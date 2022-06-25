Війну має закінчити Путін, але, який вигляд матиме перемога, вирішить Зеленський, - Кірбі. ВIДЕО

США домагаються того, щоб суверенітет України був надійно захищений і щоб територіальна цілісність України була повністю відновлена.

Про це координатор з питань стратегічної комунікації Ради з національної безпеки США Джон Кірбі сказав в інтерв'ю Голосу Америки, передає Цензор.НЕТ.

"Безумовно, ми хочемо, щоб суверенітет України був надійно захищений, ми хочемо, щоб територіальну цілісність України було повністю відновлено. Ми розуміємо, що цю війну має закінчити Володимир Путін, але також і те, який вигляд матиме перемога, вирішить Володимир Зеленський", – сказав Кірбі.

Значна частина інтерв'ю була присвячена військовій допомозі, яку США направляють до України.

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Кірбі зазначив, що передані Україні системи зброї "прямо сьогодні" змінюють ситуацію на полі бою. Він підкреслив, що йдеться не тільки про "серйозні системи" як РСЗВ HIMARS, а й стрілецьку зброю та боєприпаси.

США, мабуть, є найбільшим донором військової допомоги для України, сказав він.

"Ми вже виділили понад 6 мільярдів, – насправді майже 7 мільярдів доларів з початку роботи адміністрації Джо Байдена, – і майже 6 мільярдів з початку вторгнення, і президент дав чітко зрозуміти, що ми продовжуватимемо надавати цю допомогу і далі", – підкреслив Кірбі.

Він також вважає суттєвим, що "це озброєння надходить із рекордною швидкістю".

"Це безпрецедентно – швидкість, з якою допомога доходить до передової. У буквальному сенсі постачання приходять щодня, і не тільки від США, ми просто найбільший донор, але понад 40 інших країн з усього світу також надають допомогу Україні в різній формі", – сказав Кірбі.

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На запитання журналіста, чи влаштовує США те, як Україна використовує військову допомогу, Кірбі відповів, що Зеленський "має право визначати, як він має намір використати ці ресурси, і як він збирається здобувати перемогу".

"Наше завдання полягає в тому, щоб він мав доступні інструменти, щоб зробити це найбільш ефективним способом", – заявив Кірбі.