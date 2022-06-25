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Новини Війна в Україні
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зброя (5747) Помпео (322) Абрамс (20)

Ексдержсекретар США Помпео закликав надати Україні танки "Абрамс" і системи ЗРК "Петріот"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

помпео

Майк Помпео, державний секретар США в 2018-2021 році, засудив агресію Росії проти України і підтримав її суверенітет, закликавши надати нові типи зброї.

Виступ діяча в Гудзонівському інституті цитує "Голос Америки", передає Цензор.НЕТ.

"Незаконна, загарбницька війна Путіна становить планований геноцид, який є умисним знищенням народу, за визначенням ООН 1948 року", - сказав Помпео.

Він також порівняв дії Путіна із діями Йосифа Сталіна.

"Поки Путін залишається при владі, Росія залишатиметься фактичною в'язницею і жодна країна, яка стоїть на перешкоді її розширення не відчуватиме себе в безпеці", – зазначив колишній держсекретар.

На думку Помпео, США мають підтримати Україну, щоб "уникнути ширшого конфлікту в Європі, який майже напевне вимагав би безпосереднього долучення американських військових", запобігти "відбудові російської імперії" та утворенню союзу Росії та Китаю. Серед необхідної оборонної підтримки, Помпео виступив за надання Україні американських танків "Абрамс" та систем "Патріот".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помпео заявив про можливу участь у виборах президента США в 2024 році: "Завжди готовий до боротьби"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+24
Правильні розмови тих,хто вже нічого не вирішує мало чим допомагають.
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25.06.2022 01:42
+14
томагавки потрібні, рашистів "заспокоїти"
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25.06.2022 01:56
+10
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25.06.2022 01:40
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якби ти менше нив, то легені б не боліли, і щоки не були обвисші.
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25.06.2022 01:42 Відповісти
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25.06.2022 01:40 Відповісти
Согласен на все 💯%👍 Если республиканцы берутся за дело, то до развязки не отпустят❗💥
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25.06.2022 08:23 Відповісти
с таким же успехом можно призвать стадо джедаев
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25.06.2022 09:18 Відповісти
Правильні розмови тих,хто вже нічого не вирішує мало чим допомагають.
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25.06.2022 01:42 Відповісти
Це один з головних претендентів на пост президента США від республіканців
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25.06.2022 02:12 Відповісти
Значить він поки що нічого не вирішує.
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25.06.2022 03:49 Відповісти
Пробачте ,но Ви знати не можете хто там сірий кардинал та хто що вирішує.
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25.06.2022 05:54 Відповісти
По-моєму ви сплутали США з чимось іншим
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25.06.2022 08:07 Відповісти
навряд чи Майк виграє праймаріз але він залишається одним з найбільш освідчених з проукраїнських опозиційних лідерів якому буде мічце у наступної адміністрації
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25.06.2022 06:51 Відповісти
Последний день помпео❗❓
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25.06.2022 08:18 Відповісти
як правило розмови політики починають тоді, коли за їх спиною стоять ті,хто не тільки вирішує,але й має можливість добряче заробити,забезпечивши робочих,котрі працють над випуском не тільки "Абрамсів" і "Петріот",а й всякої війскової техніки багатомілярдними замовленнями. А це мільйони робочих рук .Тим більше,що ця техніка,про яку йде мова, стоїть на складах.Звільнивши війскові склади ,запускається ланцюх виробництва нової війскової техніки .Так було ,так є і так буде.
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25.06.2022 09:09 Відповісти
когда он что-то решал, войны не было, после выборов в США и приходом нового президента, не прошло и два года и получите, в 2014 при демократичеськом президенте можно нападать на Украину и в 2022-ом тоже можно, но "Правильні розмови тих,хто вже нічого не вирішує"
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26.06.2022 01:28 Відповісти
О, явился - не запылился!

А кто блокировал пакет санкций по делу Скрипалей? Кто снял санкции с Дерипаски? Кто закрывал глаза на строительство СП2 до декабря 2019 года?
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25.06.2022 01:43 Відповісти
ніщо не буває, як раніше
тоді ще вірили, що путін адекватний, а виявилось, що він їсть казюлі
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25.06.2022 01:49 Відповісти
Смішно. В хворих на рак бувають носові кровотечі. Пуйло, мабуть, намагався непомітно перевірити свій ніс. Непомітно не вийшло.Тепер з нього сміється весь світ.
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25.06.2022 02:30 Відповісти
Так у нього часто тепер бувають носові кровотечі, мало того, він вже і постіль почав ссати. Сподіваюся, що йому недовго залишилося, тварюці.
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25.06.2022 05:57 Відповісти
Дуже мудра позиція. Амерам та іншим країнам НАТО не варто брати до уваги брязкання рашою ядерними причандалами через факти поставок зброї українцям. Адже ніхто на раху не нападає. Україна захищається від путінської агресії на своїй території. Більше того, з часом потрібно буде передати українцям і далекобійні ракети, щоб українці мали можливість паритетно відповідати на ракетні обстріли руснею.
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25.06.2022 01:49 Відповісти
В выражении "амер" нет негативного подтекста - это просто сленг.
Это как Германию порой называют "бундес" или "бундеса" (они).
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25.06.2022 02:57 Відповісти
амерами американцев называют только кацапские боты
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25.06.2022 05:24 Відповісти
Я не бот кацапский☝Но амеры это амеры👍 А ты бе бе бе
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25.06.2022 08:20 Відповісти
Кацапы называют амеров ПИНДОСАМИ. АМЕРИКОСАМИ.
Почувствуйте разницу.
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25.06.2022 09:33 Відповісти
томагавки потрібні, рашистів "заспокоїти"
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25.06.2022 01:56 Відповісти
Томагавки є морського та повітряного базування, тобто, до них ще треба кораблі або літаки. Наземні пускові установки було знищено відповідно до договору РСМД.
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25.06.2022 07:47 Відповісти
Дайте нашим парням 300 Абрамсов, и они притащат Путлера из Москвы в Киев на тросе.
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25.06.2022 02:42 Відповісти
Трос можно испортить - пусть бежит впереди,
поддерживая штаны без ремня.
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25.06.2022 03:12 Відповісти
Можно 100 "Абрамсов" и ракеты для уничтожения аэродромов, откуда взлетали ракетоносцы. Плюс военные корабли с крылатыми ракетами. Всё, что было задействовано при ракетных обстрелах - это в рамках законов о войне. Мы же не звери уничтожать нефтепромыслы страны-бензоколонки. Ей нужны деньги - выплачивать нам репарации.
.
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25.06.2022 03:07 Відповісти
Військові кораблі Туреччина не пропустить у Чорне море, відповідно до Конвенції Монтре.
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25.06.2022 07:49 Відповісти
ой, быстрее бы! Военные говорят, что нужны танки, Абрамсы для наступления очень надо. И пэтриот нужно было уже как года 2 поставить, чтобы было легче. Нужно логистику увеличить и привлечь больше самолетов и больше кораблей и поездов и т.д. Чтобы увеличить скорость и количество. И нужны все беспилотники мира и больше дронов камикадзе роями. Потери России в первой мировой были пол миллиона, а пока только 35 тысяч. Тогда в первой мировой русские понеся огромные потери вернулись в Санкт-Петербург и убили царскую семью и произошла революция. Чтобы русские несли большие потери, нужно гнать все вооружение в Украину!!! Можно также последние разработки военные испытывать в реальной войне.
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25.06.2022 03:35 Відповісти
в твоей рашке уже всех лучших перебили осталось только мясо и это еще без хаймарсов и гаубиц
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25.06.2022 05:26 Відповісти
Лазерное оружие, например - сбивать дроны и слепить снайперов.
Или электромагнитнаи пушка - в ствол заряжается пленный московит,
и летит в родную гавань.
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25.06.2022 04:04 Відповісти
Ukraine needs more SMART weapons so the strikes are more precise. Like 155mm M454 Super High Explosive Artillery Projectile from ELBIT Systems or GPS Guided M982 Excalibur. That way, Ukrainian forces will not waste the time and deliver deadly blows EVERY time they shoot. Secondly, they need robust Air Defense to detect/intercept the incoming ballistic missiles. And, thirdly, the support for the shore lines is very crucial to keep those trying to land from the sea and sink all the ships that carry the missiles. Then, the majority of the problems is taken care of. The tanks are not needed, they will just bog down the own troops (we all know how the tank fare on the battle field; it simply doesn't matter who produces them - they all are just heavy coffins on the tracks).
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25.06.2022 05:51 Відповісти
You are right!
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25.06.2022 08:51 Відповісти
Ага, а потім, коли вони все це нададуть, нам скажуть: "На танках ви можете їздити лише на відстані до 50 кілометрів, у бік парашенського кордону не стріляти, попереджати нас про всі цілі та не витрачати більш ніж певної кількості снарядів на добу".
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25.06.2022 05:52 Відповісти
Та хай кажуть, лишь бы дали. А там мы по ходу дела уж как-нибудь ещё выпросим. Уж выпрашивать мы умеем
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25.06.2022 07:38 Відповісти
хлопець з рижої обойми...
а там є люди насправді, мало але є - все чекаю адекватного, а не язиком вуха лизати - доки одні пампеї....
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25.06.2022 06:31 Відповісти
так адекватний як раз зараз при владі тож насолоджуємось
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25.06.2022 06:55 Відповісти
Та що там ядерну зброю зразу дайте. Тоді ми увесь світ захопимо.
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25.06.2022 07:11 Відповісти
Патриот под вопросом. Амбрамся пока не дадут. Их и у США не так много
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25.06.2022 07:14 Відповісти
зачётная пво,если дадут
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25.06.2022 07:54 Відповісти
Что-то не слышно барака банана.
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25.06.2022 08:07 Відповісти
Йому не до України. Він від мавп"ячої віспи ховається
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25.06.2022 11:14 Відповісти
Все правильно сказал.
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25.06.2022 09:20 Відповісти
Ну вот еще один амеробандеровец нарисовался.
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25.06.2022 09:29 Відповісти
Все они, как только становятся "экс", призывают давать всё. А пока не "экс" - нихрена не допросишься. Кио мешал этому самому Помпео дать оружие когда он был госсекретарём?
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25.06.2022 09:32 Відповісти
штук 200 пригодилось бы, абрамчики класная вещь, немецкий зверинец отдыхает.
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25.06.2022 10:43 Відповісти
А что бы сейчас делали республиканцы, если бы Трамп выиграл второй срок. Неужели украинцы ошиблись с Байденом.

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25.06.2022 12:01 Відповісти
 
 