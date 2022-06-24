"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Голова українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що міжнародні партнери прискорюють постачання озброєнь в Україну.
"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", – сказав міністр в ефірі національного телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Кулеба додав, що лише за сьогоднішній день, 24 червня, президент Володимир Зеленський провів дві наради щодо постачання озброєнь.
"Партнери також бачать, що нам необхідно більше зброї та чітко знають, яку зброю нам необхідно передати", – сказав глава МЗС.
Топ коментарі
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слава ЗСУ!
При тому, на сході країни досі є цілі міста з совковими/рашистськими назвами
https://twitter.com/i/status/1540255478168649728
ВОТ ПО ТАКОМУ БЫДЛУ ПОТОМ СУДЯТ ОБ УКРАИНЦАХ
Іван Дмитрович Кулеба
Кто тут братья? Тут
Удержать эти позиции фактически нереально, наступать с этих позиций, это самоубийство.
Это называется удавка, когда оккупант добровольно засунул свою тупую голову в петлю и чем дальше, тем сильнее петля сдавливает шею оккупанта. Чем больше таких телодвижений осуществляет оккупант, тем больше он не теряет сил и тем быстрее к выносу тела вперед ногами.
ЗБРОЯ ЛЮБЕ ТИХО !!!!!
З Порошенком ми впевнено йшли і до НАТО і до ЄС , і дякуючи йому навіть закріпили цей напрямок в Конституції.... А потім, з Зє, почалося "нада-нєнада" "нравіца-нєнравіца".... Але ми всеодно там будемо ... ми мусимо повернутись в свою європейську сім'ю навіть попри намагання команди "бєні і крота" загальмувати цей рух!