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24.06.2022 23:33 Відповісти
Страна на ручном управлении Зеленского!
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25.06.2022 08:36 Відповісти
«Нам не так страшні московські воші, як страшні українські гниди»
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24.06.2022 23:38 Відповісти
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24.06.2022 23:41 Відповісти
так чому зараз мовчить тероборона вона ж вже озброєна чи ця падлюка її вже всигла розброїти
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24.06.2022 23:47 Відповісти
За бабки Українські судді можуть все😉
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24.06.2022 23:53 Відповісти
а судья тут при чем? если у него была угода с прокурором, то судья может ее лишь утвердить, если стороны не возражают
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25.06.2022 00:44 Відповісти
Ага, как удобно! И все не при делах
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25.06.2022 08:39 Відповісти
при делах или нет, но при угоде от судьи уже ничего не зависит
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25.06.2022 13:49 Відповісти
Спасибо зебилы
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24.06.2022 23:53 Відповісти
Я думаю ,что учитывая военное время , таких тварей надо просто ликвидировать! И я надеюсь ,найдется доброволец , который из-за действий этого выродка потерял все займётся его ликвидацией.
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24.06.2022 23:55 Відповісти
****, що за суд? Де суд у військовий час? Скільки можна?.....
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24.06.2022 23:56 Відповісти
А чё уже снаряды не литают и асколки не разлитаюцца, мины не валяюцца. Какие праблемы. ПС. И воззе ссутьда магут прилитеть.
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24.06.2022 23:57 Відповісти
ліквдуівти порося за закнами війни.Зеленський Баканов Венедиктова де ви ***** нюх свій втратили. Ви що і далі будете з нас робити ідіотів.Ні ***** тепер не буде.***** російській ферерації слава ЗСУ. Всі це бачать та читають невже вам мало поперджень.
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25.06.2022 00:14 Відповісти
Українська судова система-це суцільна державна зрада. Ну а з цим покидьком що повинно статися?..."нещасний випадок". Судячи з усього це єдиний дієвий метод
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25.06.2022 00:15 Відповісти
На ньому кров наших побратимів, із-за нього нас вбивають і калічать дайте координати цієї тварини та його посіпак
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25.06.2022 00:30 Відповісти
місце проживання: м. Південне, Харківський район, Харківська область - шо еще?
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25.06.2022 08:47 Відповісти
просто он друг зелеНого-мародерины зеЛи. тот своих не бросает
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25.06.2022 00:44 Відповісти
Страна не пуганных идиотов.
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25.06.2022 00:51 Відповісти
І основна зрада цієї новини - навіть не вчинок цього вилупка.
"Отримав 5 років умовно і вже вийшов на роботу" - ось тут із мого зрадометра аж іскри посипалися і дим пішов.
...
Альо, ***! Ви суп із риби їли? Який нахій умовний вирок? Він що, фулюганство вчинив? По п'яні пику комусь натовк?
Злочин, який поставив під удар обороноздатність країни і прирік людей на загибель та окупацію. Тут навіть терміну давності не може бути. Вивестив чисте поле, поставити мордякою до стіни - і кулю в лоба. Як мінімум довічний термін без права на ґамністію, якщо вже по гуманізьму (хоча насправді треба суворо і за законами воєнного часу).
Кричущий *******. Схоже, треба купувати професійний зрадометр Technics чи Kenwood.
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25.06.2022 00:52 Відповісти
*вивести в чисте поле
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25.06.2022 00:55 Відповісти
Зе ВЛАДА ПОВАЖАЄ ЗАКОН, А ЗАКОН КАЖЕ - СВОЇХ НЕ ЧІПАТИ 😅
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25.06.2022 00:55 Відповісти
Мені здається, що Зе компанія досі не усвідомлює ситуацію.
Якщо почне хитатися вся система, то живими вони з України не виїдуть, в тому числі і Блазень.
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25.06.2022 01:01 Відповісти
Вот нет уже сил терпеть эту эту бесконечную безнаказанность, это бл**во. Что-то надо делать, а не только патриотические комменты строчить. Ведь продуем все, и эту войну продуем
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25.06.2022 01:14 Відповісти
Ні не продуєм, але заплатим дуже дорого і якщо потім після перемоги не зробимо відповідних дій то союзники нас покинуть. От тоді продуєм ! А на сьогоднішній день Україна виконує роль памперса. Нажаль, але ми "мудрий нарід" самі йшли до цього.
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25.06.2022 08:43 Відповісти
Ще кампанія дуже скоро піде за кораблем!!!
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25.06.2022 01:27 Відповісти
С такими судьями нас в ЕС никогда не примут.
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25.06.2022 02:35 Відповісти
Надежды на судебную систему нет никакой.Была гнилой и осталась гнилой.Только суды Линча может откроют глаза власти.
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25.06.2022 02:44 Відповісти
Не обманюйте самі себе, не відкриють. Суд це частина влади, а влада себе оберігатиме докінця. Лінчування як варіант (щось подібне, але дуже лагідне вже було -- чиновник + сміттєвий бак), але після перемоги. Зараз одна надія на "дядю Сема" на те які в нього плани і як міцно він тримає клоуна за бейци.
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25.06.2022 08:56 Відповісти
Браво....
Реформированная прокуратура Венедиктовой в самом цвете....
Интересно как там дела на Стерненко, Антоненко, Кузьменко, Дугарь и др.?
Или прокуроры пока на паузе?
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25.06.2022 04:15 Відповісти
так ті хто зраджували поруч вже давно на своїх посадах - це заступник, нач. відділку поліції та його підлеглий. далі ще цікавіще. у громаді поруч голова мороз взагалі захопив владу, створив своє формування, озброїв його і це після того коли теж саме робив що і брюханов, про що було в новинах висвітлено на відео 2 березня. потім мороз з своїм оточенням став "займатись" гуманітаркою і навіть розікрав продуктові пакунци допомоги від Кадміну. при прикритті того ж начальника відділу поліції М. Кудікова, брат і батько якого служать гауляйтерами в Липцях і Глубокому. і це не санта барбара - це ріалії цієї війни..
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25.06.2022 06:03 Відповісти
Прокурор отдела Харьковской областной прокуратуры Бондаренко А.А. заключает с Брюхановым соглашение о признании виновности, в котором уже нет никакой государственной измены.
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25.06.2022 06:48 Відповісти
Така держава приречена на загибель. Голосуйте й надалі за клоунів. Д.Б.
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25.06.2022 06:55 Відповісти
Який там ЄС цей висер-зветься дорожна карта ОПУ для "членства в ЄС"
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25.06.2022 07:04 Відповісти
как были твари у власти так и остались ничего не меняется, Слава Украине.
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25.06.2022 08:04 Відповісти
Если колаборантов и предателей родины и дальше судьи будут отпускать с такими смешными приговорами, то их всех скопом скоро будут находить развешанными на столбах.
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25.06.2022 08:08 Відповісти
Це ж не Порошенко і не Семенченко !
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25.06.2022 08:11 Відповісти
Таваріщ путєн папрасіл
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25.06.2022 08:41 Відповісти
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25.06.2022 09:10 Відповісти
И вот теперь возникает один простой вопрос :" Почему власть проявляет такую импотентность в борьбе с коллаборантами?"
А Харьков так вообще становится ее рассадником. Сам работаю в Харьковских теплосетях , и каждый день вижу и слышу как эти ******** выливают потоки помоев на ЗСУ и тероборону.
Теперь понятно , почему они не боятся этого делать. Потому , что в Харьковских судах правят такие же ******** как и они.
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25.06.2022 09:37 Відповісти
ого рожа кацапская! Умовно он будет и дальше работать на оккупанта.
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25.06.2022 10:09 Відповісти
А дарма. У тюрмі йому було б набагато безпечніше.
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25.06.2022 10:26 Відповісти
Краще промовчу-бл@ді.
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25.06.2022 11:30 Відповісти
Колаборантам - нові можливості! Рехворми Зе-влади в дії!
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25.06.2022 11:46 Відповісти
Сподіваюсь знайдеться патріот, котрий утилізує це риго-зелене недорозуміння. місце цього виродка в могилі біля цвинтаря
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25.06.2022 12:43 Відповісти
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