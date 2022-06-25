Ворог утримує до трьох БТГ, а також підрозділи Повітряно-десантних військ у Брянській та Курській областях, - Генштаб ЗСУ
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Для прикриття ділянки російсько-українського кордону ворог утримує до трьох БТГ зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи Повітряно-десантних військ у Брянській та Курській областях.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 25 червня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області", - повідомили в Генштабі.
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Саме тому ми маємо тримати розтягнутими вздовж кордонів сумарно 700 тис. озброєних людей, про яких розповідав Гарант...
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!