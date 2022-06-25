УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12897 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
3 439 5
армія РФ (13455) війна (56290) Лисичанськ (273) Слов'янськ (508)

Перш ніж відновити наступ на Слов’янськ, росіяни спробують оточити Лисичанськ, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

Росіяни спробують оточити українські війська у Лисичанську та заблокувати наземні лінії постачання на північний захід від міста, перш ніж поновити наступ на Слов’янськ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

ЗСУ, ймовірно, збережуть свою оборону навколо Лисичанська та продовжать виснажувати російські війська.

Водночас зазначається, що українські війська, найімовірніше, навмисно відступлять із Лисичанська, якщо росіяни загрожуватимуть українським опорним пунктам у цьому районі.

Росіянам необхідно перерізати українські логістичні маршрути з Бахмута та Сіверська, щоб повністю ізолювати Лисичанськ. Вони, ймовірно, зіткнуться з труднощами під час оточення Лисичанська через провал на Сіверському Донці у травні.

Читайте: Про відступ з Лисичанська наразі не йдеться, - голова РДА Власенко

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як диванном полководцю зрозуміло,що про це знають й москалі ,й саме там і попруть.А українці ,маючи вже засоби ураження з далекої відстані лупитимуть по тому місці й вдень і вночі.
показати весь коментар
25.06.2022 07:13 Відповісти
"нема в них ні сил не средств" - будуемо зелену шоссе Слов'янськ - Лисичанськ!
показати весь коментар
25.06.2022 07:20 Відповісти
а саме смішне, шо ці зелені підараси таки збудують....
показати весь коментар
25.06.2022 07:22 Відповісти
Недостатньо працюють наші ДРГ у тилу ворога. На харківщині вони повинні кошмарити орків по повній. Позавчора звільнили Семенченка із тюрми, допоможіть йому зібрати диверсійна групи , хай іде по тилах ворога.
показати весь коментар
25.06.2022 09:50 Відповісти
Так, і Семенченко знов заведе своїх в котел, а сам з подряпиною на дупі швиденько евакуюється в Дніпро. Як в 2015-му. Пам'ятаю, а як же ж!!!
показати весь коментар
25.06.2022 11:50 Відповісти
 
 