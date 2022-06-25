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Країни G7 об'єднані для реагування на використання Путіним їжі як зброї, - глава МЗС Канади Жолі
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Усі члени Великої сімки рішуче налаштовані протистояти планам перетворення їжі на зброю та глобальній продовольчій кризі, яку створює президент РФ Володимир Путін.
Про це на своїй сторінці у мережі Твіттер написала міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, інформує Цензор.НЕТ.
"Міністри закордонних справ G7 провели зустріч для обговорення лідерського саміту наступного тижня, підтримку України та протистояння глобальній продовольчій кризі. Ми більш об’єднані, ніж будь-коли у питанні реагування на використання Путіним їжі як зброї, що впливає на мільйони людей у світі", - зазначила Жолі.
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Им еще повезло, что кацапы такие жалкие. Если бы умели воевать по-настоящему, то уже бы давно запустили в Бразилию или каким там страны еще экспортируют продовольствием диверсантов, начали бы устраивать пожары на хранилищах зерна и взрывать заводы с мукой (это вообще проще простого сделать, там взрыв будет), также поля поджигать где это возможно. Корабли бы топили или захватывали якобы сомалийские пираты, а на деле спецназ с гуталином на лице и кистях рук, якобы чистые сомалийцы. Захватили и сразу утопили, притом моряков тоже убить, чтобы заставить остальных боятся возить зерно. У кацапов есть десятки работающих способов давления, против них не существует в мире противодействия, настолько дешево и эффективно нынче устраивать теракты с такими дырявыми границами, а не забором с минными полями и автоматчиками, как было 50 лет назад.
рашисти за корм і пайку готові нищити все живе на своєму шляху...як терміти.....
Якщо світ НЕ зупинить путінізм....голодомори 2024-2032 запрограмовані.....
А при отступлении под Москвой сталин издал приказ поджигать артой села и города. Приказ неукоснительно исполнялся. А потом всякие Зойки психопатки дожигали.