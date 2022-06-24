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Яке Росія має право перевіряти українські кораблі?, - Блінкен про морську блокаду РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що вимоги Росії щодо перевірок кожного корабля, який виходить з українських портів, "позбавлені глузду".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен заявив у п’ятницю в Берліні, відповідаючи на питання кореспондента CNN.

"Яке право, за якою логікою Росія наполягає на перевірці суверенних українських кораблів, які виходять із українських портів до інших країн? Це позбавлене глузду", – вважає він.

На думку державного секретаря США, заяви Москви про необхідність перевірки українських кораблів "створюють потенційний ризик заходу російських кораблів для нападу на Одесу".

"Тож українці повинні бути впевнені, що, роблячи будь-що для виходу своїх кораблів з порту, Росія не скористається цим і не дозволить зайти російським кораблям для нападу на Одесу", – наголосив Блінкен.

Він також висловив підтримку роботі ООН, яка намагається знайти рішення щодо розблокування портів і вивезення українського продовольства.

"ООН та її генеральний секретар дуже наполегливо працюють для того, щоб досягти певного рішення, яке дозволить створити шлях для українських кораблів з Одеси, а отже, продовольство і зерно. Ми дуже підтримуємо ці зусилля", – сказав держсекретар.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія вже програла війну, - Блінкен

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+41
Блінкен, ти ж начебто адекватний чувак! З якого ху..я ти шукаеш логіку в діях кацапів?
Ти ще не зрозумів, що їх треба мовчки *******?
Якщо ви очкуєте їх *******, просто дай нам багато зброї!
Не витрачай час на порожні балачки!
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25.06.2022 00:14
+31
А города разрушать и людей убивать они право имеют ?
Рад, что живу в стране где на законодательном уровне любому гражданину разрешено убивать москаля и это даже приветствуется...
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25.06.2022 00:02
+30
Я как моряк скажу, у нас нет, таких судов, под Украинским флагом чтобы вывозить зерно, с какого будуна парашинци будут досматривать суда входящие и выходящие, т. е. Морское право для них уже не закон! какие проверки иностранных судов,!? На роиссе вобше то ****** совсем.! Надо исключать напарашию и из IMO!
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25.06.2022 00:17
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А города разрушать и людей убивать они право имеют ?
Рад, что живу в стране где на законодательном уровне любому гражданину разрешено убивать москаля и это даже приветствуется...
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25.06.2022 00:02 Відповісти
Попробуй убить любого произвольного москаля (гражданина рф) на территории Украины и тебя ждёт океан прозрения по "законодательному уровню"
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25.06.2022 00:19 Відповісти
Херня, вбий, нічого тобі не буде.
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25.06.2022 00:28 Відповісти
Москаль - це не громадянин рф. Вчи матчасть
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25.06.2022 03:58 Відповісти
Блінкен, ти ж начебто адекватний чувак! З якого ху..я ти шукаеш логіку в діях кацапів?
Ти ще не зрозумів, що їх треба мовчки *******?
Якщо ви очкуєте їх *******, просто дай нам багато зброї!
Не витрачай час на порожні балачки!
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25.06.2022 00:14 Відповісти
Молодець Блінкенюк, що озвучив. Так і було в мене передчуття, що турки, говорячи про "перевірки з безпеки", мають на увазі кацапів
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25.06.2022 00:15 Відповісти
Блінкін - це є Блінкін, київський єврей. Не криворізький же.
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25.06.2022 00:35 Відповісти
Я как моряк скажу, у нас нет, таких судов, под Украинским флагом чтобы вывозить зерно, с какого будуна парашинци будут досматривать суда входящие и выходящие, т. е. Морское право для них уже не закон! какие проверки иностранных судов,!? На роиссе вобше то ****** совсем.! Надо исключать напарашию и из IMO!
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25.06.2022 00:17 Відповісти
пізди вони хочуть получить просто
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25.06.2022 00:18 Відповісти
О... Зараз стара шкапа всім розповість... І про "неонацистів" і про все інше.
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25.06.2022 00:18 Відповісти
Вы про лошадь!? Это тот министр иностранного пиз. дежа? Эту тварь только повесить ногами вверх, и что бы **** здыхал долго!!
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25.06.2022 00:29 Відповісти
Русофашисти з логікою не дружать , так як це п'янь і рвань , та кончені тварюки ‼️😡
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25.06.2022 00:22 Відповісти
Знову лізе ця ООН і тільки заважає. Всі ці "танці з бубнами" навколо кацапні ні до чого не призведуть. Тільки знищення.
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25.06.2022 00:26 Відповісти
Найкраща відповідь, це закрити кацапам Чорне море.Тільки з'явиться кацапський корабель, відразу топити його. Чорне море має бути звільнене від кацапських корит.
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25.06.2022 00:27 Відповісти
щось мені підсказує що скоро все Чорне море буде перекрито з нашого узберіжжя ПтКР іноземного виробництва)
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25.06.2022 00:30 Відповісти
Нам потрібно 2-3 дивізіони "Гарпунів" із дальністю враження до 280 км., на додачу до тих наших "Нептунів" що в нас є із їх 360 км. - і тоді можна буде за підтримки аєро та космічної(дані із супутників наших союзників)розвідки "припустити" як то кажуть "до дна" *************, з усіма їх амбіціями! А також разом з тими їх "калібрами" - що будуть знаходитись на тих шкаралупах коли якийсь матросік-хYєс@сік вийде на палубу і знов шось не те 🚬"покурить"💥🔥! А там вже їх самих краби🦀 та інша морська живність "перевірить" - чи смачне їх м'ясо? 😁
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25.06.2022 00:36 Відповісти
В 14 році ми зрозуміли, що вони нам не брати. В 22 зрозуміли, що вони навіть не люди.
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25.06.2022 00:39 Відповісти
Пусть выводят Черноморский флот в Средиземное море и тогда можно разблокировать порты без опасности десанта в Одессу
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25.06.2022 00:44 Відповісти
ЧФ РФ має бути знищений,нема чого їм забруднювати Середземне море рівно як і інші моря і океани,амінь!!!
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25.06.2022 05:26 Відповісти
Хороший вопрос!
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25.06.2022 01:03 Відповісти
некажи
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25.06.2022 03:00 Відповісти
Яке РФія взагалі має право на існування, бо це країна-терорист!!!!
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25.06.2022 05:25 Відповісти
Будь яких домовленостей з державою - терористом! Тільки знищення її флоту та армії приведе цю наволоч до тями та полегшить життя мільйонам людей!
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25.06.2022 05:33 Відповісти
Про те як правильно діяти із флотом що ходить під російським прапором вже давно нашими партнерами сказано - він має бути потоплений.

Україна повинна організувати рейдерів, які потоплять весь російський торговий флот та заставлять росію кожен свій торговий корабель супроводжувати військовим, що призведе до швидкої втрати росією потенціалу флоту, а також черезмірному росту вартості торгівлі для росії. Тому що захищати торгові судна військовими це дорого, довго і на всіх не хватить.

А саме головне торгове судно це законна військова ціль.

І зробити рейдера дуже легко...

Про те що саме так треба діяти наші партнери прямим текстом кажуть. І тоді ніякої торгівлі танкерами в рф не буде, бо всі танкери будуть на дні, а команди будуть в обмінному фонді.
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25.06.2022 05:42 Відповісти
Тут є абсолютно просте рішення, тільки для його прийняття потрібні "яйця!

Якщо бути послідовним та логічним то на дії роїсі має бути асиметрична відповідь. А такою асиметричною відповіддю являється ЗАБОРОНА ДОСТУПУ РАІСЬКІМ СУДАМ У СВІТОВІ ПОРТИ.
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25.06.2022 11:11 Відповісти
 
 