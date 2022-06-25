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Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту на Яворівщині, - Львівська ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
6 ракет було випущено по Львівщині з Чорного моря. Дві з них вдалося збити, решта - влучили у військовий об'єкт на Яворівщині, 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.
Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. За попередньою інформацією, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли", - зазначив він.
За словами Козицького, ракети було випущено з Чорного моря. 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.
Топ коментарі
+25 Сергей Шпомер ed61e500
показати весь коментар25.06.2022 09:21
+12 Валентина Саюн c856325a
показати весь коментар25.06.2022 09:08
+12 Alex Alex 3b1a281f
показати весь коментар25.06.2022 09:27
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Будь ласка, зачекайте...
"папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, деркачів, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... рабіновічів, навінскіх... .."
І це лягло в потрібний грунт бо забагато вояк із сім'ями поприїзжало з Латвій і ГДР-ів в Україну тому що тут є що їсти, і мову не треба вчити так "як у хвашиській Латвії".
Короче як і зараз, 73% обрали "новіє ліца" перефарбованих вчорашніх комуняк, що розікрали совок