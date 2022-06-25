Війну має закінчити Путін, але, який вигляд матиме перемога, вирішить Зеленський, - Кірбі. ВIДЕО
США домагаються того, щоб суверенітет України був надійно захищений і щоб територіальна цілісність України була повністю відновлена.
Про це координатор з питань стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі сказав в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.
"Безумовно, ми хочемо, щоб суверенітет України був надійно захищений, ми хочемо, щоб територіальну цілісність України було повністю відновлено. Ми розуміємо, що цю війну має закінчити Володимир Путін, але також і те, який вигляд матиме перемога, вирішить Володимир Зеленський", – сказав Кірбі.
Значна частина інтерв'ю була присвячена військовій допомозі, яку США направляють до України.
Кірбі зазначив, що передані Україні системи зброї "прямо сьогодні" змінюють ситуацію на полі бою. Він підкреслив, що йдеться не тільки про "серйозні системи" як РСЗВ HIMARS, а й стрілецьку зброю та боєприпаси.
США, мабуть, є найбільшим донором військової допомоги для України, сказав він.
"Ми вже виділили понад 6 мільярдів, – насправді майже 7 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації Джо Байдена, – і майже 6 мільярдів з початку вторгнення, і президент дав чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо надавати цю допомогу і далі", – підкреслив Кірбі.
Він також вважає суттєвим, що "це озброєння надходить із рекордною швидкістю".
"Це безпрецедентно – швидкість, з якою допомога доходить до передової. У буквальному сенсі постачання приходять щодня, і не тільки від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають допомогу Україні в різній формі", – сказав Кірбі.
На запитання журналіста, чи влаштовує США те, як Україна використовує військову допомогу, Кірбі відповів, що Зеленський "має право визначати, як він має намір використати ці ресурси, і як він збирається здобувати перемогу".
"Наше завдання полягає в тому, щоб він мав доступні інструменти, щоб зробити це найбільш ефективним способом", – заявив Кірбі.
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Во-вторых, Зеленского выбирали чтобы он договаривался посередине. Чем он успешно и занимался, когда там разводил войска в условном Золотом и разминировал Мариуполь или еще что-то.
Об этом сейчас можео только помечтать.
Войны не было по всей Украине, освободили 2/3 Донбасса.
У людей было жилье и работа. Экономика потихонечку поднималась.
Хотелось бы сейчас проснуться и подумать про то, что все, что происходит сейчас - это страшный сон
Невже є ще хтось, хто їм довіряє???
Плюс відкритий прохід з Білорусі до Київа.
Плюс саботаж озброєння ЗСУ.
За все це ЗЄ на ремені пустити мало.
"Ми повинні вибороти мир для України. Перед гарантами Будапештського меморандуму і партнерами з ЄС ми ставитимемо питання підтримки України у прагненні завершити війну, повернути тимчасово окуповані території і змусити агресора відшкодувати завдані збитки. Здача національних інтересів і територій не може бути предметом жодних перемовин."
Так что там дальше в по методичке ху#ла?
"Верной дорогой идете, товарищи!"(с)
А армией и подавно.
Уходить в отставку ему надо было СРОЧНО!
Результат его руководства сейчас - много жертв и крови и разрушенная страна.
Россия и начала войну дождавшись "такого" президента
Они плюют в святое для Украины.
Да что там говорить.
ЗЄ начал свой президентский путь с того что обозвал свою страну барышней легкого поведения
И состряпал гаденький пропагандонский сериальчик "Слуга народа", чтобы засрать мозги наріду.
На этом он пришел во власть... а дальше все покатилось с горки вниз
Приплыли
я его не вібірал. но после ваших вбросов-порохоботских. я поддерживаю Пезидента
- Мы не хотели войны с Украиной, но после того как украинцы в соцсетях постоянно оскорбляют россиян, а Запад ввел против нас санкции мы будем поддерживать нашего президента и его выбор начать войну с Украиной. Точнее, спецоперацию.
У Вас другой вариант?
- Я выше написал. Идея, если не Зеленский, то кто мне дикая. Тем более что Зеленский некомпетентен. И импотент. Он не смог даже церковь запретить. А предатели все благополучно сбежали, кроме одного Медведчука.
я его не вібірал.
знаю єту суку сивочолу.. спитайте про ЖК Рибальський, який гетьман-мародер разом із шуфричем побудував.
- Так за кого ты голосовал или к концу поста забыл что написал в начале?
7 июля 2013 года на выборах в мажоритарном округе № 224 (г. Севастополь) Вадим Новинский набрал 53,41 % голосов избирателей и одержал победу[14]. В Верховной Раде VII созыва вошёл во фракцию Партии Регионов.
На парламентских выборах 2014 года избран народным депутатом Украины VIII созыва от «Оппозиционного блока» (№ 11 в партийном списке).
Согласно сообщениям в СМИ Украины, в течение 2018 года активно противодействовал процессу предоставления автокефалии церкви на Украине
Он ее не запретил, он ее "погасил" , он добился ТОМОСА для украинской церкви и этим сделал роспархат нелегитимным
Якою буде перемога вирішать ЗСУ та Залужний.
А ЗЄ - лівий пасажир на цьому балу.
Є крісло Президента, є купка лайна, що наваляли 73 дупоголових.
Звітувати кріслу - дурня
звітувати лайну?! Це обов'зок арахамій/безуглих/ковальових/гетьманцевих ....
-знищена оборонна програма
-демотивована армія
-звинувачення друзів в створенні паніки
-повні ідіотизму заклики на шашлики
-багато тисяч загиблих цивільних (внаслідок дій покидька)
це зе не заслуговує навіть на назву "людина"
коли труїти не буде кого і напече просто смачних пиріжків...
Він вже нарішав
«В эти последние дни я тщательно обдумывал, входило ли в мои обязанности рассмотрение возможности начать переговоры с Этим Человеком. Но напрасно было думать, что если мы попытаемся заключить мир сейчас, мы получим лучшие условия, чем если бы мы боролись. Немцы потребуют наш флот - это будет называться «разоружением», - наши военно-морские базы и многое другое. Мы должны будем стать государством-рабом, хотя и будет создано британское правительство, которое будет марионеткой Гитлера
Я УБЕЖДЕН, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ВАС ПОДНИМЕТСЯ И СОРВЕТ МЕНЯ С МОЕГО МЕСТА, ЕСЛИ Я ХОТЬ НА МГНОВЕНИЕ ЗАДУМАЮ ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ ИЛИ СДАТЬСЯ.
Если наша длинная островная история должна наконец закончиться, пусть она закончится только тогда, когда каждый из нас будет лежать на земле, захлебываясь собственной кровью».
Все з ними за три роки, та й раніше, цілком ясно. Довіра тільки ВСУ.
Я это всё к чему. У них нет шансов захватить Украину. Не хватит ни мяса ни вооружения. А вот с чем соглашусь так это с тем, что запад тормозит очень сильно в плане очевидных вещей. Нам уже давно нужны системы ПВО и Противоракетная оборона. А так же херова туча тяжелой арты и рсзв (желательно). Иначе они нам расехерячат еще не один город.