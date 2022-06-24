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Погрози Росії атакувати посольство США у Києві актуалізують питання закриття неба, - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сша,посольство

Погрози з боку Росії атакувати посольство США в Україні актуалізують питання про закриття неба над Києвом та усією Україною.

Про це заявляє Головне управління розвідки Міноборони, передає Цензор.НЕТ

Заклик завдати удару по урядовим установам у Києві, а також посольству США в Україні озвучив заступник голови комітету з оборони нелегітимної Держдуми Юрій Швиткін. Він вважає, що обґрунтуванням такого кроку є постачання Україні західної зброї, зокрема реактивних систем залпового вогню HIMARS.

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"Ця погроза спрямована як на США, так і на всі цивілізовані країни світу, які підтримують Україну у боротьбі з російським агресором. Відтак, вона вчергове актуалізує питання щодо необхідності закриття неба над Києвом та всією Україною", – зазначили в ГУР Міноборони.
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Топ коментарі
+13
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25.06.2022 00:38
+12
Пусть смотрят, чтобы посольство США не атаковало Россию в ответ.
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24.06.2022 23:45
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Деркач після вишу ФСБ повернувся в Україну саме на кордон із мордором у Сумській області. Як то кажуть, перше кохання.

@Vjt3M71hyLgqUCg

· 5h

https://inforesist.org/sbu-razoblachila-agenturnuyu-set-gru-rf-v-kotoruyu-vhodil-nardep-derkach/?fbclid=IwAR2bPEWNiXIdsbEdXYRDeamagP5G14xfdJr3QjH9wpv96rsgcUBOZb3dydk… В Глухове в кресле главы Глуховской ОТГ сидит Н. А. Вайло официальное доверенное лицо Деркача , это она уничтожала волонтерское движение в Глухове и саботировала строительство укреплений в начале войны
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24.06.2022 23:44 Відповісти
сидит Н. А. Вайло а такое впечатление что *****
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24.06.2022 23:57 Відповісти
Дочекаємось вже Петріотів нарешті?
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24.06.2022 23:45 Відповісти
Да пора бы уже, раз химарсы пошли
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24.06.2022 23:48 Відповісти
Коростильов пропонував Боневтіку 2 роки тому розробку ПВО з дальністю 100 км.
просив 40 (всього лише сорок !!!) міліонів долярів та 2 роки

"але тоді б ми не могли будувати дороги..."
ЗЄлєнський

Вікіпедія:
Зенітна керована ракета В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].

Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
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25.06.2022 00:18 Відповісти
Пусть смотрят, чтобы посольство США не атаковало Россию в ответ.
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24.06.2022 23:45 Відповісти
всім респект, шана всебічна підтримка і повага!...
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24.06.2022 23:50 Відповісти
І до чого тут ГУР? Заява рашистського ідіота була відкритою.
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24.06.2022 23:51 Відповісти
росії пох, у неї є су-57. як ото у топ ган 2. нема шансів.
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24.06.2022 23:52 Відповісти
У России "Лада Калина" без АБС - какой там Су-57 ...
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24.06.2022 23:55 Відповісти
У пида рассии есц ссу бис номера и ссыцца у штаны ригулярна.
Ну и во-вторых вернулся энурез к действующему президенту России Владимиру Путину. В ночь с 21 на 22 июня, когда под эгидой Администрации президента РФ черномагические сообщества Москвы проводили псевдоритуал, который должен был принести президенту здоровье и удачу, именно в эту ночь Путин обмочился во сне, чего с ним уже довольно давно не было. Путин, на фоне букета заболеваний, страдает ночным недержанием, но несколько месяцев таких инцидентов удавалось избегать благодаря лечению и временному улучшению состояния. Пока прислуга и охрана президента недовольно посмеиваясь теряют последнее уважение и страх к президенту, врачи говорят "перенервничал", стало быть так.
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25.06.2022 00:08 Відповісти
******* вже цією піздоватою фразою, закрий краще пельку
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24.06.2022 23:54 Відповісти
А якщо отримають у відповідь?
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24.06.2022 23:58 Відповісти
Русофашисти звикли всіх лякати , а зі слабкішими від себе воювати та мародерити !!
Кацапи - це не люди , а дикуни і бридкі істоти , яких потрібно знищувати
допоки всі не повиздихають 😠
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24.06.2022 23:59 Відповісти
ГУРу Минобороны нада было начинать думать о закрытом небе 3 года назад. А уж год назад их все западные разведки предупреждали о нападении рашки. А теперь дебилы только и могут, шо сыдять и скыклят "закройте небо, закройте небо". В отставку!
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25.06.2022 00:00 Відповісти
А Шапито 95 и есть его сообщники, когда вы это уже поймете.
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25.06.2022 00:19 Відповісти
Наумов в Сербіі - його там допитають і відпустять 😠
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25.06.2022 01:15 Відповісти
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25.06.2022 00:38 Відповісти
Три "Патриота" решат проблемы посольства США и + Киева
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25.06.2022 06:26 Відповісти
5 баллов!
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25.06.2022 11:06 Відповісти
 
 