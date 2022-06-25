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США (14444) Антонов_Анатолій (15)

Російський посол Антонов пропонував США "таємне перемир'я" по Україні за спиною Києва, - Politico

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

антонов

Посол Росії у США Анатолій Антонов під час вечері з експослом США в Афганістані Залмаєм Халілзадом пропонував "таємне перемир’я" й лякав "нацистами в Києві".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Politico.

Антонов з Халілзадом вирішили повечеряти в ресторані Cafe Milano у Джорджтауні, районі вздовж північно-західного узбережжя Вашинґтона.

Халілзад почав розмову з того, що треба знайти "якийсь шлях" закінчення війни Росії проти України через домовленості, із чим Антонов погодився. Проте він відразу запитав, чим би США хотіли поступитись. Натомість американський дипломат наполіг, що такі речі Антонову слід обговорювати з українськими послами, а не з ним.

Тоді Антонов почав лякати свого співрозмовника "нацистами в Києві".

"У вас тут живе багато євреїв у Сполучених Штатах? Чому вони терплять все те, що коїться в Києві?", - сказав він.

Далі російський посол пожалівся на президента Володимира Зеленського, що він "руйнує майбутнє України".

Згодом у бесіді порушили питання відносин між США й Росією. Антонов сказав, що Росія "вимагає поваги" й "хоче, аби США поважали Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія не капітулюватиме, - посол РФ у США Антонов

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+115
Роїський посол- ***** посол!
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24.06.2022 23:26
+57
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24.06.2022 23:29
+52
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24.06.2022 23:40
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Россия - это дьявольское отродье! А Дьявол - это искуситель. Нужно добиться, чтобы русских выгнали в Россию и должны быть закрыты все посольства в странах стороны света.
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25.06.2022 09:46 Відповісти
Хай суки для початку принесуть голову *****, тоді можна буде поговорити про мирне урегулювання.
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25.06.2022 10:20 Відповісти
Неужели в бредни про нацистов кто-то ещё верит?😂😂
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25.06.2022 10:35 Відповісти
Да ясный хер, они и будут продолжать предлагать договориться за спиной у Украины с унизительно условиями для Украины, типа "конфигурация поменялась ". Просто, американцы, сами не хотят с этими животными договариваться. Поэтому у свинособак и пердаки разрывает.
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25.06.2022 11:26 Відповісти
Як можна поважати цю дику ,звірячу,на рівні 18-19 століття свого розовитку,агресивну орду...
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25.06.2022 12:29 Відповісти
Поваги? До гопніка?

Росія має бути змішана із гівном в переносному і прямому смислі.

Інакше вони повторять і буде атомний конфлікт із атомними ударами.
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25.06.2022 13:53 Відповісти
Гнида мокшанська.
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25.06.2022 14:07 Відповісти
ОН ТОЖЕ ****** ЧТОБ ВЫ ПОНЯЛИ ...
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25.06.2022 15:21 Відповісти
"Какая отвратительная рожа!" (с)
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25.06.2022 16:06 Відповісти
самая ***************,хитро вые---ая нация это кацапуры,надувают щёки "достоинства",а в штанах дерьма от скотства своего не вывести эшелонами.
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25.06.2022 16:10 Відповісти
Уважение?) Теперь только презрение.
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25.06.2022 18:57 Відповісти
йой *** шось там в "кабаку" поп'яні переговорили.. Ви це серйозно??????
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25.06.2022 19:37 Відповісти
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