Зеленський про членство в ЄС: "Ми підкорюємо Еверест. Вже подолали 7 тисяч метрів". ВIДЕО
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Президент Володимир Зеленський закликає поки що зосередити увагу на тому, що українці здобули статус кандидата в ЄС, а не на тому, як багато треба зробити для вступу до ЄС.
Про це йдеться у його вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній день захопило обговорення історичного рішення саміту ЄС – надання Україні статусу кандидата.
З ранку й до цієї миті на телебаченні, радіо, в інтернеті триває діалог про те, що це означає, які умови Україні належить виконати, як важко це буде зробити та скільки років це займе…
І я за підсумками цього дня хочу сказати таке. А давайте хоча б трішки порадіємо? Тихо, скромно, в душі, але порадіємо. За себе, свою любу державу. Давайте відчуємо момент і смак цієї миті.
Уявіть, що ми підкорюємо Еверест. Досягли передостанньої точки. Не озирнулися навкруги, навіть не перевели подиху й говоримо про подальший шлях до вершини. Як важко буде подолати останні 1848 метрів. Умить ми забули й знецінили власний успіх.
А, може, спершу згадаємо, що ми вже подолали 7 тисяч метрів?! Не будемо соромитися говорити про власні досягнення. Не будемо народом з короткою пам’яттю й меншовартістю.
Ми кажемо: Україні надали статус кандидата в ЄС. Давайте говорити: Україна здобула статус кандидата в ЄС. Хіба він упав нам з неба? Хіба ми мало пройшли й зробили?
Сьогодні ми акцентуємо увагу на семи вимогах ЄС. Так. Це правда. Але хіба це лякає нас? Ні. Бо перед цим ми успішно виконали сотні. Давайте не забудемо про це. Не для хвальби. А для віри в те, що ми точно подолаємо цей шлях. Ми здолали 7 тисяч метрів, тож не зупинимось – візьмемо свій Еверест.
Давайте хоча б на хвилину не про те, що нас очікує, а про те, що ми змогли. Бо, забуваючи про це, ми применшуємо значення цього кроку.
Були часи, коли ми не могли ввечері взяти квитки й на ранок полетіти у Європу. Ми стояли в чергах. Документи, візи тощо. Пам'ятаєте? Купа папірців, які ми носили у файлику. Яких вимагали від нас усі державні установи. У них – чиновники, які ніяк не звітували перед нами й не подавали електронні декларації. Високопосадовці, для контролю яких не існувало ні спеціального органу, ні спеціального суду. Депутати, які були недоторканними. Президент, якому неможливо було оголосити імпічмент. Земля, яку не можна було просто купити.
Звучить дико? Здається, це було не з нами? Було. І не так давно. Але ми все змінили.
Приватизація. Земельна реформа. Відкриті виборчі списки. Децентралізація. НАЗК, Антикорупційний суд, ЦНАПи, державні послуги в інтернеті. "Дія". Спліт. Анбандлінг. Концесія. Спільний авіаційний простір. Промисловий безвіз. Деолігархізація.
Багато чого було зроблено. Саме зроблено! Давайте не забувати цього. Давайте пишатися собою. Поважати себе.
І росіян відкинули. І переможемо. Бо тоді нас будуть поважати, коли ми поважаємо себе.
Не тіштеся, що це ляпас Москві. А пишайтеся, що це оплески Україні. І саме тому хочу бачити нас у єдиній родині. Нехай це надихає вас.
Ми заслужили на це. Усвідомили це. Усміхніться, будь ласка. І дай нам всім Боже спокійної ночі.
Ну а завтра – знову в бій. З новими силами. З новими крилами", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
просив 40 (всього лише сорок !!!) міліонів долярів та 2 роки
"але тоді б ми не могли будувати дороги..."
ЗЄлєнський
Вікіпедія:
Зенітна керована ракета В березні 2020 року КБ «Луч» представило проєкт зі створення нового зенітного ракетного комплексу середньої дальності із заявленою максимальною дальністю ураження цілі до 100 км. В основі комплексу - допрацьована під знищення повітряних цілей керована ракета високоточної системи залпового вогню «Вільха». Слід зазначити, що ракета версії «Вільха-М» має максимальну дальність вогню по наземних цілях у 120 км, при цьому при стрільбі на максимальну дальність вона набирає висоту понад 30 км[46].
Доопрацювання ракети «Вільха» спрямоване на гарантоване знищення типових повітряних цілей, зокрема й тих, яким на 2020 рік у ЗСУ може протидіяти лише ЗРК С-300. Така зенітна керована ракета (ЗКР) буде стартувати з ТПК (штатні від С-300), які виробляє підприємство «Візар». Контур управління ракетою близький до того, що вже відпрацьовано в ході модернізації ЗРК С-125 (модернізація для Анголи). На ракеті може бути встановлено як напівактивну, так і активну радіолокаційну головку самонаведення (ГСН) з інерціальною системою наведення й лінією передачі даних. Така ГСН розроблена приватною компанією «Радіонікс» і забезпечує виявлення і захоплення радіолокаційних цілей з ЕПР 3 м² на відстані близько 20 км, що суттєво збільшує точність наведення ракети, зокрема й по високоманеврових цілях[46].
Было время, когда мы не могли вечером взять билеты и наутро полететь в Европу. Мы стояли в очередях. Документы, визы и так далее. Помните? Куча бумажек, которые мы носили в файлике. Которых требовали от нас все государственные учреждения.
Звучит дико? Кажется, это было не с нами? Было. И не так давно. Но мы все изменили.
а може Порох та його команда добились безвізу?
- дичайший факт коррупции с вертолетами НГУ
- оправдание предателя районным судом
1) Розвал і деморалізація ЗСУ, повернення до радянського меню і монополізація постачання продуктів харчування до війська
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам (Розведення військ)
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою і відсутність реакції
5) Навмисний провал программ озброєння ЗСУ і постачання у військо палива, знищення ракетної програми для ЗСУ
6) Не фінансування програм Тероборони прийнятих Порошено починаючи з весни 2019 го
7) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
8) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
9) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
10) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою - "Вагнергейт"
11) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
12) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
13) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
14) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
15) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
16) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
17) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
18) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії і Білорусі - на 2021 рік владою Зеленського закуплено на 3 млрд $ електрики у Росії яка окупувала частину України
19) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транзит газу ГТС України
20) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
21) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
22) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
23) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко - 1 відпустка за 5 років)
24) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
25) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
26) Постійне покривання п яних ДТП за участю "Слуг Народу" (ДТП з Трухіним) і в зв язку з чим звільнення Авакова як голови МВС
27) Вбивство депутата Антона Полякова за його свідчення журналістам про гонорари від олігархів у Верховній Раді за "правильне" голосування для партії "Слуга народу"
28) Навмисний зрив антикорупційної реформи САП і підігравання Кремлю
29) Співпраця з людьми Януковича (Ренат Кузьмін, Андрій Портнов )
30) Офшори Зеленського і перекази отримані від Коломойського ще до 2019 року - Pandora Papers
31) Повістка п ятому президенту Петру Порошенку зі звинуваченням у держзраді і застава у 1 млрд гривень
32) Нові заяви Зеленського про бажання домовитись з Путіним з великою ймовірністю здачі національних інтересів України
33) Зняття мінних загороджень на кримському перешейку (Чонгар), російські війська зайшли в Україну з Криму як на парад. Захоплені міста Півдня України, Маріуполь у тому числі.
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
(1) реформа Конституційного суду
Україна має нарешті розпочати призначення фахових суддів до КС (А не представників президента), а для цього запровадити систему попереднього відбору суддів.
(2) продовження судової реформи
(3) антикорупція, включно з призначенням керівника САП
(призначити керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, "затвердивши (вже) визначеного переможця конкурсу". Як відомо, Банкова тривалий час, від минулого року, блокує призначення переможця,
(4) боротьба з відмиванням коштів
(5) втілення антиолігархічного закону
(закон має пройти експертизу Венеційської комісії і, за потреби, бути відповідно змінений).
(6) узгодження аудіовізуального законодавства з європейським
(7) зміна законодавства про нацменшини.
Пока что вы у подножия Эвереста и неизвестно чем это закончится.
Евересту дістатись , а і на Місяць долетіти за лічені хвилини
так стверджують наркологи 🙂
Попытка подняться на Эверест - по сути, глубоко иррациональный акт, торжество мечты над здравым смыслом.
Вт, 21/06/2022 -
Партнеры русских олигархов продолжают делать деньги в Украине.
Из-за вторжения РФ отечественные СМИ пропустили целую череду международных скандалов, связанных с владельцем Побужского ферроникелевого комбината (ПФК, Кировоградская область). На фоне этих историй заявления группы Solway семейства Бронштейнов о том, что она вышла изо всех российских активов, не вызывает ничего кроме скепсиса, пишет Укррудпром.
Младшие партнеры Вексельберга и Коломойского
В Украине БРОНШТЕЙНЫ благодаря ПФК воспринимаются как ЭТАКИЕ МЛАДШИЕ ПАРТНЕРЫ КОЛОМОЙСКОГО И БОГЛЮБОВА ПО ФЕРРОСПЛАВНОЙ ОТРАСЛИ, КОТОРАЯ ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНОСТЬЮ МОНОПОЛИЗИРОВАНА КАК РАЗ БЫВШИМИ СОБСТВЕННИКАМИ ПРИВАТБАНКА.
Но в отличие от активов последних бывший "Побужский ферроникелевый завод" работает полностью на давальческом сырье из-за рубежа, предоставляя услуги по переработке руды, при этом вся продукция реализуется на внешних рынках….
https://crime-ua.com/node/29897
«пленки»
А, може, спершу згадаємо, що ми вже подолали 7 тисяч метрів?! Не будемо соромитися говорити про власні досягнення. Не будемо народом з короткою пам'яттю й меншовартістю. Джерело: https://censor.net/ua/v3350070
Які 7000 м??? Що ти верзеш? Ми ще навіть до *** не дійшли, десь у районі Намче Базар))))
И ти тут до чого? Провідника, який до цього пункту довів, зовуть зовсім по іншому
Очевидно, що Зєлупа натякнула на Death Zone, яка починається для альпіністів після 8 000 метрів, де саме легендарний "Green Boots" aka "Зелені Черевики" опочив всує. Себто, Зєлупа напрорчив власну кончину в такий фейєричний спосіб.
Самуил Маршак...
Советский пЫсатель..
Путлер мудак...и убийца...или основатель советского Гоффна...
Одноклассники и вКонтанте пишут сами моцкали...
Зе...ты депил..
Одного ВЭЛЫКОГО КРАДИВНЫЦТВА достаточно, чтобы Вовочка, тебя посадить.
Задолбал ты тупыми видосивами. Давай, или в цирк, или в Ростов.
Головне шашликами запастися тоді точно подолаємо еверест..
Суд встановив, що 27 лютого Брюханов, виступаючи перед 70 місцевими мешканцями, заявив, що чинити опір російським окупантам не потрібно, а також відмовився формувати сили супротиву та видавати вогнепальну зброю мешканцям для його здійснення.
Цей судовий висер-зветься "дорожна карта ОПУ для набуття членства в ЄС"