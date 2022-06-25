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Ворог утримує до трьох БТГ, а також підрозділи Повітряно-десантних військ у Брянській та Курській областях, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,орки,окупанти,арміярф

Для прикриття ділянки російсько-українського кордону ворог утримує до трьох БТГ зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи Повітряно-десантних військ у Брянській та Курській областях.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 25 червня у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"На Сіверському напрямку, для прикриття ділянки російсько-українського кордону, у Брянській та Курській областях противник утримує до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій, а також підрозділи повітряно-десантних військ. Ворог обстріляв з артилерії позиції Сил оборони у районах населених пунктів Бучки Чернігівської області та Бояро-Лежачі на Сумщині. Окупанти продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: ЗСУ зупинили ворожу штурмову групу на Харківському напрямку, - Генштаб ЗСУ

Автор: Наталя Джума
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Саме страшне і просто неможливе фото-сине небо,пшениця і танки. Тримайтесь і перемагайте.
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25.06.2022 09:05 Відповісти
Та да, ми вже в курсі. Ще 3-4 БТГр ворог тримає в Білорашці, і два батальйони алконавтів загрожують нам з Придурков'я.
Саме тому ми маємо тримати розтягнутими вздовж кордонів сумарно 700 тис. озброєних людей, про яких розповідав Гарант...
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25.06.2022 09:28 Відповісти
Вам надо поменьше читать детской литературы и слушать мосье Зеленского. Растянутыми никто силы вдоль границы не держит) Не надо повторять за идиотами басенки...
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25.06.2022 13:54 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі... і зупинити путінізм....

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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25.06.2022 09:32 Відповісти
 
 