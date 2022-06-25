Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту на Яворівщині, - Львівська ОВА

6 ракет було випущено по Львівщині з Чорного моря. Дві з них вдалося збити, решта - влучили у військовий об'єкт на Яворівщині, 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. За попередньою інформацією, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли", - зазначив він.

За словами Козицького, ракети було випущено з Чорного моря. 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.

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