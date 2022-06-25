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Ворог завдав ракетного удару по військовому об'єкту на Яворівщині, - Львівська ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

6 ракет було випущено по Львівщині з Чорного моря. Дві з них вдалося збити, решта - влучили у військовий об'єкт на Яворівщині, 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.

Про це повідомив у фейсбуці глава Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні о 4 годині ранку ракетного удару зазнав військовий об'єкт на Яворівщині. За попередньою інформацією, Повітряне командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України вдалося збити дві ракети. Чотири, на жаль, долетіли", - зазначив він.

За словами Козицького, ракети було випущено з Чорного моря. 4 людей постраждали. Пожежу локалізовано.

Читайте також: Вибухи на Житомирщині: випущено близько 30 ракет, незначні руйнування військової інфраструктури, 1 воїн загинув, 1 - зазнав поранення

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+25
Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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25.06.2022 09:21
+12
Що ж саме головне столицю укріпити,а то що гатить зранку по військових, то "велика стратегія" маленького недонаполеона.
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25.06.2022 09:08
+12
73%......від виборців України... так захотіли....:

"папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, деркачів, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... рабіновічів, навінскіх... .."
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25.06.2022 09:27
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Що ж саме головне столицю укріпити,а то що гатить зранку по військових, то "велика стратегія" маленького недонаполеона.
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25.06.2022 09:08 Відповісти
а сирени що виють це таке ?на сон не впливають?через орків два раза прокидався із за сирени звука в Київі в 3 і в 5 ранку вікна ввідкриті бо душно через це чути було звук і сон весь перебило і це субота вихідні почались
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25.06.2022 09:21 Відповісти
Ще один втомився від війни.
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25.06.2022 09:26 Відповісти
То ****** в окоп
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25.06.2022 10:03 Відповісти
Валентина Саюн, це ти для того тут зареєструвалась п'ять днів тому, щоб указувати військовим як ПВО правильно розставляти? Йди краще варити борщ, а іншим більш притомним я нагадаю що три тижні тому по Києву також були прильоти, бо на жаль збивати 100 відсотків випущених ракет нездатне жодне ПВО у світі.
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25.06.2022 13:35 Відповісти
В попередній раз били по Яворівщині коли зе команда здала позиції
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25.06.2022 09:14 Відповісти
на фото видно, как "готовились" - не смогли даже камуфляжи купить. Запад не дал камуфяжи
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25.06.2022 09:19 Відповісти
Мені спадає на думку що він робив в Одесі і Миколаєві? Де він з'являтися зволить відразу катаклізми. Повіреного світом. Може йому бункер не покидати.
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25.06.2022 09:20 Відповісти
Щодо соціального статусу, то тут ти проїбався, такі дерли з України як могли. Після твого посту, став Міжнародним центром небезпеки.
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25.06.2022 09:24 Відповісти
73%......від виборців України... так захотіли....:

"папрікаливатся... і вибрать ...95+ медведчуків, деркачів, бойків, бужанскіх, дубінскіх, добкіних, шаріїв... рабіновічів, навінскіх... .."
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25.06.2022 09:27 Відповісти
Щось подібне вже було 1 грудня 1991. Тоді було більше шансів змінити щось, ну принаймні іти в правильному напрямку. Шкода, дуже шкода...
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25.06.2022 09:41 Відповісти
Тоді дуже добре спрацювала пропаганда перекрашених комуняк про те що бандєровєц Чорновіл буде їсти распятих мальчіков за рускі язик, і розвале всі халкози і заводи.
І це лягло в потрібний грунт бо забагато вояк із сім'ями поприїзжало з Латвій і ГДР-ів в Україну тому що тут є що їсти, і мову не треба вчити так "як у хвашиській Латвії".
Короче як і зараз, 73% обрали "новіє ліца" перефарбованих вчорашніх комуняк, що розікрали совок
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25.06.2022 10:06 Відповісти
Пока всё выглядит логично: 1. Россия не нападала на Украину, но Украина обязательно должна перестать защищаться. 2. Специальная операция - это не война, а вот экономические санкции - это война. 3. Война началась для того чтобы не началась война. 4. Призывников не отправляли в Украину, но некоторые из них там умерли. 5. Роддом разбомбили, потому что там сидели нацисты, переодетые беременными женщинами, но его всё равно не бомбили. 6. Специальная операция проходит по плану, войска не встречают сопротивления, но получилось только захватить Херсон и окружить Мариуполь. 7. Все украинские самолёты были уничтожены ракетами на аэродромах. Но спустя 2 недели Украина подло бомбила Беларусь.А еще позже и нефтебазу в Белгороде. 8. Желать смерти украинцам можно по российскому ТВ, но желать смерти российским оккупантам в Фейсбук - это экстремизм. 9. Российские войска воюют не с мирными жителями, а с нацистами. Всеми 40 миллионами нацистов. 10. Суд в Москве признал плакат «Фашизм не пройдет» дискредитацией Вооруженных сил РФ. 11. Страна не имеющая ядерного оружия хотела напасть на страну, имеющую ядерную триаду. 12. В Украине разрабатывали биологическое оружие, воздействующее исключительно на славянский этнос Вы будете удивлены, но это легко умещается и на полном серьезе сосуществует в головах у значительной части россиян.
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25.06.2022 09:21 Відповісти
Ошибка. Не умещается в головах у них. Так так и 300--500 лет в бошках тупых было! На генном уровне.
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25.06.2022 09:29 Відповісти
Зная точность кацапских рокет, скажу точно есть еще куча коректеровщиков огня
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25.06.2022 09:41 Відповісти
"Зброя буде. І вже скоро її буде ще більше. Ми прискорюємо ці процеси", - Кулеба, спасибо Дмитрий за информацию, без нее тварям орковским не прожить, свыше 40 ракеnys[ прилетов за ночь и утро по всей Украине.
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25.06.2022 09:48 Відповісти
Де **....е польське прикриття. Адже ракети впали поряд з їх кордоном.
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25.06.2022 09:56 Відповісти
завозят корректировщиков
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25.06.2022 10:06 Відповісти
 
 