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Новини Війна
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Війну має закінчити Путін, але, який вигляд матиме перемога, вирішить Зеленський, - Кірбі. ВIДЕО

США домагаються того, щоб суверенітет України був надійно захищений і щоб територіальна цілісність України була повністю відновлена.

Про це координатор з питань стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі сказав в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ми хочемо, щоб суверенітет України був надійно захищений, ми хочемо, щоб територіальну цілісність України було повністю відновлено. Ми розуміємо, що цю війну має закінчити Володимир Путін, але також і те, який вигляд матиме перемога, вирішить Володимир Зеленський", – сказав Кірбі.

Значна частина інтерв'ю була присвячена військовій допомозі, яку США направляють до України.

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Кірбі зазначив, що передані Україні системи зброї "прямо сьогодні" змінюють ситуацію на полі бою. Він підкреслив, що йдеться не тільки про "серйозні системи" як РСЗВ HIMARS, а й стрілецьку зброю та боєприпаси.

США, мабуть, є найбільшим донором військової допомоги для України, сказав він.

"Ми вже виділили понад 6 мільярдів, – насправді майже 7 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації Джо Байдена, – і майже 6 мільярдів з початку вторгнення, і президент дав чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо надавати цю допомогу і далі", – підкреслив Кірбі.

Він також вважає суттєвим, що "це озброєння надходить із рекордною швидкістю".

"Це безпрецедентно – швидкість, з якою допомога доходить до передової. У буквальному сенсі постачання приходять щодня, і не тільки від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають допомогу Україні в різній формі", – сказав Кірбі.

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На запитання журналіста, чи влаштовує США те, як Україна використовує військову допомогу, Кірбі відповів, що Зеленський "має право визначати, як він має намір використати ці ресурси, і як він збирається здобувати перемогу".

"Наше завдання полягає в тому, щоб він мав доступні інструменти, щоб зробити це найбільш ефективним способом", – заявив Кірбі.

Автор: 

США (22665) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+63
Вирішить народ України, а не малороська Моніка
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25.06.2022 01:27
+34
Во-первых, у нас парламентско-президентская республика. Об этом что-то стали забывать.
Во-вторых, Зеленского выбирали чтобы он договаривался посередине. Чем он успешно и занимался, когда там разводил войска в условном Золотом и разминировал Мариуполь или еще что-то.
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25.06.2022 01:36
+28
Плюс розмінування Чонгара.
Плюс відкритий прохід з Білорусі до Київа.
Плюс саботаж озброєння ЗСУ.

За все це ЗЄ на ремені пустити мало.
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25.06.2022 02:13
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Кацапія має зникнути з планети Земля. Назавжди!!!
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25.06.2022 01:24 Відповісти
Для этого нужны усилия всего мира , а не только Украины.
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26.06.2022 12:23 Відповісти
Зеленський зіграе х... на лбу ху..., він ноти знає
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25.06.2022 01:24 Відповісти
Цей обдолбаний аморал вирішуватиме долю війни, долю перемоги долю України??? Він не українець ні по духу ні за походженням і не християнин. Йому Україна пох., це його чергова роль в черговому кварталі, відосіки, монологи. Замітили, що з ним уже майже не спілкуються, розуміючи, що це ******** - зрадник, оточений такими же ********ами-зрадниками і мається велиий сумнів щодо використання союзницької допомоги та інформування про це ворога...
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25.06.2022 18:17 Відповісти
Вирішить народ України, а не малороська Моніка
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25.06.2022 01:27 Відповісти
Во-первых, у нас парламентско-президентская республика. Об этом что-то стали забывать.
Во-вторых, Зеленского выбирали чтобы он договаривался посередине. Чем он успешно и занимался, когда там разводил войска в условном Золотом и разминировал Мариуполь или еще что-то.
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25.06.2022 01:36 Відповісти
його обрали щоб він відпиз..в тих, хто наші гроші пи...ть, але не подивилися що цього героя просуває один з самих великих п...ів наших грошей. Як завжди, всі хто проти - порохоботи, ну й розвели в результаті як котят всіх і їх і нас.
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25.06.2022 19:30 Відповісти
Ти глупий ? До нього ПЬЯТЬ рокiв керував Порох , - та геть зовсiм НIЧОГО не зробив - ось коли Зеленський за 5 рокiв нiчого не зробить - буде як соевий барига ....
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25.06.2022 21:20 Відповісти
Аспирин.Дай Бог, чтоб мы сейчас так жили как при Порохе.
Об этом сейчас можео только помечтать.

Войны не было по всей Украине, освободили 2/3 Донбасса.
У людей было жилье и работа. Экономика потихонечку поднималась.

Хотелось бы сейчас проснуться и подумать про то, что все, что происходит сейчас - это страшный сон
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26.06.2022 12:31 Відповісти
Хороший комментарий, плюс. Но зеледента выбирали под его лозунгом "Договоримся посередине". Не, не помним? Кто тебе платит, рашотролль?
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25.06.2022 20:02 Відповісти
стули писок опущене не народ а нарід,і вас гівнярів згідно тих виборів тільки третина,тому сральник завалив
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25.06.2022 01:58 Відповісти
Його вибрав на народ, а нарід. Їж, не обляпайся - представник нарІда!
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25.06.2022 03:45 Відповісти
"Вирішуватиме" тіки, якщо дорослі триматимуть його подалі від "посередині"
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25.06.2022 01:34 Відповісти
Войну должна закончить Украина на руинах мацквы. Одну Мацкву мы потопили а другую должны сжечь.
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25.06.2022 01:36 Відповісти
Так, цю війну неможливо буде виграти, якщо воювати лише на своїй території. Тили кацапської армії на її ж території мають горіти.
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25.06.2022 08:01 Відповісти
Довіряю тільки ЗСУ 👍🏼✊💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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25.06.2022 01:38 Відповісти
А кому ще довіряти - єрмакам -арахаміям -татаровим - портновим?
Невже є ще хтось, хто їм довіряє???
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26.06.2022 12:33 Відповісти
Где в программе Зеленского пункт о ведении войны с Россией в 19 году? Что-то я не помню. Реальность изменилась. Вся политика Зеленского оказалась полностью неоправданной и вероятно привела ко многим жертвам. От Мариуполя до бойни в Луганской Области, где наши оставили позиции по "договоренности". В нормальной стране только этого хватило бы для отставки. Иначе это не демократия, если нет политической ответственности.
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25.06.2022 01:38 Відповісти
Плюс розмінування Чонгара.
Плюс відкритий прохід з Білорусі до Київа.
Плюс саботаж озброєння ЗСУ.

За все це ЗЄ на ремені пустити мало.
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25.06.2022 02:13 Відповісти
"Где в программе Зеленского пункт о ведении войны с Россией в 19 году? Что-то я не помню." - А что у президента нормальной страны должен быть такой пункт? Ти не сповна розуму? Может у Порошенко был такой пункт?
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25.06.2022 03:28 Відповісти
А що коли він став президентом, війни у нас не було? Я, напевно, щось пропустила? Я завжди думала що якщо в країні війна країна озброюється, підтримуючи своїх військових матеріально і морально, а не пиляє гроші на дорогах. І не скорочує оборонпром. Козли смердючі, через них руся погана знищила стільки життів.
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25.06.2022 06:06 Відповісти
Нормальна людина після цього ,як мінімум, пішла б у відставку.
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25.06.2022 03:57 Відповісти
Нормальна б пішла
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26.06.2022 15:59 Відповісти
Ну, про війну https://program.ze2019.com/ було , загальне таке. Про завершення.

"Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин."
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25.06.2022 06:35 Відповісти
Ну так до этого ПЯТЬ лет никто ничего не делал - все претензии к соевому ) правда его назвали в европе самым коррумпированным политиком . Польша арестовала его министра за взятки . Новинскому и остальным агентам ФСБ он ЛИЧНО дал гражданство Украины будучи любимым министром Януковичя и Азарова- но это другое, да ?
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25.06.2022 21:27 Відповісти
"29 мая 2012 года Указом Президента Украины В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство Украины ..."

Так что там дальше в по методичке ху#ла?
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25.06.2022 22:18 Відповісти
Путлер має здохнути,а його кістки обісрані.
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25.06.2022 01:44 Відповісти
Зеленского выбирали чтобы он договорился посередине и сделал всех вместе. Вместо этого у нас война, а олигархия чувствует себя как в лучшие времена. Причем власть небожители, которым позволено то что себе никто никогда в Украине не позволял.
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25.06.2022 01:50 Відповісти
Короче, вывод из украинской политики. Говори что хочется народу здесь и сейчас, а потом делай что тебе хочется и называй это выбором народа. Плевать, что народ тебя совсем не для этого выбирал. Хотя Янукович именно так президентом и стал, пообещав кучу всего, а потом просто начав строить бандитский паханат.
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25.06.2022 01:52 Відповісти
Саме так! І після виборів навіть через суд було доказано, що він (янукович) не повинен виконувати передвиборні обіцянки. Наразі маємо вірного спадкоємця.

"Верной дорогой идете, товарищи!"(с)
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25.06.2022 03:49 Відповісти
Типа "Я вам ничего не должен"?
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26.06.2022 16:01 Відповісти
Я предлагал в начале конфликта, что Зеленский должен был подать в отставку как только полетели ракеты. Это единственный выход для него. Но он не подал. Тем самым он поощрил культуру политической безответственности.
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25.06.2022 02:08 Відповісти
Подав у відставку під час війни ?? У спам, кремлівський бот.
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26.06.2022 09:17 Відповісти
Именно во время войны. Ибо он, человек из эстрады, и не имеет никаких предпосылок, чтобы управлять страной.
А армией и подавно.

Уходить в отставку ему надо было СРОЧНО!

Результат его руководства сейчас - много жертв и крови и разрушенная страна.
Россия и начала войну дождавшись "такого" президента
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26.06.2022 12:41 Відповісти
т и і гавно жерти будеш "абинепорох" лижи давай сильніше зраднику
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25.06.2022 02:09 Відповісти
Противостояние Порошенко-Зеленский это как бы изначально ложная дихотомия. Так как это совсем разные ценности. Так что надо говорить не о личностях, а о ценностях, которые наши персонажи будут воплощать. Вот когда ценности будут схожие, то можно будет начать спорить какая личность больше для этого сгодится.
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25.06.2022 02:19 Відповісти
Если бы Зеленский поддерживал все те идеи, которые поддерживает Порошенко, но обещал бы сделать лучше. А так какой смысл спорить? Если есть два человека. Один идет вправо, другой влево. То нужно сначала решить куда тебе надо. Он и будет твоим спутником.
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25.06.2022 02:20 Відповісти
Порошенко - любимый министр Януковичя и Азарова , его министра АРЕСТОВАЛА Польша и назвала Пороха самым коррумпированным , Порох ЛИЧНО дал гражданство агентам ФСБ Новинскому и другим - за что его выбирать ?
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25.06.2022 21:30 Відповісти
ЗЄ прямо бесил лозунг Пороха - АРМИЯ, МОВА, ВІРА, то что сейчас ублюдки называют "армовір".

Они плюют в святое для Украины.

Да что там говорить.
ЗЄ начал свой президентский путь с того что обозвал свою страну барышней легкого поведения
И состряпал гаденький пропагандонский сериальчик "Слуга народа", чтобы засрать мозги наріду.
На этом он пришел во власть... а дальше все покатилось с горки вниз
Приплыли
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26.06.2022 12:50 Відповісти
дарма мтебье бидло тнеап згноїли у хвилях мобілізації в АТО,дарма тобі бидлу даваали субсидії,безвіз,як було бидлом таким і залишилось,істинний *************
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25.06.2022 02:11 Відповісти
Я не знаю ты новенький или просто дурак, но как мне нравится твой пост и я его разберу, так как он иллюстративный.

я его не вібірал. но после ваших вбросов-порохоботских. я поддерживаю Пезидента
- Мы не хотели войны с Украиной, но после того как украинцы в соцсетях постоянно оскорбляют россиян, а Запад ввел против нас санкции мы будем поддерживать нашего президента и его выбор начать войну с Украиной. Точнее, спецоперацию.

У Вас другой вариант?
- Я выше написал. Идея, если не Зеленский, то кто мне дикая. Тем более что Зеленский некомпетентен. И импотент. Он не смог даже церковь запретить. А предатели все благополучно сбежали, кроме одного Медведчука.

я его не вібірал.
знаю єту суку сивочолу.. спитайте про ЖК Рибальський, який гетьман-мародер разом із шуфричем побудував.
- Так за кого ты голосовал или к концу поста забыл что написал в начале?
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25.06.2022 02:16 Відповісти
Зачем Зеленскому запрещать церковь ? До этого ее ФСБ шная деятельность очень нравилась Порошенко - он ее не запретил )))))) Мало того - дал ЛИЧНО гражданство Новинскому , и еще - даже Польша обалдела как при соевом воруют и АРЕСТОВАЛА его министра ....
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25.06.2022 21:33 Відповісти
29 мая 2012 года Указом https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Президента Украины https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 В. Ф. Януковича В. В. Новинский принят в гражданство https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Украины

7 июля 2013 года на выборах в мажоритарном округе № 224 (г. Севастополь) Вадим Новинский набрал 53,41 % голосов избирателей и одержал победу[14]. В Верховной Раде VII созыва вошёл во фракцию Партии Регионов.

На парламентских выборах 2014 года избран народным депутатом Украины VIII созыва от «Оппозиционного блока» (№ 11 в партийном списке).

Согласно сообщениям в СМИ Украины, в течение 2018 года активно противодействовал процессу предоставления автокефалии церкви на Украине
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25.06.2022 22:23 Відповісти
ее ФСБ шная деятельность очень нравилась Порошенко - он ее не запретил
Он ее не запретил, он ее "погасил" , он добился ТОМОСА для украинской церкви и этим сделал роспархат нелегитимным
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26.06.2022 12:58 Відповісти
Он ее не запретил, он ее "погасил". Она перестала быть канонической
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26.06.2022 16:05 Відповісти
Ні!!!
Якою буде перемога вирішать ЗСУ та Залужний.

А ЗЄ - лівий пасажир на цьому балу.
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25.06.2022 02:07 Відповісти
Але ж Зеленський призначив Залужного і той йому підзвітний
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25.06.2022 11:47 Відповісти
Головнокомандуючий підзвітний Президенту!
Є крісло Президента, є купка лайна, що наваляли 73 дупоголових.
Звітувати кріслу - дурня
звітувати лайну?! Це обов'зок арахамій/безуглих/ковальових/гетьманцевих ....
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25.06.2022 17:14 Відповісти
А хто не купка лайна ? Польша ? Назвали порошенка генiем корупцii , арештували його мiнiстра , запитали - нашо ти був мiнiстром Януковича та Азарова та давав громадянство агентам ФСБ Новiнському та iншим ? Його ПЬЯТЬ рокiв влаштовувала церква гундяева ....
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25.06.2022 21:39 Відповісти
Зєлєнський здається "успішним президентом" тільки тому що Україна отримала міжнародну підтримку проти орд ***** завдяки героїзму захисників українців. До цього ні він, ні його прокацаплена адміністрація жидобільшовицького корумпованог і нацменшинного арахамічного розливу не має ніякого відношення. Він був, є і залишається таким як був - випадковим і недолугим. Відосики анімує вправно. озвучує підготовлені для нього тексти і більше нічого від нього не вимагається. Він просто нічого не вміє, нічого не знає і варто йому відкрити рота без папірця несе таку ахінею яка викликає подив і обурення. Він настільки бездарний як політик що за три роки нічому не навчився. Можна імітувати гру пісюном на піаніно, можна прикидуватись рішучим патріотом і грати роль президента українців але він був і залишиться синочком мами Ріми, тобто дегенератом. Це сумно і тривожно - ну не виходить розраховувати на особу без твердих переконань яка знаходиться під впливом феесбешного агента Єрмака...
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25.06.2022 03:55 Відповісти
усім розумним зе не здається успішним.
-знищена оборонна програма
-демотивована армія
-звинувачення друзів в створенні паніки
-повні ідіотизму заклики на шашлики
-багато тисяч загиблих цивільних (внаслідок дій покидька)
це зе не заслуговує навіть на назву "людина"
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25.06.2022 17:20 Відповісти
Куди йому до порошенка -любимого мiнiстра Януковича та Азарова . Мiнiстра пороха Польша посадила за грати , порох дал громадянство ВСIМ фсб-шнiкам (Новiнському та iн ) , порох не заборонил РПЦ за ПЬЯТЬ рокiв вiйни , його европа назвала САМИМ барижним президентом ...
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25.06.2022 21:45 Відповісти
Якби це вирішував зеленський то давно була б малоросія чи новоросія.
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25.06.2022 04:01 Відповісти
не згоден - війну вирішить баба Надя,
коли труїти не буде кого і напече просто смачних пиріжків...
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25.06.2022 05:59 Відповісти
Не Зеленський вирішує, а українці.
Він вже нарішав
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25.06.2022 07:06 Відповісти
та лано, ви зеленого фюрека гарно годуете - дивитися противно...
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25.06.2022 07:16 Відповісти
И тем неменее ,,астановиться па середине и просто пиристать стрилять" у малороса зеленского уже не выйдет
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25.06.2022 07:48 Відповісти
А каким боком к Победе Украины вор и лгун 2,5 года подрывавший обороноспособность страны с позывным "Янелох"? Боневтік?
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25.06.2022 07:45 Відповісти
Решать должен не Зеленский а ЗСУ и народ Украины , именно мы несем все основные тяжести и риски войны , а Зеленский в бункере видосики пишет и не рискует аж ничем и ничего не теряет , только Черчилля из себя строит! Но он не Черчилль , он уже показал кто он еще до войны!
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25.06.2022 10:22 Відповісти
Черчилль возможных уступках Гитлеру (28 мая 1940 года)

«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера

Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.

Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
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26.06.2022 15:53 Відповісти
Можна шуткувати про бєлгород але реальність поки що зовсім інша, зрадники зробили своє діло, більшість досі при владі, так що не треба ілюзій.
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25.06.2022 12:21 Відповісти
Зеленського-Єрмака взагалі треба тримати на відстані від будь-яких доленосних рішень.
Все з ними за три роки, та й раніше, цілком ясно. Довіра тільки ВСУ.
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25.06.2022 12:24 Відповісти
Ми війну програємо якщо ціх діячів не заарештувати.
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25.06.2022 19:21 Відповісти
Путін ніколи не закінчить війну якщо його не змусити це зробити.Де резолюція ООН обовязкова до виконання про припинення військових дій з боку росії?росія буде воювати вічно бо відчуває вседозволеність і безкарність
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25.06.2022 12:42 Відповісти
Будем откровенны, "як виглядатиме перемога" зависит от Запада, деньги и оружие залог победы. Не нужно мечтать о чудесах, в ХХI веке чудес нет, все знают с кем идёт война, победой в этой войне можно считать минимум возвращение территорий на состояние 24 февраля, всё остальное ну никак нельзя назвать победой и это все понимают.
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25.06.2022 13:49 Відповісти
Все ОТНОСТИЕЛЬНО ))) Весь этот СССР овский мотлох ( а я служил в СССР ) НИЧЕГО не стоит против некоторых вещей .... Скажем типа атомной бомбы -даже грязной - и прочих радоcтей ...
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25.06.2022 21:50 Відповісти
В рашке дохера тупоголового мяса, вот только c этим могу согласиться. Если бы было то как ты говоришь, то уже на границе с Польшей бы стояли войска мордора со своим эффективным по твоим словам оружием, рсзо, ракетами и снарядами. Но, как мы наглядно видим, снарядами, ракетами и рсзо войны не выигрываются. А кроме как пулять беспорядочно по городам и расходовать ракеты, которые они не в состоянии производить без западных комплектующих (уже старье советское пошло в ход) - армия орков мало на что способна. Бронетехника скована ПТРК, фронтовая авиация ПЗРК. Их всё меньше и меньше, летчики - штучный товар. Их рассказы про су57 - это больше фантазии, это типа арматы, только самолет)

Я это всё к чему. У них нет шансов захватить Украину. Не хватит ни мяса ни вооружения. А вот с чем соглашусь так это с тем, что запад тормозит очень сильно в плане очевидных вещей. Нам уже давно нужны системы ПВО и Противоракетная оборона. А так же херова туча тяжелой арты и рсзв (желательно). Иначе они нам расехерячат еще не один город.
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26.06.2022 05:13 Відповісти
А КАКИЕ ВАРИАНТЫ ПОСЛЕ ТОГО КАК ВЫ ПОМОГЛИ ЗАБРАТЬ У УКРАИНЫ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ И РАКЕТЫ !!!???
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25.06.2022 17:53 Відповісти
Админы, тут "аспирин" разбушевался.... Всю методичку ху#ла процитировал....
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25.06.2022 22:25 Відповісти
А ЯКЩО ВІН ЗДОХНЕ !?)
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26.06.2022 00:24 Відповісти
Зеленский плохо будет выглядеть
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26.06.2022 08:12 Відповісти
Он уже не очень хорошо выглядит. Читает свои гундосики с экрана с дурноватым выражением литса
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26.06.2022 16:07 Відповісти
Війну має закінчити страта путіна, всіх єдиноросів та членів вс рф.
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26.06.2022 09:37 Відповісти
Ежемесячно надо 7 ярдов долларов для достойного ответа крысам путлера...по полному тарифу...
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26.06.2022 11:22 Відповісти
 
 