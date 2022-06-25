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Країни G7 об'єднані для реагування на використання Путіним їжі як зброї, - глава МЗС Канади Жолі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Усі члени Великої сімки рішуче налаштовані протистояти планам перетворення їжі на зброю та глобальній продовольчій кризі, яку створює президент РФ Володимир Путін.

Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.

"Міністри закордонних справ G7 провели зустріч для обговорення лідерського саміту наступного тижня, підтримку України та протистояння глобальній продовольчій кризі. Ми більш об’єднані, ніж будь-коли у питанні реагування на використання Путіним їжі як зброї, що впливає на мільйони людей у світі", - зазначила Жолі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС в ОБСЄ: Путін просто має наказати припинити війну і вивести війська з України

Автор: Ірина Дашківська
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***** все використовує як зброю.
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25.06.2022 08:37 Відповісти
Главное потом опять Парашу окорочками не кормить. Пусть жрут друг друга.
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25.06.2022 08:39 Відповісти
Давно известен единственный способ решения: самолеты f-35 с авианосцев в средиземном море (с дозаправщиками для тех, кто по Крыму работает) и f-22 с авиабаз, кто уничтожит кацапский флот, систему ПВО в крыму, аэродромы там же, если кацапы добровольно не отойдут на выставленное им в ультиматуме расстояние. Никаких возможностей ответки у кацапов нет, все сами видели настолько убогая у их надводного флота ПВО, а мелкие подлодки в ЧМ шноркель высунут и сразу ракету получат и их там немного.

Им еще повезло, что кацапы такие жалкие. Если бы умели воевать по-настоящему, то уже бы давно запустили в Бразилию или каким там страны еще экспортируют продовольствием диверсантов, начали бы устраивать пожары на хранилищах зерна и взрывать заводы с мукой (это вообще проще простого сделать, там взрыв будет), также поля поджигать где это возможно. Корабли бы топили или захватывали якобы сомалийские пираты, а на деле спецназ с гуталином на лице и кистях рук, якобы чистые сомалийцы. Захватили и сразу утопили, притом моряков тоже убить, чтобы заставить остальных боятся возить зерно. У кацапов есть десятки работающих способов давления, против них не существует в мире противодействия, настолько дешево и эффективно нынче устраивать теракты с такими дырявыми границами, а не забором с минными полями и автоматчиками, как было 50 лет назад.
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25.06.2022 09:13 Відповісти
Голодомори....це прагматичний "винахід" руSSкого міра.....

рашисти за корм і пайку готові нищити все живе на своєму шляху...як терміти.....

Якщо світ НЕ зупинить путінізм....голодомори 2024-2032 запрограмовані.....
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25.06.2022 09:19 Відповісти
бабуинам не привыкать, впервые организовали голод в тамбове в 1921, потом в Украине. Испирация любых людоедских планов это их национальная черта. Блокада зап. Берлина чего стоит. А немцы забыли об этом. И не вспоминают.
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25.06.2022 09:48 Відповісти
в 1941 году немцы удивлялись, когда при отступлении КА сжигала зерно на елеваторах, обрекая на голод население.
А при отступлении под Москвой сталин издал приказ поджигать артой села и города. Приказ неукоснительно исполнялся. А потом всякие Зойки психопатки дожигали.
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25.06.2022 09:51 Відповісти
Хорошее фото путлера: будто он тужится, какает в портфель эфэсбэшнику.
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25.06.2022 12:36 Відповісти
 
 